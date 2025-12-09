EBCファイナンシャルグループ、2025年プロフェッショナル・トレーダー・アワードにて「取引執行部門最優秀ブローカー」賞を受賞



EBCフィナンシャル・グループ (英国) の最高執行責任者 (COO) 兼最高技術責任者 (CTO) であるクリストファー・ポッツ (Christopher Potts) が、同社を代表し、ホリストン・メディア主催の2025年プロフェッショナル・トレーダー・アワードにおいて「取引執行部門最優秀ブローカー」賞を受賞した。

ロンドン発, Dec. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBCファイナンシャルグループ (EBC Financial Group、以下「EBC」) は、ホリストン・メディア (Holiston Media) が主催する2025年プロフェッショナル・トレーダー・アワード (Professional Trader Awards 2025) において「取引執行部門最優秀ブローカー (Best Broker for Execution)」賞 に選出された。 今年で6年目を迎えるこのプログラムは、16部門にわたる優れた成果を表彰する。受賞者は推薦とトレーダーによる投票の組み合わせによって決定される。

EBCフィナンシャル・グループ (英国) のCEO、デイヴィッド・バレット (David Barrett)は次のように述べている。「EBCは信頼と尊敬を重んじており、その価値観こそが、取引を尊重する卓越したサービスの提供につながっています。 プロのトレーダーにとって、取引執行は単なる機能ではなく、事業の根幹を支える不可欠な要素です。 意思決定からリスク調整まで、ワークフローのあらゆる側面に影響を与えます。 この受賞は、当社の、最良の取引環境を構築するために不可欠なインフラ投資の正当性を証明するものです。」

高いエンゲージメントはトレーダーの優先順位の変化を反映する

プロフェッショナル・トレーダー・アワードは、当初はプロの顧客アカウントを提供するブローカーに焦点を当てるために創設されたが、現在では、より幅広いアクティブなトレーディングコミュニティを対象に選出を拡大している。 ブローカーは表彰プロセスに参加し、プロ、アクティブ、またはプロップトレーダーの投票によって受賞者が決まる。

バレットは次のように述べている。「投票プロセスにより、トレーダー自身が重要であると考えるサービス要素が明らかになります。 そして、ブローカーが、経験豊富なトレーダーの期待する運用基準をどのように満たしているかについての明確な洞察を提供します。」 さらに、EBCファイナンシャルグループにとって、市場参加者から直接評価されることは、同社がプロおよびアクティブトレーダーが求める高い基準に合致していることを示すものであると付け加えた。

プロフェッショナル・トレーダー・アワードでは執行基準が主役

ホリストン・メディアは、執行、取引分析、アカウントテクノロジー、パフォーマンスツール、取引条件、リスク管理、証拠金構造、教育、ロイヤルティイニシアティブ、顧客関係サービスなど16部門にわたる受賞者を発表した。 EBCが取引執行部門の最優秀ブローカーに選出されたことは、プロおよびアクティブトレーダーにとって信頼できる執行が極めて重要であることを反映している。

バレットは次のように説明する。「執行品質は、意思決定からリスク調整まで、トレーダーのワークフローのあらゆる側面に影響を及ぼします。 トレーダー主導の投票プロセスを通じて評価されたことは、当社のサービスが、市場で期待される信頼性のレベルを満たしていることを裏付けています。」

最高のトレーディング環境を提供するためのEBCの基盤

この受賞は、プロおよびアクティブトレーダーの進化するニーズに対応し続ける中で、執行とサービスにおいて最高基準を維持するというEBCの取り組みを強化するものである。 EBCは2025年に、多言語サポートの拡張、スマート流動性ルーティング、20ミリ秒という高速執行をサポートするパフォーマンスアップグレードなど、一連のプラットフォームの強化を導入した。 トレーディング・ブラックボックス (Trading Black Box) およびプライベート・ルーム (Private Room) といった独自のツールは、価格設定と執行についてのトレーダーのコントロールを強化する。

