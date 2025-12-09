Renault Group et Ford forment un partenariat stratégique dans les véhicules particuliers et utilitaires, en commençant par deux véhicules électriques abordables en Europe

Les deux entreprises ont signé un accord de partenariat pour développer deux véhicules particuliers électriques Ford sur la plateforme Ampere de Renault Group.

Elles étudieront également la possibilité de collaborer dans le domaine des véhicules utilitaires en Europe, afin de développer et fabriquer ensemble certains véhicules utilitaires légers de marques Renault et Ford.

Ce partenariat réunit l’expertise et l’échelle industrielle de Renault Group et de Ford en Europe et renforcera la compétitivité des deux parties.

Paris, France et Cologne, Allemagne – 9 décembre 2025

Renault Group et Ford ont annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique historique visant à élargir l’offre de véhicules électriques de Ford destinée aux clients européens, renforçant considérablement la compétitivité des deux entreprises dans un paysage automobile européen en rapide mutation.

L’un des éléments clés de cette collaboration est un accord de partenariat pour le développement de deux véhicules électriques distincts de marque Ford. Les nouveaux modèles, basés sur la plateforme Ampere, bénéficieront des solides atouts et de la compétitivité de Renault Group en matière de véhicules électriques. Ils seront produits par Renault Group dans le nord de la France, illustrant ainsi les compétences et l’expertise industrielles de pointe du pôle ElectriCity d’Ampere.

Conçus par Ford et développés avec Renault Group, les deux véhicules offriront des prestations routières uniques, l’ADN authentique de la marque Ford ainsi qu’une expérience utilisateur intuitive. Ils marquent la première étape d’une nouvelle offensive produit ambitieuse de Ford en Europe. Le premier des deux véhicules est attendu en concession début 2028.

En plus de leur collaboration sur les véhicules électriques, Renault Group et Ford ont également signé une lettre d’intention (LOI) portant sur une coopération dans le domaine des véhicules utilitaires légers (VUL) en Europe. Dans ce cadre, les partenaires exploreront la possibilité de développer et de fabriquer ensemble certains VUL Renault et Ford.

François Provost, Directeur général de Renault Group, a confié : « Renault Group est fier d’annoncer une nouvelle coopération stratégique avec Ford, un constructeur automobile iconique. Ce partenariat démontre la force de notre savoir-faire en matière de partenariats et notre compétitivité en Europe. À long terme, combiner nos forces avec Ford nous rendra plus innovants et plus réactifs sur un marché automobile européen en mutation rapide. »

Jim Farley, Président et Directeur général de Ford Motor Company, a déclaré : « Ce partenariat stratégique avec Renault Group constitue une étape importante pour Ford et soutient notre stratégie visant à bâtir une activité hautement efficiente et adaptée aux défis futurs en Europe. Nous allons associer l’échelle industrielle et les atouts de Renault Group dans le véhicule électrique au design iconique et aux prestations routières spécifiques à Ford pour créer des véhicules ludiques, performants et qui incarnent l’esprit Ford. »

Unir les forces

Les deux entreprises bénéficieront des capacités éprouvées et de la compétitivité de la plateforme Ampere de Renault Group, de son écosystème de fabrication de véhicules électriques et de ses installations industrielles dans le nord de la France (ElectriCity) pour produire deux nouveaux véhicules électriques de marque Ford.

En unissant leur expertise d’acteurs européens majeurs de l’innovation, du design, des softwares et de la prestation de services, Renault Group et Ford auront pour objectif de relever les défis actuels du secteur et de mieux servir les clients tant sur le marché des véhicules particuliers que sur celui des véhicules utilitaires.

Le partenariat stratégique entre Renault Group et Ford combinera des décennies d’expérience dans le domaine des véhicules utilitaires légers, l’échelle industrielle et le vaste tissu fournisseurs des deux groupes, créant ainsi une force formidable pour stimuler l’innovation et l’efficacité sur le marché européen.

À propos de Renault Group

Renault Group est aux avant-postes d’une mobilité qui se réinvente. Le Groupe s’appuie sur la complémentarité de ses 4 marques – Renault, Dacia, Alpine, Mobilize – et propose des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans 114 pays, Renault Group a vendu 2,265 millions de véhicules en 2024. Il réunit plus de 98 000 collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d’Être, pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres.

Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice de valeur centrée sur le développement de technologies et de services inédits, et d’une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à 2040.

Davantage d’information : https://www.renaultgroup.com/fr/

À propos de Ford Motor Company

Ford Motor Company (NYSE : F) est une entreprise mondiale basée à Dearborn, Michigan, engagée pour construire un monde meilleur, où chaque personne est libre de se déplacer et de poursuivre ses rêves. Le plan d’entreprise Ford+ pour la croissance et la création de valeur combine les forces existantes, de nouvelles compétences et des relations permanentes avec les clients afin d’enrichir leurs expériences et de renforcer leur fidélité. Ford conçoit et propose des véhicules innovants et incontournables, notamment des camions et pick-up, des véhicules utilitaires sportifs, des fourgons et véhicules commerciaux ainsi que des véhicules de luxe Lincoln, accompagnés de services connectés. L’entreprise est organisée autour de trois secteurs d’activité centrés sur le client : Ford Blue, qui conçoit des véhicules emblématiques à motorisations essence et hybrides ; Ford Model e, qui développe des véhicules électriques révolutionnaires ainsi que des logiciels embarqués offrant des expériences numériques exceptionnelles ; et Ford Pro, qui aide les clients professionnels à transformer et développer leur activité grâce à des véhicules et des services adaptés à leurs besoins. Ford propose également des services financiers via sa filiale Ford Motor Credit Company. Ford emploie environ 171 000 personnes dans le monde. Pour plus d’informations sur la société, ses produits et ses services, consultez le site corporate.ford.com.

