S.T. Dupont - Rapport Financier Semestriel 30 septembre 2025

Société anonyme au capital de 14 155 547,94 euros
Siège Social : 92 Boulevard du Montparnasse
75014 Paris

R.C.S. Paris 572 230 829

RAPPORT SEMESTRIEL

AU 30 SEPTEMBRE 2025

Sommaire

1.        RAPPORT D’ACTIVITÉ DU PREMIER SEMESTRE 2025-2026        4

1.1.        Evolution des résultats consolidés        4

1.2.        Chiffre d’affaires        5

1.3.        Position de trésorerie nette        6

2.        COMPTES CONSOLIDÉS SEMESTRIELS RÉSUMÉS        7

2.1.        Compte de résultat consolidé        7

2.2.        Bilan consolidé        8

2.3.        Tableau des Flux de Trésorerie        9

2.4.        Tableau de variation des capitaux propres        10

2.5.        Notes annexes aux comptes consolidés semestriels résumés        10

2.5.1        Faits marquants        10

2.5.2        Principes et méthodes comptables        11

2.5.2.1        Cadre général        11

2.5.2.2        Nouvelles normes, amendements de normes existantes et interprétations publiés d’application obligatoire au 30 septembre 2025        11

2.5.2.3        Nouvelles normes, amendements de normes existantes et interprétations publiés non obligatoires au 30 septembre 2025 et non adoptés par anticipation par le Groupe        11

2.5.2.4        Saisonnalité        11

2.5.2.5        Périmètre de consolidation        11

2.5.3        Information sectorielle        11

2.5.3.1        Compte de résultat        12

2.5.3.2        Chiffre d’affaires par activité et zone géographique        12

2.5.3.3        Postes du bilan        13

2.5.4        Ecarts d’acquisition        13

2.5.5        Immobilisations incorporelles        14

2.5.6        Immobilisations corporelles        15

2.5.7        Droits d’utilisation        16

2.5.7.1        Droits d’utilisation        16

2.5.8        Actifs financiers non courants        16

2.5.9        Stocks et en-cours        17

2.5.10        Créances clients et comptes rattachés        17

2.5.11        Autres créances        17

2.5.12        Trésorerie et équivalents de Trésorerie        17

2.5.13        Capitaux propres        18

2.5.14        Provisions et passifs éventuels        18

2.5.15        Emprunts et dettes financières        18

2.5.16        Dettes de location        20

2.5.17        Autres passifs courants        20

2.5.18        Impôts sur les sociétés et impôts différés        20

2.5.18.1        Charge d’impôt sur le résultat        20

2.5.18.2        Analyse des impôts différés nets        21

2.5.19        Coût de l’endettement financier        21

2.5.20        Résultat par action        21

2.5.21        Autres produits et charges        21

2.5.22        Transactions avec des parties liées        22

2.5.23        Evènements postérieurs à la clôture        22

3.        RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L’INFORMATION FINANCIÈRE SEMESTRIELLE (PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2025 AU 30 SEPTEMBRE 2025)        23

4.        FACTEURS DE RISQUE        24

5.        ATTESTATION DU RESPONSABLE        25

1.   RAPPORT D’ACTIVITÉ DU PREMIER SEMESTRE 2025-2026

1.1.        Evolution des résultats consolidés

Les principaux éléments concernant l’activité du premier semestre de l’exercice peuvent se résumer ainsi :

En millions d’euros30/09/2025
6 mois		30/09/2024
6 mois		Evolution
Total des revenus (*)27,527,8(0,3)
dont Chiffre d’affaires net25,125,5(0,5)
Marge brute (**)13,415,2(1,8)
( % )53,4%59,4%-6,0%
Résultat opérationnel courant (hors redevances)(3,3)(1,0)(2,3)
Redevances2,52,30,2
Autres produits et charges(0,0)0,6(0,6)
Résultat opérationnel(0,8)1,9(2,7)
Coût de l’endettement financier net(0,1)(0,1)(0,0)
Autres produits et charges financiers(0,4)(0,3)(0,2)
Impôts sur les résultats0,1(0,2)0,3
Résultat net(1,2)1,4(2,6)
Résultat net par action (en euros)(0,001)0,002(0,003)

(*) : Le total des revenus comprend le chiffre d’affaires et les redevances

(**) : La marge brute inclut l’ensemble des coûts directs et des coûts indirects. Ces derniers se composent principalement des consommations et amortissements relatifs du centre industriel de Faverges, des redevances versées, des dépréciations de stock, ainsi que des reprises de dépréciation sur les stocks vendus durant la période.

Marge brute

La marge brute recule de 1,8 million d’euros au premier semestre, avec un taux de marge en baisse de 6 points. Ce repli résulte d’une combinaison de plusieurs facteurs défavorables : un effet change négatif, un mix produit défavorable, et des remises accordées afin de baisser le niveau des stocks.

La marge est en outre affectée par la hausse des provisions de stocks et des coûts indirects de production.

Résultat opérationnel courant (hors redevances)

Le résultat opérationnel courant (hors redevances) s’établit en retrait de 2,3 millions d’euros par rapport au premier semestre de l’exercice précédent. Cette évolution s’explique principalement par la contraction de la marge brute (-1,8 million d’euros) détaillée dans la section précédente, ainsi que par la hausse des dépenses de communication (+0,6 million d’euros) qui reflètent la volonté du Groupe de renforcer ses investissements médias et marketing dans le cadre de la réorientation stratégique de la marque.

Les frais commerciaux enregistrent une progression modérée de 2 %, tandis que les frais généraux et administratifs affichent une légère diminution de 1 %, traduisant la poursuite des efforts de maîtrise des coûts de structure.

Autres produits et charges

Le résultat des autres produits et charges est non significatif sur la période. Pour rappel, le premier semestre de l’exercice précédent incluait +0,8 million d’euros de produit principalement lié à des reprises de provisions dans le cadre d’un litige commercial.

Résultat opérationnel

De ce qui précède, le résultat opérationnel est négatif sur le premier semestre, à hauteur de -0,8 million d’euros, en baisse de 2,7 millions d’euros par rapport au premier semestre de l’exercice précédent.