EBCが2025年プロフェッショナル・トレーダー・アワードの「最優秀ブローカー (Best Broker for Execution)」賞 を受賞したことは、このプラットフォームがこれまでに受けた数多くの賞賛のうちの一つとなる。 その他の受賞歴は、2025年オンライン・マネー・アワード (Online Money Awards) の「ベストCFDプロバイダー (Best CFD Provider)」賞、2025年ワールド・ファイナンス・フォレックス・アワード (World Finance Forex Awards) の「最も信頼できるブローカー (Most Trusted Broker)」賞および「ベスト・トレーディング・プラットフォーム (Best Trading Platform)」賞がある。

詳しくは、 www.ebc.com を参照されたい。

免責事項: 本資料は情報提供のみを目的としており、EBCファイナンシャルグループおよびそのすべての関連会社 (「EBC」) による推奨または助言を構成するものではない。 外国為替および差金決済取引 (CFD) の証拠金取引は高いリスクを伴い、すべての投資家に適しているとは限らない。 損失が預託金額を上回る場合がある。 取引を行う前に、取引目的、経験レベルおよびリスク許容度を慎重に検討し、必要に応じて独立したファイナンシャル・アドバイザーに相談されたい。 統計情報または過去の投資実績は、将来の成果を保証するものではない。 EBCは、本情報に依拠したことにより生じたいかなる損害についても一切の責任を負わない。

EBCファイナンシャルグループについて

ロンドンの名高い金融街で設立されたEBCファイナンシャルグループ (EBC) は、金融仲介業務および資産運用の専門知識で広く知られているグローバルなブランドである。 EBCは、英国、オーストラリア、ケイマン諸島、モーリシャスなど、主要な金融管轄区域で事業を展開する規制対象事業体を通じて、個人やプロの投資家、および機関投資家が通貨、コモディティ、株式、指数など、幅広いグローバル市場と取引機会にアクセスできるようにしている。

複数の受賞歴のあるEBCは、倫理基準の遵守を徹底しており、その子会社は各法域において認可・規制を受けている。 EBCファイナンシャルグループ (英国) (EBC Financial Group (UK) Limited) は英国の金融行動監視機構 (Financial Conduct Authority: FCA) によって規制され、EBCファイナンシャルグループ (ケイマン諸島) (EBC Financial Group (Cayman) Limited) は、ケイマン諸島金融管理局 (Cayman Islands Monetary Authority: CIMA) によって規制され、EBCファイナンシャルグループ (オーストラリア) Pty Ltd (EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd) およびEBCアセットマネジメント (EBC Asset Management Pty Ltd) はオーストラリアの証券投資委員会 (Australia's Securities and Investments Commission: ASIC) によって規制され、EBCファイナンシャル (MU) (EBC Financial (MU) Ltd) はモーリシャス金融サービス委員会 (Financial Services Commission Mauritius: FSC) によって認可および規制され、EBCファイナンシャルグループ (南アフリカ) (EBC Financial Group SA (Pty) Ltd) は、金融セクター行動監視機構 (Financial Sector Conduct Authority: FSCA) によって認可および規制されている。

EBCの中核を担うのは、主要な金融機関で40年以上の経験を持つ業界のベテランチームである。 プラザ合意や2015年のスイスフラン危機、新型コロナウイルスのパンデミックによる市場混乱といった主要な経済サイクルを乗り越えてきた実績を持つ。 EBCは、誠実さ、敬意、顧客資産の安全性を最優先する企業文化を育み、すべての投資家との関係を最大限の真剣さをもって取り扱うことを徹底している。

FCバルセロナの公式外国為替パートナーとして、EBCはアジア、中南米、中東、アフリカ、オセアニアにわたり専門的なサービスを提供している。 同社は、ユナイテッド・トゥ・ビート・マラリア (United to Beat Malaria) とのパートナーシップを通じてグローバルな健康支援活動に貢献している。 また、オックスフォード大学経済学部が主催する一般向けエンゲージメントシリーズ「経済学者が実際に行っていること (What Economists Really Do)」を支援し、経済学とその主要な社会課題への応用を解明することで、より広範な一般市民の理解と対話を促進している。

