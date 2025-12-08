S.T. Dupont - Rapport Financier Semestriel 30 septembre 2025

Société anonyme au capital de 14 155 547,94 euros

1. RAPPORT D’ACTIVITÉ DU PREMIER SEMESTRE 2025-2026





1.1. Evolution des résultats consolidés

Les principaux éléments concernant l’activité du premier semestre de l’exercice peuvent se résumer ainsi :

En millions d’euros 30/09/2025

6 mois 30/09/2024

6 mois Evolution Total des revenus (*) 27,5 27,8 (0,3) dont Chiffre d’affaires net 25,1 25,5 (0,5) Marge brute (**) 13,4 15,2 (1,8) ( % ) 53,4% 59,4% -6,0% Résultat opérationnel courant (hors redevances) (3,3) (1,0) (2,3) Redevances 2,5 2,3 0,2 Autres produits et charges (0,0) 0,6 (0,6) Résultat opérationnel (0,8) 1,9 (2,7) Coût de l’endettement financier net (0,1) (0,1) (0,0) Autres produits et charges financiers (0,4) (0,3) (0,2) Impôts sur les résultats 0,1 (0,2) 0,3 Résultat net (1,2) 1,4 (2,6) Résultat net par action (en euros) (0,001) 0,002 (0,003)

(*) : Le total des revenus comprend le chiffre d’affaires et les redevances

(**) : La marge brute inclut l’ensemble des coûts directs et des coûts indirects. Ces derniers se composent principalement des consommations et amortissements relatifs du centre industriel de Faverges, des redevances versées, des dépréciations de stock, ainsi que des reprises de dépréciation sur les stocks vendus durant la période.

Marge brute

La marge brute recule de 1,8 million d’euros au premier semestre, avec un taux de marge en baisse de 6 points. Ce repli résulte d’une combinaison de plusieurs facteurs défavorables : un effet change négatif, un mix produit défavorable, et des remises accordées afin de baisser le niveau des stocks.

La marge est en outre affectée par la hausse des provisions de stocks et des coûts indirects de production.

Résultat opérationnel courant (hors redevances)

Le résultat opérationnel courant (hors redevances) s’établit en retrait de 2,3 millions d’euros par rapport au premier semestre de l’exercice précédent. Cette évolution s’explique principalement par la contraction de la marge brute (-1,8 million d’euros) détaillée dans la section précédente, ainsi que par la hausse des dépenses de communication (+0,6 million d’euros) qui reflètent la volonté du Groupe de renforcer ses investissements médias et marketing dans le cadre de la réorientation stratégique de la marque.

Les frais commerciaux enregistrent une progression modérée de 2 %, tandis que les frais généraux et administratifs affichent une légère diminution de 1 %, traduisant la poursuite des efforts de maîtrise des coûts de structure.

Autres produits et charges

Le résultat des autres produits et charges est non significatif sur la période. Pour rappel, le premier semestre de l’exercice précédent incluait +0,8 million d’euros de produit principalement lié à des reprises de provisions dans le cadre d’un litige commercial.

Résultat opérationnel

De ce qui précède, le résultat opérationnel est négatif sur le premier semestre, à hauteur de -0,8 million d’euros, en baisse de 2,7 millions d’euros par rapport au premier semestre de l’exercice précédent.

Résultat financier

Le résultat financier est principalement composé du coût de l’endettement financier net ( -0,1 million d’euros, stable comparé au premier semestre de l’exercice précédent) ainsi que des autres produits et charges financiers qui s’établissent à -0,4 million d’euros, comparé à -0,3 million à la même période de l’exercice précédent, reflétant principalement l’impact de la dépréciation du dollar américain, du dollar de Hong Kong et du yen japonais par rapport à l’euro au cours de la période.

Résultat net

Le résultat net est négatif et s'élève à -1,2 million d'euros, marquant une baisse de 2,6 millions d'euros par rapport à la même période se terminant le 30 septembre 2024.

1.2. Chiffre d’affaires

v Évolution du chiffre d’affaires par zone géographique

SEMESTRE 1 Variation (En millions d'euros) 30/09/2025 30/09/2024 Variation totale Organique Effet de change France 3,3 3,7 -10,4% -10,4% 0,0% Europe distribution contrôlée (hors France) 5,7 5,4 4,8% 4,7% 0,1% Asie Distribution Contrôlée 3,3 3,9 -15,7% -12,6% -3,1% Total Distribution contrôlée 12,3 13,1 -5,7% -4,8% -0,9% Agents & Distributeurs 12,8 12,5 2,2% 4,9% -2,7% TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES 25,1 25,5 -1,8% 0,0% -1,8%

Le chiffre d’affaires net du groupe enregistre une baisse de 1,8 % par rapport au premier semestre de l’exercice précédent. Il est stable organiquement mais souffre d’un impact de change défavorable de -1,8 %.

Le chiffre d’affaires France recule de 10 % par rapport au premier semestre de l’exercice précédent, une évolution principalement liée au canal Business to Business, en chute de 83 % après un contrat exceptionnel l’année précédente. Hors BtB, la dynamique demeure positive : le Retail progresse de 19 %, porté par la bonne performance des Département Stores (+10 %) et des boutiques (Rue de la Paix à +44 % et Saint-Honoré à +4 %). L’e-commerce se replie légèrement de 3 %, tandis que le Wholesale se redresse avec une croissance de 27 % malgré les challenges relatifs à ce canal. Par catégories, les briquets progressent nettement (+41 %), alors que les instruments d’écriture reculent de 13 %.

En Europe (hors France), la distribution contrôlée présente des résultats contrastés. La région DACH (*) renoue avec la croissance (+12 %), soutenue par un fort rebond en Suisse (+36 %). À l’inverse, l’Italie recule de 12 %, pénalisée par les difficultés avec notre distributeur tabac, tandis que l’Espagne baisse de 13 %.