Résultat financier

Le résultat financier est principalement composé du coût de l’endettement financier net ( -0,1 million d’euros, stable comparé au premier semestre de l’exercice précédent) ainsi que des autres produits et charges financiers qui s’établissent à -0,4 million d’euros, comparé à -0,3 million à la même période de l’exercice précédent, reflétant principalement l’impact de la dépréciation du dollar américain, du dollar de Hong Kong et du yen japonais par rapport à l’euro au cours de la période.

Résultat net

Le résultat net est négatif et s'élève à -1,2 million d'euros, marquant une baisse de 2,6 millions d'euros par rapport à la même période se terminant le 30 septembre 2024.

1.2.        Chiffre d’affaires

v Évolution du chiffre d’affaires par zone géographique

 SEMESTRE 1Variation
(En millions d'euros)30/09/202530/09/2024Variation totaleOrganiqueEffet de change
France3,33,7-10,4%-10,4%0,0%
Europe distribution contrôlée (hors France)5,75,44,8%4,7%0,1%
Asie Distribution Contrôlée3,33,9-15,7%-12,6%-3,1%
Total Distribution contrôlée12,313,1-5,7%-4,8%-0,9%
Agents & Distributeurs12,812,52,2%4,9%-2,7%
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES25,125,5-1,8%0,0%-1,8%

Le chiffre d’affaires net du groupe enregistre une baisse de 1,8 % par rapport au premier semestre de l’exercice précédent. Il est stable organiquement mais souffre d’un impact de change défavorable de -1,8 %.

Le chiffre d’affaires France recule de 10 % par rapport au premier semestre de l’exercice précédent, une évolution principalement liée au canal Business to Business, en chute de 83 % après un contrat exceptionnel l’année précédente. Hors BtB, la dynamique demeure positive : le Retail progresse de 19 %, porté par la bonne performance des Département Stores (+10 %) et des boutiques (Rue de la Paix à +44 % et Saint-Honoré à +4 %). L’e-commerce se replie légèrement de 3 %, tandis que le Wholesale se redresse avec une croissance de 27 % malgré les challenges relatifs à ce canal. Par catégories, les briquets progressent nettement (+41 %), alors que les instruments d’écriture reculent de 13 %.

En Europe (hors France), la distribution contrôlée présente des résultats contrastés. La région DACH (*) renoue avec la croissance (+12 %), soutenue par un fort rebond en Suisse (+36 %). À l’inverse, l’Italie recule de 12 %, pénalisée par les difficultés avec notre distributeur tabac, tandis que l’Espagne baisse de 13 %.

En Asie, Hong Kong baisse de 18 %, impacté par un trafic toujours faible. La Chine, en revanche, affiche une forte dynamique, portée par une solide croissance des ventes en magasin à périmètre comparable, plusieurs ouvertures de points de vente, ainsi qu’une meilleure performance des ventes en ligne. Malgré la très bonne performance de la nouvelle boutique de Ginza, les ventes du Japon reculent de 6 %, pénalisé par la baisse du nombre de touristes étrangers et le recul du canal discount.

Dans le reste du monde, les États-Unis reculent de 44 % dans un environnement tarifaire et économique défavorable, tandis que le Moyen-Orient progresse de 5 %, porté par Doha et Dubai Mall. La Russie baisse légèrement (-7 %), et le Royaume-Uni progresse de 20 %, bénéficiant de l’animation Behike et de nouveaux projets d’expansion.

(*) : Deutschland, Austria & Confederation Helvetica

v Évolution du chiffre d'affaires par Ligne de Produits 

 SEMESTRE 1Variation totale
 (En millions d'euros)30/09/202530/09/2024  Variation totaleOrganiqueEffet de change 
Briquets & stylos21,220,81,8%3,9%-2,1%
Maroquinerie, Accessoires & PAP3,94,7-17,7%-17,3%-0,4%
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES25,125,5-1,8%0,0%-1,8%

Les briquets enregistrent une croissance de 8 %, confirmant leur rôle central dans le portefeuille. Les accessoires cigare reculent de 27 %, en raison de l’absence du contrat exceptionnel Habanos de l’an dernier, tandis que les stylos baissent de 5 %. La maroquinerie et les ceintures se contractent respectivement de -33 % et -24 %, la bonne dynamique des nouvelles collections ne compensant pas le déclin des lignes historiques, dont certaines doivent être arrêtées et remplacées par de nouvelles gammes à venir. Les accessoires progressent de 10 % et le prêt-à-porter baisse de 6 %.

1.3.        Position de trésorerie nette

(En millions d’euros)30/09/202531/03/202530/09/2024
Trésorerie et équivalents de trésorerie5,19,05,5
Emprunts et dettes financières *(3,3)(3,4)(3,7)
TOTAL1,85,61,9

*: Absence de recours à des facilités de caisse ou lignes de découvert

Trésorerie

Au 30 septembre 2025, les flux de trésorerie sont principalement impactés par la variation saisonnière du besoin en fonds de roulement d’exploitation.

La capacité d’autofinancement ressort à 0,9 million d’euros, en baisse de 1,9 million par rapport à la capacité d’autofinancement du premier semestre de l’exercice précédent, et principalement liée à la baisse du résultat net.

La variation du besoin en fonds de roulement d’exploitation est défavorable, à -3 millions d’euros, sous l’effet cumulé de la hausse des délais de paiement clients et autres créances, partiellement compensée par la hausse des délais de paiement des fournisseurs.

Au total, les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles s’établissent à –2,1 millions d’euros, en dégradation de 0,9 million comparé au premier semestre de l’exercice précédent.

Les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement sont négatifs à hauteur de –0,5 million d’euros, mais en amélioration de 1,2 million d’euros comparé au premier semestre de l’exercice précédent. Cette consommation de cash moins importante s’explique par moins d’investissement sur ce premier semestre de l’exercice en cours.

Les flux de trésorerie provenant des activités de financement sont également négatifs à hauteur de –1,2 million d’euros. Ils restent stables comparé au premier semestre de l’exercice précédent.

Enfin, les effets de change pèsent marginalement sur la période à –0,1 million d’euros.

En conclusion, la variation nette de la trésorerie s’élève à –3,8 millions d’euros, faisant passer la trésorerie de 9,0 millions d’euros à l’ouverture à 5,1 millions d’euros à la clôture.

Emprunts et dettes financières

Comparé au 31 mars 2025, le niveau des emprunts baisse de 0,1 million d’euros, principalement suite au remboursement des P.G.E selon l’échéancier prévu.

2.   COMPTES CONSOLIDÉS SEMESTRIELS RÉSUMÉS

1.        

