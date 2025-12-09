Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer – fjerde transje for 2025

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under fjerde transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2025.
Dato for når tilbakekjøpstransjen ble annonsert: 29. oktober 2025.
Tilbakekjøpstransjens varighet: 30. Oktober 2025 til senest 2. februar 2026.
Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart datert 29. oktober 2025, tilgjengelig her: https://newsweb.oslobors.no/message/658156
Fra 1. desember til 5. desember 2025, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 1.607.031 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 233,3454 pr. aksje.
Oversikt over transaksjoner:
|Dato
|Handelsplass
|Aggregert daglig volum (antall aksjer)
|Daglig vektet gjennomsnittspris pr. aksje (NOK)
|Total daglig transaksjonsverdi (NOK)
|1. desember
|OSE
|321.412
|232,3468
|74.679.049,68
|CEUX
|TQEX
|2. desember
|OSE
|329.000
|230,8408
|75.946.623,20
|CEUX
|TQEX
|3. desember
|OSE
|314.619
|233,7824
|73.552.384,91
|CEUX
|TQEX
|4. desember
|OSE
|321.000
|235,2465
|75.514.126,50
|CEUX
|TQEX
|5. desember
|OSE
|321.000
|234,5830
|75.301.143,00
|CEUX
|TQEX
|Totalt for perioden
|OSE
|1.607.031
|233,3454
|374.993.327,29
|CEUX
|TQEX
|Tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under transjen
|OSE
|6.461.202
|240,2971
|1.552.608.317,19
|CEUX
|TQEX
|Totalt
|6.461.202
|240,2971
|1.552.608.317,19
|Totale tilbakekjøp under transjen
|OSE
|8.068.233
|238,9125
|1.927.601.644,48
|CEUX
|TQEX
|Totalt
|8.068.233
|238,9125
|1.927.601.644,48
Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 52.083.205 egne aksjer, tilsvarende 2,04% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 41.390.543 egne aksjer. tilsvarende 1,62% av aksjekapitalen).
Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.
Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpstransjen som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.
Kontaktpersoner:
Investor relations
Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations.
+47 918 01 791
Presse
Sissel Rinde, vice president Media Relations.
+47 412 60 584
Vedlegg