En Asie, Hong Kong baisse de 18 %, impacté par un trafic toujours faible. La Chine, en revanche, affiche une forte dynamique, portée par une solide croissance des ventes en magasin à périmètre comparable, plusieurs ouvertures de points de vente, ainsi qu’une meilleure performance des ventes en ligne. Malgré la très bonne performance de la nouvelle boutique de Ginza, les ventes du Japon reculent de 6 %, pénalisé par la baisse du nombre de touristes étrangers et le recul du canal discount.

Dans le reste du monde, les États-Unis reculent de 44 % dans un environnement tarifaire et économique défavorable, tandis que le Moyen-Orient progresse de 5 %, porté par Doha et Dubai Mall. La Russie baisse légèrement (-7 %), et le Royaume-Uni progresse de 20 %, bénéficiant de l’animation Behike et de nouveaux projets d’expansion.

(*) : Deutschland, Austria & Confederation Helvetica

v Évolution du chiffre d'affaires par Ligne de Produits

SEMESTRE 1 Variation totale (En millions d'euros) 30/09/2025 30/09/2024 Variation totale Organique Effet de change Briquets & stylos 21,2 20,8 1,8% 3,9% -2,1% Maroquinerie, Accessoires & PAP 3,9 4,7 -17,7% -17,3% -0,4% TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES 25,1 25,5 -1,8% 0,0% -1,8%

Les briquets enregistrent une croissance de 8 %, confirmant leur rôle central dans le portefeuille. Les accessoires cigare reculent de 27 %, en raison de l’absence du contrat exceptionnel Habanos de l’an dernier, tandis que les stylos baissent de 5 %. La maroquinerie et les ceintures se contractent respectivement de -33 % et -24 %, la bonne dynamique des nouvelles collections ne compensant pas le déclin des lignes historiques, dont certaines doivent être arrêtées et remplacées par de nouvelles gammes à venir. Les accessoires progressent de 10 % et le prêt-à-porter baisse de 6 %.

1.3. Position de trésorerie nette

(En millions d’euros) 30/09/2025 31/03/2025 30/09/2024 Trésorerie et équivalents de trésorerie 5,1 9,0 5,5 Emprunts et dettes financières * (3,3) (3,4) (3,7) TOTAL 1,8 5,6 1,9

*: Absence de recours à des facilités de caisse ou lignes de découvert

Trésorerie

Au 30 septembre 2025, les flux de trésorerie sont principalement impactés par la variation saisonnière du besoin en fonds de roulement d’exploitation.

La capacité d’autofinancement ressort à 0,9 million d’euros, en baisse de 1,9 million par rapport à la capacité d’autofinancement du premier semestre de l’exercice précédent, et principalement liée à la baisse du résultat net.

La variation du besoin en fonds de roulement d’exploitation est défavorable, à -3 millions d’euros, sous l’effet cumulé de la hausse des délais de paiement clients et autres créances, partiellement compensée par la hausse des délais de paiement des fournisseurs.

Au total, les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles s’établissent à –2,1 millions d’euros, en dégradation de 0,9 million comparé au premier semestre de l’exercice précédent.

Les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement sont négatifs à hauteur de –0,5 million d’euros, mais en amélioration de 1,2 million d’euros comparé au premier semestre de l’exercice précédent. Cette consommation de cash moins importante s’explique par moins d’investissement sur ce premier semestre de l’exercice en cours.

Les flux de trésorerie provenant des activités de financement sont également négatifs à hauteur de –1,2 million d’euros. Ils restent stables comparé au premier semestre de l’exercice précédent.

Enfin, les effets de change pèsent marginalement sur la période à –0,1 million d’euros.

En conclusion, la variation nette de la trésorerie s’élève à –3,8 millions d’euros, faisant passer la trésorerie de 9,0 millions d’euros à l’ouverture à 5,1 millions d’euros à la clôture.

Emprunts et dettes financières

Comparé au 31 mars 2025, le niveau des emprunts baisse de 0,1 million d’euros, principalement suite au remboursement des P.G.E selon l’échéancier prévu.

2. COMPTES CONSOLIDÉS SEMESTRIELS RÉSUMÉS

1.

1.1. Compte de résultat consolidé

(En milliers d’euros) Notes 30/09/2025 30/09/2024 Chiffre d’affaires net 25 073 25 543 Coûts des ventes (11 690) (10 381) Marge brute 13 383 15 162 Frais de communication (2 578) (2 018) Frais commerciaux (5 694) (5 601) Frais généraux et administratifs (8 371) (8 495) Résultat opérationnel courant (hors redevances) (3 260) (952) Redevances 2 453 2 257 Autres charges 2.5.21 (186) (474) Autres produits 2.5.21 170 1 089 Résultat opérationnel (824) 1 919 Coût de l’endettement financier brut (93) (69) Autres produits et charges financiers (419) (258) Résultat avant Impôt (1 336) 1 592 Impôt sur les résultats 141 (165) Résultat net (1 195) 1 427 Résultat net – part du Groupe (1 195) 1 427 Résultat net par action (en euros) 2.5.20 (0,001) 0,002 Résultat net dilué par action (en euros) 2.5.20 (0,001) 0,002





en milliers d'euros 30/09/2025 30/09/2024 Résultat net Résultat net-part du groupe (1 195) 1 427 Autres éléments du résultat global : (42) 75 Variation de la réserve de conversion (43) 72 Gains et pertes actuariels relatifs aux engagements de retraite 1 3 Résultat global (1 237) 1 502

Les notes annexes font partie intégrante des comptes consolidés semestriels résumés.