1.1.        Compte de résultat consolidé

(En milliers d’euros)Notes30/09/202530/09/2024
Chiffre d’affaires net  25 07325 543
Coûts des ventes (11 690)(10 381)
Marge brute 13 38315 162
Frais de communication (2 578)(2 018)
Frais commerciaux (5 694)(5 601)
Frais généraux et administratifs (8 371)(8 495)
Résultat opérationnel courant (hors redevances) (3 260)(952)
Redevances 2 4532 257
Autres charges2.5.21(186)(474)
Autres produits 2.5.211701 089
Résultat opérationnel  (824)1 919
Coût de l’endettement financier brut (93)(69)
Autres produits et charges financiers (419)(258)
Résultat avant Impôt (1 336)1 592
Impôt sur les résultats 141(165)
Résultat net (1 195)1 427
Résultat net – part du Groupe (1 195)1 427
Résultat net par action (en euros)2.5.20(0,001)0,002
Résultat net dilué par action (en euros)2.5.20(0,001)0,002


en milliers d'euros30/09/202530/09/2024
Résultat net   
Résultat net-part du groupe(1 195)1 427
Autres éléments du résultat global :(42)75
Variation de la réserve de conversion(43)72
Gains et pertes actuariels relatifs aux engagements de retraite13
Résultat global(1 237)1 502

Les notes annexes font partie intégrante des comptes consolidés semestriels résumés.

1.2.        Bilan consolidé

ACTIF BilanBilan
(En milliers d’euros)Notes30/09/202531/03/2025
Actif non courant   
Immobilisations incorporelles (nettes)2.5.51 111 1 225
Immobilisations corporelles (nettes)2.5.67 868 8 038
Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location2.5.710 407 11 238
Actifs financiers2.5.81 278 1 424
Impôts différés2.5.182 1851 875
Total de l’actif non courant 22 84923 800
    
Actif courant   
Stocks et en-cours2.5.914 088 13 176
Créances clients2.5.1010 033 9 202
Autres créances 2.5.115 585 4 380
Trésorerie et équivalents de trésorerie2.5.125 133 8 978
Total de l’actif courant 34 83935 736
    
Total de l’actif 57 68859 536
    
PASSIF   
(En milliers d’euros)Notes30/09/202531/03/2025
Capitaux propres- part du Groupe   
Capital2.5.1314 15614 156
Prime d’émission, de fusion et d’apport 13 37213 372
Réserves (1 077)(4 535)
Réserves de conversion 1 7321 776
Résultat net- Part du Groupe (1 195)3 378
Total capitaux propres- part du groupe 26 98828 147
    
Passifs non courants   
Emprunts et dettes financières2.5.15223598
Dettes de location non courantes (à plus d’un an)2.5.165 1146 075
Provisions pour engagements de retraite et autres avantages 2.5.142 5862 450
Total des passifs non courants 7 9239 123
    
Passifs courants   
Emprunts et dettes financières 2.5.153 0642 820
Dettes de location courantes (moins d’un an) 2.5.162 0202 047
Provisions pour risques et charges2.5.14677894
Fournisseurs 9 1277 865
Autres passifs courants2.5.177 8898 640
Total des passifs courants 22 77722 266
    
Total du Passif 57 68859 536

Les notes annexes font partie intégrante des comptes consolidés semestriels résumés.

1.3.        Tableau des Flux de Trésorerie

(En milliers d’euros)Notes30/09/202530/09/2024
I - Activités Opérationnelles    
Résultat net après impôts (1 195)1 427
Dotations aux amortissements 1 6601 603
Variation des provisions 254(505)
Charges (produits) d’impôts2.5.18(310)-
Charge nette d'intérêts 227205
Plus et moins-values de cession 23810
Capacité d'autofinancement 8742 740
Variation des stocks et en-cours2.5.9(945)(2 310)
Variation des clients et comptes rattachés2.5.10(973)(177)
Variation des autres créances2.5.11(1 449)(78)
Variation des dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 162(1 072)
Variation des autres dettes (775)(308)
Variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation(2 980)(3 945)
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES(2 106)(1 204)
II – Activités d'investissement   
Acquisition d'immobilisations incorporelles2.5.5(226)(158)
Acquisition d'immobilisations corporelles2.5.6(367)(1 104)
Acquisition d'autres immobilisations financières (44)(482)
Cessions d'autres immobilisations financières 122-
FLUX DE TRESORRIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT(515)(1 745)
III – Activités de financement   
Emissions d'emprunts et dettes financières2.5.1579216
Remboursement d'emprunts et dettes financières2.5.15(773)(439)
Diminution de la dette de location2.5.16(1 014)(756)
Intérêts payés hors dette de location (12)(18)
Intérêts payés liés à la dette de location (161)(169)
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT(1 168)(1 366)
Effets de la variation des cours de change (56)13
Variation nette de la trésorerie (3 845)(4 302)
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice 8 9789 844
Trésorerie à la clôture de l'exercice 5 1335 542
Variation nette de la trésorerie (3 845)(4 302)

Les notes annexes font partie intégrante des comptes consolidés semestriels résumés.

1.4.        Tableau de variation des capitaux propres

 Nombre d’actions

 

 		Capital

 

 		Primes d'émission, de fusion et d'apport

 

 		Réserves et résultats cumulés

 

 		Autres éléments du résultat global

 

 		Capitaux propres consolidés

 

 
 
(En milliers d’euros)
Solde au 01/04/2024943 703 19614 15613 372(4 629)1 78224 681
Résultat de l’exercice---1 427-1 427
Autres éléments du résultat global----7575
Autres---14-14
Au 30/09/2024943 703 19614 15613 372(3 188)1 85726 197
Résultat de l’exercice---1 951-1 951
Autres éléments du résultat global----7070
Autres---(71)-(71)
Au 31/03/2025943 703 19614 15613 372(1 308)1 92728 147
Solde au 01/04/2025943 703 19614 15613 372(1 308)1 92728 147
Résultat de l’exercice---(1 195)-(1 195)
Autres éléments du résultat global----(42)(42)
Autres---78-78
Au 30/09/2025943 703 19614 15613 372(2 425)1 88526 988

Les notes annexes font partie intégrante des comptes consolidés semestriels résumés.

