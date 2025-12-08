Partenaires Ninepoint annonce les distributions annuelles estimatives des gains en capital pour 2025 pour ses titres de série de FNB

TORONTO, 08 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Partenaires Ninepoint LP (« Partenaires Ninepoint ») a annoncé aujourd’hui les estimations de distribution annuelle des gains en capital réinvestis pour 2025 pour ses titres de série de FNB. Les FNB Ninepoint HighShares sont structurés en catégories de sociétés de fonds communs de placement et feront l’objet d’un rapport distinct.

Toutes les estimations présentées dans ce document ne contiennent pas de déclarations prospectives et sont fondées sur les données comptables en date du 31 octobre 2025. En raison de la conjoncture du marché, le montant attribuable réel à la fin de l’année peut différer de ces estimations et l’écart pourrait être important. Les renseignements inclus dans cette lettre sont à titre informatif uniquement. Veuillez comparer tous les renseignements à vos relevés de client officiels. Ce document n’est pas destiné à être un relevé aux fins de déclaration officielle de revenus ou une forme de conseil fiscal.

Partenaires Ninepoint prévoit d’annoncer les montants de la distribution finale de fin d’année le ou vers le 22 décembre 2025. La date de référence des distributions est fixée au 31 décembre 2025. Toutes les distributions sont payables le 8 janvier 2026. La distribution annuelle des gains en capital sera réinvestie dans des parts supplémentaires des titres respectifs de la série de FNB et ne comprend pas de montants de distribution en espèces pour le mois de décembre 2025. Les parts supplémentaires seront immédiatement consolidées de sorte que le nombre de parts en circulation après la distribution sera égal au nombre de parts en circulation avant la distribution.

Les montants imposables réels et les caractéristiques fiscales des distributions pour 2025 seront communiqués aux Services de dépôt et de compensation CDS inc. au début de 2026.

Veuillez noter que ces estimations n’incluent pas les montants des distributions mensuelles régulières de liquidités, qui seront annoncées dans un communiqué de presse séparé.

Voici les détails des distributions estimatives de gains en capital par part :

Série FNB Ninepoint Symbole boursier Estimation de la distribution

théorique des gains en capital

par part CUSIP FNB de chefs de file en cryptomonnaie

et en IA Ninepoint TKN.U 2,001966 $

65445B101



REMARQUE : TKN paiera l’équivalent en dollars canadiens de la distribution des gains en capital de TKN.U par part.

Partenaires Ninepoint confirme qu’à compter du 31 octobre 2025, les Fonds suivants ne devraient pas avoir de distributions annuelles de gains en capital pour l’année d’imposition 2025 :



À propos de Partenaires Ninepoint

Établie à Toronto, Partenaires Ninepoint LP est l’une des principales sociétés de gestion de placements alternatifs au Canada. Elle supervise environ 7 milliards de dollars d’actifs sous gestion, incluant des contrats institutionnels. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions de placement novatrices qui ont le potentiel d’accroître les rendements et de gérer le risque des portefeuilles, Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies alternatives, notamment des actions, des titres à revenu fixe, des revenus alternatifs, des actifs réels, des devises et des actifs numériques.

Pour obtenir plus de renseignements sur la société Partenaires Ninepoint LP, veuillez visiter le site www.ninepoint.com/fr ou communiquer avec nous par téléphone au numéro 416 943-6707 ou 866 299-9906, ou par courriel à l’adresse : invest@ninepoint.com.

Partenaires Ninepoint LP est le gestionnaire de placement des fonds Ninepoint (collectivement, les « Fonds »). Un placement dans ces Fonds peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des commissions de performance (le cas échéant) ainsi qu’à d’autres dépenses. Veuillez lire attentivement le prospectus avant d’investir. L’information contenue dans la présente communication ne constitue pas une offre ni une sollicitation par toute personne résidant aux États-Unis ou dans tout autre pays où une telle offre ou sollicitation n’est pas autorisée, ou à toute personne qu’il est illégal de solliciter ou à qui il est illégal de faire une telle offre. Les investisseurs éventuels qui ne résident pas au Canada doivent s’adresser à leur conseiller financier pour déterminer si les titres du Fonds peuvent être légalement vendus dans leur pays.

Veuillez noter que les facteurs de distribution (répartition entre le revenu, les gains en capital et le remboursement de capital) ne peuvent être calculés que lorsqu’un fonds a atteint la fin de son exercice. On ne saurait se fier à ces renseignements relatifs à la distribution aux fins de déclaration de revenus, étant donné qu’ils ne représentent qu’une composante de la distribution totale pour l’exercice. Pour obtenir des montants de distribution exacts aux fins de production d’une déclaration de revenus, reportez-vous aux feuillets T3 ou T5 émis par votre courtier pour l’année d’imposition visée. Reportez-vous au prospectus de chaque Fonds pour obtenir les détails de la politique de distribution du Fonds.

Le paiement et la répartition des distributions, le cas échéant, ne sont pas garantis et peuvent fluctuer. Le paiement des distributions ne doit pas être confondu avec le rendement ou le taux de rendement d’un Fonds. Si les distributions versées par le Fonds sont supérieures à son rendement, alors la valeur du placement initial de l’investisseur diminuera. Les distributions versées découlant de gains en capital réalisés par un Fonds, et les revenus et dividendes gagnés par un Fonds sont imposables dans l’année où ils sont payés. Le prix de base rajusté d’un investisseur sera réduit du montant de tout remboursement de capital. Si le prix de base rajusté d’un investisseur devient inférieur à zéro, l’impôt sur les gains en capital devra être payé sur le montant inférieur à zéro.