1.2. Bilan consolidé

ACTIF Bilan Bilan (En milliers d’euros) Notes 30/09/2025 31/03/2025 Actif non courant Immobilisations incorporelles (nettes) 2.5.5 1 111 1 225 Immobilisations corporelles (nettes) 2.5.6 7 868 8 038 Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 2.5.7 10 407 11 238 Actifs financiers 2.5.8 1 278 1 424 Impôts différés 2.5.18 2 185 1 875 Total de l’actif non courant 22 849 23 800 Actif courant Stocks et en-cours 2.5.9 14 088 13 176 Créances clients 2.5.10 10 033 9 202 Autres créances 2.5.11 5 585 4 380 Trésorerie et équivalents de trésorerie 2.5.12 5 133 8 978 Total de l’actif courant 34 839 35 736 Total de l’actif 57 688 59 536 PASSIF (En milliers d’euros) Notes 30/09/2025 31/03/2025 Capitaux propres- part du Groupe Capital 2.5.13 14 156 14 156 Prime d’émission, de fusion et d’apport 13 372 13 372 Réserves (1 077) (4 535) Réserves de conversion 1 732 1 776 Résultat net- Part du Groupe (1 195) 3 378 Total capitaux propres- part du groupe 26 988 28 147 Passifs non courants Emprunts et dettes financières 2.5.15 223 598 Dettes de location non courantes (à plus d’un an) 2.5.16 5 114 6 075 Provisions pour engagements de retraite et autres avantages 2.5.14 2 586 2 450 Total des passifs non courants 7 923 9 123 Passifs courants Emprunts et dettes financières 2.5.15 3 064 2 820 Dettes de location courantes (moins d’un an) 2.5.16 2 020 2 047 Provisions pour risques et charges 2.5.14 677 894 Fournisseurs 9 127 7 865 Autres passifs courants 2.5.17 7 889 8 640 Total des passifs courants 22 777 22 266 Total du Passif 57 688 59 536

Les notes annexes font partie intégrante des comptes consolidés semestriels résumés.

1.3. Tableau des Flux de Trésorerie

(En milliers d’euros) Notes 30/09/2025 30/09/2024 I - Activités Opérationnelles Résultat net après impôts (1 195) 1 427 Dotations aux amortissements 1 660 1 603 Variation des provisions 254 (505) Charges (produits) d’impôts 2.5.18 (310) - Charge nette d'intérêts 227 205 Plus et moins-values de cession 238 10 Capacité d'autofinancement 874 2 740 Variation des stocks et en-cours 2.5.9 (945) (2 310) Variation des clients et comptes rattachés 2.5.10 (973) (177) Variation des autres créances 2.5.11 (1 449) (78) Variation des dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 162 (1 072) Variation des autres dettes (775) (308) Variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation (2 980) (3 945) FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES (2 106) (1 204) II – Activités d'investissement Acquisition d'immobilisations incorporelles 2.5.5 (226) (158) Acquisition d'immobilisations corporelles 2.5.6 (367) (1 104) Acquisition d'autres immobilisations financières (44) (482) Cessions d'autres immobilisations financières 122 - FLUX DE TRESORRIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT (515) (1 745) III – Activités de financement Emissions d'emprunts et dettes financières 2.5.15 792 16 Remboursement d'emprunts et dettes financières 2.5.15 (773) (439) Diminution de la dette de location 2.5.16 (1 014) (756) Intérêts payés hors dette de location (12) (18) Intérêts payés liés à la dette de location (161) (169) FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT (1 168) (1 366) Effets de la variation des cours de change (56) 13 Variation nette de la trésorerie (3 845) (4 302) Trésorerie à l'ouverture de l'exercice 8 978 9 844 Trésorerie à la clôture de l'exercice 5 133 5 542 Variation nette de la trésorerie (3 845) (4 302)

Les notes annexes font partie intégrante des comptes consolidés semestriels résumés.

1.4. Tableau de variation des capitaux propres

Nombre d’actions







Capital







Primes d'émission, de fusion et d'apport







Réserves et résultats cumulés







Autres éléments du résultat global







Capitaux propres consolidés







(En milliers d’euros) Solde au 01/04/2024 943 703 196 14 156 13 372 (4 629) 1 782 24 681 Résultat de l’exercice - - - 1 427 - 1 427 Autres éléments du résultat global - - - - 75 75 Autres - - - 14 - 14 Au 30/09/2024 943 703 196 14 156 13 372 (3 188) 1 857 26 197 Résultat de l’exercice - - - 1 951 - 1 951 Autres éléments du résultat global - - - - 70 70 Autres - - - (71) - (71) Au 31/03/2025 943 703 196 14 156 13 372 (1 308) 1 927 28 147 Solde au 01/04/2025 943 703 196 14 156 13 372 (1 308) 1 927 28 147 Résultat de l’exercice - - - (1 195) - (1 195) Autres éléments du résultat global - - - - (42) (42) Autres - - - 78 - 78 Au 30/09/2025 943 703 196 14 156 13 372 (2 425) 1 885 26 988

Les notes annexes font partie intégrante des comptes consolidés semestriels résumés.

1.5. Notes annexes aux comptes consolidés semestriels résumés

Nombre d’actions







Capital







Primes d'émission, de fusion et d'apport







Réserves et résultats cumulés







Autres éléments du résultat global







Capitaux propres consolidés







(En milliers d’euros) Solde au 01/04/2024 943 703 196 14 156 13 372 (4 629) 1 782 24 681 Résultat de l’exercice - - - 1 427 - 1 427 Autres éléments du résultat global - - - - 75 75 Autres - - - 14 - 14 Au 30/09/2024 943 703 196 14 156 13 372 (3 188) 1 857 26 197 Résultat de l’exercice - - - 1 951 - 1 951 Autres éléments du résultat global - - - - 70 70 Autres - - - (71) - (71) Au 31/03/2025 943 703 196 14 156 13 372 (1 308) 1 927 28 147 Solde au 01/04/2025 943 703 196 14 156 13 372 (1 308) 1 927 28 147 Résultat de l’exercice - - - (1 195) - (1 195) Autres éléments du résultat global - - - - (42) (42) Autres - - - 78 - 78 Au 30/09/2025 943 703 196 14 156 13 372 (2 425) 1 885 26 988

Sauf information contraire, les montants figurant dans les notes ci-après sont exprimés en milliers d’euros.

Le Groupe S.T. Dupont fabrique ou fait fabriquer des articles de luxe, et distribue ses produits dans le monde entier. La société mère du Groupe est S.T. Dupont S.A., 92, Bd du Montparnasse, Paris. La maison-mère ultime du Groupe est la société BroadGain Investments Ltd. Celle-ci est basée à Hong-Kong et est elle-même détenue par un trust dont les bénéficiaires sont, entre autres, Monsieur Dickson Poon et des membres de sa famille.

