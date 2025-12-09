EBC Financial Group זכתה בתואר הברוקרית הטובה ביותר לביצועים ב-Professional Trader Awards 2025



כריסטופר פוטס, מנהל תפעול וטכנולוגיה ראשי, EBC Financial Group (UK) Ltd, המייצג את EBC Financial Group מקבל את פרס הברוקרית הטובה ביותר לביצוע בטקס פרסי הסוחרים המקצועיים לשנת 2025 מטעם Holiston Media.

לונדון, Dec. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

EBC Financial Group (EBC) זכתה בתואר הברוקרית הטובה ביותר לביצוע ב-Professional Trader Awards 2025, שאורגן בידי Holiston Media. תוכנית זו, שכעת בשנה השישית שלה, מכירה במצוינות ב-16 קטגוריות, כאשר הזוכים נקבעים באמצעות שילוב של מועמדויות והצבעות של סוחרים.

"בליבה של EBC נמצאים אמון וכבוד - ערכים המתורגמים למתן שירות יוצא דופן המכבד את המסחר", אמר דיוויד בארט (David Barrett), מנכ"ל EBC Financial Group (UK) Ltd. "עבור סוחרים מקצועיים, ביצוע אינו רק מאפיין, הוא קריטי למשימה. הוא מעצב כל היבט בתזרים העבודה, החל מקבלת החלטות ועד כיול סיכונים. פרס זה מאשר את ההשקעה שלנו בתשתית הדרושה ליצירת סביבת המסחר הטובה ביותר שאפשר".

מעורבות גבוהה משקפת את סדרי העדיפויות המשתנים של הסוחרים

התוכנית Professional Trader Awards, שהושקה בתחילה כדי להבליט ברוקרים המציעים חשבונות ללקוחות מקצועיים, התרחבה כדי להכיר בקהילת המסחר הפעילה באופן רחב יותר. ברוקרים משתתפים בתהליך הפרסים, והזוכות נקבעות באמצעות הצבעות של סוחרים מקצועיים, פעילים או סוחרים קנייניים.

בארט אמר, "תהליך ההצבעה מדגים אילו אלמנטים של שירות סוחרים עצמם רואים כחיוניים. הוא מספק תובנה ברורה כיצד הברוקרים עומדים בסטנדרטים התפעוליים המצופים על ידי סוחרים מנוסים." הוא הוסיף כי עבור EBC Financial Group, הערכה ישירה על ידי משתתפי השוק מדגישה את ההתאמה של החברה לסטנדרטים הגבוהים הנדרשים על ידי סוחרים מקצועיים ופעילים.

תקני ביצוע תופסים את מרכז הבמה ב-Professional Trader Awards

Holiston Media הכריזה על הזוכים ב-16 קטגוריות, הכוללות ביצוע, ניתוח מסחר, טכנולוגיית חשבונות, כלי ביצוע, תנאי מסחר, ניהול סיכונים, מבנים של שולי מרווח, חינוך, יוזמות נאמנות ושירותי קשרי לקוחות. ההכרה ב-EBC Financial Group בתואר 'הברוקרית הטובה ביותר לביצועים' משקפת את החשיבות הקריטית של ביצוע אמין עבור סוחרים מקצועיים ופעילים.

בארט הסביר: "איכות הביצוע משפיעה על כל היבט בתהליך העבודה של הסוחר, מקבלת החלטות ועד לכיול סיכונים. ההערכה באמצעות תהליך הצבעה בהובלת סוחרים מאשרת שהשירותים שלנו עומדים ברמת האמינות הצפויה על ידי השוק."

אבני הבניין של EBC ליצירת סביבת המסחר הטובה ביותר

הכרה זו מחזקת את מחויבותה של EBC לשמירה על הסטנדרטים הגבוהים ביותר בביצוע ובשירות בזמן שהחברה ממשיכה להגיב לצרכים המתפתחים של סוחרים מקצועיים ופעילים. EBC הציגה סדרה של שיפורים בפלטפורמה בשנת 2025, כולל תמיכה רב-לשונית מורחבת, ניתוב נזילות חכם ושדרוגי ביצועים התומכים במהירויות נמוכות שמגיעות עד 20 אלפיות-השנייה. הכלים הקנייניים שלה, כגון Trading Black Box ו-Private Room, משפרים את השליטה של הסוחרים בתמחור ובביצוע.