1.5.        Notes annexes aux comptes consolidés semestriels résumés

 Nombre d’actions

 

 		Capital

 

 		Primes d'émission, de fusion et d'apport

 

 		Réserves et résultats cumulés

 

 		Autres éléments du résultat global

 

 		Capitaux propres consolidés

 

 
 
(En milliers d’euros)
Solde au 01/04/2024943 703 19614 15613 372(4 629)1 78224 681
Résultat de l’exercice---1 427-1 427
Autres éléments du résultat global----7575
Autres---14-14
Au 30/09/2024943 703 19614 15613 372(3 188)1 85726 197
Résultat de l’exercice---1 951-1 951
Autres éléments du résultat global----7070
Autres---(71)-(71)
Au 31/03/2025943 703 19614 15613 372(1 308)1 92728 147
Solde au 01/04/2025943 703 19614 15613 372(1 308)1 92728 147
Résultat de l’exercice---(1 195)-(1 195)
Autres éléments du résultat global----(42)(42)
Autres---78-78
Au 30/09/2025943 703 19614 15613 372(2 425)1 88526 988

Sauf information contraire, les montants figurant dans les notes ci-après sont exprimés en milliers d’euros.

Le Groupe S.T. Dupont fabrique ou fait fabriquer des articles de luxe, et distribue ses produits dans le monde entier. La société mère du Groupe est S.T. Dupont S.A., 92, Bd du Montparnasse, Paris. La maison-mère ultime du Groupe est la société BroadGain Investments Ltd. Celle-ci est basée à Hong-Kong et est elle-même détenue par un trust dont les bénéficiaires sont, entre autres, Monsieur Dickson Poon et des membres de sa famille.

La société S.T. Dupont est cotée sur Euronext Paris S.A (Compartiment C).

Le 4 décembre 2025, le Directoire a arrêté les comptes consolidés semestriels résumés au 30 septembre 2025.

1.1.1      Faits marquants

Aucun fait significatif n’est survenu au cours de la période.

1.1.2      Principes et méthodes comptables

Cadre général

Les comptes consolidés semestriels résumés du Groupe S.T. Dupont au 30 septembre 2025 sont établis en conformité avec la norme IAS 34. S’agissant de comptes résumés, ils n’incluent pas toute l’information requise par le référentiel IFRS pour l’établissement des états financiers annuels et doivent donc être lus en relation avec les états financiers consolidés du Groupe au 31 mars 2025 établis conformément au référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union Européenne et en relation avec les nouvelles normes et amendements de normes applicables de manière obligatoire pour l’exercice 2025-2026.

Nouvelles normes, amendements de normes existantes et interprétations publiés d’application obligatoire au 30 septembre 2025

Modification applicable au 1er avril 2025 :

  • Amendements à IAS 21 – Absences de convertibilité.

Cet amendement en vigueur au 1er avril 2025 pour ST Dupont n’a pas d’impact significatif sur les états financiers consolidés du Groupe.

Nouvelles normes, amendements de normes existantes et interprétations publiés non obligatoires au 30 septembre 2025 et non adoptés par anticipation par le Groupe

Textes non encore adoptés par l’Union Européenne :

  • IFRS 19 et amendements liés – Filiales n’ayant pas d’obligation d’information du public : informations à fournir ;
  • IFRS 18 et amendements liés – Présentation et informations à fournir dans les états financiers ;

Adoptés par l’Union européenne :

  • Amendements IFRS 9 et IFRS 7 – Classement et évaluation des instruments financiers ;
  • Amendements IFRS 9 et IFRS 7 – Contrats faisant référence à l’électricité dépendante de la nature.
  • Améliorations annuelles volume 11 (IFRS 1, IFRS 7, IFRS 9, IFRS 10 et IAS 7).

Le Groupe estime que les normes, interprétations et amendements déjà adoptés par l’Union Européenne mais non entrés en vigueur à ce jour seront sans incidence significative sur les états financiers consolidés du Groupe.

Enfin, aucune norme ou interprétation publiée au JOUE (Journal Officiel de l’Union Européenne) à la date du 30 septembre 2025 et d’application optionnelle pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025 n’a été appliquée par anticipation.

Saisonnalité

La comparabilité des comptes semestriels et annuels peut être affectée par la nature saisonnière des activités du Groupe qui réalise sur la seconde partie de l’exercice un volume d’affaires supérieur à celui du premier semestre.

Périmètre de consolidation

Le périmètre de consolidation n’a pas varié depuis le 31 mars 2025.

1.1.3      Information sectorielle

En application d’IFRS 8, l’information sectorielle reflète la vue du management et est établie sur la base du reporting interne utilisé par le Président du Directoire, principal décideur opérationnel du Groupe, pour mettre en œuvre l’allocation des ressources et évaluer la performance du Groupe.

Les informations du reporting sont préparées en conformité avec le référentiel comptable appliqué par le Groupe.

Les secteurs opérationnels se décomposent comme suit :

  • Distribution contrôlée France ;
  • Distribution contrôlée Europe (hors France) ;
  • Distribution contrôlée Asie ;
  • Agents
  • Redevances et frais généraux

Ces secteurs correspondent à des typologies de distribution et des responsabilités distinctes et sont placés sous la responsabilité de directions opérationnelles qui reportent directement au principal décideur opérationnel.

Compte de résultat

30/09/2025Distribution contrôlée France

 		Distribution contrôlée Europe (hors France)

 		Distribution contrôlée Asie

 		Agents

 		Redevances et frais généraux

 		ST Dupont
Group

 
(En milliers d'euros)
Chiffre d'affaires 3 8845 1313 32512 733-25 073
Coûts des ventes(1 268)(2 301)(1 171)(6 949)(1)(11 690)
Marge brute2 6172 8302 1545 784(1)13 383
Frais de communication(317)(192)(537)(718)(814)(2 578)
Frais commerciaux(2 099)(741)(1 718)(302)(833)(5 692)
Frais généraux et administratifs-(290)(606)31(7 506)(8 371)
Redevances----2 4532 453
Autres produits et charges-169(54)-(131)(16)
Résultat opérationnel2001 776(761)4 795(6 832)(821)


30/09/2024Distribution contrôlée France

 		Distribution contrôlée Europe (hors France)

