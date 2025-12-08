S.T. Dupont - Rapport Financier Semestriel 30 septembre 2025

Société anonyme au capital de 14 155 547,94 euros
1. RAPPORT D’ACTIVITÉ DU PREMIER SEMESTRE 2025-2026
1.1. Evolution des résultats consolidés
Les principaux éléments concernant l’activité du premier semestre de l’exercice peuvent se résumer ainsi :
|En millions d’euros
|30/09/2025
6 mois
|30/09/2024
6 mois
|Evolution
|Total des revenus (*)
|27,5
|27,8
|(0,3)
|dont Chiffre d’affaires net
|25,1
|25,5
|(0,5)
|Marge brute (**)
|13,4
|15,2
|(1,8)
|( % )
|53,4%
|59,4%
|-6,0%
|Résultat opérationnel courant (hors redevances)
|(3,3)
|(1,0)
|(2,3)
|Redevances
|2,5
|2,3
|0,2
|Autres produits et charges
|(0,0)
|0,6
|(0,6)
|Résultat opérationnel
|(0,8)
|1,9
|(2,7)
|Coût de l’endettement financier net
|(0,1)
|(0,1)
|(0,0)
|Autres produits et charges financiers
|(0,4)
|(0,3)
|(0,2)
|Impôts sur les résultats
|0,1
|(0,2)
|0,3
|Résultat net
|(1,2)
|1,4
|(2,6)
|Résultat net par action (en euros)
|(0,001)
|0,002
|(0,003)
(*) : Le total des revenus comprend le chiffre d’affaires et les redevances
(**) : La marge brute inclut l’ensemble des coûts directs et des coûts indirects. Ces derniers se composent principalement des consommations et amortissements relatifs du centre industriel de Faverges, des redevances versées, des dépréciations de stock, ainsi que des reprises de dépréciation sur les stocks vendus durant la période.
Marge brute
La marge brute recule de 1,8 million d’euros au premier semestre, avec un taux de marge en baisse de 6 points. Ce repli résulte d’une combinaison de plusieurs facteurs défavorables : un effet change négatif, un mix produit défavorable, et des remises accordées afin de baisser le niveau des stocks.
La marge est en outre affectée par la hausse des provisions de stocks et des coûts indirects de production.
Résultat opérationnel courant (hors redevances)
Le résultat opérationnel courant (hors redevances) s’établit en retrait de 2,3 millions d’euros par rapport au premier semestre de l’exercice précédent. Cette évolution s’explique principalement par la contraction de la marge brute (-1,8 million d’euros) détaillée dans la section précédente, ainsi que par la hausse des dépenses de communication (+0,6 million d’euros) qui reflètent la volonté du Groupe de renforcer ses investissements médias et marketing dans le cadre de la réorientation stratégique de la marque.
Les frais commerciaux enregistrent une progression modérée de 2 %, tandis que les frais généraux et administratifs affichent une légère diminution de 1 %, traduisant la poursuite des efforts de maîtrise des coûts de structure.
Autres produits et charges
Le résultat des autres produits et charges est non significatif sur la période. Pour rappel, le premier semestre de l’exercice précédent incluait +0,8 million d’euros de produit principalement lié à des reprises de provisions dans le cadre d’un litige commercial.
Résultat opérationnel
De ce qui précède, le résultat opérationnel est négatif sur le premier semestre, à hauteur de -0,8 million d’euros, en baisse de 2,7 millions d’euros par rapport au premier semestre de l’exercice précédent.
Résultat financier
Le résultat financier est principalement composé du coût de l’endettement financier net ( -0,1 million d’euros, stable comparé au premier semestre de l’exercice précédent) ainsi que des autres produits et charges financiers qui s’établissent à -0,4 million d’euros, comparé à -0,3 million à la même période de l’exercice précédent, reflétant principalement l’impact de la dépréciation du dollar américain, du dollar de Hong Kong et du yen japonais par rapport à l’euro au cours de la période.
Résultat net
Le résultat net est négatif et s'élève à -1,2 million d'euros, marquant une baisse de 2,6 millions d'euros par rapport à la même période se terminant le 30 septembre 2024.
1.2. Chiffre d’affaires
v Évolution du chiffre d’affaires par zone géographique
|SEMESTRE 1
|Variation
|(En millions d'euros)
|30/09/2025
|30/09/2024
|Variation totale
|Organique
|Effet de change
|France
|3,3
|3,7
|-10,4%
|-10,4%
|0,0%
|Europe distribution contrôlée (hors France)
|5,7
|5,4
|4,8%
|4,7%
|0,1%
|Asie Distribution Contrôlée
|3,3
|3,9
|-15,7%
|-12,6%
|-3,1%
|Total Distribution contrôlée
|12,3
|13,1
|-5,7%
|-4,8%
|-0,9%
|Agents & Distributeurs
|12,8
|12,5
|2,2%
|4,9%
|-2,7%
|TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES
|25,1
|25,5
|-1,8%
|0,0%
|-1,8%
Le chiffre d’affaires net du groupe enregistre une baisse de 1,8 % par rapport au premier semestre de l’exercice précédent. Il est stable organiquement mais souffre d’un impact de change défavorable de -1,8 %.
Le chiffre d’affaires France recule de 10 % par rapport au premier semestre de l’exercice précédent, une évolution principalement liée au canal Business to Business, en chute de 83 % après un contrat exceptionnel l’année précédente. Hors BtB, la dynamique demeure positive : le Retail progresse de 19 %, porté par la bonne performance des Département Stores (+10 %) et des boutiques (Rue de la Paix à +44 % et Saint-Honoré à +4 %). L’e-commerce se replie légèrement de 3 %, tandis que le Wholesale se redresse avec une croissance de 27 % malgré les challenges relatifs à ce canal. Par catégories, les briquets progressent nettement (+41 %), alors que les instruments d’écriture reculent de 13 %.
En Europe (hors France), la distribution contrôlée présente des résultats contrastés. La région DACH (*) renoue avec la croissance (+12 %), soutenue par un fort rebond en Suisse (+36 %). À l’inverse, l’Italie recule de 12 %, pénalisée par les difficultés avec notre distributeur tabac, tandis que l’Espagne baisse de 13 %.
En Asie, Hong Kong baisse de 18 %, impacté par un trafic toujours faible. La Chine, en revanche, affiche une forte dynamique, portée par une solide croissance des ventes en magasin à périmètre comparable, plusieurs ouvertures de points de vente, ainsi qu’une meilleure performance des ventes en ligne. Malgré la très bonne performance de la nouvelle boutique de Ginza, les ventes du Japon reculent de 6 %, pénalisé par la baisse du nombre de touristes étrangers et le recul du canal discount.
