EBC Financial Group 荣获 2025 年度专业交易者大奖“最佳执行经纪商”奖项



EBC Financial Group (UK) Ltd 首席运营官兼首席技术官 Christopher Potts 代表 EBC Financial Group 领取 Holiston Media 颁发的 2025 年度专业交易者大奖“最佳执行经纪商”奖项。

伦敦, Dec. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (“EBC”) 在 Holiston Media 举办的 2025 年度专业交易者大奖中荣获“最佳执行经纪商”奖项。 该奖项评选已举办至第六届，共设置 16 个奖项类别以表彰卓越表现，获奖者由提名与交易者投票共同决定。

“EBC 的核心是信任与尊重——这些价值观体现在我们提供卓越服务的过程中，始终秉持对交易的尊重”EBC Financial Group (UK) Ltd 首席执行官 David Barrett 表示。 “对于专业交易者而言，执行不仅是一项功能，而是关乎使命的关键要素。 执行质量影响交易流程的方方面面，从决策制定到风险评估皆是如此。 该奖项证明我们在打造最佳交易环境所需基础设施方面的投入卓有成效。”

高参与度反映交易者需求的变化

专业交易者大奖最初旨在表彰提供专业账户服务的经纪商，如今已扩展至更广泛的活跃交易群体。 经纪商参与奖项评选流程，获奖者由专业交易者、活跃交易者或自营交易者投票选出。

Barrett 表示：“投票过程揭示了交易者自身认为最关键的服务要素。 该过程清晰反映出经纪商如何满足经验丰富交易者所期望的运营标准。” 他补充道，对于 EBC Financial Group 而言，直接接受市场参与者的评估凸显公司契合专业交易者及活跃交易者所要求的高标准。

执行标准成为专业交易者大奖关注焦点

Holiston Media 公布了涵盖 16 个类别的获奖名单，范围包括执行质量、交易分析、账户技术、绩效工具、交易条件、风险管理、保证金结构、教育、忠诚度计划及客户关系服务。 EBC Financial Group 获颁“最佳执行经纪商”充分体现了可靠执行对专业交易者及活跃交易者的重要性。

Barrett 解释道：“执行质量影响到交易者工作流程中的每一个环节，从决策制定到风险校准皆是如此。 通过交易者主导的投票流程接受评估，证明我们的服务达到了市场所期望的可靠性标准。”

EBC打造最佳交易环境的基石

此次获奖再次证明 EBC 致力于维持最高执行与服务标准，并持续满足专业交易者及活跃交易者不断演变的需求。 EBC 于 2025 年推出一系列平台升级措施，包括扩大多语言支持、智能流动性路由以及可将执行速度降至最低 20 毫秒的性能升级。 EBC 的专有工具，如 Trading Black Box 和 Private Room，进一步提升了交易者对定价与执行的掌控能力。

EBC Financial Group 在 2025 年度专业交易中大奖中斩获“最佳执行经纪商”，是其所获众多荣誉之一。 其他荣誉包括 2025 年度在线金融大奖“最佳差价合约提供商”，以及 2025 年度世界金融外汇大奖“最值得信赖经纪商”和“最佳交易平台”奖项。

关于 EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) 成立于伦敦享誉盛名的金融区，是一家以金融经纪与资产管理专业能力闻名的全球品牌。 EBC 通过旗下位于英国、澳大利亚、开曼群岛及毛里求斯等主要金融监管辖区的持牌实体，为零售、专业与机构投资者提供涵盖外汇、大宗商品、股票及指数在内的广泛全球市场交易机会。

作为一家屡获殊荣的机构，EBC 始终坚持最高道德准则，其子公司均依法获得所在司法辖区的监管许可并受其监管。 EBC Financial Group (UK) Limited 受英国金融行为监管局 (FCA) 监管；EBC Financial Group (Cayman) Limited 受开曼群岛金融管理局 (CIMA) 监管；EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd 及 EBC Asset Management Pty Ltd 受澳大利亚证券与投资委员会 (ASIC) 监管；EBC Financial (MU) Ltd 获毛里求斯金融服务委员会 (FSC) 授权并受其监管；EBC Financial Group SA (Pty) Ltd 获南非金融部门行为监管局 (FSCA) 授权并受其监管。

EBC 的核心团队由行业资深人士组成，拥有超过 40 年在主要金融机构的丰富经验。 从广场协议、2015 年瑞士法郎危机到新冠疫情引发的市场动荡，无不显示出其卓越的专业能力。 我们秉持诚信、尊重和客户资产安全至上的文化，确保认真对待每一位投资者，给予他们应有的重视。

EBC 是 FC Barcelona 的官方外汇服务合作伙伴，在亚洲、拉丁美洲、中东、非洲和大洋洲等地区提供专业服务。 通过与 United to Beat Malaria 合作，该公司为全球健康倡议作出贡献。 EBC 还支持牛津大学经济系的“经济学家的真正使命”(What Economists Really Do) 公众参与系列活动，旨在揭开经济学的神秘面纱，并探讨其在应对重大社会挑战方面的应用，以增强公众理解认知和互动交流。

