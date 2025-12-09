קרן ההגנה של Bitget באוקטובר 2025 שומרת על ממוצע של 741 מיליון דולר למרות התקופה הקשה

ויקטוריה, סיישל, Dec. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, פרסמה היום את דו"ח קרן ההגנה שלה מאוקטובר 2025, עם שווי חודשי ממוצע של 741,435,710 דולר, למרות חודש מאתגר בשווקי הנכסים הדיגיטליים. הקרן הגיעה לשיא של 811,031,000 דולר ב-6 באוקטובר ורשמה שפל חודשי של 691,886,000 דולר ב-17 באוקטובר, תוך שמירה על יציבות גם כאשר מחירי הקריפטו הרחבים ירדו.

אוקטובר סימן אחד החודשים הסוערים ביותר לתעשייה השנה, כאשר נכסים מרכזיים התמודדו עם תיקונים חדים ותנודתיות מוגברת. על רקע זה, קרן ההגנה של Bitget, שהוקמה ב-2022 עם התחייבות בסיסית של 300 מיליון דולר, המשיכה להפגין עמידות ושקיפות. הממוצע של הקרן באוקטובר נשאר כמעט 147% מעל ההקצאה המקורית, מה שמחזק את יכולת ה-UEX להגן על נכסי המשתמשים גם בתנאים בלתי צפויים.

קרן ההגנה מספקת רשת ביטחון עצמאית שניתן לאמת, שנועדה להגן על המשתמשים במהלך אירועי שוק חריגים. הערכות השווי מתעדכנות מדי יום בהתאם לתנאי השוק והחזקות הנכסים, כדי להבטיח שקיפות מלאה לכיסוי הזמין בכל רגע.

לצד קרן ההגנה, הוכחת עתודות (PoR) של Bitget שומרת על יחס רזרבה של 1:1 או גבוה יותר עבור כל נכסי המשתמשים. ביחד, היוזמות יוצרות מסגרת הגנה מקיפה כאשר ה-PoR מבטיח תמיכה מלאה, בעוד שקרן ההגנה מציעה שכבת הגנה נוספת בתקופות של תנודתיות קיצונית.

"כשאנו מתקדמים לעבר החלפה אוניברסלית ללא גבולות, הביטחון והשקיפות חייבים להוביל את הדרך. קרן הגנה מתמשכת מעל 700 מיליון דולר ושקיפות במספרי קרן ההגנה שלנו מדי חודש בונה אמון למשתמשים להשתלב בשוק בביטחון, אפילו בתנאים תנודתיים," אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget.

דו"ח אוקטובר משקף סביבה שוק שבה המשתמשים מחפשים יותר ויותר אמצעי הגנה שניתן לאימות, ולא רק ביצועים. ככל שההשתתפות הגלובלית גדלה, עתודות קרן ההגנה העקביות מסייעות לקבוע ציפיות לגבי תגובה והתאוששות לאירועים, ומהוות חלק מהגישה ארוכת הטווח של Bitget לבטיחות המשתמשים בתוך ארכיטקטורת ה-UEX .

למעקב בזמן אמת, אנא בקרו בקרן ההגנה כאן .

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם המשרתת למעלה מ-120 מיליון משתמשים עם גישה למיליוני אסימוני קריפטו, מניות אסימונים, מניות תעודות סל ונכסים אחרים בעולם האמיתי, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר הביטקוין, מחיר Ethereum, מחיר XRP ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים, הכול בפלטפורמה אחת. האקוסיסטם מחוייב לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם כלי המסחר המופעלים על ידי בינה מלאכותית, יכולת פעולה הדדית בין אסימונים בביטקויין, Ethereum, Solana ו- BNB Chain, וגישה רחבה יותר לנכסים בעולם האמיתי. בצד המבוזר, Bitget Wallet, פועל כארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית התומך ביותר מ- 130 רשתות בלוקצ'יין ומיליוני אסימונים. היא מציעה מסחר מרובה רשתות, הימורים, תשלומים וגישה ישירה ליותר מ-20,000 אפליקציות מבוזרות, עם המרות מתקדמות ותובנות שוק מובנות בפלטפורמה אחת.

Bitget מניעה את אימוץ הקריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM. בהתאם לאסטרטגיית ההשפעה הגלובלית שלה, Bitget חברה ל-UNICEF כדי לתמוך בחינוך לקריפטו לכ- 1.1 מיליון איש עד 2027. בעולם הספורט המוטורי בעולם הספורט המוטורי, Bitget היא שותפת בורסת המטבעות הקריפטוגרפים הבלעדית של MotoGP™, מאליפויות המרוצים המרתקות ביותר בעולם.

למידע נוסף, בקרו באתר: אתר | טוויטר | טלגרם | לינקדאין | Discord | Bitget Wallet



לפניות בנושא מדיה, אנא צרו קשר עם: media@bitget.com

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלכם או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לכם. אין לפרש דבר הכלול במסמך זה כייעוץ פיננסי. למידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו .

תמונות הנלוות להודעה לעיתונות זו זמינות בכתובות

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/613267e9-a67c-4ac3-8cf2-8cfa6608fd20