Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer – fjerde transje for 2025

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under fjerde transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2025.

Dato for når tilbakekjøpstransjen ble annonsert: 29. oktober 2025.

Tilbakekjøpstransjens varighet: 30. Oktober 2025 til senest 2. februar 2026.

Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart datert 29. oktober 2025, tilgjengelig her: https://newsweb.oslobors.no/message/658156

Fra 1. desember til 5. desember 2025, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 1.607.031 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 233,3454 pr. aksje.

Oversikt over transaksjoner:

Dato Handelsplass Aggregert daglig volum (antall aksjer) Daglig vektet gjennomsnittspris pr. aksje (NOK) Total daglig transaksjonsverdi (NOK) 1. desember OSE 321.412 232,3468 74.679.049,68 CEUX TQEX 2. desember OSE 329.000 230,8408 75.946.623,20 CEUX TQEX 3. desember OSE 314.619 233,7824 73.552.384,91 CEUX TQEX 4. desember OSE 321.000 235,2465 75.514.126,50 CEUX TQEX 5. desember OSE 321.000 234,5830 75.301.143,00 CEUX TQEX Totalt for perioden OSE 1.607.031 233,3454 374.993.327,29 CEUX TQEX Tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under transjen











OSE 6.461.202 240,2971 1.552.608.317,19 CEUX TQEX Totalt 6.461.202 240,2971 1.552.608.317,19 Totale tilbakekjøp under transjen











OSE 8.068.233 238,9125 1.927.601.644,48 CEUX TQEX Totalt 8.068.233 238,9125 1.927.601.644,48





Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 52.083.205 egne aksjer, tilsvarende 2,04% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 41.390.543 egne aksjer. tilsvarende 1,62% av aksjekapitalen).

Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.

Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpstransjen som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.

Kontaktpersoner:

Investor relations

Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations.

+47 918 01 791

Presse

Sissel Rinde, vice president Media Relations.

+47 412 60 584

Vedlegg