 		Distribution contrôlée Asie

 		Agents

 		Redevances et frais généraux

 		ST Dupont
Group

 
(En milliers d'euros)
Chiffre d'affaires3 7375 4083 92112 476-25 543
Coûts des ventes(1 368)(2 032)(1 332)(5 648)-(10 381)
Marge brute2 3693 3762 5896 828-15 162
Frais de communication(157)(180)(430)(579)(673)(2 018)
Frais commerciaux(1 648)(1 166)(1 780)(245)(761)(5 600)
Frais généraux et administratifs-(328)(650)43(7 283)(8 495)
Redevances----2 2572 257
Autres produits et charges-(33)--648615
Résultat opérationnel5641 669(270)6 047(5 812)1 920

Chiffre d’affaires par activité et zone géographique

(En milliers d’euros) Au 30/09/202530/09/2024
Chiffre d'affaires par activités   
Briquets & Stylos 21 19120 826
Maroquinerie, accessoires & PAP 3 8824 717
Total Chiffre d'affaires 25 07325 543


(En milliers d’euros) Au 30/09/202530/09/2024
Ventes pour les marchés les plus significatifs   
France 3 3493 737
Hors France 21 72421 806
Dont :   
Europe 6 9436 517
Chine 3 8292 470
Corée 3 4224 271
Japon 1 8251 968
Hong-Kong 1 4801 953
USA 1 3672 293
Autres 2 8592 334

Postes du bilan

Sectoriel Clients septembre 2025Distribution contrôlée France

 		Distribution contrôlée Europe (hors France)

 		Distribution Contrôlée Agents

 		ST Dupont Groupe

 
(En milliers d’euros)Asie
Clients et comptes rattachés (Net)4591 5764647 53410 033
Créances clients (Brutes)1 0412 0884647 61711 210
Effets à recevoir81(2)8-87
Provision pour dépréciation(663)(562)(8)(83)(1 316)
Autres-52--52


Sectoriel Clients Mars 2025Distribution Contrôlée France

 		Distribution Contrôlée Europe (hors France)

 		Distribution Contrôlée Agents

 		ST Dupont Groupe

 
(En milliers d’euros)Asie
Clients et comptes rattachés (Net)1711 3704147 2479 202
Créances clients (Brutes)9021 8824277 24710 458
Effets à recevoir--3-3
Provision pour dépréciation(731)(567)(8)-(1 306)
Autres-55(8)-47

Un client dépasse le seuil de 15 % du chiffre d’affaires consolidé au 30 septembre 2025. Il s’agit d’un distributeur représentant 19% des revenus consolidés (y compris les redevances), soit 2% de moins que le niveau enregistré au 30 septembre 2024.

Au 30 Septembre 2025, les actifs immobilisés nets hors droit d’utilisation et actifs financiers se répartissent de la façon suivante :

(En milliers d’euros)

 		30/09/2025

 		31/03/2025

 		 
 
Immobilisations nettes    
France7 8908 065 
Autres pays1 0891 198 

1.1.4      Ecarts d’acquisition

(En milliers d’euros) STD MARKETING HONG KONGSTD
France		STD IBERIATOTAL 
VALEURS BRUTES    
Au 31/03/20251 3022 4394924 233
Au 30/09/20251 3022 4394924 233
     
(En milliers d’euros) STD MARKETING HONG KONGSTD
France		STD IBERIATOTAL 
DEPRECIATIONS    
Au 31/03/2025(1 302)(2 439)(492)(4 233)
Au 30/09/2025(1 302)(2 439)(492)(4 233)
     
     
(En milliers d’euros) STD MARKETING HONG KONGSTD
France		STD IBERIATOTAL 
VALEUR NETTE COMPTABLE    
Au 31/03/2025----
Au 30/09/2025----

Les écarts d’acquisition sont intégralement dépréciés.

1.1.5       Immobilisations incorporelles

(En milliers d’euros)Recherche et DéveloppementSolutions informatiquesTotal
VALEUR BRUTE   
Au 31/03/202490810 60011 508
Acquisitions-425425
Au 31/03/202590811 02511 933
Acquisitions-226226
Cessions ou mise au rebus-(36)(36)
Au 30/09/202590811 21412 122
(En milliers d’euros)Recherche et DéveloppementSolutions informatiquesTotal
AMORTISSEMENTS & DEPRECIATIONS CUMULES   
Au 31/03/2024(908)(9 420)(10 328)
Dotations-(380)(380)
Au 31/03/2025(908)(9 800)(10 708)
Dotations-(338)(338)
Reprises-3535
Au 30/09/2025(908)(10 103)(11 011)
    
(En milliers d’euros)Recherche et DéveloppementSolutions informatiquesTotal
VALEUR NETTE COMPTABLE   
Au 31/03/2025-1 2251 225
Au 30/09/2025-1 1111 111

La rubrique « Recherche et Développement » comprend les frais engagés pour la conception et la fabrication de nouvelles lignes de produits ou de nouvelles technologies s’y rapportant (amortis sur 3 ans).

La rubrique « Solutions informatiques » correspond essentiellement à des logiciels mis en service, des améliorations et maintenance liés à l’ERP. Les acquisitions de l’exercice se composent principalement de licences et de logiciels.

Les acquisitions en solutions informatiques de l’exercice (226 milliers d’euros) concernent principalement la mise à jour et l’évolution de l’ERP.

1.1.6      Immobilisations corporelles

(En milliers d’euros)

 		Terrains

 		Construction & Agencements

 		Installations

 		Autres

 		Total

 		 
 
VALEUR BRUTE      
Au 31/03/20245114 38614 8289 04038 306 
Acquisitions --102 9272 937 
Cessions ou mise au rebut--(30)-(30) 
Autres-8221 227(2 049)- 
Effet de change-1-2324 
Au 31/03/20255115 20916 0359 94241 237 
Acquisitions ---640640 
Cessions ou mise au rebut--(126)(237)(363) 
Autres (*)-132140(272)- 
Effet de change-(13)-(156)(169) 
Au 30/09/20255115 32816 0499 91841 345 
       
(En milliers d’euros)

 		Terrains

 		Construction & Agencements

 		Installations

 		Autres

 		Total

 		 
 
AMORTISSEMENTS      
Au 31/03/2024-(9 334)(12 855)(8 949)(31 138) 
Dotations-(429)(675)(198)(1 302) 
Cessions ou mise au rebut--30-30 
Autres-(685)(652)736(601) 
Effet de change-(3)(1)(9)(13) 
Au 31/03/2025-(10 451)(14 153)(8 419)(33 024) 
Dotations-(207)(396)107(495) 
Cessions ou mise au rebut--126-126 
Effet de change-1026577 
Au 30/09/2025-(10 648)(14 421)(8 247)(33 316) 
       
       
(En milliers d’euros)

 		Terrains

 		Construction & Agencements

 		Installations

 		Autres

 		Total

 		 
 
DEPRECIATIONS CUMULEES      
Au 31/03/2024-(507)(7)(92)(606) 
Dotations-(40)-(135)(175) 
Autres-507693606 
Au 31/03/2025-(39)(1)(135)(175) 
Effet de change---1313 
Au 30/09/2025-(39)(1)(122)(162) 
       
       
Valeur Nette Comptable      
Au 31/03/2025514 7181 8811 3888 038 
Au 30/09/2025514 6411 6271 5497 868 

(*) Des activations d’encours en immobilisations corporelles ont été effectuées et présentées sous la ligne « Autres ».

