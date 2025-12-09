BitMEX integra el servicio de Mercuryo para introducir la conversión de dinero fiat a criptomoneda

VICTORIA, Seychelles, Dec. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BitMEX, una de las bolsas de criptomonedas más seguras, anunció el día de hoy el lanzamiento de los servicios de conversión de dinero fiat a criptomonedas en su plataforma mediante una colaboración con Mercuryo, una plataforma global de infraestructura de pagos. La introducción de esta función permitirá a los usuarios de la bolsa comprar criptomonedas utilizando diversas monedas fiduciarias.

La disponibilidad de la conversión de Mercuryo en BitMEX simplificará la integración de nuevos usuarios, agilizando el proceso de conversión de activos fiat como dólares estadounidenses (USD) en tokens digitales para su uso en operaciones en la plataforma.

Los métodos de pago aceptados a través de la integración BitMEX-Mercuryo incluyen tarjetas de crédito, transferencias bancarias, Apple Pay y Google Pay. Mediante esta integración se admiten más de 30 monedas fiduciarias, disponibles para los operadores en todas las jurisdicciones elegibles*.

La integración permitirá que las cuentas de las usuarios se acrediten con la criptomoneda de su preferencia en cuestión de minutos. Con la pasarela de pago directamente integrada en BitMEX, los usuarios pueden convertir su dinero fiat en criptomonedas para realizar operaciones en los mercados al contado y de futuros de BitMEX, incluyendo bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) y Solana (SOL).

"La integración del servicio de conversión de Mercuryo en la plataforma BitMEX ofrece a los usuarios una forma robusta e intuitiva de convertir dinero fiat en la criptomoneda de su elección", comentó Raphael Polansky, director de crecimiento de BitMEX. "La experiencia del usuario (UX) es fundamental en las criptomonedas y Mercuryo cuenta con experiencia comprobada en ofrecer una experiencia de conversión óptima".

"La integración del servicio de conversión de Mercuryo ofrece a los operadores de BitMEX la comodidad de contar con una pasarela de confianza bajo una interfaz conocida", afirmó Petr Kozyakov, cofundador y director ejecutivo de Mercuryo. "Este es un paso importante para mejorar la experiencia de trading para millones de usuarios de BitMEX en todo el mundo".

Para más información sobre la nueva función de conversión de fiat a criptomonedas en BitMEX, visite esta página.

Acerca de BitMEX

BitMEX es la bolsa de criptoderivados OG, que ofrece a los operadores profesionales de criptomonedas una plataforma que satisface sus necesidades con baja latencia, gran liquidez de criptomonedas nativas y una confiabilidad inigualable.

Desde su fundación, no se ha perdido ninguna criptomoneda por intrusión o hackeo, lo que permite a los usuarios de BitMEX operar con seguridad, sabiendo que sus fondos están seguros. De este modo, también pueden tener acceso a los productos y herramientas que requieren para ser rentables. BitMEX también fue una de las primeras bolsas en publicar sus datos de prueba de las reservas y de prueba del pasivo en la cadena. La bolsa sigue publicando estos datos dos veces por semana, lo que demuestra que almacena y separa de forma segura los fondos que se le confían.

Para más información sobre BitMEX, visite el blog de BitMEX o www.bitmex.com, y síganos en Telegram, Twitter, Discord, y en nuestras comunidades en línea. Para más consultas, escriba a press@bitmex.com.

Acerca de Mercuryo

Mercuryo es un pionero e innovador en el cambiante ámbito de la Web3, ofreciendo una variedad de soluciones de pago junto con una funcionalidad integrada en cadena. Las soluciones intuitivas de Mercuryo están simplificando la experiencia para quienes se inician en el mundo de los tokens digitales. Desde 2018, Mercuryo se enorgullece de colaborar con líderes de la industria como MetaMask, Trust Wallet, Ledger, 1inch y PancakeSwap, entre muchos otros, con planes de expandirnos aún más a medida que continuamos innovando con nuestra gama de productos.

La fotografía que acompaña a este comunicado se encuentra disponible en: http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/39a40ee5-a009-459b-ac18-6613dfa7080b