EBC Financial Group Diiktiraf sebagai Best Broker for Execution di Professional Trader Awards 2025



Christopher Potts, Ketua Pegawai Operasi & Ketua Pegawai Teknologi, EBC Financial Group (UK) Ltd, mewakili EBC Financial Group untuk menerima anugerah Best Broker for Execution di Professional Trader Awards 2025 oleh Holiston Media.

LONDON, Dec. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (“EBC”) telah dinamakan Best Broker for Execution di Professional Trader Awards 2025, yang dianjurkan oleh Holiston Media. Program yang telah berlangsung selama enam tahun ini mengiktiraf kecemerlangan merentasi 16 kategori, dengan para pemenang ditentukan melalui gabungan pencalonan dan undian pedagang.

“Teras EBC ialah kepercayaan dan rasa hormat—nilai yang diterjemahkan sebagai penyampaian perkhidmatan cemerlang yang menghormati perdagangan,” kata David Barrett, Ketua Pegawai Eksekutif EBC Financial Group (UK) Ltd. “Bagi pedagang profesional, pelaksanaan dagangan bukan sekadar satu ciri; ia merupakan aspek yang kritikal kepada misi. Ia membentuk setiap aspek aliran kerja, daripada membuat keputusan hingga penentukuran risiko. Anugerah ini mengesahkan pelaburan kami dalam infrastruktur yang diperlukan untuk mewujudkan persekitaran dagangan terbaik yang mungkin.”

Penglibatan Tinggi Mencerminkan Keutamaan Pedagang yang Berkembang

Pada asalnya dilancarkan untuk menonjolkan broker yang menawarkan akaun pelanggan profesional, Professional Trader Awards kini telah berkembang untuk mengiktiraf komuniti dagangan aktif yang lebih luas. Broker mengambil bahagian dalam proses anugerah, dan para pemenang ditentukan melalui undian oleh pedagang profesional, pedagang aktif atau pedagang proprietari.

Barrett menyatakan, “Proses pengundian menunjukkan elemen perkhidmatan yang dianggap penting oleh pedagang sendiri. Ia memberikan gambaran jelas tentang bagaimana broker memenuhi piawaian operasi yang dijangkakan oleh pedagang berpengalaman.” Beliau menambah bahawa bagi EBC Financial Group, dinilai secara langsung oleh peserta pasaran menonjolkan sejauh mana firma ini sejajar dengan piawaian tinggi yang diperlukan oleh pedagang profesional dan aktif.

Standard Pelaksanaan Dagangan Menjadi Tumpuan di Professional Trader Awards

Holiston Media telah mengumumkan para pemenang merentasi 16 kategori, meliputi pelaksanaan dagangan, analisis dagangan, teknologi akaun, alat prestasi tinggi, syarat dagangan, pengurusan risiko, struktur margin, pendidikan, inisiatif kesetiaan dan perkhidmatan hubungan pelanggan. Pengiktirafan EBC Financial Group sebagai Best Broker for Execution mencerminkan kepentingan kritikal pelaksanaan yang boleh dipercayai bagi pedagang profesional dan aktif.

Barrett menjelaskan, “Kualiti pelaksanaan mempengaruhi setiap aspek aliran kerja seorang pedagang, daripada membuat keputusan hingga penentukuran risiko. Dinilai melalui proses pengundian yang dipacu oleh pedagang mengesahkan bahawa perkhidmatan kami memenuhi tahap kebolehpercayaan yang dijangkakan oleh pasaran.”

Asas Kukuh EBC untuk Menyediakan Persekitaran Dagangan Terbaik

Pengiktirafan ini mengukuhkan komitmen EBC untuk mengekalkan piawaian tertinggi dalam pelaksanaan dagangan dan perkhidmatan, ketika firma ini terus memberi respons terhadap keperluan pedagang profesional dan aktif yang sentiasa berkembang. Pada tahun 2025, EBC telah memperkenalkan siri penambahbaikan platform, termasuk sokongan berbilang bahasa yang diperluas, penghalaan kecairan pintar, serta peningkatan prestasi yang menyokong kelajuan pelaksanaan dagangan serendah 20ms. Alat proprietari EBC, seperti Trading Black Box dan Private Room, meningkatkan kawalan pedagang terhadap penetapan harga dan pelaksanaan dagangan.

