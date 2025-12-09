Malgré un mois difficile, le fonds de protection de Bitget se maintient à 741 millions de dollars en moyenne en octobre 2025

VICTORIA, Seychelles, 09 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , la plus grande bourse universelle (UEX) au monde, a publié aujourd’hui son rapport d’octobre 2025 sur son fonds de protection, qui affiche une valorisation mensuelle moyenne de 741 435 710 dollars malgré un mois difficile sur les marchés des actifs numériques. Le 6 octobre, le fonds a atteint un pic à 811 031 000 dollars, puis un creux mensuel à 691 886 000 dollars le 17 octobre, conservant ainsi sa stabilité malgré la baisse générale des cours des cryptomonnaies.

Avec des corrections importantes et une volatilité accrue sur les principaux actifs, le mois d’octobre a en effet été l’un des plus turbulents de l’année pour le secteur. Dans ce contexte, le fonds de protection de Bitget, créé en 2022 avec un engagement initial de 300 millions de dollars, a continué de faire preuve de résilience et de transparence. En octobre, la moyenne du fonds reste supérieure de près de 147 % à son allocation initiale, ce qui confirme la capacité de la bourse universelle (UEX) à protéger les actifs de ses utilisateurs, même en période d’incertitude.

Conçu dans le but de protéger les utilisateurs en cas d’événements de marché exceptionnels, le fonds de protection offre à ces derniers un filet de sécurité vérifiable de manière indépendante. Les valorisations sont mises à jour quotidiennement en fonction des conditions de marché et des actifs détenus, ce qui permet de garantir à tout moment une visibilité complète sur la couverture disponible.

Parallèlement au fonds de protection, les preuves de réserves de Bitget (PoR) maintiennent un ratio de réserve d’au moins 1:1 pour la totalité des actifs des utilisateurs. Ensemble, ces initiatives forment un cadre de protection complet dans lequel les preuves de réserves (PoR) garantissent un soutien total, tandis que le fonds de protection offre une protection supplémentaire en période de forte volatilité.

« À mesure que nous évoluons vers une bourse universelle sans frontières, la sécurité et la transparence doivent être prioritaires. Supérieur à 700 millions de dollars, notre fonds de protection durable affiche chaque mois une transparence totale en publiant son montant exact, ce qui renforce la confiance des utilisateurs et leur permet d’interagir avec le marché en toute sérénité, même en période de forte volatilité », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget.

Le rapport d’octobre reflète un contexte de marché dans lequel les utilisateurs attachent une importance croissante aux garanties vérifiables, et pas seulement à la performance. À mesure que la participation mondiale augmente, le maintien de réserves stables au sein de notre fonds de protection permet de définir les attentes en matière de réponse aux incidents et de reprise d’activité, une approche qui s’inscrit parfaitement dans le cadre de la stratégie à long terme de Bitget en matière de sécurité des utilisateurs au sein de l’architecture UEX .

Pour obtenir un suivi en temps réel, veuillez consulter le fonds de protection ici .

À propos de Bitget

Fondée en 2018, Bitget est la plus grande bourse universelle (UEX) au monde, servant plus de 120 millions d’utilisateurs et donnant accès à des millions de jetons crypto, actions tokenisées, ETF et autres actifs du monde réel, tout en fournissant en temps réel les prix du Bitcoin , d’Ethereum , de XRP et d’autres cryptomonnaies, au sein d’une seule et même plateforme. L’écosystème vise à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à ses outils de trading alimentés par l’IA, l’interopérabilité entre jetons sur Bitcoin, Ethereum, Solana et BNB Chain, et entend étendre l’accès des utilisateurs aux actifs réels. Du côté décentralisé, Bitget Wallet est un portefeuille crypto non-dépositaire de premier plan qui prend en charge plus de 130 blockchains, ainsi que des millions de jetons. Il propose des services de trading multi-chaînes, de staking, de paiements, ainsi qu’un accès direct à plus de 20 000 DApps, mais aussi des fonctions de swap avancées et des analyses de marché, le tout intégré dans la plateforme.

Bitget entend faire adopter les cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’Est, de l’Asie du Sud-Est et de l’Amérique latine. Pour faire écho à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour soutenir l’éducation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Dans l’univers des sports mécaniques, Bitget est le partenaire officiel crypto exclusif du MotoGP™ , l’un des championnats les plus passionnants du monde.

