EBC 파이낸셜 그룹, 2025 프로페셔널 트레이더 어워즈에서 최우수 실행 브로커로 선정



EBC 파이낸셜 그룹을 대표해 2025 홀리스턴 미디어가 주관한 프로페셔널 트레이더 어워즈에서 ‘최우수 실행 브로커(Best Broker for Execution)’ 상을 수상한 크리스토퍼 포츠 (Christopher Potts), EBC 파이낸셜 그룹(영국) 최고운영책임자이자 최고기술책임자.

런던, Dec. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC 파이낸셜 그룹 (이하 "EBC")이 홀리스턴 미디어 (Holiston Media)가 주최한 2025 프로페셔널 트레이더 어워즈 (Professional Trader Awards 2025)에서 ‘최우수 실행 브로커(Best Broker for Execution)’로 선정됐다. 올해로 6회째를 맞은 이 시상식은 총 16개 부문에서 우수한 성과를 인정하며, 수상자는 추천과 트레이더 투표를 기반으로 결정된다.

EBC 파이낸셜 그룹(영국) CEO인 데이비드 배럿 (David Barrett)은 “EBC의 핵심은 신뢰와 존중이며, 이는 거래를 존중하는 탁월한 서비스를 제공하는 방식으로 이어지고 있다. 전문 트레이더에게 실행(execution)은 단순한 기능이 아니라 업무의 핵심이며, 의사결정부터 리스크 조정까지 모든 워크플로우의 근간을 형성한다. 이번 수상은 최상의 거래 환경을 구현하기 위한 EBC의 인프라 투자 노력이 인정받은 결과”라고 수상 소감을 전했다.

높아진 참여도는 트레이더 우선순위의 변화 반영

프로페셔널 트레이더 어워즈는 처음 전문 고객 계정을 제공하는 브로커를 조명하는 취지로 출범했지만, 현재는 더 넓은 액티브 트레이딩 커뮤니티를 포괄하는 방향으로 확대됐다. 브로커는 시상 과정에 참여하며, 수상자는 전문 트레이더, 액티브 트레이더 또는 프롭 트레이더의 투표를 통해 결정된다.

배럿 CEO는 “투표 과정은 트레이더들이 어떤 서비스 요소를 필수적이라고 판단하는지를 잘 보여준다. 이는 브로커가 숙련된 트레이더가 기대하는 운영 기준을 어떻게 충족하고 있는지를 명확하게 파악할 수 있게 한다”라고 말했다. 그는 또한 시장 참여자들로부터 직접 평가를 받는다는 점이 EBC 파이낸셜 그룹이 전문 트레이더와 액티브 트레이더가 요구하는 높은 기준과 부합하고 있음을 보여준다고 덧붙였다.

프로페셔널 트레이더 어워즈에서 실행 기준이 핵심 주제로 부각

홀리스턴 미디어는 실행, 트레이딩 분석, 계정 기술, 퍼포먼스 도구, 거래 조건, 리스크 관리, 마진 구조, 교육, 로열티 프로그램, 고객 관계 서비스에 이르는 총 16개 부문에서 수상자를 발표했다. EBC 파이낸셜 그룹이 최우수 실행 브로커 부문에서 인정받은 것은 전문 및 액티브 트레이더에게 신뢰할 수 있는 실행력이 얼마나 중요한지를 반영한다.

배럿 CEO는 “실행 품질은 의사결정부터 리스크 조정까지 트레이더의 모든 워크플로우에 영향을 미치게 된다. 트레이더 주도의 투표 과정을 통해 평가받았다는 것은 우리의 서비스가 시장이 기대하는 신뢰 수준을 충족하고 있다는 사실을 확인해주는 것이다”라고 설명했다.

EBC가 최고의 거래 환경을 구축하기 위한 핵심 요소들

이번 수상은 EBC가 전문 및 액티브 트레이더들의 변화하는 요구에 부응하며, 실행력과 서비스에서 최고 수준의 기준을 유지하려는 확고한 의지를 다시 한 번 보여준다. EBC는 2025년에 다국어 지원 확대, 스마트 유동성 라우팅, 그리고 20ms 수준의 실행 속도를 지원하는 퍼포먼스 업그레이드를 포함한 일련의 플랫폼 개선을 도입했다. 또한 트레이딩 블랙박스(Trading Black Box)와 프라이빗 룸(Private Room)과 같은 독자적 도구는 트레이더가 가격과 실행을 보다 세밀하게 제어할 수 있도록 돕고 있다.

