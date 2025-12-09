EBC Financial Group Diakui sebagai Broker Terbaik untuk Eksekusi di Professional Trader Awards 2025



Christopher Potts, Chief Operating Officer & Chief Technology Officer EBC Financial Group (UK) Ltd, mewakili EBC Financial Group untuk menerima penghargaan Broker Terbaik untuk Eksekusi di ajang Professional Trader Awards 2025 oleh Holiston Media.

LONDON, Dec. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (“EBC”) dinobatkan sebagai Broker Terbaik untuk Eksekusi pada ajang Professional Trader Awards 2025 yang diselenggarakan oleh Holiston Media. Memasuki tahun keenamnya, program ini mengapresiasi keunggulan di 16 kategori, dengan pemenang dipilih melalui perpaduan antara proses nominasi dan pemungutan suara para trader.

“Inti dari EBC adalah kepercayaan dan sikap saling menghargai—nilai-nilai yang kami terapkan melalui menghadirkan layanan luar biasa yang menghormati setiap transaksi trading,” ujar David Barrett, CEO EBC Financial Group (UK) Ltd. “Bagi para trader profesional, eksekusi bukan sekadar fitur; fitur ini sangat penting. Eksekusi membentuk setiap aspek alur kerja, mulai dari pengambilan keputusan hingga kalibrasi risiko. Penghargaan ini membuktikan keunggulan investasi kami dalam infrastruktur yang diperlukan untuk mewujudkan lingkungan trading sebaik mungkin.”

Tingginya Partisipasi Mencerminkan Prioritas Trader yang Terus Berkembang

Professional Trader Awards semula diluncurkan untuk menyoroti broker yang menawarkan akun klien profesional. Namun, ajang ini kini telah berkembang untuk mengapresiasi komunitas trader aktif yang lebih luas. Broker berpartisipasi dalam proses penghargaan ini, dan pemenang ditentukan melalui pemungutan suara oleh trader profesional, aktif, atau proprietary (menggunakan dana milik perusahaan sendiri).

Barrett menyatakan, “Proses pemungutan suara ini menunjukkan elemen layanan mana yang dipandang penting oleh para trader. Hal ini memberikan wawasan yang jelas tentang bagaimana para broker memenuhi standar operasional yang diharapkan oleh para trader berpengalaman.” Beliau menambahkan bahwa bagi EBC Financial Group, dievaluasi secara langsung oleh para pelaku pasar menyoroti keselarasan perusahaan dengan standar tinggi yang disyaratkan oleh para trader profesional dan aktif.

Standar Eksekusi Menjadi Fokus Utama di Professional Trader Awards

Holiston Media mengumumkan para pemenang dalam 16 kategori, yang mencakup eksekusi, analisis trading, teknologi akun, alat kinerja, kondisi trading, manajemen risiko, struktur margin, edukasi, inisiatif loyalitas, dan layanan hubungan klien. Pengakuan terhadap EBC Financial Group sebagai Broker Terbaik untuk Eksekusi mencerminkan betapa pentingnya eksekusi yang andal bagi para trader profesional dan aktif.

Barrett menjelaskan, “Kualitas eksekusi memengaruhi setiap aspek alur kerja seorang trader, mulai dari pengambilan keputusan hingga kalibrasi risiko. Dievaluasi melalui proses pemungutan suara yang dilakukan oleh para trader menegaskan bahwa layanan kami memenuhi tingkat keandalan yang diharapkan oleh pasar.”

Pilar-Pilar Penopang EBC untuk Menyediakan Lingkungan Trading Terbaik

Pengakuan ini memperkuat komitmen EBC untuk mempertahankan standar tertinggi dalam eksekusi dan layanan saat perusahaan terus berupaya memenuhi kebutuhan para trader profesional dan aktif yang terus berkembang. EBC memperkenalkan serangkaian peningkatan platform pada tahun 2025, termasuk dukungan multibahasa yang diperluas, smart liquidity routing, serta peningkatan kinerja yang mendukung kecepatan eksekusi serendah 20 milidetik. Alat-alat eksklusif, termasuk Trading Black Box dan Private Room, meningkatkan kendali trader atas harga dan eksekusi.