Pengiktirafan EBC sebagai Best Broker for Execution di Professional Trader Awards 2025 merupakan pencapaian terkini syarikat, selain pelbagai anugerah lain yang telah diraih. Pengiktirafan lain termasuk anugerah Best CFD Provider di 2025 Online Money Awards, serta Most Trusted Broker dan Best Trading Platform di 2025 World Finance Forex Awards.

Untuk maklumat lanjut, sila layari www.ebc.com .

Penafian: Bahan ini adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak boleh ditafsirkan sebagai pengesyoran atau nasihat daripada EBC Financial Group serta semua entitinya (“EBC”). Perdagangan Forex dan Kontrak untuk Perbezaan (CFD) secara margin melibatkan tahap risiko yang tinggi dan mungkin tidak sesuai untuk semua pelabur. Kerugian boleh melebihi jumlah deposit anda. Sebelum berdagang, anda harus mempertimbangkan objektif perdagangan, tahap pengalaman dan selera risiko anda dengan teliti, serta mendapatkan nasihat kewangan bebas jika perlu. Statistik atau prestasi pelaburan terdahulu bukan jaminan prestasi masa depan. EBC tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian yang terhasil daripada kebergantungan pada maklumat ini.

Perihal EBC Financial Group

Ditubuhkan di daerah kewangan yang dihormati di London, EBC Financial Group (EBC) merupakan jenama global yang terkenal dengan kepakarannya dalam pembrokeran kewangan dan pengurusan aset. Melalui entiti yang dikawal selia dan beroperasi di pelbagai pusat kewangan utama dunia—termasuk di United Kingdom, Australia, Kepulauan Cayman, Mauritius dan negara-negara lain—EBC memberikan akses kepada pelabur runcit, profesional dan institusi untuk menerokai pelbagai pasaran global serta peluang dagangan merangkumi mata wang, komoditi, saham dan indeks.

Diiktiraf dengan pelbagai anugerah, EBC komited untuk menegakkan piawaian etika dan anak syarikat ini dilesenkan dan dikawal selia dalam bidang kuasa masing-masing. EBC Financial Group (UK) Limited dikawal selia oleh Financial Conduct Authority (FCA) United Kingdom (FCA); EBC Financial Group (Cayman) Limited dikawal selia oleh Cayman Islands Monetary Authority (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd dan EBC Asset Management Pty Ltd dikawal selia oleh Australia’s Securities and Investments Commission (ASIC); EBC Financial (MU) Ltd diberi kuasa dan dikawal selia oleh Financial Services Commission Mauritius (FSC); manakala EBC Financial Group SA (Pty) Ltd diberi kuasa dan dikawal selia oleh Financial Sector Conduct Authority (FSCA).

Teras EBC terdiri daripada pasukan veteran industri dengan lebih 40 tahun pengalaman dalam institusi kewangan utama. EBC telah mengharungi kitaran ekonomi utama dari Plaza Accord dan krisis franc Swiss 2015 hingga pergolakan pasaran akibat pandemik COVID-19. Kami memupuk budaya yang mengutamakan integriti, rasa hormat dan keselamatan aset pelanggan, memastikan setiap hubungan pelabur dikendalikan dengan kesungguhan yang sewajarnya.

Sebagai Rakan Kongsi Pertukaran Asing Rasmi FC Barcelona, EBC menawarkan perkhidmatan khusus di rantau seperti Asia, LATAM, Timur Tengah, Afrika dan Oceania. Melalui kerjasama dengan United to Beat Malaria, EBC menyumbang kepada inisiatif kesihatan global. EBC juga menyokong siri penglibatan awam ‘What Economists Really Do’ oleh Jabatan Ekonomi Universiti Oxford, yang bertujuan menjelaskan bidang ekonomi serta aplikasinya terhadap cabaran utama masyarakat, sekali gus memupuk pemahaman dan dialog awam yang lebih luas.

https://www.ebc.com/

Hubungan Media:

Susindhraseghar Chandrasekar

Eksekutif Perhubungan Awam Global

susindhra.c@ebc.com

Aldric Tinker Toyad

Ketua Perhubungan Awam Global

aldric.tinker@ebc.com