La société S.T. Dupont est cotée sur Euronext Paris S.A (Compartiment C).

Le 4 décembre 2025, le Directoire a arrêté les comptes consolidés semestriels résumés au 30 septembre 2025.

1.1.1 Faits marquants

Aucun fait significatif n’est survenu au cours de la période.

1.1.2 Principes et méthodes comptables

Cadre général

Les comptes consolidés semestriels résumés du Groupe S.T. Dupont au 30 septembre 2025 sont établis en conformité avec la norme IAS 34. S’agissant de comptes résumés, ils n’incluent pas toute l’information requise par le référentiel IFRS pour l’établissement des états financiers annuels et doivent donc être lus en relation avec les états financiers consolidés du Groupe au 31 mars 2025 établis conformément au référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union Européenne et en relation avec les nouvelles normes et amendements de normes applicables de manière obligatoire pour l’exercice 2025-2026.

Nouvelles normes, amendements de normes existantes et interprétations publiés d’application obligatoire au 30 septembre 2025

Modification applicable au 1er avril 2025 :

Amendements à IAS 21 – Absences de convertibilité.





Cet amendement en vigueur au 1er avril 2025 pour ST Dupont n’a pas d’impact significatif sur les états financiers consolidés du Groupe.

Nouvelles normes, amendements de normes existantes et interprétations publiés non obligatoires au 30 septembre 2025 et non adoptés par anticipation par le Groupe

Textes non encore adoptés par l’Union Européenne :

IFRS 19 et amendements liés – Filiales n’ayant pas d’obligation d’information du public : informations à fournir ;

IFRS 18 et amendements liés – Présentation et informations à fournir dans les états financiers ;

Adoptés par l’Union européenne :

Amendements IFRS 9 et IFRS 7 – Classement et évaluation des instruments financiers ;

Amendements IFRS 9 et IFRS 7 – Contrats faisant référence à l’électricité dépendante de la nature.

Améliorations annuelles volume 11 (IFRS 1, IFRS 7, IFRS 9, IFRS 10 et IAS 7).





Le Groupe estime que les normes, interprétations et amendements déjà adoptés par l’Union Européenne mais non entrés en vigueur à ce jour seront sans incidence significative sur les états financiers consolidés du Groupe.

Enfin, aucune norme ou interprétation publiée au JOUE (Journal Officiel de l’Union Européenne) à la date du 30 septembre 2025 et d’application optionnelle pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025 n’a été appliquée par anticipation.

Saisonnalité

La comparabilité des comptes semestriels et annuels peut être affectée par la nature saisonnière des activités du Groupe qui réalise sur la seconde partie de l’exercice un volume d’affaires supérieur à celui du premier semestre.

Périmètre de consolidation

Le périmètre de consolidation n’a pas varié depuis le 31 mars 2025.

1.1.3 Information sectorielle

En application d’IFRS 8, l’information sectorielle reflète la vue du management et est établie sur la base du reporting interne utilisé par le Président du Directoire, principal décideur opérationnel du Groupe, pour mettre en œuvre l’allocation des ressources et évaluer la performance du Groupe.

Les informations du reporting sont préparées en conformité avec le référentiel comptable appliqué par le Groupe.

Les secteurs opérationnels se décomposent comme suit :

Distribution contrôlée France ;

Distribution contrôlée Europe (hors France) ;

Distribution contrôlée Asie ;

Agents

Redevances et frais généraux





Ces secteurs correspondent à des typologies de distribution et des responsabilités distinctes et sont placés sous la responsabilité de directions opérationnelles qui reportent directement au principal décideur opérationnel.

Compte de résultat

30/09/2025 Distribution contrôlée France



Distribution contrôlée Europe (hors France)



Distribution contrôlée Asie



Agents



Redevances et frais généraux



ST Dupont

Group



(En milliers d'euros) Chiffre d'affaires 3 884 5 131 3 325 12 733 - 25 073 Coûts des ventes (1 268) (2 301) (1 171) (6 949) (1) (11 690) Marge brute 2 617 2 830 2 154 5 784 (1) 13 383 Frais de communication (317) (192) (537) (718) (814) (2 578) Frais commerciaux (2 099) (741) (1 718) (302) (833) (5 692) Frais généraux et administratifs - (290) (606) 31 (7 506) (8 371) Redevances - - - - 2 453 2 453 Autres produits et charges - 169 (54) - (131) (16) Résultat opérationnel 200 1 776 (761) 4 795 (6 832) (821)





30/09/2024 Distribution contrôlée France



Distribution contrôlée Europe (hors France)



Distribution contrôlée Asie



Agents



Redevances et frais généraux



ST Dupont

Group



(En milliers d'euros) Chiffre d'affaires 3 737 5 408 3 921 12 476 - 25 543 Coûts des ventes (1 368) (2 032) (1 332) (5 648) - (10 381) Marge brute 2 369 3 376 2 589 6 828 - 15 162 Frais de communication (157) (180) (430) (579) (673) (2 018) Frais commerciaux (1 648) (1 166) (1 780) (245) (761) (5 600) Frais généraux et administratifs - (328) (650) 43 (7 283) (8 495) Redevances - - - - 2 257 2 257 Autres produits et charges - (33) - - 648 615 Résultat opérationnel 564 1 669 (270) 6 047 (5 812) 1 920

Chiffre d’affaires par activité et zone géographique

(En milliers d’euros) Au 30/09/2025 30/09/2024 Chiffre d'affaires par activités Briquets & Stylos 21 191 20 826 Maroquinerie, accessoires & PAP 3 882 4 717 Total Chiffre d'affaires 25 073 25 543





(En milliers d’euros) Au 30/09/2025 30/09/2024 Ventes pour les marchés les plus significatifs France 3 349 3 737 Hors France 21 724 21 806 Dont : Europe 6 943 6 517 Chine 3 829 2 470 Corée 3 422 4 271 Japon 1 825 1 968 Hong-Kong 1 480 1 953 USA 1 367 2 293 Autres 2 859 2 334