Dans le reste du monde, les États-Unis reculent de 44 % dans un environnement tarifaire et économique défavorable, tandis que le Moyen-Orient progresse de 5 %, porté par Doha et Dubai Mall. La Russie baisse légèrement (-7 %), et le Royaume-Uni progresse de 20 %, bénéficiant de l’animation Behike et de nouveaux projets d’expansion.
(*) : Deutschland, Austria & Confederation Helvetica
v Évolution du chiffre d'affaires par Ligne de Produits
|SEMESTRE 1
|Variation totale
|(En millions d'euros)
|30/09/2025
|30/09/2024
|Variation totale
|Organique
|Effet de change
|Briquets & stylos
|21,2
|20,8
|1,8%
|3,9%
|-2,1%
|Maroquinerie, Accessoires & PAP
|3,9
|4,7
|-17,7%
|-17,3%
|-0,4%
|TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES
|25,1
|25,5
|-1,8%
|0,0%
|-1,8%
Les briquets enregistrent une croissance de 8 %, confirmant leur rôle central dans le portefeuille. Les accessoires cigare reculent de 27 %, en raison de l’absence du contrat exceptionnel Habanos de l’an dernier, tandis que les stylos baissent de 5 %. La maroquinerie et les ceintures se contractent respectivement de -33 % et -24 %, la bonne dynamique des nouvelles collections ne compensant pas le déclin des lignes historiques, dont certaines doivent être arrêtées et remplacées par de nouvelles gammes à venir. Les accessoires progressent de 10 % et le prêt-à-porter baisse de 6 %.
1.3. Position de trésorerie nette
|(En millions d’euros)
|30/09/2025
|31/03/2025
|30/09/2024
|Trésorerie et équivalents de trésorerie
|5,1
|9,0
|5,5
|Emprunts et dettes financières *
|(3,3)
|(3,4)
|(3,7)
|TOTAL
|1,8
|5,6
|1,9
*: Absence de recours à des facilités de caisse ou lignes de découvert
Trésorerie
Au 30 septembre 2025, les flux de trésorerie sont principalement impactés par la variation saisonnière du besoin en fonds de roulement d’exploitation.
La capacité d’autofinancement ressort à 0,9 million d’euros, en baisse de 1,9 million par rapport à la capacité d’autofinancement du premier semestre de l’exercice précédent, et principalement liée à la baisse du résultat net.
La variation du besoin en fonds de roulement d’exploitation est défavorable, à -3 millions d’euros, sous l’effet cumulé de la hausse des délais de paiement clients et autres créances, partiellement compensée par la hausse des délais de paiement des fournisseurs.
Au total, les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles s’établissent à –2,1 millions d’euros, en dégradation de 0,9 million comparé au premier semestre de l’exercice précédent.
Les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement sont négatifs à hauteur de –0,5 million d’euros, mais en amélioration de 1,2 million d’euros comparé au premier semestre de l’exercice précédent. Cette consommation de cash moins importante s’explique par moins d’investissement sur ce premier semestre de l’exercice en cours.
Les flux de trésorerie provenant des activités de financement sont également négatifs à hauteur de –1,2 million d’euros. Ils restent stables comparé au premier semestre de l’exercice précédent.
Enfin, les effets de change pèsent marginalement sur la période à –0,1 million d’euros.
En conclusion, la variation nette de la trésorerie s’élève à –3,8 millions d’euros, faisant passer la trésorerie de 9,0 millions d’euros à l’ouverture à 5,1 millions d’euros à la clôture.
Emprunts et dettes financières
Comparé au 31 mars 2025, le niveau des emprunts baisse de 0,1 million d’euros, principalement suite au remboursement des P.G.E selon l’échéancier prévu.
2. COMPTES CONSOLIDÉS SEMESTRIELS RÉSUMÉS
1.
1.1. Compte de résultat consolidé
|(En milliers d’euros)
|Notes
|30/09/2025
|30/09/2024
|Chiffre d’affaires net
|25 073
|25 543
|Coûts des ventes
|(11 690)
|(10 381)
|Marge brute
|13 383
|15 162
|Frais de communication
|(2 578)
|(2 018)
|Frais commerciaux
|(5 694)
|(5 601)
|Frais généraux et administratifs
|(8 371)
|(8 495)
|Résultat opérationnel courant (hors redevances)
|(3 260)
|(952)
|Redevances
|2 453
|2 257
|Autres charges
|2.5.21
|(186)
|(474)
|Autres produits
|2.5.21
|170
|1 089
|Résultat opérationnel
|(824)
|1 919
|Coût de l’endettement financier brut
|(93)
|(69)
|Autres produits et charges financiers
|(419)
|(258)
|Résultat avant Impôt
|(1 336)
|1 592
|Impôt sur les résultats
|141
|(165)
|Résultat net
|(1 195)
|1 427
|Résultat net – part du Groupe
|(1 195)
|1 427
|Résultat net par action (en euros)
|2.5.20
|(0,001)
|0,002
|Résultat net dilué par action (en euros)
|2.5.20
|(0,001)
|0,002
|en milliers d'euros
|30/09/2025
|30/09/2024
|Résultat net
|Résultat net-part du groupe
|(1 195)
|1 427
|Autres éléments du résultat global :
|(42)
|75
|Variation de la réserve de conversion
|(43)
|72
|Gains et pertes actuariels relatifs aux engagements de retraite
|1
|3
|Résultat global
|(1 237)
|1 502
Les notes annexes font partie intégrante des comptes consolidés semestriels résumés.
1.2. Bilan consolidé
|ACTIF
|Bilan
|Bilan
|(En milliers d’euros)
|Notes
|30/09/2025
|31/03/2025
|Actif non courant
|Immobilisations incorporelles (nettes)
|2.5.5
|1 111
|1 225
|Immobilisations corporelles (nettes)
|2.5.6
|7 868
|8 038
|Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location
|2.5.7
|10 407
|11 238
|Actifs financiers
|2.5.8
|1 278
|1 424
|Impôts différés
|2.5.18
|2 185
|1 875
|Total de l’actif non courant
|22 849
|23 800
|Actif courant
|Stocks et en-cours
|2.5.9
|14 088
|13 176
|Créances clients
|2.5.10
|10 033
|9 202
|Autres créances
|2.5.11
|5 585
|4 380
|Trésorerie et équivalents de trésorerie
|2.5.12
|5 133
|8 978
|Total de l’actif courant
|34 839
|35 736
|Total de l’actif
|57 688
|59 536
|PASSIF
|(En milliers d’euros)
|Notes
|30/09/2025
|31/03/2025
|Capitaux propres- part du Groupe
|Capital
|2.5.13
|14 156
|14 156
|Prime d’émission, de fusion et d’apport
|13 372
|13 372
|Réserves
|(1 077)
|(4 535)
|Réserves de conversion
|1 732
|1 776
|Résultat net- Part du Groupe
|(1 195)
|3 378
|Total capitaux propres- part du groupe
|26 988
|28 147
|Passifs non courants
|Emprunts et dettes financières
|2.5.15
|223
|598
|Dettes de location non courantes (à plus d’un an)
|2.5.16
|5 114
|6 075
|Provisions pour engagements de retraite et autres avantages
|2.5.14
|2 586
|2 450
|Total des passifs non courants
|7 923
|9 123
|Passifs courants
|Emprunts et dettes financières
|2.5.15
|3 064
|2 820
|Dettes de location courantes (moins d’un an)
|2.5.16
|2 020
|2 047
|Provisions pour risques et charges
|2.5.14
|677
|894
|Fournisseurs
|9 127
|7 865
|Autres passifs courants
|2.5.17
|7 889
|8 640
|Total des passifs courants
|22 777
|22 266
|Total du Passif
|57 688
|59 536
Les notes annexes font partie intégrante des comptes consolidés semestriels résumés.
