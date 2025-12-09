EBC Financial Group 榮獲 2025 年專業交易者大獎「最佳執行經紀商」



EBC Financial Group (UK) Ltd 營運總監兼技術總監 Christopher Potts，代表 EBC Financial Group 接受由 Holiston Media 頒發的 2025 年專業交易者大獎「最佳執行經紀商」 獎項。

倫敦, Dec. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (「EBC」) 在由 Holiston Media 主辦的 2025 年專業交易者大獎中獲評為「最佳執行經紀商」。 此評選活動至今已踏入第六屆，設有 16 個獎項類別以表揚優越表現，得獎者由提名及交易者投票綜合評定選出。

EBC Financial Group (UK) Ltd 行政總裁 David Barrett 表示：「EBC 的核心在於信任與尊重——這些價值觀體現為提供出色服務，並尊重交易。 對專業交易者而言，執行並非單純的功能，還是使命的關鍵所在。 這貫穿工作流程的各方各面，從決策制定到風險評估。 此殊榮肯定了我們為打造出最理想的交易環境在基礎設施上的投資。」

踴躍參與反映交易者優先考量的演變

專業交易者大獎最初旨在表彰提供專業客戶賬戶的經紀商，如今範圍已擴大至認可更廣泛的活躍交易社群。 經紀商參與獎項評審過程，得獎者由專業交易者、活躍交易者或自營交易者投票選出。

Barrett 表示：「投票過程揭示了交易者自身視為至關重要的服務要素。 當中清晰反映經紀商如何達到資深交易者期望的營運標準。」 他補充指出，對 EBC Financial Group 而言，由市場參與者直接評估，彰顯公司符合專業交易者及活躍交易者所需的高標準。

執行標準成為專業交易者大獎矚目焦點

Holiston Media 公佈了 16 個類別的得獎者，涵蓋執行、交易分析、賬戶技術、績效工具、交易條件、風險管理、保證金結構、教育、忠誠計劃及客戶關係服務。 EBC Financial Group 獲頒「最佳執行經紀商」，反映出可靠執行對專業交易者及活躍交易者而言至關重要。

Barrett 解釋道：「執行質素影響交易者工作流程的各方各面，從決策制定到風險評估。 經由交易者主導的投票過程接受評鑑，證實我們的服務達到市場所期望的可靠水平。」

EBC建構絕佳交易環境的基石

此次獲獎進一步堅定了 EBC 的承諾，在持續回應專業交易者及活躍交易者需求演變的同時，秉持執行與服務的最高標準。 EBC 於 2025 年推出一系列平台強化措施，包括擴展多語言支援、智能流動性路由，以及令執行速度可低至 20 毫米的效能升級。 Trading Black Box 及 Private Room 等專有工具，可加強交易者對報價與執行的掌控。

EBC 於 2025 年專業交易者大獎中榮獲「最佳執行經紀商」，屬該平台所獲的眾多殊榮之一。 其他榮譽包括 2025 年網上金融大獎「最佳差價合約供應商」，以及 2025 年世界金融外匯大獎「最值得信賴經紀商」和「最佳交易平台」。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.ebc.com 。

免責聲明：本資料僅供參考，並不構成 EBC Financial Group 及其所有實體 (「EBC」) 的推薦或建議。 採用保證金制度買賣外匯及差價合約 (CFD) 涉及高風險，並非適合所有投資者。 損失可能超過您存入的資金。 交易前，您應仔細考慮交易目標、經驗水平及風險承受能力，並按需要諮詢獨立財務顧問。 統計數據或過往投資表現並不保證未來表現。 EBC 對因依賴本資訊而產生的任何損失概不負責。

關於 EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) 成立於倫敦著名的金融區，是以金融經紀和資產管理方面的專業知識而聞名的全球品牌。 透過在主要金融管轄區 (包括英國、澳洲、開曼群島、毛里求斯等地) 營運的受監管實體，EBC 讓零售、專業和機構投資者可接觸廣泛的全球市場和交易機會，包括貨幣、大宗商品、股票和指數等。

EBC 獲得多項獎項，致力於維護道德標準，其子公司在各自的司法管轄區內均持有許可並受到監管。 EBC Financial Group (UK) Limited 受英國金融行為監管局 (FCA) 監管，EBC Financial Group (Cayman) Limited 受開曼群島金融管理局 (CIMA) 監管，EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd 和 EBC Asset Management Pty Ltd 受澳洲證券和投資委員會 (ASIC) 監管，EBC Financial (MU) Ltd 受毛里求斯金融服務委員會 (FSC) 授權和監管，EBC Financial Group SA (Pty) Ltd 受金融部門行為監管局 (FSCA) 授權和監管。

EBC 的核心是一支由行業資深人士組成的團隊，擁有超過 40 年在主要金融機構服務的經驗。 這支團隊經歷了廣場協議、2015 年瑞士法郎危機及新冠疫情大流行市場動盪等重要經濟周期，積累了豐富的經驗。 我們促進企業文化以誠信、尊重和客戶資產安全為重，確保給予最高級別審慎態度對待與投資者的每一次交流。

EBC 是 FC Barcelona 的指定外匯合作夥伴，為亞洲、拉丁美洲、中東、非洲和大洋洲等地區提供專業服務。 透過與 United to Beat Malaria 合作，該公司為全球健康倡議作出貢獻。 EBC 亦資助牛津大學經濟學系的「經濟學家工作實錄」(What Economists Really Do) 公共參與系列，旨在消除經濟學的神祕面紗，展示其應用於重大社會挑戰的作用，從而增進公眾對經濟學的理解和對話。

https://www.ebc.com/

媒體聯絡人：

Susindhraseghar Chandrasekar

全球公共關係行政人員

susindhra.c@ebc.com

Aldric Tinker Toyad

全球公共關係負責人

aldric.tinker@ebc.com