Postes du bilan

Sectoriel Clients septembre 2025 Distribution contrôlée France



Distribution contrôlée Europe (hors France)



Distribution Contrôlée Agents



ST Dupont Groupe



(En milliers d’euros) Asie Clients et comptes rattachés (Net) 459 1 576 464 7 534 10 033 Créances clients (Brutes) 1 041 2 088 464 7 617 11 210 Effets à recevoir 81 (2) 8 - 87 Provision pour dépréciation (663) (562) (8) (83) (1 316) Autres - 52 - - 52





Sectoriel Clients Mars 2025 Distribution Contrôlée France



Distribution Contrôlée Europe (hors France)



Distribution Contrôlée Agents



ST Dupont Groupe



(En milliers d’euros) Asie Clients et comptes rattachés (Net) 171 1 370 414 7 247 9 202 Créances clients (Brutes) 902 1 882 427 7 247 10 458 Effets à recevoir - - 3 - 3 Provision pour dépréciation (731) (567) (8) - (1 306) Autres - 55 (8) - 47

Un client dépasse le seuil de 15 % du chiffre d’affaires consolidé au 30 septembre 2025. Il s’agit d’un distributeur représentant 19% des revenus consolidés (y compris les redevances), soit 2% de moins que le niveau enregistré au 30 septembre 2024.

Au 30 Septembre 2025, les actifs immobilisés nets hors droit d’utilisation et actifs financiers se répartissent de la façon suivante :

(En milliers d’euros)



30/09/2025



31/03/2025



Immobilisations nettes France 7 890 8 065 Autres pays 1 089 1 198

1.1.4 Ecarts d’acquisition

(En milliers d’euros) STD MARKETING HONG KONG STD

France STD IBERIA TOTAL VALEURS BRUTES Au 31/03/2025 1 302 2 439 492 4 233 Au 30/09/2025 1 302 2 439 492 4 233 (En milliers d’euros) STD MARKETING HONG KONG STD

France STD IBERIA TOTAL DEPRECIATIONS Au 31/03/2025 (1 302) (2 439) (492) (4 233) Au 30/09/2025 (1 302) (2 439) (492) (4 233) (En milliers d’euros) STD MARKETING HONG KONG STD

France STD IBERIA TOTAL VALEUR NETTE COMPTABLE Au 31/03/2025 - - - - Au 30/09/2025 - - - -

Les écarts d’acquisition sont intégralement dépréciés.

1.1.5 Immobilisations incorporelles

(En milliers d’euros) Recherche et Développement Solutions informatiques Total VALEUR BRUTE Au 31/03/2024 908 10 600 11 508 Acquisitions - 425 425 Au 31/03/2025 908 11 025 11 933 Acquisitions - 226 226 Cessions ou mise au rebus - (36) (36) Au 30/09/2025 908 11 214 12 122 (En milliers d’euros) Recherche et Développement Solutions informatiques Total AMORTISSEMENTS & DEPRECIATIONS CUMULES Au 31/03/2024 (908) (9 420) (10 328) Dotations - (380) (380) Au 31/03/2025 (908) (9 800) (10 708) Dotations - (338) (338) Reprises - 35 35 Au 30/09/2025 (908) (10 103) (11 011) (En milliers d’euros) Recherche et Développement Solutions informatiques Total VALEUR NETTE COMPTABLE Au 31/03/2025 - 1 225 1 225 Au 30/09/2025 - 1 111 1 111

La rubrique « Recherche et Développement » comprend les frais engagés pour la conception et la fabrication de nouvelles lignes de produits ou de nouvelles technologies s’y rapportant (amortis sur 3 ans).

La rubrique « Solutions informatiques » correspond essentiellement à des logiciels mis en service, des améliorations et maintenance liés à l’ERP. Les acquisitions de l’exercice se composent principalement de licences et de logiciels.

Les acquisitions en solutions informatiques de l’exercice (226 milliers d’euros) concernent principalement la mise à jour et l’évolution de l’ERP.

1.1.6 Immobilisations corporelles

(En milliers d’euros)



Terrains



Construction & Agencements



Installations



Autres



Total



VALEUR BRUTE Au 31/03/2024 51 14 386 14 828 9 040 38 306 Acquisitions - - 10 2 927 2 937 Cessions ou mise au rebut - - (30) - (30) Autres - 822 1 227 (2 049) - Effet de change - 1 - 23 24 Au 31/03/2025 51 15 209 16 035 9 942 41 237 Acquisitions - - - 640 640 Cessions ou mise au rebut - - (126) (237) (363) Autres (*) - 132 140 (272) - Effet de change - (13) - (156) (169) Au 30/09/2025 51 15 328 16 049 9 918 41 345 (En milliers d’euros)



Terrains



Construction & Agencements



Installations



Autres



Total



AMORTISSEMENTS Au 31/03/2024 - (9 334) (12 855) (8 949) (31 138) Dotations - (429) (675) (198) (1 302) Cessions ou mise au rebut - - 30 - 30 Autres - (685) (652) 736 (601) Effet de change - (3) (1) (9) (13) Au 31/03/2025 - (10 451) (14 153) (8 419) (33 024) Dotations - (207) (396) 107 (495) Cessions ou mise au rebut - - 126 - 126 Effet de change - 10 2 65 77 Au 30/09/2025 - (10 648) (14 421) (8 247) (33 316) (En milliers d’euros)



Terrains



Construction & Agencements



Installations



Autres



Total



DEPRECIATIONS CUMULEES Au 31/03/2024 - (507) (7) (92) (606) Dotations - (40) - (135) (175) Autres - 507 6 93 606 Au 31/03/2025 - (39) (1) (135) (175) Effet de change - - - 13 13 Au 30/09/2025 - (39) (1) (122) (162) Valeur Nette Comptable Au 31/03/2025 51 4 718 1 881 1 388 8 038 Au 30/09/2025 51 4 641 1 627 1 549 7 868

(*) Des activations d’encours en immobilisations corporelles ont été effectuées et présentées sous la ligne « Autres ».