1.3. Tableau des Flux de Trésorerie
|(En milliers d’euros)
|Notes
|30/09/2025
|30/09/2024
|I - Activités Opérationnelles
|Résultat net après impôts
|(1 195)
|1 427
|Dotations aux amortissements
|1 660
|1 603
|Variation des provisions
|254
|(505)
|Charges (produits) d’impôts
|2.5.18
|(310)
|-
|Charge nette d'intérêts
|227
|205
|Plus et moins-values de cession
|238
|10
|Capacité d'autofinancement
|874
|2 740
|Variation des stocks et en-cours
|2.5.9
|(945)
|(2 310)
|Variation des clients et comptes rattachés
|2.5.10
|(973)
|(177)
|Variation des autres créances
|2.5.11
|(1 449)
|(78)
|Variation des dettes fournisseurs et comptes rattachés
|1 162
|(1 072)
|Variation des autres dettes
|(775)
|(308)
|Variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation
|(2 980)
|(3 945)
|FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
|(2 106)
|(1 204)
|II – Activités d'investissement
|Acquisition d'immobilisations incorporelles
|2.5.5
|(226)
|(158)
|Acquisition d'immobilisations corporelles
|2.5.6
|(367)
|(1 104)
|Acquisition d'autres immobilisations financières
|(44)
|(482)
|Cessions d'autres immobilisations financières
|122
|-
|FLUX DE TRESORRIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT
|(515)
|(1 745)
|III – Activités de financement
|Emissions d'emprunts et dettes financières
|2.5.15
|792
|16
|Remboursement d'emprunts et dettes financières
|2.5.15
|(773)
|(439)
|Diminution de la dette de location
|2.5.16
|(1 014)
|(756)
|Intérêts payés hors dette de location
|(12)
|(18)
|Intérêts payés liés à la dette de location
|(161)
|(169)
|FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT
|(1 168)
|(1 366)
|Effets de la variation des cours de change
|(56)
|13
|Variation nette de la trésorerie
|(3 845)
|(4 302)
|Trésorerie à l'ouverture de l'exercice
|8 978
|9 844
|Trésorerie à la clôture de l'exercice
|5 133
|5 542
|Variation nette de la trésorerie
|(3 845)
|(4 302)
Les notes annexes font partie intégrante des comptes consolidés semestriels résumés.
1.4. Tableau de variation des capitaux propres
|Nombre d’actions
|Capital
|Primes d'émission, de fusion et d'apport
|Réserves et résultats cumulés
|Autres éléments du résultat global
|Capitaux propres consolidés
|(En milliers d’euros)
|Solde au 01/04/2024
|943 703 196
|14 156
|13 372
|(4 629)
|1 782
|24 681
|Résultat de l’exercice
|-
|-
|-
|1 427
|-
|1 427
|Autres éléments du résultat global
|-
|-
|-
|-
|75
|75
|Autres
|-
|-
|-
|14
|-
|14
|Au 30/09/2024
|943 703 196
|14 156
|13 372
|(3 188)
|1 857
|26 197
|Résultat de l’exercice
|-
|-
|-
|1 951
|-
|1 951
|Autres éléments du résultat global
|-
|-
|-
|-
|70
|70
|Autres
|-
|-
|-
|(71)
|-
|(71)
|Au 31/03/2025
|943 703 196
|14 156
|13 372
|(1 308)
|1 927
|28 147
|Solde au 01/04/2025
|943 703 196
|14 156
|13 372
|(1 308)
|1 927
|28 147
|Résultat de l’exercice
|-
|-
|-
|(1 195)
|-
|(1 195)
|Autres éléments du résultat global
|-
|-
|-
|-
|(42)
|(42)
|Autres
|-
|-
|-
|78
|-
|78
|Au 30/09/2025
|943 703 196
|14 156
|13 372
|(2 425)
|1 885
|26 988
Les notes annexes font partie intégrante des comptes consolidés semestriels résumés.
Sauf information contraire, les montants figurant dans les notes ci-après sont exprimés en milliers d’euros.
Le Groupe S.T. Dupont fabrique ou fait fabriquer des articles de luxe, et distribue ses produits dans le monde entier. La société mère du Groupe est S.T. Dupont S.A., 92, Bd du Montparnasse, Paris. La maison-mère ultime du Groupe est la société BroadGain Investments Ltd. Celle-ci est basée à Hong-Kong et est elle-même détenue par un trust dont les bénéficiaires sont, entre autres, Monsieur Dickson Poon et des membres de sa famille.
La société S.T. Dupont est cotée sur Euronext Paris S.A (Compartiment C).
Le 4 décembre 2025, le Directoire a arrêté les comptes consolidés semestriels résumés au 30 septembre 2025.
1.1.1 Faits marquants
Aucun fait significatif n’est survenu au cours de la période.
1.1.2 Principes et méthodes comptables
Cadre général
Les comptes consolidés semestriels résumés du Groupe S.T. Dupont au 30 septembre 2025 sont établis en conformité avec la norme IAS 34. S’agissant de comptes résumés, ils n’incluent pas toute l’information requise par le référentiel IFRS pour l’établissement des états financiers annuels et doivent donc être lus en relation avec les états financiers consolidés du Groupe au 31 mars 2025 établis conformément au référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union Européenne et en relation avec les nouvelles normes et amendements de normes applicables de manière obligatoire pour l’exercice 2025-2026.
Nouvelles normes, amendements de normes existantes et interprétations publiés d’application obligatoire au 30 septembre 2025
Modification applicable au 1er avril 2025 :
- Amendements à IAS 21 – Absences de convertibilité.
