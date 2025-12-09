Paritel finalise le plan de modernisation de son infrastructure IT

Paritel, leader indépendant français des télécoms pour les TPE-PME et ETI, finalise la dernière tranche du plan d’investissement de modernisation de son infrastructure IT pour un montant global de plus de 5 millions d’euros.

Créé en 1991, Paritel est propriétaire de son réseau IP et MVNO Mobile. Le groupe apporte le meilleur des services de communication à ses 385 000 utilisateurs professionnels et en entreprise. Avec 35 agences implantées en France, Paritel couvre un large territoire qui permet d’offrir à ses clients un service de qualité : téléphonie, accès internet, intégration, connectivité multisites, sécurité (vidéosurveillance), cybersécurité, infogérance, sites web etc…

Un investissement de plus de 5 millions d’euros sur les quatre dernières années

Opérant sa propre infrastructure pour servir ses clients et leur offrir une qualité de service, une sécurité et des performances de premier plan, Paritel investit en continu pour intégrer les meilleurs standards et pratiques du marché. C’est dans ce contexte qu’un vaste plan de modernisation de son infrastructure IT a été initié en 2021. Ce projet stratégique et d’envergure a permis d’agir sur 5 volets clés de l’infrastructure du groupe.

Modernisation de l’infrastructure réseau

Évolutions réseau et interconnexions

Cybersécurité

VoIP et téléphonie du futur

Systèmes et virtualisation

Au-delà de ces éléments, sur le volet purement organisationnel, un travail de fond a été effectué auprès d’une équipe d'ingénieurs chargés de faire évoluer l’infrastructure sur les volets réseau, systèmes, cybersécurité et VoIP. Ces derniers ont bénéficié de cursus de formation avancés et de nombreuses ressources leur permettant de monter en compétence et de devenir experts sur les dernières technologies mises en œuvre.

David Robin, Directeur Technique de Paritel « Nous sommes fiers d’avoir mené à bien le plan de transformation de notre infrastructure qui est au cœur de la qualité de service délivrée à nos clients. Ce projet a aussi permis à nos équipes de renforcer significativement leurs compétences techniques et leur maîtrise des nouvelles technologies. Nous sommes donc en capacité de répondre aux nouveaux usages de nos clients et de leur proposer des offres de services à forte valeur ajoutée autour de l’Ucaas, de la téléphonie, ou encore de la cybersécurité par exemple. »