Les acquisitions d’immobilisations corporelles de l’exercice (640 milliers d’euros) concernent principalement des travaux d’agencement et d’installation (134 k€) ainsi que des agencements de boutiques (129 k€), complétés par des investissements en matériel et outillage (330 k€).

1.1.7 Droits d’utilisation

Droits d’utilisation

(En milliers d’euros)



Constructions



Autres



Total



VALEUR BRUTE Au 31/03/2025 16 916 2 435 19 351 Entrées d'actifs 166 - 166 Variations des cours de change (263) - (263) Au 30/09/2025 16 819 2 435 19 255 (En milliers d’euros)



Constructions



Autres



Total



AMORTISSEMENTS Au 31/03/2025 (4 766) (2 352) (7 118) Dotations nettes de l'exercice (962) (25) (987) Variations des cours de change 76 - 76 Au 30/09/2025 (5 653) (2 377) (8 030) (En milliers d’euros)



Constructions



Autres



Total



DEPRECIATIONS CUMULEES Au 31/03/2025 (995) - (995) Reprise 177 - 177 Au 30/09/2025 (818) - (818) Valeur Nette Comptable Au 31/03/2025 11 155 83 11 238 Au 30/09/2025 10 349 58 10 407

Au 30 septembre 2025, l’augmentation du droit d’utilisation est principalement due à l’ouverture de la nouvelle boutique située au Japon.

1.1.8 Actifs financiers non courants

Les actifs financiers non courants au 30 septembre 2025 comprennent principalement les dépôts et cautionnement. Ils s’élèvent à 1 278 milliers d’euros contre 1 424 milliers d’euros au 31 mars 2025.

1.1.9 Stocks et en-cours

( En milliers d’euros) 30/09/2025 31/03/2025 Matières Premières 3 949 3 840 Produits et en-cours / semi ouvrés 3 659 3 359 Marchandises et Produits finis 12 665 12 338 Pièces détachées et consommables 1 372 1 208 Total Valeur Brute 21 645 20 745 Matières Premières (1 264) (1 157) Produits et en-cours / semi ouvrés (817) (637) Marchandises et Produits finis (4 467) (4 866) Pièces détachées et consommables (1 009) (909) Total provision pour dépréciation (7 557) (7 569) Matières Premières 2 685 2 683 Produits et en-cours / semi ouvrés 2 842 2 722 Marchandises et Produits finis 8 198 7 472 Pièces détachées et consommables 363 299 Total Valeur Nette 14 088 13 176

Au 30 septembre 2025, les stocks nets augmentent de 5 %, en raison d’une hausse simultanée des produits finis — liée aux nouveautés prévues au T3 — et des matières premières et composants, afin d’anticiper des besoins supérieurs à ceux de l’an dernier dans la perspective d’une croissance du chiffre d’affaires au second semestre par rapport à la même période de l’exercice précédent.

1.1.10 Créances clients et comptes rattachés

(En milliers d’euros) 30/09/2025 31/03/2025 Clients 11 262 10 508 Effets à recevoir 87 - Total valeur brute 11 349 10 508 Provision pour Dépréciation des Clients (1 315) (1 306) Total valeur nette 10 033 9 202

1.1.11 Autres créances

(En milliers d’euros) 30/09/2025 31/03/2025 Charges constatées d'avance 918 445 Taxe sur la valeur ajoutée 1 276 1 012 Autres prêts et avances 1 689 586 Créance factor - 982 Redevances à recevoir 1 702 1 271 Autres - 84 Total 5 585 4 380

Au 30 septembre 2025, les charges constatées d’avance représentent principalement l’étalement de charges externes, notamment les loyers, les assurances, la publicité et d’autres charges rattachées au 2ème semestre. Au 30 septembre 2025, la position du Factor est créditrice.

L’augmentation constatée sur la ligne “Autres prêts et avances” est principalement liée aux augmentations des acomptes fournisseurs en lien avec les opérations réalisées dans le cadre du développement de l’activité de maroquinerie, ainsi qu’à l’investissement dans une machine et aux activités de prêt-à-porter.

1.1.12 Trésorerie et équivalents de Trésorerie

(En milliers d’euros) 30/09/2025 31/03/2025 Comptes courants bancaires 5 133 8 978 Trésorerie et équivalent de trésorerie au bilan 5 133 8 978 Trésorerie selon TFT 5 133 8 978

1.1.13 Capitaux propres

Au 30 septembre 2025, le capital social s’élève à 14.155.547,94 euros divisé en 943.703.196 actions ordinaires d’une valeur nominale de 0,015 euro. Le nombre d’actions ordinaires est inchangé depuis le 31 mars 2025.

Au 30 septembre 2025, la Société ne détient aucune action propre S.T. Dupont.

1.1.14 Provisions et passifs éventuels

(En milliers d’euros) Provisions pour garantie Provisions pour litiges Total provisions courantes Provisions pour retraites et autres avantages à long terme Total Au 31/03/2024 182 1 094 1 276 2 616 3 893 Dotations 13 776 789 37 826 Reprises utilisées - - - (142) (142) Reprise non utilisées - (1 172) (1 172) - (1 172) Gains et pertes actuarielles - - - (170) (170) Autres - 1 1 109 110 Au 31/03/2025 195 699 894 2 450 3 344 Dotations - - - 158 158 Reprises utilisées (56) (170) (226) (11) (237) Reprise non utilisées - 9 9 - 9 Gains et pertes actuarielles - - - (1) (1) Effet de change - - - (10) (10) Au 30/09/2025 139 538 677 2 586 3 263

Les provisions sont composées de :

Provisions pour garantie





Une provision pour garantie est constituée pour couvrir le coût estimé de la garantie des produits vendus en France et à l’étranger. Cette provision est calculée semestriellement sur une base du nombre de retours réels de produits neufs.

Provisions pour litiges





Les provisions pour litiges comprennent principalement les risques sociaux et commerciaux.

Provisions pour retraite





Les provisions pour retraites et autres avantages à long terme concernent l’ensemble du groupe et respectent les normes IFRS en vigueur.