Cet amendement en vigueur au 1er avril 2025 pour ST Dupont n’a pas d’impact significatif sur les états financiers consolidés du Groupe.
Nouvelles normes, amendements de normes existantes et interprétations publiés non obligatoires au 30 septembre 2025 et non adoptés par anticipation par le Groupe
Textes non encore adoptés par l’Union Européenne :
- IFRS 19 et amendements liés – Filiales n’ayant pas d’obligation d’information du public : informations à fournir ;
- IFRS 18 et amendements liés – Présentation et informations à fournir dans les états financiers ;
Adoptés par l’Union européenne :
- Amendements IFRS 9 et IFRS 7 – Classement et évaluation des instruments financiers ;
- Amendements IFRS 9 et IFRS 7 – Contrats faisant référence à l’électricité dépendante de la nature.
- Améliorations annuelles volume 11 (IFRS 1, IFRS 7, IFRS 9, IFRS 10 et IAS 7).
Le Groupe estime que les normes, interprétations et amendements déjà adoptés par l’Union Européenne mais non entrés en vigueur à ce jour seront sans incidence significative sur les états financiers consolidés du Groupe.
Enfin, aucune norme ou interprétation publiée au JOUE (Journal Officiel de l’Union Européenne) à la date du 30 septembre 2025 et d’application optionnelle pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025 n’a été appliquée par anticipation.
Saisonnalité
La comparabilité des comptes semestriels et annuels peut être affectée par la nature saisonnière des activités du Groupe qui réalise sur la seconde partie de l’exercice un volume d’affaires supérieur à celui du premier semestre.
Périmètre de consolidation
Le périmètre de consolidation n’a pas varié depuis le 31 mars 2025.
1.1.3 Information sectorielle
En application d’IFRS 8, l’information sectorielle reflète la vue du management et est établie sur la base du reporting interne utilisé par le Président du Directoire, principal décideur opérationnel du Groupe, pour mettre en œuvre l’allocation des ressources et évaluer la performance du Groupe.
Les informations du reporting sont préparées en conformité avec le référentiel comptable appliqué par le Groupe.
Les secteurs opérationnels se décomposent comme suit :
- Distribution contrôlée France ;
- Distribution contrôlée Europe (hors France) ;
- Distribution contrôlée Asie ;
- Agents
- Redevances et frais généraux
Ces secteurs correspondent à des typologies de distribution et des responsabilités distinctes et sont placés sous la responsabilité de directions opérationnelles qui reportent directement au principal décideur opérationnel.
Compte de résultat
|30/09/2025
|Distribution contrôlée France
|Distribution contrôlée Europe (hors France)
|Distribution contrôlée Asie
|Agents
|Redevances et frais généraux
|ST Dupont
Group
|(En milliers d'euros)
|Chiffre d'affaires
|3 884
|5 131
|3 325
|12 733
|-
|25 073
|Coûts des ventes
|(1 268)
|(2 301)
|(1 171)
|(6 949)
|(1)
|(11 690)
|Marge brute
|2 617
|2 830
|2 154
|5 784
|(1)
|13 383
|Frais de communication
|(317)
|(192)
|(537)
|(718)
|(814)
|(2 578)
|Frais commerciaux
|(2 099)
|(741)
|(1 718)
|(302)
|(833)
|(5 692)
|Frais généraux et administratifs
|-
|(290)
|(606)
|31
|(7 506)
|(8 371)
|Redevances
|-
|-
|-
|-
|2 453
|2 453
|Autres produits et charges
|-
|169
|(54)
|-
|(131)
|(16)
|Résultat opérationnel
|200
|1 776
|(761)
|4 795
|(6 832)
|(821)
|30/09/2024
|Distribution contrôlée France
|Distribution contrôlée Europe (hors France)
|Distribution contrôlée Asie
|Agents
|Redevances et frais généraux
|ST Dupont
Group
|(En milliers d'euros)
|Chiffre d'affaires
|3 737
|5 408
|3 921
|12 476
|-
|25 543
|Coûts des ventes
|(1 368)
|(2 032)
|(1 332)
|(5 648)
|-
|(10 381)
|Marge brute
|2 369
|3 376
|2 589
|6 828
|-
|15 162
|Frais de communication
|(157)
|(180)
|(430)
|(579)
|(673)
|(2 018)
|Frais commerciaux
|(1 648)
|(1 166)
|(1 780)
|(245)
|(761)
|(5 600)
|Frais généraux et administratifs
|-
|(328)
|(650)
|43
|(7 283)
|(8 495)
|Redevances
|-
|-
|-
|-
|2 257
|2 257
|Autres produits et charges
|-
|(33)
|-
|-
|648
|615
|Résultat opérationnel
|564
|1 669
|(270)
|6 047
|(5 812)
|1 920
Chiffre d’affaires par activité et zone géographique
|(En milliers d’euros)
|Au 30/09/2025
|30/09/2024
|Chiffre d'affaires par activités
|Briquets & Stylos
|21 191
|20 826
|Maroquinerie, accessoires & PAP
|3 882
|4 717
|Total Chiffre d'affaires
|25 073
|25 543
|(En milliers d’euros)
|Au 30/09/2025
|30/09/2024
|Ventes pour les marchés les plus significatifs
|France
|3 349
|3 737
|Hors France
|21 724
|21 806
|Dont :
|Europe
|6 943
|6 517
|Chine
|3 829
|2 470
|Corée
|3 422
|4 271
|Japon
|1 825
|1 968
|Hong-Kong
|1 480
|1 953
|USA
|1 367
|2 293
|Autres
|2 859
|2 334
Postes du bilan
|Sectoriel Clients septembre 2025
|Distribution contrôlée France
|Distribution contrôlée Europe (hors France)
|Distribution Contrôlée
|Agents
|ST Dupont Groupe
|(En milliers d’euros)
|Asie
|Clients et comptes rattachés (Net)
|459
|1 576
|464
|7 534
|10 033
|Créances clients (Brutes)
|1 041
|2 088
|464
|7 617
|11 210
|Effets à recevoir
|81
|(2)
|8
|-
|87
|Provision pour dépréciation
|(663)
|(562)
|(8)
|(83)
|(1 316)
|Autres
|-
|52
|-
|-
|52
|Sectoriel Clients Mars 2025
|Distribution Contrôlée France
|Distribution Contrôlée Europe (hors France)
|Distribution Contrôlée
|Agents
|ST Dupont Groupe
|(En milliers d’euros)
|Asie
|Clients et comptes rattachés (Net)
|171
|1 370
|414
|7 247
|9 202
|Créances clients (Brutes)
|902
|1 882
|427
|7 247
|10 458
|Effets à recevoir
|-
|-
|3
|-
|3
|Provision pour dépréciation
|(731)
|(567)
|(8)
|-
|(1 306)
|Autres
|-
|55
|(8)
|-
|47
Un client dépasse le seuil de 15 % du chiffre d’affaires consolidé au 30 septembre 2025. Il s’agit d’un distributeur représentant 19% des revenus consolidés (y compris les redevances), soit 2% de moins que le niveau enregistré au 30 septembre 2024.