EBC가 2025 프로페셔널 트레이더 어워즈에서 ‘최우수 실행 브로커(Best Broker for Execution)’로 인정받은 것은 수많은 업계 수상 기록 중 하나에 불과하다. 그 밖에도 2025 온라인 머니 어워즈에서 ‘최우수 CFD 제공사(Best CFD Provider)’를 수상했으며, 2025 월드 파이낸스 포렉스 어워즈에서는 ‘가장 신뢰받는 브로커(Most Trusted Broker)’와 ‘최고의 트레이딩 플랫폼(Best Trading Platform)’ 부문에서 수상했다.

면책사항: 본 자료는 정보 제공 목적일 뿐이며, EBC 파이낸셜 그룹 및 관련 모든 법인(EBC)의 권고나 조언을 구성하지 않는다. 외환(Forex) 및 차액거래(CFD)는 레버리지를 활용하는 투자 상품으로 높은 수준의 위험을 수반하며, 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있다. 손실은 예치금을 초과할 수 있다. 거래 전에 투자 목적, 경험 수준, 위험 감수 성향을 신중히 고려해야 하며, 필요한 경우 독립적인 재무 전문가에게 상담을 받는 것이 바람직하다. 통계나 과거 투자 실적은 미래 성과를 보장하지 않는다. 본 정보에 의존하여 발생하는 손실이나 손해에 대해 EBC는 책임을 지지 않는다.

EBC Financial Group 소개

런던에서 설립된 EBC Financial Group(EBC)은 금융 중개 및 자산 관리 분야의 전문성을 바탕으로 글로벌 브랜드로 자리 잡고 있다. 영국, 호주, 케이맨제도, 모리셔스 등 주요 금융 관할권에서 규제를 받는 법인을 통해, EBC는 개인 투자자, 전문 투자자 및 기관 투자자가 외환, 원자재, CFD 등 전 세계 시장과 다양한 거래 기회에 접근할 수 있도록 지원한다.

100개국 이상에서 투자자의 신뢰를 받고 있으며 World Finance에서 다년간 수상하는 등 글로벌 수상 경력을 보유한 EBC는 최고의 거래 플랫폼, 가장 신뢰받는 브로커 등의 타이틀을 보유한 세계 최고의 브로커 중 하나로 널리 알려져 있다. 강력한 규제 준수와 투명성을 위한 노력으로 EBC는 경쟁이 치열한 국제 시장에서 안전하고 혁신적인 고객 우선 거래 솔루션을 제공하는 능력으로 신뢰받는 최고의 브로커 중 하나로 꾸준히 선정되었다.

다양한 수상 경력에 빛나는 EBC 그룹은 최고 수준의 윤리 기준과 국제 규제 준수에 자부심을 갖고 있다. EBC 파이낸셜 그룹의 자회사는 현지 관할 구역에서 규제 및 인허가를 받아 사업을 영위하고 있다. EBC 파이낸셜 그룹(영국)은 영국 금융감독청(FCA)의 규제를 받으며, EBC 금융 그룹(케이맨)은 케이맨제도 통화당국(CIMA)의 규제를 받고 있고, EBC 금융 그룹(호주)는 호주증권투자위원회(ASIC)의 규제를 받고 있다.

EBC 그룹의 핵심 부서에는 주요 금융 기관에서 40년 이상의 풍부한 경험을 쌓은 노련한 전문가들이 근무하고 있다. 플라자 합의부터 2015년 스위스 프랑 위기 사태까지 금융시장에서 중요한 경제 사이클을 노련하게 헤쳐 나가고 있다. EBC 그룹은 윤리적 기준에 대한 엄격한 고수, 존중감, 고객 자산의 보안을 가장 중요시하는 문화를 장려하고 있으며, 투자자 모두에게 최대한 진중한 태도로 임하고 있다.

EBC는 FC 바르셀로나의 공식 외환 파트너로서 지역사회에 힘을 실어주기 위한 영향력 있는 파트너십을 지속적으로 추진하고 있으며, UN 재단의 말라리아 퇴치 이니셔티브, 옥스퍼드 대학교 경제학과 및 글로벌 보건, 경제, 교육 및 지속가능성 분야의 이니셔티브를 지지하는 다양한 파트너와 함께하고 있다.