1.1.15 Emprunts et dettes financières

v Emprunts et dettes non courants et instruments financiers associés

(En milliers d'euros) 30/09/2025 31/03/2025 (ACTIF) / PASSIF Autres dettes financières à moyen terme 223 598 Dettes financières non courantes après couverture 223 598

v Emprunts et Dettes financières courants

Au 30 septembre 2025, les dettes financières courantes correspondent à des prêts garantis par l’Etat (PGE) et des lignes de crédit utilisé par S.T. Dupont Marketing.

(En milliers d'euros) 30/09/2025 31/03/2025 (ACTIF) / PASSIF Autres dettes financières à court terme 3 064 2 820 Dettes financières courantes et actifs et passifs financiers associés nets 3 064 2 820



v Financement

Utilisation au Entité Nomination Emprunteur Montant autorisé 30/09/2025 31/03/2025 Nvx emprunts Rembour

sements Effet de change S.T. Dupont S.A PGE BNP 185 185 259 (74) S.T. Dupont S.A PGE BPA 179 179 250 (71) S.T. Dupont S.A PGE BPI 76 76 106 (30) S.T. Dupont S.A PGE BPVF 179 179 250 (71) S.T. Dupont S.A PGE CIC 225 225 315 (90) S.T. Dupont S.A PGE LCL 179 179 250 (71) S.T. Dupont S.A Autres Eurofactor 5 000 792 - 792 - S.T. Dupont Marketing Ligne Revolving Crédit Agricole HK 3 285 613 1 056 (366) (77) S.T. Dupont Marketing Ligne Revolving Bank of East Asia 876 876 949 (73) S.T. Dupont Iberia BBVA 140 - S.T. Dupont SpA Banca Intesa 510 - S.T. Dupont Group Autres Autres (18) (17) (1) Totaux 10 835 3 287 3 418 792 (773) (150)

TAUX EUR/HKD AU 30/09/2025 = 9,13

Au 30 septembre 2025, le groupe dispose des lignes suivantes :

Prêts Garantis par l’Etat

En décembre 2020 la Société, son pool de partenaires bancaires et D&D International, actionnaire majoritaire de S.T. Dupont, ont décidé de conclure un accord de financement.

Selon les termes de l’accord, le montant du P.G.E alloué s’élève à 4 millions d’euros, soumis à la Règlementation P.G.E.

La répartition est la suivante :

PGE souscrit auprès de BNP Paribas, intégralement tiré et avec un capital restant de 185 milliers d’euros

PGE souscrit auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône Apes, intégralement tiré et avec un capital restant dû de 179 milliers d’euros

PGE souscrit auprès de BPI France, intégralement tiré et avec un capital restant dû de 76 milliers d’euros

PGE souscrit auprès de la Banque Populaire Val de France, intégralement tiré et avec un capital restant dû de 179 milliers d’euros

PGE souscrit auprès du CIC, intégralement tiré et avec un capital restant dû de 225 milliers d’euros

PGE souscrit auprès de LCL, intégralement tiré et avec un capital restant dû de 179 milliers d’euros

Une prorogation d’échéancier du P.G.E sur 5 ans a été demandée et obtenue en décembre 2021.

Lignes de crédit Hongkong

Depuis mars 2016, le Groupe a souscrit une ligne revolving de 30 millions de HK dollars (3,3 millions d’euros) auprès de la branche hongkongaise du Crédit Agricole pour compléter la ligne de 8 millions de HK dollars (0,9 million d’euros) déjà mise à disposition par la Bank of East Asia. Ces 2 lignes ont été renouvelées en mars 2019 pour les mêmes montants. Au 30 septembre 2025, les tirages s’élevaient respectivement à 5,6 et 8 millions de HK dollars (613 et 876 milliers d’euros).

Autres lignes de crédit filiales européennes

Le groupe dispose également de deux lignes de trésorerie pour ses filiales italienne et espagnole :

Une ligne d’escompte de RIBA pour un montant de 0,5 million d’euros pour le compte de la filiale italienne

Une Ligne de crédit de 0,1 million d’euros pour la filiale espagnole.

Ces lignes ne sont pas utilisées au 30 septembre 2025.

En sus de ces financements bancaires, le contrat d’affacturage permet toujours à S.T. Dupont S.A. de mobiliser son poste clients.

1.1.16 Dettes de location

Les variations de la dette de location se détaillent comme suit :

(En milliers d’euros) Dettes de location au 31/03/2025 8 122 Flux avec impact sur la trésorerie : Diminution (1 014) Flux sans impact sur la trésorerie : Nouveaux contrats de locations 166 Variation de change (194) Autres 53 Dettes de location au 30/09/2025 7 134

Au 30 septembre 2025, les échéances de la dette de location s'analysent comme suit :

(En milliers d’euros) 30/09/2025 A moins d'un an 2 020 De 1 à 5 ans 3 560 A plus de 5 ans 1 555 Total dettes de location 7 134

Au 30 septembre 2025, la dette de location porte intérêts à taux fixe. L’échéancier de la dette de location présenté ci-dessus ne tient pas compte des décaissements locatifs relatifs aux contrats de courte durée et de faible valeur, ni de la part variable des loyers.

1.1.17 Autres passifs courants

( En milliers d’euros) 30/09/2025 31/03/2025 Dettes sociales 3 127 3 808 Taxe sur la valeur ajoutée 531 318 Charges à payer 294 341 Produit Constaté d’avance 648 243 Avances clients 949 1 703 Redevances à payer 487 551 Dettes fournisseurs 397 448 Autres 1 456 1 228 Total 7 889 8 640

Les autres dettes comprennent principalement les commissions agents, des litiges divers et les autres comptes créditeurs.

1.1.18 Impôts sur les sociétés et impôts différés

Impôts sur les résultats

Charge d’impôt sur le résultat (En milliers d’euros) 30/09/2025 30/09/2024 Impôts courants (169) (165) Impôts différés 310 - Total 141 (165)

Le taux effectif d’imposition de S.T. Dupont S.A retenu au 30 septembre 2025 est déterminé à partir d’une projection du taux effectif estimé pour l’ensemble de l’exercice 2025-26. Sur cette base, le taux effectif d’imposition s’établit à 25 % au premier semestre 2025. Le produit d’impôts différés du premier semestre de l’exercice 2025-26 correspond à l’activation de l’économie d’impôt de la période.