Au 30 Septembre 2025, les actifs immobilisés nets hors droit d’utilisation et actifs financiers se répartissent de la façon suivante :
|(En milliers d’euros)
|30/09/2025
|31/03/2025
|Immobilisations nettes
|France
|7 890
|8 065
|Autres pays
|1 089
|1 198
1.1.4 Ecarts d’acquisition
|(En milliers d’euros)
|STD MARKETING HONG KONG
|STD
France
|STD IBERIA
|TOTAL
|VALEURS BRUTES
|Au 31/03/2025
|1 302
|2 439
|492
|4 233
|Au 30/09/2025
|1 302
|2 439
|492
|4 233
|(En milliers d’euros)
|STD MARKETING HONG KONG
|STD
France
|STD IBERIA
|TOTAL
|DEPRECIATIONS
|Au 31/03/2025
|(1 302)
|(2 439)
|(492)
|(4 233)
|Au 30/09/2025
|(1 302)
|(2 439)
|(492)
|(4 233)
|(En milliers d’euros)
|STD MARKETING HONG KONG
|STD
France
|STD IBERIA
|TOTAL
|VALEUR NETTE COMPTABLE
|Au 31/03/2025
|-
|-
|-
|-
|Au 30/09/2025
|-
|-
|-
|-
Les écarts d’acquisition sont intégralement dépréciés.
1.1.5 Immobilisations incorporelles
|(En milliers d’euros)
|Recherche et Développement
|Solutions informatiques
|Total
|VALEUR BRUTE
|Au 31/03/2024
|908
|10 600
|11 508
|Acquisitions
|-
|425
|425
|Au 31/03/2025
|908
|11 025
|11 933
|Acquisitions
|-
|226
|226
|Cessions ou mise au rebus
|-
|(36)
|(36)
|Au 30/09/2025
|908
|11 214
|12 122
|(En milliers d’euros)
|Recherche et Développement
|Solutions informatiques
|Total
|AMORTISSEMENTS & DEPRECIATIONS CUMULES
|Au 31/03/2024
|(908)
|(9 420)
|(10 328)
|Dotations
|-
|(380)
|(380)
|Au 31/03/2025
|(908)
|(9 800)
|(10 708)
|Dotations
|-
|(338)
|(338)
|Reprises
|-
|35
|35
|Au 30/09/2025
|(908)
|(10 103)
|(11 011)
|(En milliers d’euros)
|Recherche et Développement
|Solutions informatiques
|Total
|VALEUR NETTE COMPTABLE
|Au 31/03/2025
|-
|1 225
|1 225
|Au 30/09/2025
|-
|1 111
|1 111
La rubrique « Recherche et Développement » comprend les frais engagés pour la conception et la fabrication de nouvelles lignes de produits ou de nouvelles technologies s’y rapportant (amortis sur 3 ans).
La rubrique « Solutions informatiques » correspond essentiellement à des logiciels mis en service, des améliorations et maintenance liés à l’ERP. Les acquisitions de l’exercice se composent principalement de licences et de logiciels.
Les acquisitions en solutions informatiques de l’exercice (226 milliers d’euros) concernent principalement la mise à jour et l’évolution de l’ERP.
1.1.6 Immobilisations corporelles
|(En milliers d’euros)
|Terrains
|Construction & Agencements
|Installations
|Autres
|Total
|VALEUR BRUTE
|Au 31/03/2024
|51
|14 386
|14 828
|9 040
|38 306
|Acquisitions
|-
|-
|10
|2 927
|2 937
|Cessions ou mise au rebut
|-
|-
|(30)
|-
|(30)
|Autres
|-
|822
|1 227
|(2 049)
|-
|Effet de change
|-
|1
|-
|23
|24
|Au 31/03/2025
|51
|15 209
|16 035
|9 942
|41 237
|Acquisitions
|-
|-
|-
|640
|640
|Cessions ou mise au rebut
|-
|-
|(126)
|(237)
|(363)
|Autres (*)
|-
|132
|140
|(272)
|-
|Effet de change
|-
|(13)
|-
|(156)
|(169)
|Au 30/09/2025
|51
|15 328
|16 049
|9 918
|41 345
|(En milliers d’euros)
|Terrains
|Construction & Agencements
|Installations
|Autres
|Total
|AMORTISSEMENTS
|Au 31/03/2024
|-
|(9 334)
|(12 855)
|(8 949)
|(31 138)
|Dotations
|-
|(429)
|(675)
|(198)
|(1 302)
|Cessions ou mise au rebut
|-
|-
|30
|-
|30
|Autres
|-
|(685)
|(652)
|736
|(601)
|Effet de change
|-
|(3)
|(1)
|(9)
|(13)
|Au 31/03/2025
|-
|(10 451)
|(14 153)
|(8 419)
|(33 024)
|Dotations
|-
|(207)
|(396)
|107
|(495)
|Cessions ou mise au rebut
|-
|-
|126
|-
|126
|Effet de change
|-
|10
|2
|65
|77
|Au 30/09/2025
|-
|(10 648)
|(14 421)
|(8 247)
|(33 316)
|(En milliers d’euros)
|Terrains
|Construction & Agencements
|Installations
|Autres
|Total
|DEPRECIATIONS CUMULEES
|Au 31/03/2024
|-
|(507)
|(7)
|(92)
|(606)
|Dotations
|-
|(40)
|-
|(135)
|(175)
|Autres
|-
|507
|6
|93
|606
|Au 31/03/2025
|-
|(39)
|(1)
|(135)
|(175)
|Effet de change
|-
|-
|-
|13
|13
|Au 30/09/2025
|-
|(39)
|(1)
|(122)
|(162)
|Valeur Nette Comptable
|Au 31/03/2025
|51
|4 718
|1 881
|1 388
|8 038
|Au 30/09/2025
|51
|4 641
|1 627
|1 549
|7 868
(*) Des activations d’encours en immobilisations corporelles ont été effectuées et présentées sous la ligne « Autres ».
Les acquisitions d’immobilisations corporelles de l’exercice (640 milliers d’euros) concernent principalement des travaux d’agencement et d’installation (134 k€) ainsi que des agencements de boutiques (129 k€), complétés par des investissements en matériel et outillage (330 k€).
