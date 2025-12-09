Rogers est le premier fournisseur à lancer un service satellite à mobile prenant en charge des applis incontournables

Le nouveau service de Rogers offre une couverture d’un océan à l’autre

Il permet maintenant de faire des appels vocaux et vidéo via des applis populaires

Rogers lance un service IdO satellite à mobile pour les entreprises

TORONTO, 09 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications a annoncé aujourd’hui le lancement officiel du service Connexion satellite de Rogers, un service unique en son genre qui permet à la population canadienne de rester connectée. Le nouveau service prend maintenant en charge des applis populaires qui offrent les appels vocaux et vidéo.

« C’est avec fierté que Rogers devient le premier et le seul fournisseur au pays à proposer cette technologie révolutionnaire qui aidera la population canadienne à rester connectée. Le lancement de la Connexion satellite de Rogers s’inscrit dans notre tradition d’offrir des innovations en primeur au pays ainsi que les meilleures technologies aux Canadiennes et Canadiens, a affirmé Tony Staffieri, président et chef de la direction de Rogers. Nul autre n’offre une couverture aussi étendue au Canada que Rogers. Nous lançons aujourd’hui un service amélioré qui permet aux gens d’utiliser les applis dont ils ont le plus besoin, y compris WhatsApp, pour effectuer des appels à des endroits impensables jusqu’à tout récemment. »

Une nouvelle ère de connectivité avec la prise en charge d’applis incontournables

En plus de la messagerie texte, la Connexion satellite de Rogers prend maintenant en charge certaines des applis les plus populaires, permettant ainsi à la clientèle de vérifier la météo, de consulter des cartes et de rester en contact à l’aide des téléphones intelligents les plus modernes dans des zones où la couverture cellulaire régulière n’est pas offerte :

WhatsApp

Google Maps

AccuWeather

X

CalTopo





La liste des applis compatibles avec le service par satellite continuera de s’allonger à mesure que des développeurs mettront à jour leurs applis pour qu’elles fonctionnent par satellite.

Transformer le secteur grâce à la connectivité IdO par satellite

Aujourd’hui, l’entreprise a également lancé le service satellite à mobile pour les entreprises utilisant l’IdO, une autre première au Canada. Dans un pays vaste où l’économie est axée sur les ressources, la Connexion satellite de Rogers propose maintenant une connectivité pour les applis IdO dans certaines des régions les plus éloignées, là où la couverture cellulaire régulière n’est pas offerte.

Les applis comprennent des fonctions comme le suivi d’actifs et de parcs de véhicules le long de routes isolées et de couloirs ferroviaires ainsi que l’alimentation de capteurs automatisés pour des secteurs comme ceux de la foresterie et des mines. À mesure que la technologie évoluera, elle contribuera à transformer les entreprises et les organisations gouvernementales canadiennes.

Résultats de l’essai pilote : la population canadienne adopte la Connexion satellite

En juillet, l’entreprise a lancé un essai pilote gratuit qui offrait la messagerie texte, y compris la possibilité d’utiliser le service de texto au 911.

« L’accueil des Canadiennes et Canadiens a été incroyable, a affirmé M. Staffieri. Pendant l’essai, des clientes et clients ont envoyé plus d’un million de textos par satellite, ce qui les a aidés à rester en sécurité et connectés partout au pays. »

La clientèle de Rogers abonnée à certains forfaits peut profiter de la Connexion satellite de Rogers sans frais supplémentaires pendant une période promotionnelle. De plus, le service est offert à l’ensemble de la population canadienne au coût de 15 $/mois; les personnes ayant participé à l’essai pilote ont droit à un rabais de 5 $/mois pendant les 12 premiers mois.

La Connexion satellite de Rogers sera étendue aux services de données et de téléphonie à un moment ultérieur. Les appels au 911 seront alors possibles pour l’ensemble des Canadiennes et Canadiens. ​

Pour en savoir plus sur la Connexion satellite de Rogers, visitez rogers.com/satellite.

À propos de Rogers Communications Inc. :

Rogers est la référence canadienne en matière de communications et de divertissement. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour obtenir plus d’information, consultez rogers.com ou investisseurs.rogers.com.

Pour en savoir plus :

media@rci.rogers.com

1-844-226-1338