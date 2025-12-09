Investeringsforeningen SparDanmark Invest – offentliggørelse af prospekt

 | Source: Investeringsforeningen SparDanmark Invest Investeringsforeningen SparDanmark Invest

Med virkning fra den 9. december 2025 offentliggøres et nyt prospekt for Investeringsforeningen SparDanmark Invest.

På baggrund af bestyrelsens beslutning om at fastsætte minimumsgrænser for bæredygtige investeringer på 10% samt en 1% overensstemmelse med EU's taksonomiforordning for foreningens fire afdelinger, er prospektet opdateret med nye SFDR-bilag.

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted, tlf. 44 55 92 00.

Med venlig hilsen

Tage Fabrin-Brasted
Direktør

Vedhæftet fil


Attachments

2025 12 09 Prospekt_IF SparDanmark Invest inkl. SFDR