Les acquisitions d’immobilisations corporelles de l’exercice (640 milliers d’euros) concernent principalement des travaux d’agencement et d’installation (134 k€) ainsi que des agencements de boutiques (129 k€), complétés par des investissements en matériel et outillage (330 k€).

1.1.7      Droits d’utilisation

Droits d’utilisation

(En milliers d’euros)

 		Constructions

 		Autres

 		Total

 		 
 
VALEUR BRUTE    
Au 31/03/202516 9162 43519 351 
Entrées d'actifs166-166 
Variations des cours de change(263)-(263) 
Au 30/09/202516 8192 43519 255 
     
     
(En milliers d’euros)

 		Constructions

 		Autres

 		Total

 		 
 
AMORTISSEMENTS    
Au 31/03/2025(4 766)(2 352)(7 118) 
Dotations nettes de l'exercice(962)(25)(987) 
Variations des cours de change76-76 
Au 30/09/2025(5 653)(2 377)(8 030) 
     
     
(En milliers d’euros)

 		Constructions

 		Autres

 		Total

 		 
 
DEPRECIATIONS CUMULEES    
Au 31/03/2025(995)-(995) 
Reprise177-177 
Au 30/09/2025(818)-(818) 
     
     
     
Valeur Nette Comptable    
Au 31/03/202511 1558311 238 
Au 30/09/202510 3495810 407 

Au 30 septembre 2025, l’augmentation du droit d’utilisation est principalement due à l’ouverture de la nouvelle boutique située au Japon.

1.1.8      Actifs financiers non courants

Les actifs financiers non courants au 30 septembre 2025 comprennent principalement les dépôts et cautionnement. Ils s’élèvent à 1 278 milliers d’euros contre 1 424 milliers d’euros au 31 mars 2025.

1.1.9      Stocks et en-cours

( En milliers d’euros)30/09/202531/03/2025
Matières Premières3 9493 840
Produits et en-cours / semi ouvrés3 6593 359
Marchandises et Produits finis12 66512 338
Pièces détachées et consommables1 3721 208
Total Valeur Brute21 64520 745
   
Matières Premières (1 264)(1 157)
Produits et en-cours / semi ouvrés (817)(637)
Marchandises et Produits finis (4 467)(4 866)
Pièces détachées et consommables (1 009)(909)
Total provision pour dépréciation(7 557)(7 569)
   
Matières Premières2 6852 683
Produits et en-cours / semi ouvrés2 8422 722
Marchandises et Produits finis8 1987 472
Pièces détachées et consommables363299
Total Valeur Nette14 08813 176

Au 30 septembre 2025, les stocks nets augmentent de 5 %, en raison d’une hausse simultanée des produits finis — liée aux nouveautés prévues au T3 — et des matières premières et composants, afin d’anticiper des besoins supérieurs à ceux de l’an dernier dans la perspective d’une croissance du chiffre d’affaires au second semestre par rapport à la même période de l’exercice précédent.

1.1.10      Créances clients et comptes rattachés

(En milliers d’euros)30/09/202531/03/2025
Clients11 26210 508
Effets à recevoir87-
Total valeur brute11 34910 508
Provision pour Dépréciation des Clients(1 315)(1 306)
Total valeur nette10 0339 202

1.1.11      Autres créances

(En milliers d’euros)30/09/202531/03/2025
Charges constatées d'avance918 445
Taxe sur la valeur ajoutée 1 2761 012
Autres prêts et avances1 689586
Créance factor- 982
Redevances à recevoir1 702 1 271
Autres-84
Total 5 5854 380

Au 30 septembre 2025, les charges constatées d’avance représentent principalement l’étalement de charges externes, notamment les loyers, les assurances, la publicité et d’autres charges rattachées au 2ème semestre. Au 30 septembre 2025, la position du Factor est créditrice.

L’augmentation constatée sur la ligne “Autres prêts et avances” est principalement liée aux augmentations des acomptes fournisseurs en lien avec les opérations réalisées dans le cadre du développement de l’activité de maroquinerie, ainsi qu’à l’investissement dans une machine et aux activités de prêt-à-porter.

1.1.12      Trésorerie et équivalents de Trésorerie

(En milliers d’euros)30/09/202531/03/2025
Comptes courants bancaires 5 133 8 978
Trésorerie et équivalent de trésorerie au bilan5 1338 978
Trésorerie selon TFT5 1338 978

1.1.13     Capitaux propres

Au 30 septembre 2025, le capital social s’élève à 14.155.547,94 euros divisé en 943.703.196 actions ordinaires d’une valeur nominale de 0,015 euro. Le nombre d’actions ordinaires est inchangé depuis le 31 mars 2025.

Au 30 septembre 2025, la Société ne détient aucune action propre S.T. Dupont.

1.1.14      Provisions et passifs éventuels

(En milliers d’euros)Provisions pour garantieProvisions pour litigesTotal provisions courantesProvisions pour retraites et autres avantages à long termeTotal
Au 31/03/20241821 0941 2762 6163 893
Dotations1377678937826
Reprises utilisées---(142)(142)
Reprise non utilisées-(1 172)(1 172)-(1 172)
Gains et pertes actuarielles---(170)(170)
Autres -11109110
Au 31/03/20251956998942 4503 344
Dotations---158158
Reprises utilisées(56)(170)(226)(11)(237)
Reprise non utilisées-99-9
Gains et pertes actuarielles---(1)(1)
Effet de change---(10)(10)
Au 30/09/20251395386772 5863 263

Les provisions sont composées de :

  • Provisions pour garantie 

Une provision pour garantie est constituée pour couvrir le coût estimé de la garantie des produits vendus en France et à l’étranger. Cette provision est calculée semestriellement sur une base du nombre de retours réels de produits neufs.

