Mavenir confirma su estrategia de reenfoque en el núcleo móvil y su visión de IA con un equipo de liderazgo ampliado para acelerar la estrategia de redes nativas de IA

RICHARDSON, Texas, Dec. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, la empresa de software que construye redes móviles con diseño basado en inteligencia artificial (IA), anunció hoy un sólido equipo de liderazgo para acelerar su visión de redes telco-first, nativas en la nube y diseñadas con IA desde su concepción. Esta transformación sigue a la reciente recapitalización de la empresa y se alinea con una estrategia de producto renovada, centrada en el núcleo móvil, la automatización habilitada para IA y las plataformas nativas de la nube.

Nuevo modelo operativo alineado con prioridades estratégicas

El éxito en la inversión en IA comenzará con un enfoque integrado en IA, con implementaciones específicas que resuelvan problemas concretos con bajo riesgo, baja disrupción y beneficios constantes. Pero debe ir más allá de usar la IA como una capacidad aislada para complementar procesos existentes. Fundamentalmente, se trata de construir sistemas, desde el primer día, como parte de una visión mayor de operaciones basadas en agentes e impulsadas por intención, con inteligencia en todas partes.

La hoja de ruta de IA de Mavenir marca la transición de redes integradas con IA a redes nativas de IA, un cambio que redefine cómo los operadores gestionan y monetizan su infraestructura. Las redes integradas con IA aplican IA a funciones específicas, mientras que las redes nativas de IA incorporan inteligencia en la arquitectura central, permitiendo automatización completa, optimización en tiempo real y monetización a escala industrial.

Para agilizar la ejecución y avanzar en esta transición, Mavenir se está reorganizando en dos segmentos de negocio integrados, ambos con un enfoque compartido en la automatización mediante IA:

Núcleo de paquetes, mensajería, seguridad

Tecnologías de acceso de voz y radio

Apoyados por tecnologías de plataforma y nube, y soluciones empresariales.

Esta estructura aporta una responsabilidad más clara, mayor enfoque en el cliente y una ejecución más rápida en todas las líneas de producto e I+D.

Equipo de liderazgo sénior sólido

Como parte del nuevo modelo operativo, Mavenir está nombrando a varios líderes experimentados en roles clave, con efecto inmediato:

Uli Dopfer,

vicepresidente ejecutivo y director financiero (CFO)

Aporta más de 20 años de liderazgo financiero, recientemente como director financiero de ADTRAN Holdings. Uli supervisará las finanzas corporativas, operaciones financieras, planificación estratégica a largo plazo y recursos humanos.

Dejan Leskaroski,

vicepresidente ejecutivo y director de ingresos (CRO)

Anteriormente, dirigió los compromisos estratégicos de núcleo móvil de Mavenir y la gestión del ciclo de vida del producto. Definirá y liderará la estrategia global de ingresos y crecimiento comercial de Mavenir.

Michael Cooper,

vicepresidente ejecutivo y gerente general de núcleo de paquetes, seguridad y mensajería

Sobre la base de su liderazgo en el crecimiento del negocio de núcleo de paquetes, su función se amplía para incluir seguridad y mensajería, además de la responsabilidad adicional de I+D en Mavenir Digital Enablement (MDE).

Santhosh Kumar,

vicepresidente ejecutivo y gerente general de plataforma y nube

Con una trayectoria desde 2008 liderando despliegues globales de IMS y mensajería, y de ingeniería de plataformas en las carteras RAN e IMS. En este rol, liderará Ingeniería de Plataforma, el Centro de Entrega (COD) y soporte global de productos, con el objetivo de impulsar la consistencia de plataforma, acelerar la transformación hacia la nube y escalar la eficiencia operativa.

Sachin Karkala,

vicepresidente ejecutivo y gerente general de IMS y RAN

Líder en Mavenir por más de 18 años, Sachin ha impulsado transformaciones nativas en la nube y basadas en IA, soluciones avanzadas de red e implementaciones Open RAN a gran escala, al mismo tiempo que impulsaba innovaciones en IMS/VoLTE y llamadas por Wi-Fi. Ahora asume la posición de vicepresidente ejecutivo y gerente general de IMS y RAN, donde liderará las tecnologías de acceso de voz y radio, con el mandato de acelerar la evolución hacia redes nativas de AI, fortalecer el desempeño de I+D y ofrecer soluciones de próxima generación para operadores globales.

