Infomaniak lanza Euria, una IA gratuita y soberana que respeta la privacidad y calienta hogares

Después de ofrecer a los desarrolladores servicios de IA e infraestructuras cloud que permiten entrenar o consumir modelos open source en cualquier momento, el prestador cloud suizo Infomaniak presenta Euria, su asistente de IA pensado para el gran público y disponible en dispositivos móviles. Euria está completamente alojada en Suiza dentro de infraestructuras alimentadas con energía renovable reutilizada para calefacción urbana y cumple las exigencias de sectores sensibles como la salud, la educación, el ámbito jurídico, las finanzas y las administraciones públicas. No utiliza tus datos para el entrenamiento de modelos de IA e incluye un modo efímero que no deja ninguna huella. Euria es accesible de forma gratuita y representa una IA ética, universal, responsable, independiente y autónoma.





Una IA que calienta hogares

Toda la electricidad utilizada por Euria se recupera en forma de calor y después se devuelve a la red de calefacción urbana de Ginebra. El data center que impulsa la IA, cuando funciona a pleno rendimiento, aportará suficiente energía para calentar 6000 viviendas de tipo Minergie-A durante el invierno y para que 20 000 personas se duchen cinco minutos al día. Evitará la combustión de unas 3600 toneladas de CO₂ de gas natural al año y así contribuirá a reducir las emisiones locales.

«Euria demuestra que una IA puede ser potente y al mismo tiempo más sostenible para el planeta: funciona con energías renovables al 100%, no desperdicia agua y toda la energía que utiliza se aprovecha de nuevo para calentar hogares », explica Boris Siegenthaler, fundador de Infomaniak.

Un asistente de IA soberano que respeta la privacidad

Todo el procesamiento de las solicitudes, así como el almacenamiento y el alojamiento de Euria, se lleva a cabo exclusivamente en los data centers de Infomaniak en Suiza, sin proveedores externos ni transferencias de datos al extranjero.

Infomaniak cifra las conversaciones con Euria en todo momento para protegerlas de accesos no autorizados. Los datos se utilizan únicamente para asegurar el funcionamiento del servicio: la información no se emplea para entrenar modelos de inteligencia artificial, crear perfiles ni alimentar sistemas de terceros.

El modo efímero garantiza un nivel de confidencialidad absoluto: las conversaciones no se almacenan en ningún momento, no dejan rastro en los servidores y no pueden recuperarse por ningún medio, ni siquiera por Infomaniak.

Euria cumple plenamente el RGPD y a la Ley suiza de protección de datos (LPD) y responde a las necesidades de sectores críticos como la salud, la educación, el derecho, las finanzas o las administraciones públicas, donde se requieren garantías estrictas de seguridad, privacidad y soberanía digital.

«Euria se ha diseñado para que la confidencialidad sea un hecho y no una promesa de marketing. Los datos nunca salen de nuestros data centers en Suiza y solo se utilizan para prestar el servicio que pide el usuario », señala Marc Oehler, CEO de Infomaniak.

Desde el punto de vista técnico, Euria utiliza distintos modelos de IA open source en función de lo que pida el usuario. «Todos los modelos de Euria se alojan íntegramente en nuestros data centers. Los hemos elegido porque permiten alcanzar un rendimiento comparable al de las IA más avanzadas del mercado y requieren menos energía para operar », explica Marc Oehler. «En la actualidad, ninguno de los modelos más avanzados es europeo. Este hecho debería hacernos reflexionar: Europa necesita invertir si quiere reducir la distancia que la separa de otros mercados y crear sus propios modelos de IA soberanos, éticos y neutros en carbono. Cuanto más opten los usuarios por soluciones locales, más medios tendremos para impulsar esta autonomía tecnológica ».

Una IA rápida y útil para empresas y para el público en general

Con un manejo tan sencillo como el de ChatGPT, Euria permite, desde la aplicación móvil o desde euria.infomaniak.com hacer lo siguiente:

enviar solicitudes a la IA por escrito o con la voz;

buscar, analizar y comparar información compleja en la Web;

analizar y resumir documentos (PDF, Word, Excel, imágenes, etc.);

transcribir archivos de audio (.mp3, .m4a, .wav, .aac, .mp4, etc.);

interpretar capturas de pantalla y fotografías (.bmp, .jpg, .png, .webp, .tiff);

organizar las conversaciones dentro de proyectos;

añadir conversaciones a favoritos;

compartir chats con terceros, aunque no dispongan de una cuenta Infomaniak;

recuperar todas las conversaciones al pasar de un dispositivo a otro;

utilizar un chat efímero que no conserva ningún dato.

Euria optimiza la energía que utiliza y decide automáticamente si debe efectuar una búsqueda en línea, según la solicitud del usuario. Si no necesita buscar información externa, Euria ofrece una respuesta casi inmediata y con un consumo energético menor. Para muchas tareas, como resumir un documento, analizar una imagen, traducir un texto, redactar un correo o realizar un cálculo, Euria utiliza sus conocimientos internos y su capacidad de razonamiento sin tener que consultar una gran cantidad de sitios en línea.

Euria supera en velocidad y en capacidad a la versión gratuita de ChatGPT y está disponible sin necesidad de crear una cuenta, tanto en euria.infomaniak.com como en la aplicación móvil Infomaniak Euria, compatible con dispositivos Android e iOS.

Para un uso personal más amplio, Euria requiere una cuenta my kSuite gratuita de por vida que ofrece una dirección de correo electrónico y un drive con 35 GB de almacenamiento en total. Este servicio puede ampliarse con my kSuite+, que incluye 1 TB o 6 TB de almacenamiento kDrive y gestión inteligente del correo electrónico mediante IA, a partir de 19 EUR o 19 CHF al año.

Euria también forma parte de kSuite Pro, la solución para empresas de la suite colaborativa de Infomaniak, que incluye mensajería instantánea, un drive, un servicio de correo, la gestión de calendarios y libretas de direcciones y una solución de videoconferencia, desde 22,80 EUR o 22,90 CHF (IVA incluido) por usuario y año.

Un plan de desarrollo ambicioso

Euria está diseñada para evolucionar al ritmo de los avances en inteligencia artificial. Se añadirán nuevas funciones de forma periódica, lo que reforzará sus capacidades y su integración en el ecosistema de Infomaniak (kSuite, herramienta de boletines informativos, plataforma de vídeo bajo demanda, creación de sitios, etc.).

Las próximas mejoras incluirán la creación de agentes inteligentes capaces de actuar siguiendo instrucciones permanentes, la generación de imágenes, la incorporación de una memoria integrada de la organización y una vinculación más profunda con kSuite, que permitirá automatizaciones avanzadas con IA en sus herramientas de productividad.