Pengakuan terhadap EBC Financial Group sebagai Broker Terbaik untuk Eksekusi di Professional Trader Awards 2025 merupakan salah satu dari banyak penghargaan yang telah diterima oleh platform ini. Penghargaan lainnya termasuk ‘Penyedia CFD Terbaik’ di Online Money Awards 2025, serta Broker Paling Tepercaya dan Platform Trading Terbaik di World Finance Forex Awards 2025.

Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kunjungi www.ebc.com .

Penafian: Materi ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan rekomendasi atau saran dari EBC Financial Group dan seluruh entitasnya (“EBC”). Perdagangan Valas dan Kontrak untuk Selisih (Contracts for Difference, CFD) pada margin memiliki tingkat risiko yang tinggi dan mungkin tidak cocok untuk semua investor. Kerugian dapat melebihi nilai deposit Anda. Sebelum melakukan trading, Anda sebaiknya mempertimbangkan dengan cermat tujuan trading, tingkat pengalaman, serta toleransi risiko Anda. Konsultasikan dengan penasihat keuangan independen bila diperlukan. Data statistik atau performa investasi di masa lalu tidak menjamin performa pada masa mendatang. EBC tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat mengandalkan informasi ini.

Tentanng EBC Financial Group

Didirikan di distrik keuangan terkemuka di London, EBC Financial Group (EBC) adalah merek global yang terkenal akan keahliannya di bidang broker keuangan dan manajemen aset. Melalui entitas teregulasinya yang beroperasi di berbagai yurisdiksi keuangan utama—termasuk Inggris Raya, Australia, Kepulauan Cayman, Mauritius, dan lainnya—EBC memungkinkan investor ritel, profesional, dan institusional untuk mengakses berbagai peluang trading dan pasar global, termasuk mata uang, komoditas, saham, dan indeks.

EBC, yang mendapatkan pengakuan dari berbagai penghargaan yang diterimanya, berkomitmen untuk menjunjung tinggi standar etika. Semua anak perusahaannya berlisensi dan diatur dalam yurisdiksi mereka masing-masing. EBC Financial Group (UK) Limited diatur oleh Financial Conduct Authority (FCA) Inggris Raya; EBC Financial Group (Cayman) Limited diatur oleh Cayman Islands Monetary Authority (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd, dan EBC Asset Management Pty Ltd diatur oleh Australia’s Securities and Investments Commission (ASIC); EBC Financial (MU) Ltd diotorisasi dan diatur oleh Financial Services Commission Mauritius (FSC); EBC Financial Group SA (Pty) Ltd diotorisasi dan diatur oleh Financial Sector Conduct Authority (FSCA).

Bagian terpenting di EBC adalah tim veteran industri yang memiliki pengalaman lebih dari 40 tahun dalam lembaga keuangan besar. Kami telah mengarungi berbagai siklus ekonomi penting, dari Perjanjian Plaza dan krisis franc Swiss pada tahun 2015 hingga pergolakan pasar akibat pandemi COVID-19. Kami memupuk budaya yang mengutamakan integritas, rasa hormat, dan keamanan aset klien, dengan memastikan setiap hubungan investor benar-benar diperlakukan sebagaimana mestinya.

Sebagai Mitra Resmi Valuta Asing FC Barcelona, EBC menawarkan layanan spesialisasi di seluruh Asia, Amerika Latin, Timur Tengah, Afrika, dan Oseania. Melalui kemitraannya dengan United to Beat Malaria, perusahaan ini berkontribusi pada beragam prakarsa kesehatan global. EBC juga mendukung seri keterlibatan publik 'What Economists Really Do' yang diselenggarakan oleh Departemen Ekonomi Universitas Oxford, yang membantu mengungkap misteri ekonomi dan penerapannya pada berbagai tantangan utama masyarakat, dalam rangka mendorong terciptanya pemahaman dan dialog publik yang lebih baik.

