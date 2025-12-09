EfTEN Real Estate Fund AS’i aktsia puhasväärtus seisuga 30.11.2025

EfTEN Real Estate Fund AS teenis 2025. aasta novembris konsolideeritud üüritulu 2 703 tuhat eurot, püsides oktoobriga samal tasemel. Fondi konsolideeritud puhasüüritulu (NOI) oli novembris 2 568 tuhat eurot, vähenedes kuuga 6 tuhande euro võrra.

2025. aasta üheteistkümne kuu jooksul teenis fond konsolideeritud üüritulu kokku 29,08 miljonit eurot, mis on 3,1% rohkem kui eelmisel aastal samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA ulatus samal perioodil 24,45 miljoni euroni, kasvades aastatagusega võrreldes 1,9%.

Korrigeeritud rahavoog (EBITDA miinus laenude tagasimaksed miinus intressikulud) ulatus üheteistkümne kuu kokkuvõttes 11,9 miljoni euroni, kasvades aastatagusega võrreldes 19,9%, peamiselt seoses uute kinnisvarainvesteeringute soetusega eelmise aasta sügisel ja käesoleva aasta kevadel ning tulenevalt EURIBORi langusest. Fondi laenude kaalutud keskmine intressimäär oli novembri lõpus 3,99%.

Fondi konsolideeritud 11 kuu tulemuste põhjal on fond teeninud investoritele potentsiaalset brutodividendi 82,91 senti aktsia kohta, mis on 12,5% rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Fondivalitseja jätkab aktiivselt portfellis olevate tugevate rahavoogudega objektide pangalaenude refinantseerimist eesmärgiga kasvatada dividendimaksete võimekust.

Novembris laekus fondile suunatud aktsiaemissiooni tulemusel 1,6 miljonit eurot. Uus aktsiakapital kanti äriregistrisse 27.11.2025 ning uued aktsiad on kauplemises alates 02.12.2025.

Fondi puhasväärtus (NAV) aktsia kohta oli novembri lõpus 20,7218 eurot, kasvades kuuga 0,7%.

EPRA NRV oli novembri lõpus 21,6145 eurot, suurenedes 0,6%.

Marilin Hein

Finantsjuht

Tel. 6559 515

E-mail: marilin.hein@eften.ee

Manus