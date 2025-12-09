Værdipapirfonden BankInvest – Prospektopdatering

Opdateret prospekt for Værdipapirfonden BankInvest offentliggøres dags dato.

Der er foretaget følgende opdateringer i prospektet:

Justering af benchmark for afdelingerne, Optima 10 KL Optima 10 Akk. KL Optima 30 KL Optima 30 Akk. KL Optima 55 KL Optima 55 Akk. KL Optima 75 KL Optima 75 Akk. KL Optima Bæredygtig Omtanke 10 KL Optima Bæredygtig Omtanke 30 KL Optima Bæredygtig Omtanke 55 KL Optima Bæredygtig Omtanke 75 KL Optima Rente KL Optima Rente Akk. KL



For afdelingerne Optima Bæredygtig Omtanke 10 KL, Optima Bæredygtig Omtanke 30 KL, Optima Bæredygtig Omtanke 55 KL og Optima Bæredygtig Omtanke 75 KL er der for hver af afdelingerne tilføjet, at afdelingen ikke investerer i selskaber, hvor mere end 5% af deres omsætning stammer fra udvinding af, raffinering af eller energiproduktion fra olie og gas. Tilføjelsen er endvidere indsat i prospektets bilag vedr. bæredygtighedsrelaterede oplysninger for hver af de 4 afdelinger.

Ajourføring af bestyrelsen i værdipapirfondens investeringsforvaltningsselskab.

Prospektet er vedhæftet denne fondsbørsmeddelelse og kan endvidere downloades på bankinvest.dk, eller rekvireres ved henvendelse til BI Management A/S, Bredgade 40, 1260 København K, tlf. 77 30 90 00.

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Nikoline Voetmann på tlf. 77 30 90 00.

Med venlig hilsen

BI Management A/S

Nikoline Voetmann

Direktør

Vedhæftet fil