Analyse des impôts différés nets

(En milliers d'euros) 31/03/2025 Résultat Capitaux Propres 30/09/2025 Impôts différés liés aux différences comptes statutaires / IFRS Marges en stocks 258 (5) (27) 226 Activation de reports déficitaires 481 302 - 783 Contrat de location 316 (40) - 276 Engagements de retraite 308 16 - 324 Différences temporaires 513 50 - 563 Autres - (13) - (13) Total impots différés net 1 875 310 (27) 2 158

1.1.19 Coût de l’endettement financier

(En milliers d’euros) 30/09/2025 30/09/2024 Coût de l’endettement financier brut (93) (69) Dont : Charges financières sur emprunts (78) (58) Charges financières sur contrat d'affacturage (15) (11) Coût de l’endettement financier Net (93) (70) Autres Produits et charges financières (419) (258) Dont : Charges d'intérêts sur les contrats de location (165) (169) Gains (pertes) de change (224) (34) Autres produits (charges) financiers (30) (56) Total (512) (327)

1.1.20 Résultat par action

Le résultat par action est obtenu en divisant le résultat net (part du Groupe) par le nombre moyen pondéré d’actions en circulation au cours de l’exercice.

Détail du résultat dilué par action IAS 33.70 :

Le résultat par action dilué est obtenu en divisant le résultat net (part du Groupe) par le nombre moyen pondéré d’actions après effet de la dilution. Le Groupe n’a aucun instrument de dilution au 30 septembre 2025.

30/09/2025 30/09/2024 Résultat net – part du Groupe (1 195) 1 427 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires (en millions d'euros) 943 703 196 943 703 196 Résultat net par action (en euros) (0,001) 0,002 Résultat net dilué par action (en euros) (0,001) 0,002

1.1.21 Autres produits et charges

30/09/2025 30/09/2024 Autres charges Autres produits Autres charges Autres produits Litiges - 170 (310) 907 Provisions (9) - - 68 Dommages & intérêts (116) - (63) Autres (61) - (102) 114 Total (186) 170 (474) 1 089

Les litiges sont majoritairement composés de litiges salariaux.

1.1.22 Transactions avec des parties liées

Au 30 septembre 2025

(En milliers d’euros) Montant des transactions de la période (charges)/ produits Montant bilantiel créance/(dette) Contrats de services Dickson Concept LTD (221) (61) Dickson Trading (ASIA) Co. LTD 63 24 Dickson Concept LTD Retail division (145) (4) Dickson Marketing Limited (30) (0) ST Dupont Japan KK 24 24 Bondwood Investments 489 234 STD Investmetn PTE Ltd - 21 Achats Bondwood Investments (589) (324) Leading Way Apparel Ltd 3 912 1 257 Dickson Trading (ASIA) Co. LTD 133 9 3 637 1 180 Au 30 septembre 2024

(En milliers d’euros) Montant des transactions de la période (charges)/ produits Montant bilantiel créance/(dette) Contrats de services Dickson Concept LTD (301) (111) Dickson Concept LTD Retail division (144) (9) Dickson marketing Ltd (132) (1) Achats Bondwood Investments Ltd 130 (59) Ventes Leading Way Apparel Ltd 2 475 717 2 028 537

1.1.23 Evènements postérieurs à la clôture

Conformément aux dispositions applicables et à notre politique de communication financière, nous confirmons qu'aucun événement significatif susceptible d'avoir un impact sur la situation financière, les résultats ou le patrimoine de la société n'est intervenu entre la date de clôture de l'exercice, le 30 septembre 2025, et la date d'arrêté des comptes par le directoire, le 4 décembre 2025. Tous les événements connus à ce jour ont été pris en compte dans les états financiers ou décrits dans les présentes annexes.

2. RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L’INFORMATION FINANCIÈRE SEMESTRIELLE (PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2025 AU 30 SEPTEMBRE 2025)





Aux actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l’assemblée générale et en application de l’article L. 451-1-2 III du code monétaire et financier, nous avons procédé à :

l'examen limité des comptes consolidés semestriels résumés de la société S.T. Dupont, relatifs à la période du 1 er avril 2025 au 30 septembre 2025, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;

avril 2025 au 30 septembre 2025, tels qu'ils sont joints au présent rapport ; la vérification des informations données dans le rapport semestriel d’activité.

Ces comptes consolidés semestriels résumés ont été établis sous la responsabilité du Directoire. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

3.1 Conclusion sur les comptes

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d’exercice professionnel applicables en France.

Un examen limité consiste essentiellement à s’entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l’assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d’anomalies significatives obtenue dans le cadre d’un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d’un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes consolidés semestriels résumés avec la norme IAS 34, norme du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne relative à l’information financière intermédiaire.

3.2 Vérification spécifique

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d’activité commentant les comptes consolidés semestriels résumés sur lesquels a porté notre examen limité.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés semestriels résumés.

Neuilly-sur-Seine et Paris, le 4 décembre 2025

Les commissaires aux comptes



Grant Thornton

Membre français de Grant Thornton International S&W Associés



















Laurent Bouby

Associé















Julie Benzaquen

Associée





3. FACTEURS DE RISQUE





Les principaux risques auxquels le Groupe sont exposés dans la rubrique 2.5 du Document d’Enregistrement Universel 2024-25 déposé le 17 juillet 2025 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers.

A la date de publication du présent rapport financier semestriel, aucun changement significatif n’est intervenu dans l’évaluation de ces risques.

4. ATTESTATION DU RESPONSABLE





J’atteste, à ma connaissance, que les comptes semestriels consolidés, sont établis conformément au corps de normes comptables applicables et donnent une image fidèle et honnête du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’émetteur, ainsi que de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d’activité ci-joint présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l’exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu’une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l’exercice.

Fait à Paris,

Le 08 décembre 2025



Alain Crevet

Président du Directoire

