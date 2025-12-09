EBC Financial Group reconocido como Mejor Bróker de Ejecución en los Professional Tráder Awards 2025



Christopher Potts, director de operaciones y director de tecnología de EBC Financial Group (UK) Ltd, en representación de EBC Financial Group, recibió el premio al Mejor Bróker de Ejecución en los Professional Tráder Awards 2025 de Holiston Media.

LONDRES, Dec. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group ("EBC") fue nombrado Mejor Bróker de Ejecución en los Professional Tráder Awards 2025, organizados por Holiston Media. Ahora en su sexta edición, el programa reconoce la excelencia en 16 categorías, con los ganadores determinados mediante una combinación de nominaciones y votaciones de tráders.

"En el corazón de EBC se encuentran la confianza y el respeto, valores que se traducen en brindar un servicio excepcional que respeta cada operación", dijo David Barrett, director ejecutivo de EBC Financial Group (UK) Ltd. "Para los tráders profesionales, la ejecución no es solo una característica; es una misión fundamental. Influye en todos los aspectos del flujo de trabajo, desde la toma de decisiones hasta la calibración del riesgo. Este premio valida nuestra inversión en la infraestructura necesaria para crear el mejor entorno de trading posible".

Alta participación refleja una evolución en las prioridades de los tráders

Inicialmente lanzados para destacar brókers que ofrecen cuentas profesionales, los Professional Tráder Awards se han expandido para reconocer a toda la comunidad de tráders activos. Los brókers participan en el proceso de premios, y los ganadores son determinados por votaciones de tráders profesionales, activos o prop tráders.

Barrett señaló: “El proceso de votación demuestra cuáles elementos del servicio los tráders consideran esenciales. Proporciona una visión clara de cómo los brókers cumplen con los estándares operativos esperados por tráders experimentados". Añadió que para EBC Financial Group, ser evaluado directamente por los participantes del mercado destaca la alineación de la empresa con los altos estándares requeridos por los tráders profesionales y activos.

Los estándares de ejecución ocupan un lugar central en los Professional Tráder Awards

Holiston Media anunció a los ganadores en 16 categorías, que abarcan ejecución, análisis de trading, tecnología de cuentas, herramientas de rendimiento, condiciones de trading, gestión de riesgos, estructuras de margen, educación, iniciativas de fidelización y servicios de relación con clientes. El reconocimiento de EBC Financial Group como Mejor Bróker para la Ejecución refleja la importancia crítica de una ejecución confiable para los tráders profesionales y activos.

Barrett explicó: "La calidad de la ejecución influye en todos los aspectos del flujo de trabajo de un tráder, desde la toma de decisiones hasta la calibración de riesgos. Ser evaluados mediante un proceso de votación liderado por tráders confirma que nuestros servicios cumplen con el nivel de confiabilidad esperado por el mercado".

Los pilares de EBC para ofrecer el mejor entorno de trading

Este reconocimiento refuerza el compromiso de EBC de mantener los más altos estándares de ejecución y servicio, mientras la firma continúa respondiendo a las necesidades cambiantes de los operadores profesionales y activos. EBC introdujo una serie de mejoras en la plataforma en 2025, que incluyen soporte multilingüe ampliado, enrutamiento inteligente de liquidez y actualizaciones de rendimiento que admiten velocidades de ejecución tan bajas como 20 ms. Sus herramientas propietarias, como el Trading Black Box y Private Room, mejoran el control de los tráders sobre precios y ejecución.

El reconocimiento de EBC como Mejor Bróker de Ejecución en los Professional Tráder Awards 2025 está entre muchos elogios que ha recibido la plataforma. Otros reconocimientos incluyen el ‘Mejor Proveedor de CFDs’ en los Online Money Awards 2025, así como el Bróker Más Confiable y la Mejor Plataforma de Trading en los World Finance Forex Awards 2025.

Acerca de EBC Financial Group

Fundado en el prestigioso distrito financiero de Londres, EBC Financial Group (EBC) es una marca global reconocida por su experiencia en servicios en corretaje financiero y gestión de activos. A través de sus entidades reguladas que operan en las principales jurisdicciones financieras, incluyendo el Reino Unido, Australia, Islas Caimán, Mauricio y otras, EBC permite a los inversores minoristas, profesionales e institucionales acceder a una amplia variedad de mercados globales y oportunidades de trading, incluyendo divisas, materias primas, acciones e índices.

Reconocido con varios premios, EBC se compromete a mantener los estándares éticos y estas subsidiarias están autorizadas y reguladas dentro de sus respectivas jurisdicciones. EBC Financial Group (Reino Unido) Limited está regulado por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido; EBC Financial Group (Caimán) Limited está regulado por la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd, y EBC Asset Management Pty Ltd están reguladas por la Comisión de Valores e Inversiones de Australia (ASIC); EBC Financial (MU) Ltd está autorizada y regulada por la Comisión de Servicios Financieros de Mauricio (FSC); EBC Financial Group SA (Pty) Ltd está autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta del Sector Financiero (FSCA).

En el núcleo de EBC está un equipo de veteranos de la industria con más de 40 años de experiencia en las instituciones financieras líderes. Habiendo navegado por ciclos económicos clave desde el Acuerdo Plaza y la crisis del franco suizo de 2015 hasta los trastornos del mercado causados por la pandemia de COVID-19. Promovemos una cultura en la que la integridad, el respeto y la seguridad de los activos de los clientes son primordiales, garantizando que cada relación con los inversores sea manejada con la máxima seriedad que merece.

Como el Socio Oficial de Divisas del FC Barcelona, EBC ofrece servicios especializados en las regiones de Asia, LATAM, Oriente Medio, África y Oceanía. A través de su asociación con United to Beat Malaria, la empresa contribuye a las iniciativas de salud global. EBC también apoya la serie de participación pública 'What Economists Really Do' (WERD - 'Lo que los economistas realmente hacen') del Departamento de Economía de la Oxford University, ayudando a desmitificar la economía y su aplicación a los principales desafíos sociales, promoviendo mayor comprensión y diálogo público.

