Ascom ernennt David Hale zum neuen CEO

Ad hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Baar, Schweiz, 9. Dezember 2025







Der Verwaltungsrat der Ascom Holding AG hat David Hale zum neuen CEO der Ascom Holding AG ernannt. David Hale verfügt über einen erstklassigen Leistungsausweis und mehr als zwanzig Jahre Führungserfahrung in der Technologie- und Industriebranche. Er tritt seine Position am 4. Februar 2026 an. Michael Reitermann gibt die Aufgaben des Interim-CEO zu diesem Zeitpunkt ab, bleibt aber weiterhin ordentliches Mitglied des Verwaltungsrats.

David Hale verfügt über mehr als 25 Jahre internationale Erfahrung in der Medizinprodukte- und Pharmaindustrie, in den letzten fünf Jahren als CEO der Guerbet-Gruppe mit Hauptsitz in Frankreich. Zuvor hatte David Hale leitende Positionen bei General Electric (GE) inne, unter anderem bei GE Healthcare Digital in den USA und GE Healthcare Diagnostics Imaging in Frankreich, wo er erfolgreich globale Produktportfolios führte, Initiativen zur digitalen Transformation vorantrieb und in anspruchsvollen Märkten für ein beständiges Wachstum sorgte. David Hale verfügt über eine amerikanisch-französische doppelte Staatsbürgerschaft.

„Wir freuen uns sehr, David Hale als neuen CEO von Ascom gewinnen zu können“, sagt Dr. Valentin Chapero, Präsident des Verwaltungsrats der Ascom Holding AG. „Seine Führungsqualitäten, seine internationale Perspektive und seine nachgewiesene Fähigkeit, in komplexen Märkten Resultate zu erreichen, werden die strategischen Prioritäten von Ascom weiter vorantreiben.“

David Hale: «Es ist mir eine Ehre, die Aufgabe des CEO bei Ascom zu übernehmen, und ich danke dem Verwaltungsrat für sein Vertrauen. Ich freue mich, mit den erfahrenen und engagierten Teams von Ascom zusammenzuarbeiten, um Lösungen zu entwickeln, die tagtäglich einen nachhaltigen Beitrag zu «Bringing data to life» leisten. Besonders freut mich, dass sich für mich persönlich ein Kreis schliesst, nachdem ich 1991 meine berufliche Laufbahn bei Ascom in Bern begonnen hatte.»

Der Verwaltungsrat bedankt sich ausserordentlich bei Michael Reitermann für seinen engagierten Einsatz und den wertvollen Beitrag als Interim-CEO und Delegierten des Verwaltungsrats. Michael Reitermann wird Ascom weiterhin als ordentliches Verwaltungsratsmitglied unterstützen.

