Provence.ai décroche la certification ISO 27001

Provence.ai, expert reconnu du traitement documentaire, joue la carte de la sécurité en annonçant l’obtention de la certification ISO 27001. Cette annonce vient saluer le travail de fond mené par l’éditeur pour intégrer en continu le meilleur des règles de l’art au sein de son organisation et de son infrastructure IT.

Gérant des données sensibles et travaillant auprès d’acteurs évoluant dans les secteurs réglementés, Provence.ai a souhaité positionner l’excellence technique et opérationnelle au sein de ses processus de gestion. C’est dans ce contexte que l’éditeur avait lancé une démarche de certification ISO 27001. Après avoir été audité sur toute sa slack technique, applicative, fonctionnelle et sur sa gouvernance, il a obtenu avec succès sa certification.

Haytame Fallah, cofondateur et directeur de la technologie « Nous sommes fiers d’accéder à cette nouvelle certification qui met en lumière notre volonté de positionner la sécurité au centre de notre organisation et de notre modèle de croissance. Nous allons continuer d’investir pour offrir à nos clients réglementés des solutions de confiance au service de l’amélioration de leur productivité. »