1.1.7 Droits d’utilisation
Droits d’utilisation
|(En milliers d’euros)
|Constructions
|Autres
|Total
|VALEUR BRUTE
|Au 31/03/2025
|16 916
|2 435
|19 351
|Entrées d'actifs
|166
|-
|166
|Variations des cours de change
|(263)
|-
|(263)
|Au 30/09/2025
|16 819
|2 435
|19 255
|(En milliers d’euros)
|Constructions
|Autres
|Total
|AMORTISSEMENTS
|Au 31/03/2025
|(4 766)
|(2 352)
|(7 118)
|Dotations nettes de l'exercice
|(962)
|(25)
|(987)
|Variations des cours de change
|76
|-
|76
|Au 30/09/2025
|(5 653)
|(2 377)
|(8 030)
|(En milliers d’euros)
|Constructions
|Autres
|Total
|DEPRECIATIONS CUMULEES
|Au 31/03/2025
|(995)
|-
|(995)
|Reprise
|177
|-
|177
|Au 30/09/2025
|(818)
|-
|(818)
|Valeur Nette Comptable
|Au 31/03/2025
|11 155
|83
|11 238
|Au 30/09/2025
|10 349
|58
|10 407
Au 30 septembre 2025, l’augmentation du droit d’utilisation est principalement due à l’ouverture de la nouvelle boutique située au Japon.
1.1.8 Actifs financiers non courants
Les actifs financiers non courants au 30 septembre 2025 comprennent principalement les dépôts et cautionnement. Ils s’élèvent à 1 278 milliers d’euros contre 1 424 milliers d’euros au 31 mars 2025.
1.1.9 Stocks et en-cours
|( En milliers d’euros)
|30/09/2025
|31/03/2025
|Matières Premières
|3 949
|3 840
|Produits et en-cours / semi ouvrés
|3 659
|3 359
|Marchandises et Produits finis
|12 665
|12 338
|Pièces détachées et consommables
|1 372
|1 208
|Total Valeur Brute
|21 645
|20 745
|Matières Premières
|(1 264)
|(1 157)
|Produits et en-cours / semi ouvrés
|(817)
|(637)
|Marchandises et Produits finis
|(4 467)
|(4 866)
|Pièces détachées et consommables
|(1 009)
|(909)
|Total provision pour dépréciation
|(7 557)
|(7 569)
|Matières Premières
|2 685
|2 683
|Produits et en-cours / semi ouvrés
|2 842
|2 722
|Marchandises et Produits finis
|8 198
|7 472
|Pièces détachées et consommables
|363
|299
|Total Valeur Nette
|14 088
|13 176
Au 30 septembre 2025, les stocks nets augmentent de 5 %, en raison d’une hausse simultanée des produits finis — liée aux nouveautés prévues au T3 — et des matières premières et composants, afin d’anticiper des besoins supérieurs à ceux de l’an dernier dans la perspective d’une croissance du chiffre d’affaires au second semestre par rapport à la même période de l’exercice précédent.
1.1.10 Créances clients et comptes rattachés
|(En milliers d’euros)
|30/09/2025
|31/03/2025
|Clients
|11 262
|10 508
|Effets à recevoir
|87
|-
|Total valeur brute
|11 349
|10 508
|Provision pour Dépréciation des Clients
|(1 315)
|(1 306)
|Total valeur nette
|10 033
|9 202
1.1.11 Autres créances
|(En milliers d’euros)
|30/09/2025
|31/03/2025
|Charges constatées d'avance
|918
|445
|Taxe sur la valeur ajoutée
|1 276
|1 012
|Autres prêts et avances
|1 689
|586
|Créance factor
|-
|982
|Redevances à recevoir
|1 702
|1 271
|Autres
|-
|84
|Total
|5 585
|4 380
Au 30 septembre 2025, les charges constatées d’avance représentent principalement l’étalement de charges externes, notamment les loyers, les assurances, la publicité et d’autres charges rattachées au 2ème semestre. Au 30 septembre 2025, la position du Factor est créditrice.
L’augmentation constatée sur la ligne “Autres prêts et avances” est principalement liée aux augmentations des acomptes fournisseurs en lien avec les opérations réalisées dans le cadre du développement de l’activité de maroquinerie, ainsi qu’à l’investissement dans une machine et aux activités de prêt-à-porter.
1.1.12 Trésorerie et équivalents de Trésorerie
|(En milliers d’euros)
|30/09/2025
|31/03/2025
|Comptes courants bancaires
|5 133
|8 978
|Trésorerie et équivalent de trésorerie au bilan
|5 133
|8 978
|Trésorerie selon TFT
|5 133
|8 978
1.1.13 Capitaux propres
Au 30 septembre 2025, le capital social s’élève à 14.155.547,94 euros divisé en 943.703.196 actions ordinaires d’une valeur nominale de 0,015 euro. Le nombre d’actions ordinaires est inchangé depuis le 31 mars 2025.
Au 30 septembre 2025, la Société ne détient aucune action propre S.T. Dupont.
1.1.14 Provisions et passifs éventuels
|(En milliers d’euros)
|Provisions pour garantie
|Provisions pour litiges
|Total provisions courantes
|Provisions pour retraites et autres avantages à long terme
|Total
|Au 31/03/2024
|182
|1 094
|1 276
|2 616
|3 893
|Dotations
|13
|776
|789
|37
|826
|Reprises utilisées
|-
|-
|-
|(142)
|(142)
|Reprise non utilisées
|-
|(1 172)
|(1 172)
|-
|(1 172)
|Gains et pertes actuarielles
|-
|-
|-
|(170)
|(170)
|Autres
|-
|1
|1
|109
|110
|Au 31/03/2025
|195
|699
|894
|2 450
|3 344
|Dotations
|-
|-
|-
|158
|158
|Reprises utilisées
|(56)
|(170)
|(226)
|(11)
|(237)
|Reprise non utilisées
|-
|9
|9
|-
|9
|Gains et pertes actuarielles
|-
|-
|-
|(1)
|(1)
|Effet de change
|-
|-
|-
|(10)
|(10)
|Au 30/09/2025
|139
|538
|677
|2 586
|3 263
Les provisions sont composées de :
- Provisions pour garantie
Une provision pour garantie est constituée pour couvrir le coût estimé de la garantie des produits vendus en France et à l’étranger. Cette provision est calculée semestriellement sur une base du nombre de retours réels de produits neufs.
- Provisions pour litiges
Les provisions pour litiges comprennent principalement les risques sociaux et commerciaux.
- Provisions pour retraite
Les provisions pour retraites et autres avantages à long terme concernent l’ensemble du groupe et respectent les normes IFRS en vigueur.
