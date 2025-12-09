Dana Perlindungan Bitget Oktober 2025 Kekal Purata AS$741 Juta Walaupun Menghadapi “Slumptober”

VICTORIA, Seychelles, Dec. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, hari ini mengeluarkan laporan Dana Perlindungan bagi Oktober 2025, merekodkan purata penilaian bulanan sebanyak AS$741,435,710 meskipun pasaran aset digital berdepan keadaan yang amat mencabar. Dana tersebut mencecah paras tertinggi AS$811,031,000 pada 6 Oktober dan merekodkan paras terendah bulanan AS$691,886,000 pada 17 Oktober, sambil mengekalkan kestabilan walaupun harga kripto secara keseluruhan merosot.

Industri kripto menyaksikan Oktober sebagai salah satu bulan paling bergolak tahun ini, apabila aset utama mengalami pembetulan mendadak dan volatiliti meningkat mendadak. Dana Perlindungan Bitget, yang ditubuhkan pada tahun 2022 dengan komitmen asas sebanyak AS$300 juta, terus memperlihatkan ketahanan dan ketelusan dalam melindungi kepentingan pengguna. Purata dana bagi bulan Oktober kekal hampir 147% melebihi peruntukan asal, sekali gus menegaskan keupayaan UEX untuk melindungi aset pengguna walaupun dalam keadaan yang tidak menentu.

Dana Perlindungan menyediakan jaringan keselamatan yang boleh disahkan secara bebas, direka untuk melindungi pengguna semasa berlakunya peristiwa pasaran yang tidak normal. Penilaian dana dikemas kini setiap hari berdasarkan keadaan pasaran semasa dan pegangan aset, bagi memastikan keterlihatan penuh terhadap perlindungan yang tersedia pada setiap masa.

Seiring dengan Dana Perlindungan, Bukti Rizab (PoR) Bitget mengekalkan nisbah rizab 1:1 atau lebih tinggi bagi semua aset pengguna. Inisiatif ini secara bersama membentuk rangka kerja perlindungan yang menyeluruh, di mana Bukti Rizab (PoR) memastikan sokongan penuh, sementara Dana Perlindungan menawarkan lapisan pertahanan tambahan semasa tempoh turun naik yang melampau.

“Ketika kami bergerak menuju ke arah Universal Exchange tanpa sempadan, keselamatan dan ketelusan mesti menjadi keutamaan. Dana Perlindungan yang berterusan melebihi AS$700 juta, bersama ketelusan dalam laporan bulanan, membina kepercayaan pengguna untuk berinteraksi dengan pasaran dengan penuh yakin walaupun dalam keadaan yang tidak menentu,” kata Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif Bitget.

Laporan bulan Oktober mencerminkan persekitaran pasaran di mana pengguna semakin mencari perlindungan yang boleh disahkan, bukan sekadar prestasi. Seiring dengan peningkatan penyertaan global, rizab Dana Perlindungan yang konsisten membantu menetapkan jangkaan terhadap tindak balas dan pemulihan insiden, sekali gus menjadi sebahagian daripada pendekatan jangka panjang Bitget terhadap keselamatan pengguna dalam seni bina UEX .

Untuk penjejakan masa nyata, sila layari Dana Perlindungan di sini .

Perihal Bitget

Ditubuhkan pada 2018, Bitget ialah Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, yang berkhidmat kepada lebih 120 juta pengguna dengan akses kepada berjuta-juta token kripto, saham bertoken, ETF dan aset dunia sebenar yang lain, sambil menawarkan akses masa nyata kepada harga Bitcoin , harga Ethereum , harga XRP serta harga mata wang kripto lain, semuanya dalam satu platform tunggal. Ekosistem ini komited untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui alat dagangan yang berkuasa AI, kesalingoperasian antara token di rangkaian Bitcoin, Ethereum, Solana dan BNB Chain serta akses yang lebih luas kepada aset dunia sebenar. Di bahagian terdesentralisasi, Bitget Wallet beroperasi sebagai dompet kripto bukan jagaan terkemuka yang menyokong lebih 130 blockchain serta jutaan token. Ia menawarkan perdagangan berbilang rantaian, pertaruhan, pembayaran dan akses terus kepada lebih 20,000 DApp dengan pertukaran termaju serta cerapan pasaran yang disepadukan dalam satu platform tunggal.

Bitget sedang memacu penggunaan kripto melalui perkongsian strategik, antaranya berperanan sebagai Rakan Kongsi Kripto Rasmi Liga Bola Sepak Terunggul Dunia, LALIGA dalam pasaran TIMUR, SEA dan LATAM. Selaras dengan strategi impak globalnya, Bitget telah bekerjasama dengan UNICEF untuk menyokong pendidikan blockchain bagi 1.1 juta individu menjelang tahun 2027. Dalam dunia sukan permotoran, Bitget merupakan rakan eksklusif bursa mata wang kripto bagi MotoGP™ , salah satu kejohanan paling mendebarkan di dunia.

Amaran Risiko: Harga aset digital tertakluk kepada turun naik dan mungkin mengalami ketidakstabilan yang ketara. Pelabur disarankan agar hanya memperuntukkan dana yang mereka sanggup tanggung jika mengalami kerugian. Nilai mana-mana pelaburan boleh terjejas dan terdapat kemungkinan bahawa objektif kewangan mungkin tidak tercapai serta pelaburan pokok tidak dapat diperoleh semula. Nasihat kewangan bebas harus sentiasa didapatkan dan pengalaman dan kedudukan kewangan peribadi perlu dipertimbangkan dengan teliti. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Bitget tidak bertanggungjawab atas apa-apa kerugian yang mungkin dialami. Tiada apa-apa yang terkandung di sini harus dianggap sebagai nasihat kewangan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila rujuk Terma Penggunaan kami.