ההכרה ב-EBC כברוקרית הטובה ביותר לביצועים ב-Professional Trader Awards 2025 היא אחת מהתשבחות הרבות שקיבלה הפלטפורמה. הכרות נוספות כוללות את 'ספקית ה-CFD הטובה ביותר' ב-2025 Online Money Awards, כמו גם 'הברוקרית המהימנה ביותר' ו-'פלטפורמת המסחר הטובה ביותר' ב-2025 World Finance Forex Awards.

כתב ויתור: חומר זה מיועד למידע בלבד ואינו מהווה המלצה או ייעוץ מקבוצת EBC Financial Group וכל גופיה ("EBC"). מסחר במט"ח וחוזים להפרשים (CFDs) על מרווח טומן בחובו רמת סיכון גבוהה וייתכן שלא יתאים לכל המשקיעים. הפסדים יכולים לעלות על הפיקדונות שלכם. לפני המסחר, עליכם לשקול היטב את מטרות המסחר שלכם, רמת הניסיון והתיאבון לסיכון, ולהתייעץ עם יועץ פיננסי עצמאי במידת הצורך. סטטיסטיקות או ביצועי השקעות בעבר אינם ערובה לביצועים עתידיים. EBC אינה אחראית לנזקים הנובעים מהסתמכות על מידע זה.

אודות EBC Financial Group

EBC Financial Group - EBC, שהוקמה ברובע הפיננסי של לונדון, היא מותג עולמי הידועה במומחיות שלה בתיווך פיננסי וניהול נכסים. באמצעות הגופים המפוקחים שלה הפועלים בתחומי שיפוט פיננסיים מרכזיים - כולל בריטניה, אוסטרליה, איי קיימן, מאוריציוס ואחרים, EBC מאפשרת למשקיעים קמעונאיים, מקצועיים ומוסדיים לגשת למגוון רחב של שווקים גלובליים והזדמנויות מסחר, כולל מטבעות, סחורות, מניות ומדדים ועוד.

EBC, המוכרת גם בזכות הפרסים הרבים שקיבלה, מתגאה בכך שהיא עומדת ברמות הגבוהות ביותר של סטנדרטים אתיים ורגולציה בינלאומית. חברות הבת של EBC Financial Group מוסדרות ומורשות בתחומי השיפוט המקומיים שלהן. EBC Financial Group (UK) Limited מוסדרת על ידי רשות ההתנהלות הפיננסית של בריטניה (FCA), EBC Financial Group (Cayman) Limited מוסדרת על ידי הרשות המוניטרית של איי קיימן (CIMA) וקבוצת EBC Financial (Australia) Pty Ltd ו- EBC Asset Management Pty Ltd מוסדרים על ידי הוועדה לניירות ערך והשקעות באוסטרליה (ASIC). חברת EBC Financial (MU) Ltd מורשית ומוסדרת על ידי נציבות השירותים הפיננסיים של מאוריציוס (FSC).

בליבת קבוצת EBC נמצאים אנשי מקצוע מנוסים עם למעלה מ -40 שנות ניסיון מעמיק במוסדות פיננסיים גדולים, לאחר שניווטו במיומנות דרך מחזורים כלכליים משמעותיים מהסכם פלאזה למשבר הפרנק השוויצרי בשנת 2015 לתהפוכות השוק של מגיפת COVID-19. אנו דוגלים בתרבות שבה יושרה, כבוד ואבטחת נכסי לקוחות הם בעלי חשיבות עליונה, ומבטיחים שכל מעורבות משקיעים תטופל במלוא הרצינות הראויה.

כשותפה המט"ח הרשמית של מועדון הכדורגל ברצלונה, EBC מספקת שירותים מיוחדים ברחבי אסיה, דרום אמריקה, המזרח התיכון, אפריקה ואוקיאניה. באמצעות שותפותה עם יוזמת United to Beat Malaria של קרן האו"ם, החברה תורמת ליוזמות בריאות גלובליות. EBC גם תומכת בסדרת 'מה כלכלנים עושים' של המחלקה לכלכלה של אוניברסיטת אוקספורד, המסייעת לפשט את המסתורין של הכלכלה ויישומה לאתגרים חברתיים מרכזיים ומקדמת הבנה ודיאלוג ציבורי רחב.

