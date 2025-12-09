DÉKUPLE DÉVOILE SON PLAN STRATÉGIQUE AMBITION 2030 ET OUVRE UNE NOUVELLE TRAJECTOIRE DE CROISSANCE RENTABLE ET DURABLE EN EUROPE

Paris, le 9 décembre 2025 (8h00) - DÉKUPLE présente Ambition 2030, son nouveau plan stratégique destiné à renforcer sa position de leader européen de la communication et du data marketing. S’appuyant sur une transformation profonde menée depuis 2020, DÉKUPLE ouvre un nouveau cycle de croissance, porté par la convergence entre data, technologie et créativité, et par l’industrialisation de la performance marketing.

2020–2025 : un cycle de transformation réussi qui prépare l’accélération

Au cours des cinq dernières années, DÉKUPLE a significativement renforcé ses positions en Europe grâce à :

un repositionnement stratégique complet vers les solutions data-driven et digitales ;

un rebranding fédérateur en 2021 avec une clarification de son organisation et de ses expertises appuyée par une nouvelle tagline : We create bold impact ;

; l’intégration d’acteurs clés (Reech, Smart Traffik, Brainsonic, GUD.berlin, DotControl, Selmore, After…) élargissant la couverture technologique, créative et géographique ;

la structuration d’offres intégrées couvrant conseil, data, technologie et créativité.

Cette dynamique a permis au Groupe de changer de dimension. Entre 2020 et 2024, DÉKUPLE a enregistré :

+12 % de croissance annuelle moyenne de son chiffre d’affaires,

+9 % de croissance annuelle moyenne de son revenu net,

un doublement de ses effectifs,

et une mutation profonde de son mix d’activité, désormais porté à 66 % par les activités digitales (contre 37 % en 2020).

Fin 2024, DÉKUPLE comptait 1 200 collaborateurs, était présent dans 8 pays, affichait un chiffre d’affaires de 218 M€ (environ 240 M€ attendus en 2025), et un revenu net de 169 M€ pour une marge opérationnelle courante de 9,7 %.

Ce socle robuste constitue la base d’Ambition 2030.

Ambition 2030 : amplifier le modèle et accélérer l’expansion internationale

DÉKUPLE engage une nouvelle phase de croissance rentable autour d’une feuille de route 2025-2030 articulée autour d’un objectif central : finaliser le pivot digital pour devenir un acteur européen de référence du marketing numérique, grâce à la montée en puissance des activités Conseil BtoB, Agences & Solutions, et à la transformation des activités de fidélisation en spécialistes de la donnée.





Cette stratégie repose sur quatre priorités structurantes :

1. Consolider le modèle intégré Data - Technologie - Créativité

Le Groupe renforce la convergence de ses expertises au service de la performance des marques :

DATA : accélération de l’usage de la first-party data et intégration avancée de l’IA pour optimiser création, diffusion et mesure ;

TECHNOLOGIE : développement d’actifs propriétaires et plateformisation pour un pilotage scalable et mesurable ;

CRÉATIVITÉ : conception d’expériences impactantes transformant l’attention en performance business.

2. Industrialiser la performance marketing

L’industrialisation du marketing de performance constitue un pilier du plan. Déployée en 2025, la Dékuple Platform, plateforme retail data, créative et IA au service des ventes en magasins, place la technologie et l’IA au service de la performance business de ses clients, avec pour ambition à l’horizon 2030 :

devenir la plateforme de référence en Europe en performance marketing,

atteindre 80 % d’adoption par les clients du Groupe,

accroître la part de revenus récurrents.

D’ici 5 ans, DÉKUPLE vise une plateformisation de son offre en combinant ses différentes technologies propriétaires avec les solutions IA des acteurs référents. Le but est d’orchestrer l’ensemble des expertises du Groupe au sein d’une plateforme unifiée, conçue pour renforcer l’efficacité de nos équipes et démultiplier la valeur créée pour les clients dans tous les secteurs.

