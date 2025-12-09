Fundo de Proteção Bitget de outubro de 2025 Mantém uma Média de US$741 Milhões, Apesar da Queda de Outubro

VICTORIA, Seychelles, Dec. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, divulgou hoje seu relatório do Fundo de Proteção de outubro de 2025, registrando uma avaliação mensal média de US$741.435.710, apesar de um mês desafiador nos mercados de ativos digitais. O fundo atingiu o pico de US$811.031.000 em 6 de outubro e registrou uma baixa mensal de US$691.886.000 em 17 de outubro, mantendo a estabilidade mesmo com o declínio dos preços mais amplos das criptomoedas.

Outubro foi um dos meses mais turbulentos para a indústria este ano, com os principais ativos enfrentando correções acentuadas e maior volatilidade. Neste contexto, o Fundo de Proteção da Bitget, estabelecido em 2022 com um compromisso base de US$300 milhões, continuou a demonstrar resiliência e transparência. A média de outubro do fundo permanece quase 147% acima da sua alocação original, reafirmando a capacidade da UEX de proteger os ativos dos usuários mesmo em condições imprevisíveis.

O Fundo de Proteção fornece uma rede de segurança verificável de forma independente, criada para proteger os usuários durante eventos anormais do mercado. As avaliações são atualizadas diariamente com base nas condições prevalecentes do mercado e nas participações de ativos, garantindo total visibilidade da cobertura disponível a qualquer momento.

Juntamente com o Fundo de Proteção, a Prova de Reservas (PoR) da Bitget mantém uma proporção de reserva de 1:1 ou superior para todos os ativos do usuário. Juntas, essas as iniciativas formam uma estrutura de proteção abrangente, com a PoR garantindo apoio completo, enquanto o Fundo de Proteção oferece uma camada adicional de defesa durante períodos de extrema volatilidade.

“Com o nosso avanço em direção a um Intercâmbio Universal sem fronteiras, a segurança e a transparência devem liderar o caminho. Um Fundo de Proteção sustentado acima de US$700 milhões e transparência dos nossos números do Fundo de Proteção mensais viabiliza que os usuários se envolvam no mercado com confiança, mesmo em condições voláteis”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget.

O relatório de outubro reflete um ambiente de mercado em que os usuários buscam cada vez mais salvaguardas verificáveis, não apenas desempenho. Com a crescente participação global, as reservas consistentes do Fundo de Proteção ajudam a definir expectativas em torno da resposta e recuperação de incidentes, fazendo parte da abordagem de longo prazo da Bitget para a segurança do usuário dentro da arquitetura da UEX .

Para acompanhamento em tempo real, visite o Fundo de Proteção aqui .

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 120 milhões de usuários com acesso a milhões de tokens de criptomoedas, ações tokenizadas, ETFs e outros ativos do mundo real, além de oferecer acesso em tempo real a preços de Bitcoin , preços de Ethereum , preços de XRP e outros preços de criptomoedas em uma única plataforma. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com suas ferramentas de negociação baseadas em IA, interoperabilidade entre tokens em Bitcoin, Ethereum, Solana e BNB Chain, e acesso mais amplo a ativos do mundo real. No lado descentralizado, o Bitget Wallet é executado como a principal carteira de criptomoedas sem custódia com suporte de mais de 130 blockchains e milhões de tokens. Ele oferece negociações em várias cadeias, staking, pagamentos e acesso direto a mais de 20.000 DApps, com swaps avançados e insights de mercado integrados à plataforma.

A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como Parceiro Oficial de Criptomoedas da LALIGA, a principal liga de futebol do mundo, nos mercados EASTERN, SEA e LATAM. Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. No mundo do automobilismo, a Bitget é a parceira exclusiva de troca de criptomoedas do MotoGP™ , uma corridas mais emocionantes do mundo.

Para mais informação, visite: Website | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para perguntas da mídia, contate: media@bitget.com

Aviso de Risco: Os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem ser significantemente voláteis. Os investidores são aconselhados a alocar apenas os fundos que podem perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado, e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam atingidos, nem que o investimento principal recuperado. Aconselhamento financeiro independente deve sempre ser obtido, e a experiência financeira pessoal e a posição devem ser cuidadosamente consideradas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por quaisquer perdas potenciais incorridas. Nada contido neste documento deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. Para mais informações, consulte nossos Termos de Uso .