Sandeep Singh,

vicepresidente sénior y gerente general de soluciones empresariales

Sandeep se encargará del marketing de productos en todo el portafolio de Mavenir. Además de este rol ampliado, Sandeep mantendrá sus funciones como gerente general de la Unidad de Negocios de Digital Enablement (MDE), continuando el impulso de la innovación y crecimiento en los sistemas de apoyo empresarial.

El equipo de liderazgo sénior de Mavenir sigue siendo sólido y colaborativo, con Pardeep Kohli (presidente y director ejecutivo), Bejoy Pankajakshan (vicepresidente ejecutivo y director de tecnología y estrategia), BG Kumar (presidente de operaciones globales, operaciones de ventas y SCMP), Chuck Gilbert (vicepresidente ejecutivo y director legal), Brandon Larson (vicepresidente senior y gerente general, nube, estrategia comercial de AI e IMS) e Ilia Abramov (vicepresidente y gerente general de seguridad) continuando en sus funciones actuales. Su firme liderazgo y asociación aportarán continuidad y apoyo mientras trabajan en estrecha colaboración con los ejecutivos recién nombrados para acelerar la innovación, fortalecer el enfoque en el cliente y materializar la visión de redes nativas de IA de Mavenir.

Transiciones de liderazgo

La empresa también anuncia que Terry Hungle, vicepresidente ejecutivo y director financiero; Bahram Jalalizadeh, vicepresidente ejecutivo y director de ventas y marketing; Ashok Khuntia, presidente de redes centrales; y Anup Mahajan, vicepresidente sénior de ingeniería, harán la transición de sus cargos a finales de enero de 2026. La empresa agradece sinceramente sus contribuciones, liderazgo y dedicación que han dado forma al éxito de Mavenir. Terry continuará como Asesor Especial del Directorio, y Bahram seguirá participando como consultor para apoyar programas de clientes en curso.

Acelerar la innovación y el valor del cliente

"Mavenir fue la primera empresa en ofrecer productos nativos en la nube y contamos con más de 300 operadores que atienden a ~3.5 mil millones de suscriptores. A medida que nuestros clientes adoptan redes nativas de IA, estamos evolucionando nuestro modelo operativo para responder con mayor velocidad y claridad", dijo Pardeep Kohli, presidente y director ejecutivo. “Estamos muy contentos de dar la bienvenida a estos líderes excepcionales a Mavenir. Con un equipo sólido y un enfoque estratégico más preciso, estamos bien posicionados para ofrecer innovación y valor excepcional para nuestros clientes".

"El compromiso de Mavenir con soluciones diseñadas con IA va de la mano con el fortalecimiento de las relaciones con nuestros clientes clave en el núcleo móvil", dijo Hubert de Pesquidoux, presidente ejecutivo y socio ejecutivo de Siris. "Este equipo de liderazgo ampliado aporta la experiencia necesaria para impulsar nuestra agenda de crecimiento rentable y reforzar nuestra posición como líder del sector. Esperamos acelerar la innovación y ofrecer un valor sostenible para todas las partes interesadas".

Mirando hacia adelante

Con un modelo operativo unificado, un plan de acción estratégico renovado y una capacidad de liderazgo ampliada, Mavenir se posiciona para liderar la transición de la industria de redes integradas con IA hacia redes nativas de IA, ofreciendo automatización, inteligencia y agilidad que los operadores necesitan en la próxima era de la evolución de las telecomunicaciones.

Acerca de Mavenir

Mavenir impulsa redes inteligentes, automatizadas y programables mediante el desarrollo de soluciones de software telco-first, nativas en la nube y diseñadas con IA desde su concepción para operadores móviles. La profunda experiencia de la empresa en el dominio de las telecomunicaciones se ha demostrado con más de 300 operadores en más de 120 países, que en conjunto atienden a más del 50% de los suscriptores del mundo. Mavenir combina su profunda experiencia en telecomunicaciones con conocimientos en la nube, TI y habilidades en ciencias de datos esenciales ​para resolver los desafíos reales de los clientes. Sus soluciones de software comprobadas son diseñadas con AI desde su origen, ofreciendo un futuro nativo de inteligencia artificial y la evolución de los operadores a TechCos.

Para más información visite, www.mavenir.com

