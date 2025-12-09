Infomaniak lancia Euria, un’IA gratuita e sovrana che rispetta la privacy e riscalda le abitazioni

Dopo aver messo a disposizione degli sviluppatori servizi di IA e infrastrutture cloud per addestrare o utilizzare modelli open source on demand, il provider cloud svizzero Infomaniak lancia Euria, il proprio assistente IA per dispositivi mobili al servizio del grande pubblico. Interamente ubicata in Svizzera in infrastrutture alimentate da energie rinnovabili valorizzate per il teleriscaldamento, Euria risponde alle esigenze di settori sensibili, quali la sanità, l’istruzione, il diritto, la finanza o le amministrazioni pubbliche. Non raccoglie dati per l’addestramento dei modelli di IA e integra una modalità effimera che non conserva nessuna traccia. Accessibile gratuitamente, è espressione di un’IA Etica, Universale, Responsabile, Indipendente e Autonoma.





Un’IA che riscalda le abitazioni

Tutta l’elettricità utilizzata da Euria viene recuperata sotto forma di calore e immessa nella rete di teleriscaldamento di Ginevra. A pieno regime, il data center che gestisce l’IA fornirà energia sufficiente per riscaldare 6000 abitazioni di tipo Minergie-A in inverno e consentire a 20000 persone di fare una doccia di cinque minuti al giorno. Eviterà la combustione di circa 3600 tonnellate di CO₂ da gas naturale all’anno, contribuendo alla riduzione delle emissioni locali.

“Euria dimostra che un’IA può essere potente e al tempo stesso più sostenibile per il pianeta: alimentata al 100% da energie rinnovabili, senza sprechi d’acqua, tutta l’energia dell’IA viene riutilizzata a favore della collettività per riscaldare le loro abitazioni.” spiega Boris Siegenthaler, fondatore di Infomaniak.

Un assistente IA sovrano e rispettoso della privacy

L’elaborazione complessiva delle richieste, dell’archiviazione e dell’hosting di Euria è assicurata esclusivamente nei data center di Infomaniak ubicati in Svizzera, senza provider esterni né trasferimento di dati all’estero.

Le chat con Euria sono criptate da Infomaniak in tutte le fasi, garantendo la loro protezione contro gli accessi non autorizzati. I dati vengono utilizzati esclusivamente per assicurare il funzionamento del servizio: nessuna informazione viene utilizzata per addestrare modelli di intelligenza artificiale, creare profili o alimentare sistemi di terzi.

La modalità effimera offre un livello di riservatezza assoluto: gli scambi non vengono mai archiviati, non lasciano traccia sui server e non possono essere recuperati in alcun modo, nemmeno da Infomaniak.

Completamente conforme al RGPD e alla Legge svizzera sulla protezione dei dati (LPD), Euria risponde alle esigenze dei settori sensibili, quali la sanità, l’istruzione, il diritto, la finanza o le amministrazioni pubbliche, che richiedono forti garanzie di sicurezza, riservatezza e sovranità digitale.

“Euria è stata progettata per rendere la privacy una realtà e non una promessa di marketing. I dati non escono mai dai nostri data center ubicati in Svizzera e servono soltanto a fornire il servizio richiesto dall’utente.” sottolinea Marc Oehler, CEO di Infomaniak.

Sul piano tecnico, Euria si basa su vari modelli di IA open source in base alla richiesta dell’utente. “I modelli di Euria sono interamente ospitati nei nostri data center. Li abbiamo scelti per offrire un livello di prestazioni molto vicino alle migliori intelligenze artificiali presenti sul mercato, riducendo al tempo stesso il consumo di energia necessaria per il loro funzionamento.”, spiega Marc Oehler. “Ad oggi, nessuno dei modelli più performanti è europeo. Questa constatazione dovrebbe farci riflettere: l’Europa deve investire per recuperare il ritardo e costruire i propri modelli di IA sovrani, etici e a neutralità carbonica. Più gli utenti sceglieranno attori locali, più avremo i mezzi per costruire questa indipendenza tecnologica.”

Un’IA rapida e vantaggiosa per le imprese e il grande pubblico

Anche facile da usare come ChatGPT, fin dal suo lancio dall’app mobile o da euria.infomaniak.com, Euria consente di:

formulare le proprie richieste all’IA in forma scritta o a voce;

cercare, analizzare e confrontare informazioni complesse sul Web;

analizzare e riassumere documenti (PDF, Word, Excel, immagini, ecc.);

trascrivere file audio (.mp3 .m4a .wav .aac .mp4 ecc.);

interpretare screenshot e foto (.bmp, .jpg, .png, .webp, .tiff);

organizzare i propri scambi nell’ambito di progetti;

aggiungere gli scambi ai preferiti;

condividere le chat con terzi, anche senza un account Infomaniak;

ritrovare tutti gli scambi da un dispositivo all’altro;

utilizzare una chat effimera, senza alcuna conservazione dei dati.

Per ottimizzare il consumo energetico, Euria determina automaticamente se sia necessaria una ricerca online in base alla richiesta dell’utente. Se non è necessaria, risponde quasi istantaneamente riducendo il consumo di energia. Per molte attività, come riassumere un documento, analizzare un’immagine, tradurre un testo, scrivere una e-mail o fare calcoli, Euria si affida direttamente alle sue conoscenze interne e alle sue capacità di ragionamento, senza consultare numerosi siti online.

Più veloce e generosa di ChatGPT nella sua versione gratuita, Euria è accessibile senza dover creare un account dalla pagina euria.infomaniak.com e dall’applicazione mobile Infomaniak Euria, disponibile per dispositivi Android e iOS.

Per un uso personale esteso, Euria richiede un account my kSuite gratuito per sempre che offre un indirizzo e-mail e un Drive con 35 GB di spazio di archiviazione totale. Quest’ultimo può essere aggiornato con my kSuite+, che include 1 TB o 6 TB di spazio di archiviazione kDrive e la gestione intelligente delle e-mail tramite IA, a partire da 19 EUR o 19 CHF IVA inclusa all’anno.

Euria è integrata anche in kSuite Pro, la formula per le imprese della suite collaborativa di Infomaniak, che include una messaggistica istantanea, un drive, un servizio mail, la gestione di agende e rubriche e una soluzione di videoconferenza, a partire da 22,80 EUR o 22,90 CHF IVA inclusa per utente e all’anno.

Una roadmap ambiziosa

Euria è progettata per evolversi al passo con i progressi dell’intelligenza artificiale. Nuove funzionalità verranno aggiunte regolarmente, rafforzando progressivamente le proprie capacità e la propria integrazione nell’ecosistema di Infomaniak (kSuite, strumento di newsletter, piattaforma di video on demand, creazione di siti, ecc.).

I prossimi sviluppi includono la creazione di agenti intelligenti in grado di agire secondo istruzioni persistenti, la generazione di immagini, l’aggiunta di una memoria globale all’organizzazione ed anche un’integrazione più approfondita in kSuite, consentendo automatizzazioni avanzate con l’IA nei suoi strumenti di produttività.

Risorse



