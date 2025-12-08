Le CN fait état du transport des céréales en novembre

MONTRÉAL, 08 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui un nouveau record mensuel pour le transport de céréales en novembre. Le CN a transporté plus de 3,28 millions de tonnes métriques de céréales de l’Ouest canadien le mois dernier, soit 230 000 tonnes métriques de plus que son précédent record pour novembre en 2020. Il s’agit du troisième mois record consécutif pour le CN en ce qui concerne le transport des céréales.

« La réalisation d’un troisième mois record consécutif en transport de céréales démontre ce qu’il est possible d’accomplir grâce à une collaboration étroite avec les clients, à une planification réfléchie et à une équipe de cheminots dévoués. »

- Janet Drysdale, vice-présidente exécutive et cheffe de la direction des Affaires commerciales au CN



Plan d’exploitation hivernale du CN

Le CN poursuit la mise en œuvre de son plan d’exploitation hivernale sur l’ensemble de son réseau alors que les mois plus froids ont commencé. Pour plus de renseignements et de détails sur les solutions proactives mises en place par l’entreprise, veuillez consulter le Plan d’exploitation hivernale 2025-2026.