1.1.15 Emprunts et dettes financières
v Emprunts et dettes non courants et instruments financiers associés
|(En milliers d'euros)
|30/09/2025
|31/03/2025
|(ACTIF) / PASSIF
|Autres dettes financières à moyen terme
|223
|598
|Dettes financières non courantes après couverture
|223
|598
v Emprunts et Dettes financières courants
Au 30 septembre 2025, les dettes financières courantes correspondent à des prêts garantis par l’Etat (PGE) et des lignes de crédit utilisé par S.T. Dupont Marketing.
|(En milliers d'euros)
|30/09/2025
|31/03/2025
|(ACTIF) / PASSIF
|Autres dettes financières à court terme
|3 064
|2 820
|Dettes financières courantes et actifs et passifs financiers associés nets
|3 064
|2 820
v Financement
|Utilisation au
|Entité
|Nomination
|Emprunteur
|Montant autorisé
|30/09/2025
|31/03/2025
|Nvx emprunts
|Rembour
sements
|Effet de change
|S.T. Dupont S.A
|PGE
|BNP
|185
|185
|259
|(74)
|S.T. Dupont S.A
|PGE
|BPA
|179
|179
|250
|(71)
|S.T. Dupont S.A
|PGE
|BPI
|76
|76
|106
|(30)
|S.T. Dupont S.A
|PGE
|BPVF
|179
|179
|250
|(71)
|S.T. Dupont S.A
|PGE
|CIC
|225
|225
|315
|(90)
|S.T. Dupont S.A
|PGE
|LCL
|179
|179
|250
|(71)
|S.T. Dupont S.A
|Autres
|Eurofactor
|5 000
|792
|-
|792
|-
|S.T. Dupont Marketing
|Ligne Revolving
|Crédit Agricole HK
|3 285
|613
|1 056
|(366)
|(77)
|S.T. Dupont Marketing
|Ligne Revolving
|Bank of East Asia
|876
|876
|949
|(73)
|S.T. Dupont Iberia
|BBVA
|140
|-
|S.T. Dupont SpA
|Banca Intesa
|510
|-
|S.T. Dupont Group
|Autres
|Autres
|(18)
|(17)
|(1)
|Totaux
|10 835
|3 287
|3 418
|792
|(773)
|(150)
TAUX EUR/HKD AU 30/09/2025 = 9,13
Au 30 septembre 2025, le groupe dispose des lignes suivantes :
Prêts Garantis par l’Etat
En décembre 2020 la Société, son pool de partenaires bancaires et D&D International, actionnaire majoritaire de S.T. Dupont, ont décidé de conclure un accord de financement.
Selon les termes de l’accord, le montant du P.G.E alloué s’élève à 4 millions d’euros, soumis à la Règlementation P.G.E.
La répartition est la suivante :
- PGE souscrit auprès de BNP Paribas, intégralement tiré et avec un capital restant de 185 milliers d’euros
- PGE souscrit auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône Apes, intégralement tiré et avec un capital restant dû de 179 milliers d’euros
- PGE souscrit auprès de BPI France, intégralement tiré et avec un capital restant dû de 76 milliers d’euros
- PGE souscrit auprès de la Banque Populaire Val de France, intégralement tiré et avec un capital restant dû de 179 milliers d’euros
- PGE souscrit auprès du CIC, intégralement tiré et avec un capital restant dû de 225 milliers d’euros
- PGE souscrit auprès de LCL, intégralement tiré et avec un capital restant dû de 179 milliers d’euros
Une prorogation d’échéancier du P.G.E sur 5 ans a été demandée et obtenue en décembre 2021.
Lignes de crédit Hongkong
Depuis mars 2016, le Groupe a souscrit une ligne revolving de 30 millions de HK dollars (3,3 millions d’euros) auprès de la branche hongkongaise du Crédit Agricole pour compléter la ligne de 8 millions de HK dollars (0,9 million d’euros) déjà mise à disposition par la Bank of East Asia. Ces 2 lignes ont été renouvelées en mars 2019 pour les mêmes montants. Au 30 septembre 2025, les tirages s’élevaient respectivement à 5,6 et 8 millions de HK dollars (613 et 876 milliers d’euros).
Autres lignes de crédit filiales européennes
Le groupe dispose également de deux lignes de trésorerie pour ses filiales italienne et espagnole :
- Une ligne d’escompte de RIBA pour un montant de 0,5 million d’euros pour le compte de la filiale italienne
- Une Ligne de crédit de 0,1 million d’euros pour la filiale espagnole.
Ces lignes ne sont pas utilisées au 30 septembre 2025.
En sus de ces financements bancaires, le contrat d’affacturage permet toujours à S.T. Dupont S.A. de mobiliser son poste clients.
1.1.16 Dettes de location
Les variations de la dette de location se détaillent comme suit :
|(En milliers d’euros)
|Dettes de location au 31/03/2025
|8 122
|Flux avec impact sur la trésorerie :
|Diminution
|(1 014)
|Flux sans impact sur la trésorerie :
|Nouveaux contrats de locations
|166
|Variation de change
|(194)
|Autres
|53
|Dettes de location au 30/09/2025
|7 134
Au 30 septembre 2025, les échéances de la dette de location s'analysent comme suit :
|(En milliers d’euros)
|30/09/2025
|A moins d'un an
|2 020
|De 1 à 5 ans
|3 560
|A plus de 5 ans
|1 555
|Total dettes de location
|7 134
Au 30 septembre 2025, la dette de location porte intérêts à taux fixe. L’échéancier de la dette de location présenté ci-dessus ne tient pas compte des décaissements locatifs relatifs aux contrats de courte durée et de faible valeur, ni de la part variable des loyers.
1.1.17 Autres passifs courants
|( En milliers d’euros)
|30/09/2025
|31/03/2025
|Dettes sociales
|3 127
|3 808
|Taxe sur la valeur ajoutée
|531
|318
|Charges à payer
|294
|341
|Produit Constaté d’avance
|648
|243
|Avances clients
|949
|1 703
|Redevances à payer
|487
|551
|Dettes fournisseurs
|397
|448
|Autres
|1 456
|1 228
|Total
|7 889
|8 640
Les autres dettes comprennent principalement les commissions agents, des litiges divers et les autres comptes créditeurs.
1.1.18 Impôts sur les sociétés et impôts différés
Impôts sur les résultats
|Charge d’impôt sur le résultat
|(En milliers d’euros)
|30/09/2025
|30/09/2024
|Impôts courants
|(169)
|(165)
|Impôts différés
|310
|-
|Total
|141
|(165)
Le taux effectif d’imposition de S.T. Dupont S.A retenu au 30 septembre 2025 est déterminé à partir d’une projection du taux effectif estimé pour l’ensemble de l’exercice 2025-26. Sur cette base, le taux effectif d’imposition s’établit à 25 % au premier semestre 2025. Le produit d’impôts différés du premier semestre de l’exercice 2025-26 correspond à l’activation de l’économie d’impôt de la période.