  • Provisions pour litiges 

Les provisions pour litiges comprennent principalement les risques sociaux et commerciaux.

  • Provisions pour retraite

Les provisions pour retraites et autres avantages à long terme concernent l’ensemble du groupe et respectent les normes IFRS en vigueur.

1.1.15      Emprunts et dettes financières

v         Emprunts et dettes non courants et instruments financiers associés

(En milliers d'euros)30/09/202531/03/2025
(ACTIF) / PASSIF  
Autres dettes financières à moyen terme223598
Dettes financières non courantes après couverture223598

v Emprunts et Dettes financières courants

Au 30 septembre 2025, les dettes financières courantes correspondent à des prêts garantis par l’Etat (PGE) et des lignes de crédit utilisé par S.T. Dupont Marketing.

(En milliers d'euros)30/09/202531/03/2025
(ACTIF) / PASSIF  
Autres dettes financières à court terme 3 064 2 820
Dettes financières courantes et actifs et passifs financiers associés nets3 0642 820


v         Financement

    Utilisation au    
EntitéNominationEmprunteurMontant autorisé30/09/202531/03/2025Nvx empruntsRembour
sements		Effet de change
S.T. Dupont S.APGEBNP185185259 (74) 
S.T. Dupont S.APGEBPA179179250 (71) 
S.T. Dupont S.APGEBPI7676106 (30) 
S.T. Dupont S.APGEBPVF179179250 (71) 
S.T. Dupont S.APGECIC225225315 (90) 
S.T. Dupont S.APGELCL179179250 (71) 
S.T. Dupont S.AAutresEurofactor5 000792-792- 
S.T. Dupont MarketingLigne RevolvingCrédit Agricole HK3 2856131 056 (366)(77)
S.T. Dupont MarketingLigne RevolvingBank of East Asia876876949  (73)
S.T. Dupont Iberia BBVA140   - 
S.T. Dupont SpA Banca Intesa510   - 
S.T. Dupont GroupAutresAutres (18)(17) (1) 
 Totaux10 8353 2873 418792(773)(150)

TAUX EUR/HKD AU 30/09/2025 = 9,13
Au 30 septembre 2025, le groupe dispose des lignes suivantes :

Prêts Garantis par l’Etat
En décembre 2020 la Société, son pool de partenaires bancaires et D&D International, actionnaire majoritaire de S.T. Dupont, ont décidé de conclure un accord de financement.
Selon les termes de l’accord, le montant du P.G.E alloué s’élève à 4 millions d’euros, soumis à la Règlementation P.G.E.
La répartition est la suivante :

  • PGE souscrit auprès de BNP Paribas, intégralement tiré et avec un capital restant de 185 milliers d’euros
  • PGE souscrit auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône Apes, intégralement tiré et avec un capital restant dû de 179 milliers d’euros
  • PGE souscrit auprès de BPI France, intégralement tiré et avec un capital restant dû de 76 milliers d’euros
  • PGE souscrit auprès de la Banque Populaire Val de France, intégralement tiré et avec un capital restant dû de 179 milliers d’euros
  • PGE souscrit auprès du CIC, intégralement tiré et avec un capital restant dû de 225 milliers d’euros
  • PGE souscrit auprès de LCL, intégralement tiré et avec un capital restant dû de 179 milliers d’euros

Une prorogation d’échéancier du P.G.E sur 5 ans a été demandée et obtenue en décembre 2021.

Lignes de crédit Hongkong
Depuis mars 2016, le Groupe a souscrit une ligne revolving de 30 millions de HK dollars (3,3 millions d’euros) auprès de la branche hongkongaise du Crédit Agricole pour compléter la ligne de 8 millions de HK dollars (0,9 million d’euros) déjà mise à disposition par la Bank of East Asia. Ces 2 lignes ont été renouvelées en mars 2019 pour les mêmes montants. Au 30 septembre 2025, les tirages s’élevaient respectivement à 5,6 et 8 millions de HK dollars (613 et 876 milliers d’euros).

Autres lignes de crédit filiales européennes
Le groupe dispose également de deux lignes de trésorerie pour ses filiales italienne et espagnole :

  • Une ligne d’escompte de RIBA pour un montant de 0,5 million d’euros pour le compte de la filiale italienne
  • Une Ligne de crédit de 0,1 million d’euros pour la filiale espagnole.

Ces lignes ne sont pas utilisées au 30 septembre 2025.

En sus de ces financements bancaires, le contrat d’affacturage permet toujours à S.T. Dupont S.A. de mobiliser son poste clients.

1.1.16      Dettes de location

Les variations de la dette de location se détaillent comme suit :

(En milliers d’euros) 
Dettes de location au 31/03/20258 122
Flux avec impact sur la trésorerie : 
Diminution(1 014)
Flux sans impact sur la trésorerie : 
Nouveaux contrats de locations166
Variation de change(194)
Autres 53
Dettes de location au 30/09/20257 134

Au 30 septembre 2025, les échéances de la dette de location s'analysent comme suit :

(En milliers d’euros)30/09/2025
A moins d'un an2 020
De 1 à 5 ans3 560
A plus de 5 ans1 555
Total dettes de location7 134

Au 30 septembre 2025, la dette de location porte intérêts à taux fixe. L’échéancier de la dette de location présenté ci-dessus ne tient pas compte des décaissements locatifs relatifs aux contrats de courte durée et de faible valeur, ni de la part variable des loyers.

1.1.17      Autres passifs courants

( En milliers d’euros)30/09/202531/03/2025
Dettes sociales 3 127 3 808
Taxe sur la valeur ajoutée 531 318
Charges à payer 294 341
Produit Constaté d’avance 648 243
Avances clients 949 1 703
Redevances à payer 487 551
Dettes fournisseurs 397 448
Autres 1 456 1 228
Total7 8898 640

Les autres dettes comprennent principalement les commissions agents, des litiges divers et les autres comptes créditeurs.

