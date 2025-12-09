

Christopher Potts, directeur des opérations et directeur de la technologie, EBC Financial Group (UK) Ltd, représentant EBC Financial Group pour la remise du prix « Meilleur courtier pour l’exécution des ordres » lors des Professional Trader Awards 2025 organisés par Holiston Media.

LONDRES, 09 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’occasion des Professional Trader Awards 2025, organisés par Holiston Media, EBC Financial Group (« EBC ») a été nommé « Meilleur courtier pour l’exécution des ordres ». Ce programme, qui en est maintenant à sa sixième édition, récompense l’excellence dans 16 catégories, les lauréats étant désignés à la fois par des nominations et par un vote des traders.

« La confiance et le respect sont au cœur des valeurs d’EBC, qui se traduisent par un service exceptionnel respectueux du métier », a déclaré David Barrett, PDG d’EBC Financial Group (UK) Ltd. « Pour les traders professionnels, l’exécution des ordres n’est pas seulement une caractéristique du métier, c’est une mission cruciale. Elle façonne tous les aspects du flux de travail, de la prise de décision à l’évaluation des risques. Ce prix vient confirmer la pertinence de nos investissements dans les infrastructures nécessaires à la création du meilleur environnement de trading possible. »

Un engagement marqué reflète l’évolution des priorités des traders

Lancés à l’origine pour mettre en avant les courtiers proposant des comptes clients professionnels, les Professional Trader Awards ont élargi leur champ d’action afin de récompenser l’ensemble de la communauté des traders actifs. Les courtiers participent au processus d’attribution des prix, et les lauréats sont désignés par les votes des traders professionnels, actifs ou pour compte propre.

M. Barrett a fait la déclaration suivante : « Le processus de vote montre quels éléments du service sont considérés comme essentiels par les traders eux-mêmes. Il fournit un aperçu clair de la manière dont les courtiers répondent aux normes opérationnelles attendues par les traders expérimentés. » Il a ajouté que pour EBC Financial Group, le fait d’être évalué directement par les acteurs du marché souligne l’adhésion de l’entreprise aux normes élevées exigées par les traders professionnels et actifs.

Lors des Professional Trader Awards, les normes d’exécution occupent le devant de la scène

Holiston Media a annoncé les lauréats dans 16 catégories, couvrant l’exécution des ordres, l’analyse des transactions, la technologie des comptes, les outils de performance, les conditions de trading, la gestion des risques, les structures de marge, la formation, les initiatives en matière de fidélisation et les services de gestion de la relation client. La reconnaissance d’EBC Financial Group dans la catégorie « Meilleur courtier pour l’exécution des ordres » témoigne de l’importance fondamentale d’une exécution fiable pour les traders professionnels et actifs.

M. Barrett a expliqué : « La qualité de l’exécution influence tous les aspects du flux de travail d’un trader, de la prise de décision à l’évaluation des risques. Le fait d’être évalué par le biais d’un processus de vote mené par les traders confirme que nos services répondent au niveau de fiabilité attendu par le marché. »

Éléments constitutifs d’EBC pour offrir le meilleur environnement de trading

Cette reconnaissance vient renforcer l’engagement d’EBC vis-à-vis du maintien des normes les plus élevées en matière d’exécution et de service, alors que la société continue de répondre aux besoins en constante évolution des traders professionnels et actifs. En 2025, EBC a introduit une série d’améliorations de sa plateforme, notamment une assistance multilingue renforcée, une circulation intelligente des liquidités et des améliorations de performances proposant une vitesse d’exécution pouvant descendre jusqu’à 20 ms. Ses modules propriétaires, dont le Trading Black Box et le Private Room, apportent aux traders un contrôle renforcé des cours des transactions et de l’exécution des ordres.

La reconnaissance d’EBC en tant que « Meilleur courtier pour l’exécution des ordres » lors des Professional Trader Awards 2025 vient rejoindre les nombreuses récompenses reçues par la plateforme. Parmi les autres distinctions, citons le prix du « Best CFD Provider » (Meilleur fournisseur de CFD) lors des Online Money Awards 2025, ainsi que celui du « Most Trusted Broker » (Courtier le plus fiable) et de la « Best Trading Platform » (Meilleure plateforme de trading) lors des World Finance Forex Awards 2025.

À propos d’EBC Financial Group

Fondée dans le prestigieux quartier financier de Londres, EBC Financial Group (EBC) est une marque connue à l’échelle mondiale et réputée pour son expertise en matière de courtage financier et de gestion d’actifs. Grâce à ses entités réglementées opérant dans les principales juridictions financières, notamment au Royaume-Uni, en Australie, dans les îles Caïmans, l’île Maurice et bien d’autres, EBC permet aux investisseurs particuliers, professionnels et institutionnels d’accéder à un large éventail de marchés mondiaux et d’opportunités de trading, notamment dans le domaine des devises, des matières premières, des actions et des indices.

Récompensé par de nombreux prix, EBC s’engage à respecter des normes éthiques et ces filiales sont agréées et réglementées dans leurs juridictions respectives. EBC Financial Group (UK) Limited est réglementé par la Financial Conduct Authority (« FCA ») du Royaume-Uni, EBC Financial Group (Cayman) Limited est réglementé par la Monetary Authority (« CIMA ») des îles Caïmans, et EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd, EBC Asset Management Pty Ltd sont réglementés par la Securities and Investments Commission australienne (« ASIC ») et EBC Financial (MU) Ltd est autorisée et réglementée par la Financial Services Commission de l’île Maurice (« FSC ») ; EBC Financial Group SA (Pty) Ltd est agréé et réglementé par la Financial Sector Conduct Authority (« FSCA »).

Au cœur d’EBC œuvre une équipe de vétérans du secteur, forts de plus de 40 ans d’expérience au sein de grandes institutions financières. Ils ont traversé des cycles économiques clés, des Accords du Plaza à la crise du franc suisse de 2015, en passant par les bouleversements du marché liés à la pandémie de COVID-19. La culture d’entreprise d’EBC repose avant tout sur l’intégrité, le respect et la sécurité des actifs des clients et veille à ce que la relation avec chaque investisseur soit traitée avec le sérieux qu’elle mérite.

En tant que partenaire officiel des marchés des changes du FC Barcelone, EBC propose des services spécialisés en Asie, en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Afrique et en Océanie. Grâce à son partenariat avec United to Beat Malaria, l’entreprise contribue aux initiatives mondiales en matière de santé. EBC accompagne également la série d’engagement public « What Economists Really Do » du Département d’Économie de l’Université d’Oxford, contribuant à démythifier l’économie et son application aux grands défis de société, améliorant ainsi la compréhension et le dialogue avec le public.

Contact médias :

Susindhraseghar Chandrasekar

Responsable relations publiques internationales

susindhra.c@ebc.com

Aldric Tinker Toyad

Responsable mondial des relations publiques

aldric.tinker@ebc.com