Analyse des impôts différés nets
|(En milliers d'euros)
|31/03/2025
|Résultat
|Capitaux Propres
|30/09/2025
|Impôts différés liés aux différences comptes statutaires / IFRS
|Marges en stocks
|258
|(5)
|(27)
|226
|Activation de reports déficitaires
|481
|302
|-
|783
|Contrat de location
|316
|(40)
|-
|276
|Engagements de retraite
|308
|16
|-
|324
|Différences temporaires
|513
|50
|-
|563
|Autres
|-
|(13)
|-
|(13)
|Total impots différés net
|1 875
|310
|(27)
|2 158
1.1.19 Coût de l’endettement financier
|(En milliers d’euros)
|30/09/2025
|30/09/2024
|Coût de l’endettement financier brut
|(93)
|(69)
|Dont :
|Charges financières sur emprunts
|(78)
|(58)
|Charges financières sur contrat d'affacturage
|(15)
|(11)
|Coût de l’endettement financier Net
|(93)
|(70)
|Autres Produits et charges financières
|(419)
|(258)
|Dont :
|Charges d'intérêts sur les contrats de location
|(165)
|(169)
|Gains (pertes) de change
|(224)
|(34)
|Autres produits (charges) financiers
|(30)
|(56)
|Total
|(512)
|(327)
1.1.20 Résultat par action
Le résultat par action est obtenu en divisant le résultat net (part du Groupe) par le nombre moyen pondéré d’actions en circulation au cours de l’exercice.
Détail du résultat dilué par action IAS 33.70 :
Le résultat par action dilué est obtenu en divisant le résultat net (part du Groupe) par le nombre moyen pondéré d’actions après effet de la dilution. Le Groupe n’a aucun instrument de dilution au 30 septembre 2025.
|30/09/2025
|30/09/2024
|Résultat net – part du Groupe
|(1 195)
|1 427
|Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires (en millions d'euros)
|943 703 196
|943 703 196
|Résultat net par action (en euros)
|(0,001)
|0,002
|Résultat net dilué par action (en euros)
|(0,001)
|0,002
1.1.21 Autres produits et charges
|30/09/2025
|30/09/2024
|Autres charges
|Autres produits
|Autres charges
|Autres produits
|Litiges
|-
|170
|(310)
|907
|Provisions
|(9)
|-
|-
|68
|Dommages & intérêts
|(116)
|-
|(63)
|Autres
|(61)
|-
|(102)
|114
|Total
|(186)
|170
|(474)
|1 089
Les litiges sont majoritairement composés de litiges salariaux.
1.1.22 Transactions avec des parties liées
|Au 30 septembre 2025
(En milliers d’euros)
|Montant des transactions de la période (charges)/ produits
|Montant bilantiel créance/(dette)
|Contrats de services
|Dickson Concept LTD
|(221)
|(61)
|Dickson Trading (ASIA) Co. LTD
|63
|24
|Dickson Concept LTD Retail division
|(145)
|(4)
|Dickson Marketing Limited
|(30)
|(0)
|ST Dupont Japan KK
|24
|24
|Bondwood Investments
|489
|234
|STD Investmetn PTE Ltd
|-
|21
|Achats
|Bondwood Investments
|(589)
|(324)
|Leading Way Apparel Ltd
|3 912
|1 257
|Dickson Trading (ASIA) Co. LTD
|133
|9
|3 637
|1 180
|Au 30 septembre 2024
(En milliers d’euros)
|Montant des transactions de la période (charges)/ produits
|Montant bilantiel créance/(dette)
|Contrats de services
|Dickson Concept LTD
|(301)
|(111)
|Dickson Concept LTD Retail division
|(144)
|(9)
|Dickson marketing Ltd
|(132)
|(1)
|Achats
|Bondwood Investments Ltd
|130
|(59)
|Ventes
|Leading Way Apparel Ltd
|2 475
|717
|2 028
|537
1.1.23 Evènements postérieurs à la clôture
Conformément aux dispositions applicables et à notre politique de communication financière, nous confirmons qu'aucun événement significatif susceptible d'avoir un impact sur la situation financière, les résultats ou le patrimoine de la société n'est intervenu entre la date de clôture de l'exercice, le 30 septembre 2025, et la date d'arrêté des comptes par le directoire, le 4 décembre 2025. Tous les événements connus à ce jour ont été pris en compte dans les états financiers ou décrits dans les présentes annexes.
2. RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L’INFORMATION FINANCIÈRE SEMESTRIELLE (PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2025 AU 30 SEPTEMBRE 2025)
Aux actionnaires,
En exécution de la mission qui nous a été confiée par l’assemblée générale et en application de l’article L. 451-1-2 III du code monétaire et financier, nous avons procédé à :
- l'examen limité des comptes consolidés semestriels résumés de la société S.T. Dupont, relatifs à la période du 1er avril 2025 au 30 septembre 2025, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la vérification des informations données dans le rapport semestriel d’activité.
Ces comptes consolidés semestriels résumés ont été établis sous la responsabilité du Directoire. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.
3.1 Conclusion sur les comptes
Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d’exercice professionnel applicables en France.
Un examen limité consiste essentiellement à s’entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l’assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d’anomalies significatives obtenue dans le cadre d’un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d’un audit.
Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes consolidés semestriels résumés avec la norme IAS 34, norme du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne relative à l’information financière intermédiaire.
3.2 Vérification spécifique
Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d’activité commentant les comptes consolidés semestriels résumés sur lesquels a porté notre examen limité.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés semestriels résumés.
Neuilly-sur-Seine et Paris, le 4 décembre 2025
|Les commissaires aux comptes
|Grant Thornton
Membre français de Grant Thornton International
|S&W Associés
|
Laurent Bouby
Associé
|
Julie Benzaquen
Associée
3. FACTEURS DE RISQUE
Les principaux risques auxquels le Groupe sont exposés dans la rubrique 2.5 du Document d’Enregistrement Universel 2024-25 déposé le 17 juillet 2025 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers.
A la date de publication du présent rapport financier semestriel, aucun changement significatif n’est intervenu dans l’évaluation de ces risques.
4. ATTESTATION DU RESPONSABLE
J’atteste, à ma connaissance, que les comptes semestriels consolidés, sont établis conformément au corps de normes comptables applicables et donnent une image fidèle et honnête du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’émetteur, ainsi que de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d’activité ci-joint présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l’exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu’une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l’exercice.
Fait à Paris,
Le 08 décembre 2025
Alain Crevet
Président du Directoire