1.1.18      Impôts sur les sociétés et impôts différés

Impôts sur les résultats

Charge d’impôt sur le résultat  
(En milliers d’euros) 30/09/202530/09/2024
Impôts courants(169)(165)
Impôts différés310-
Total141(165)

Le taux effectif d’imposition de S.T. Dupont S.A retenu au 30 septembre 2025 est déterminé à partir d’une projection du taux effectif estimé pour l’ensemble de l’exercice 2025-26. Sur cette base, le taux effectif d’imposition s’établit à 25 % au premier semestre 2025. Le produit d’impôts différés du premier semestre de l’exercice 2025-26 correspond à l’activation de l’économie d’impôt de la période.

Analyse des impôts différés nets

(En milliers d'euros)31/03/2025RésultatCapitaux Propres30/09/2025
Impôts différés liés aux différences comptes statutaires / IFRS    
Marges en stocks258 (5)(27)226
Activation de reports déficitaires481 302 -783
Contrat de location316 (40)-276
Engagements de retraite308 16 -324
Différences temporaires513 50 -563
Autres-(13)-(13)
Total impots différés net1 875 310 (27)2 158

1.1.19      Coût de l’endettement financier

(En milliers d’euros) 30/09/202530/09/2024
Coût de l’endettement financier brut(93)(69)
Dont :   
 Charges financières sur emprunts (78)(58)
 Charges financières sur contrat d'affacturage(15)(11)
Coût de l’endettement financier Net(93)(70)
   
Autres Produits et charges financières(419)(258)
Dont :  
Charges d'intérêts sur les contrats de location(165)(169)
Gains (pertes) de change(224)(34)
Autres produits (charges) financiers (30)(56)
Total(512)(327)

1.1.20      Résultat par action

Le résultat par action est obtenu en divisant le résultat net (part du Groupe) par le nombre moyen pondéré d’actions en circulation au cours de l’exercice.

Détail du résultat dilué par action IAS 33.70 :

Le résultat par action dilué est obtenu en divisant le résultat net (part du Groupe) par le nombre moyen pondéré d’actions après effet de la dilution. Le Groupe n’a aucun instrument de dilution au 30 septembre 2025.

 30/09/202530/09/2024
Résultat net – part du Groupe(1 195)1 427
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires (en millions d'euros)943 703 196943 703 196
Résultat net par action (en euros)(0,001)0,002
Résultat net dilué par action (en euros)(0,001)0,002

1.1.21      Autres produits et charges

 30/09/202530/09/2024
 Autres chargesAutres produitsAutres chargesAutres produits
Litiges-170(310)907
Provisions(9)--68
Dommages & intérêts(116)-(63) 
Autres(61)-(102)114
Total(186)170(474)1 089

Les litiges sont majoritairement composés de litiges salariaux.

1.1.22      Transactions avec des parties liées

Au 30 septembre 2025
(En milliers d’euros)		Montant des transactions de la période (charges)/ produitsMontant bilantiel créance/(dette)
Contrats de services  
Dickson Concept LTD(221)(61)
Dickson Trading (ASIA) Co. LTD6324
Dickson Concept LTD Retail division(145)(4)
Dickson Marketing Limited(30)(0)
ST Dupont Japan KK2424
Bondwood Investments489234
STD Investmetn PTE Ltd-21
Achats  
Bondwood Investments(589)(324)
Leading Way Apparel Ltd3 9121 257
Dickson Trading (ASIA) Co. LTD1339
 3 6371 180
   
   
Au 30 septembre 2024
(En milliers d’euros)		Montant des transactions de la période (charges)/ produitsMontant bilantiel créance/(dette)
Contrats de services  
Dickson Concept LTD(301)(111)
Dickson Concept LTD Retail division(144)(9)
Dickson marketing Ltd(132)(1)
Achats  
Bondwood Investments Ltd130(59)
Ventes  
Leading Way Apparel Ltd2 475717
 2 028537

1.1.23      Evènements postérieurs à la clôture

Conformément aux dispositions applicables et à notre politique de communication financière, nous confirmons qu'aucun événement significatif susceptible d'avoir un impact sur la situation financière, les résultats ou le patrimoine de la société n'est intervenu entre la date de clôture de l'exercice, le 30 septembre 2025, et la date d'arrêté des comptes par le directoire, le 4 décembre 2025. Tous les événements connus à ce jour ont été pris en compte dans les états financiers ou décrits dans les présentes annexes.

2.        RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L’INFORMATION FINANCIÈRE SEMESTRIELLE (PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2025 AU 30 SEPTEMBRE 2025)

Aux actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l’assemblée générale et en application de l’article L. 451-1-2 III du code monétaire et financier, nous avons procédé à :

  • l'examen limité des comptes consolidés semestriels résumés de la société S.T. Dupont, relatifs à la période du 1er avril 2025 au 30 septembre 2025, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
  • la vérification des informations données dans le rapport semestriel d’activité.

Ces comptes consolidés semestriels résumés ont été établis sous la responsabilité du Directoire. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

3.1        Conclusion sur les comptes

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d’exercice professionnel applicables en France.

Un examen limité consiste essentiellement à s’entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l’assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d’anomalies significatives obtenue dans le cadre d’un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d’un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes consolidés semestriels résumés avec la norme IAS 34, norme du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne relative à l’information financière intermédiaire.

3.2        Vérification spécifique

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d’activité commentant les comptes consolidés semestriels résumés sur lesquels a porté notre examen limité.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés semestriels résumés.

Neuilly-sur-Seine et Paris, le 4 décembre 2025

Les commissaires aux comptes

 
Grant Thornton
Membre français de Grant Thornton International		S&W Associés

 
 

 

 

 

Laurent Bouby
Associé		 

 

 

 

Julie Benzaquen
Associée

 

3.        FACTEURS DE RISQUE

Les principaux risques auxquels le Groupe sont exposés dans la rubrique 2.5 du Document d’Enregistrement Universel 2024-25 déposé le 17 juillet 2025 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers.

A la date de publication du présent rapport financier semestriel, aucun changement significatif n’est intervenu dans l’évaluation de ces risques.

4.        ATTESTATION DU RESPONSABLE

J’atteste, à ma connaissance, que les comptes semestriels consolidés, sont établis conformément au corps de normes comptables applicables et donnent une image fidèle et honnête du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’émetteur, ainsi que de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d’activité ci-joint présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l’exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu’une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l’exercice.

Fait à Paris,

Le 08 décembre 2025


Alain Crevet

Président du Directoire

