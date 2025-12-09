Fondo de Protección de octubre 2025 mantiene un promedio de $741 millones a pesar del “Slumptober”

VICTORIA, Seychelles, Dec. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , el mayor Intercambio Universal (UEX) del mundo, publicó hoy su informe del Fondo de Protección de octubre de 2025, registrando una valoración promedio mensual de $741,435,710 a pesar de un mes desafiante en los mercados de activos digitales. El fondo alcanzó su máximo de $811,031,000 el 6 de octubre y registró un mínimo mensual de $691,886,000 el 17 de octubre, manteniendo estabilidad incluso cuando los precios generales de las criptomonedas disminuyeron.

Octubre marcó uno de los meses más turbulentos para el sector este año, con importantes activos enfrentando correcciones abruptas y alta volatilidad. En este contexto, el Fondo de Protección de Bitget, establecido en 2022 con un compromiso base de $ 300 millones, continuó demostrando resiliencia y transparencia. El promedio de octubre del fondo permanece casi un 147% por encima de su asignación original, lo que reafirma la capacidad de la UEX para proteger los activos de los usuarios incluso en condiciones impredecibles.

El Fondo de Protección proporciona una red de seguridad verificable de forma independiente diseñada para proteger a los usuarios durante eventos de mercado anormales. Las valoraciones se actualizan diariamente según las condiciones de mercado vigentes y las tenencias de activos, asegurando visibilidad total de la cobertura disponible en todo momento.

Junto con el Fondo de Protección, la Prueba de Reservas (PoR) de Bitget mantiene una proporción de reservas de 1:1 o superior para todos los activos de los usarios. En conjunto, estas iniciativas forman un marco de protección integral, donde el PoR garantiza respaldo completo, mientras que el Fondo de Protección ofrece una capa adicional de defensa durante períodos de volatilidad extrema.

“Mientras avanzamos hacia un Intercambio Universal sin fronteras, la seguridad y la transparencia deben liderar el camino. Mantener un Fondo de Protección por encima de $700 millones y ser transparentes con nuestras cifras cada mes genera confianza para que los usuarios interactúen con el mercado de manera segura, incluso en condiciones volátiles”, dijo. Gracy Chen, director ejecutivo de Bitget.

El informe de octubre refleja un entorno de mercado en el que los usuarios buscan cada vez más salvaguardas verificables, no solo rendimiento. A medida que la participación global crece, las reservas consistentes del Fondo de Protección ayudan a establecer expectativas en torno a la respuesta y recuperación de incidentes, formando parte del enfoque a largo plazo de Bitget para la seguridad del usuario dentro de la arquitectura UEX .

Para un seguimiento en tiempo real, visite el Fondo de Protección aquí .

Acerca de Bitget

Establecido en 2018, Bitget es el mayor Intercambio Universal (UEX) del mundo, sirviendo a más de 120 millones de usuarios con acceso a millones de tokens criptográficos, acciones tokenizadas, ETF y otros activos del mundo real, mientras ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin , el precio de Ethereum , el precio de XRP y otros precios de criptomonedas, todo en una sola plataforma. El ecosistema está comprometido con ayudar a los usuarios a operar de manera más inteligente mediante sus herramientas de trading impulsadas por IA, interoperabilidad entre tokens en Bitcoin, Ethereum, Solana y BNB Chain, y un acceso más amplio a los activos del mundo real. En el ámbito descentralizado, Bitget Wallet funciona como la principal billetera cripto no custodiada, compatible con más de 130 cadenas de bloques y millones de tokens. Ofrece trading multicadena, staking, pagos y acceso directo a más de 20000 DApps, con swaps avanzados y análisis de mercado integrados en la plataforma.

Bitget está impulsando la adopción de criptomonedas mediante alianzas estratégicas, como su rol como Socio Oficial de Criptomonedas de la Liga de Fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de EASTERN, SEA y LATAM. Alineado con su estrategia de impacto global, Bitget se ha unido a UNICEF para apoyar la educación en blockchain para 1,1 millones de personas para 2027. En el mundo del automovilismo, Bitget es el socio exclusivo de intercambio de criptomonedas de MotoGP™ , uno de los campeonatos más emocionantes del mundo.

Para preguntas de los medios, comuníquese con: media@bitget.com

Advertencia sobre riesgos: Los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuación y pueden experimentar una volatilidad significativa. Se recomienda a los inversores asignar únicamente fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado, y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. Siempre se debe buscar asesoramiento financiero independiente, y se debe considerar cuidadosamente la experiencia financiera personal y situación económica.. El rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas incurridas. Nada de lo contenido en este documento debe ser interpretado como asesoramiento financiero. Para más información, consulta nuestras Condiciones de uso .