3. Accélérer la croissance sur les verticales stratégiques

Le Groupe renforcera son développement sur les segments les plus porteurs :

Retail, premier secteur du Groupe (120 enseignes accompagnées),

Assurance, avec un pôle dédié data, analytics et expérience client,

et l’ensemble des verticales à forte intensité marketing (Automobile, Luxe, FMCG, Telecom, Energie, Immobilier) via une approche multi-spécialiste.

4. Déployer une nouvelle étape d’expansion internationale

Le Groupe vise à accroître sa présence en Europe dans les pays où il est déjà implanté, tout en évaluant de nouveaux marchés (Italie, Pologne, Royaume-Uni).

DÉKUPLE accompagne également ses grands comptes en Amérique du Nord et en Chine, et explore des zones à forte croissance : Moyen-Orient, Amérique du Sud, Asie du Sud-Est.

Objectifs financiers à horizon 2030

En combinant croissance organique et acquisitions ciblées, DÉKUPLE vise :

>400 M€ de chiffre d’affaires, dont 85 % issus du digital ;

320 M€ de revenu net ;

30 % des revenus et des effectifs à l’international ;

13% à 15 % de marge d’EBITDA retraité.

Pour soutenir cette trajectoire, 150 M€ d’investissements sont prévus sur 2025-2030, dont 50 M€ consacrés aux actifs technologiques et 100 M€ dédiés aux acquisitions structurantes et aux rachats de minoritaires.

Ces investissements seront financés par la génération de cash-flow libre, la trésorerie disponible et la capacité d’endettement du Groupe.

Afin de soutenir sa stratégie de développement et de croissance externe, DÉKUPLE a mis en place au mois de novembre son premier crédit syndiqué d’un montant de 70M€ auprès de banques françaises de premier plan.

Ce financement se compose :

d'une ligne de crédit d’investissement d’un montant de 60M€ d'une maturité de 6 ans et demi, mobilisable en plusieurs tirages sur les 36 prochains mois, dont 16M€ ont été tirés au closing afin de refinancer les acquisitions réalisées en 2025 (dont After en Espagne)

d’une ligne de crédit renouvelable de 10M€ pour les besoins généraux du Groupe.

Ce financement s’accompagne d’une ligne de crédit non confirmé d’un montant de 40M€ pouvant être mise à la disposition de la Société à la discrétion des banques.

La confiance accordée par les partenaires financiers illustre la solidité du Groupe et renforce sa capacité à saisir les opportunités de consolidation du secteur.

DÉKUPLE entend également maintenir une politique de distribution active pour ses actionnaires.

Avec Ambition 2030, DÉKUPLE se positionne comme un leader européen de la communication et du data marketing. En combinant technologie, IA, data et créativité, le Groupe entend bâtir un modèle robuste, scalable et international, capable de redéfinir les standards de la performance marketing en Europe.

Bertrand Laurioz, Président Directeur Général de DÉKUPLE, conclut :

« Ambition 2030 marque une nouvelle étape dans l’histoire de DÉKUPLE et ouvre un cycle d’accélération stratégique. Nous avons bâti depuis cinq ans un Groupe solide, cohérent et puissant. Nous disposons aujourd’hui d’un modèle intégré unique en Europe, combinant data, technologie et créativité au service de la performance des marques.

Nous avons désormais les moyens d’aller plus vite et plus loin. Grâce à la taille critique atteinte par le Groupe, nous pouvons activer pleinement ce qui fait la force d’un modèle intégré : des synergies commerciales qui s’intensifient, des coûts mieux mutualisés, des expertises qui convergent et des offres qui se diffusent désormais à l’échelle européenne.

Notre force réside dans notre capacité à transformer la complexité du marketing moderne - data, IA, technologie, création - en performance mesurable pour nos clients. Avec la plateformisation de nos services et notre développement international, nous franchissons un nouveau cap. Notre ambition est claire : faire de DÉKUPLE le leader européen de la communication et du data marketing, tout en créant une valeur durable, visible et partagée avec nos clients, nos équipes et nos actionnaires. »

