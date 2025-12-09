NanoXplore annonce la nomination de Nima Moghimian au poste de chef de la direction technologique

MONTRÉAL, 09 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- NanoXplore inc. (« NanoXplore » ou la « Société ») (TSX : GRA et OTCQX : NNXPF), chef de file mondial dans le domaine du graphène, est heureuse d’annoncer la promotion de M. Nima Moghimian au poste de directeur de la technologie (« CTO »).

Nima apporte à son nouveau rôle une expertise scientifique de haut niveau et une solide expérience de leadership. Sa nomination témoigne de plus de dix ans de direction stratégique chez NanoXplore, marqués par un engagement constant en faveur des matériaux durables et des solutions de stockage d’énergie. Sous son influence, la Société a défini sa feuille de route en R&D, constitué son portefeuille mondial de propriété intellectuelle et orienté les stratégies réglementaires et de certification qui ont favorisé l’adoption industrielle à grande échelle des produits de NanoXplore.

Depuis son arrivée chez NanoXplore en 2015 en tant que l’un des premiers scientifiques, Nima a joué un rôle déterminant dans le développement des plateformes propriétaires de graphène et de matériaux avancés de la Société, contribuant à son évolution d’une jeune entreprise en démarrage vers un chef de file mondial des matériaux avancés. Nommé responsable de la R&D corporative en 2017, il supervise depuis l’ensemble des activités technologiques de NanoXplore, incluant le développement de produits, la propriété intellectuelle, les affaires réglementaires et la certification des produits pour toutes les unités d’affaires et filiales.

Depuis mars 2024, Nima siège également au conseil d’administration de PRIMA Québec, contribuant à la stratégie d’innovation de la province dans le domaine des matériaux avancés.

Nima détient un doctorat en génie mécanique de l’Université de Victoria, une maîtrise en nanoscience et nanotechnologie de l’Université de Barcelone, ainsi qu’un baccalauréat en génie des matériaux de l’Université Sharif de Technologie.

Rocco Marinaccio, chef de la direction de NanoXplore, a déclaré :

« Je suis ravi de la promotion bien méritée de Nima. Je ne doute aucunement qu’il continuera à jouer un rôle crucial dans l’orientation de NanoXplore vers la rentabilité tout en renforçant notre leadership dans le secteur du graphène. Nima a été essentiel au développement de notre procédé entièrement breveté de graphène sec, qui sera un moteur clé de la croissance de l’entreprise. Par ailleurs, son expertise approfondie en propriété intellectuelle, en technologies et en gestion de portefeuille de produits constituera un atout majeur dans la mise en œuvre de la stratégie de NanoXplore. »

