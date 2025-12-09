Mavenir confirme sa stratégie de recentrage sur son segment Mobile Core et sa vision de l’IA avec une équipe de direction élargie afin d’accélérer sa stratégie de réseau IA native

RICHARDSON, Texas, 09 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, l’éditeur de logiciels spécialisé dans l’élaboration de réseaux mobiles alimentés par l’IA dès la conception, a annoncé aujourd’hui la mise en place d’une équipe de direction solide afin d’accélérer la concrétisation de sa vision : des réseaux alimentés par l’IA, cloud-native et axés sur les télécommunications. Cette restructuration fait suite à la récente recapitalisation de l’entreprise et s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle stratégie produit axée sur le segment Mobile Core, l’automatisation basée sur l’IA et les plateformes cloud-natives.

Un nouveau modèle opérationnel aligné sur les priorités stratégiques

Pour réussir dans le domaine de l’IA, il faut commencer par adopter une approche intégrée, avec des déploiements ciblés qui résolvent des problèmes spécifiques tout en présentant un risque et une perturbation faibles, et proposant des avantages constants. Toutefois, il est nécessaire d’aller au-delà de l’utilisation de l’IA comme une simple solution isolée pour améliorer les processus existants. Il s’agit avant tout de mettre en place, dès le premier jour, des systèmes qui s’inscrivent dans une vision plus large de l’IA, celle d’opérations autonomes, guidées par l’intention et dotées d’une intelligence omniprésente.

La feuille de route de Mavenir en matière d’IA marque la transition des réseaux intégrant l’IA vers les réseaux IA-natives, une évolution qui redéfinit la manière dont les opérateurs exploitent et monétisent leur infrastructure. Les réseaux intégrant l’IA appliquent l’IA à des fonctions spécifiques, tandis que les réseaux IA-natives intègrent l’intelligence dans l’architecture centrale, permettant une automatisation complète, une optimisation en temps réel et une monétisation à l’échelle industrielle.

Afin de rationaliser son exécution et de faire progresser sa feuille de route visant à passer d’un réseau intégrant l’IA à un réseau IA-native, Mavenir se redéfinit en deux segments commerciaux intégrés, tous deux axés sur l’automatisation de l’IA :

Cœur de paquet, messagerie, sécurité

Technologies d’accès vocal et radio

Prise en charge par des technologies de plateforme et de cloud et des solutions commerciales.

Cette structure favorise une responsabilisation plus nette, une orientation client plus précise et une exécution plus rapide sur l’ensemble des gammes de produits et de la R&D.

Une équipe de direction solide

Dans le cadre de son nouveau modèle opérationnel, Mavenir nomme plusieurs dirigeants chevronnés à des postes clés, avec effet immédiat :

Uli Dopfer,

Vice-président exécutif et directeur financier (CFO)

Fort de plus de 20 ans d’expérience dans la direction financière, il occupait plus récemment le poste de CFO chez ADTRAN Holdings. Uli supervisera les finances de l’entreprise, les opérations financières, la planification stratégique à long terme et les ressources humaines.

Dejan Leskaroski,

Vice-président exécutif et directeur des recettes (CRO)

Il dirigeait auparavant les engagements stratégiques de Mavenir sur le segment Mobile Core et la gestion du cycle de vie des produits. Dejan définira et pilotera la stratégie mondiale de Mavenir en matière de recettes et de croissance commerciale.

Michael Cooper,

Vice-président exécutif et directeur général, segment Packet Core, Security & Messaging

Fort de son leadership éprouvé dans la croissance de l’unité commerciale Packet Core, Michael étend désormais ses fonctions aux activités Packet Core, Security et Messaging, tout en assumant des responsabilités supplémentaires dans le domaine de la R&D Digital Enablement (MDE) de Mavenir.

Santhosh Kumar,

Vice-président exécutif et directeur général, segment Plateforme et Cloud

Depuis sa titularisation en 2008, il s’est distingué par son leadership dans le déploiement mondial de solutions IMS et de messagerie, ainsi que dans l’ingénierie de plateformes pour les portefeuilles RAN et IMS. À ce poste, Santhosh dirigera l’ingénierie des plateformes, le centre de livraison (COD) et le support produit mondial avec pour mission d’améliorer la cohérence des plateformes, d’accélérer la transition vers le cloud et d’optimiser l’efficacité opérationnelle à l’échelle de l’entreprise.

Sachin Karkala,

Vice-président exécutif et directeur général, IMS & RAN

Dirigeant chez Mavenir depuis plus de 18 ans, Sachin a mené à bien des transitions cloudnatives et basées sur l’IA, des solutions réseau avancées et des déploiements Open RAN à grandeéchelle, tout en restant à la pointe des innovations dans les domaines des appels IMS/VoLTE et WiFi. Il occupe désormais le poste de vice-président exécutif et directeur général, secteur IMS et RAN, où il dirigera les technologies d’accès vocal et radio avec pour mission d’accélérer l’évolution de l’IA native, de renforcer les performances en matière de R&D et de fournir des solutions de nouvellegénération aux opérateurs mondiaux.

Sandeep Singh,

Vice-président senior et directeur général, secteur Solutions commerciales

Sandeep sera responsable du marketing produit pour l’ensemble du portefeuille de produits de Mavenir. En plus de ce poste élargi, Sandeep conservera ses responsabilités de directeur général de l’unité commerciale Digital Enablement (MDE) et continuera à stimuler l’innovation et la croissance dans les systèmes de soutien aux entreprises.

L’équipe de direction de Mavenir reste solide et collaborative, avec Pardeep Kohli (président et PDG), Bejoy Pankajakshan (vice-président exécutif et directeur de la technologie et de la stratégie), BG Kumar (président des opérations mondiales, des opérations commerciales et du SCMP), Chuck Gilbert (vice-président exécutif et directeur juridique), Brandon Larson (vice-président senior et directeur général, secteur stratégie commerciale Cloud, IA et IMS) et Ilia Abramov (vice-président et directeur général, secteur sécurité) conservant leurs fonctions actuelles. Leur leadership et leur partenariat indéfectibles assureront la continuité et le soutien nécessaires dans le cadre de leur collaboration étroite avec les nouveaux dirigeants afin d’accélérer l’innovation, de renforcer l’orientation client et de concrétiser la vision de Mavenir en matière de réseau natif de l’IA.

Transition de sa direction

La société annonce également que Terry Hungle, vice-président exécutif et directeur financier, Bahram Jalalizadeh, vice-président exécutif et directeur des ventes et du marketing, Ashok Khuntia, président de Core Networks, et Anup Mahajan, vice-président senior de l’ingénierie, quitteront leurs fonctions à la fin du mois de janvier 2026. La société leur exprime sa sincère gratitude pour leur contribution, leur leadership et leur dévouement, qui ont contribué au succès de Mavenir. Terry poursuivra ses fonctions de conseiller particulier auprès du conseil d’administration, tandis que Bahram restera consultant afin d’apporter son soutien aux programmes clients en cours.

Accélérer l’innovation et la valeur client

« Mavenir a été la première entreprise à proposer des produits cloud-native et compte plus de 300 opérateurs desservant environ 3,5 milliards d’abonnés. Alors que nos clients adoptent les réseaux AI-native, nous faisons évoluer notre modèle opérationnel afin de répondre avec plus de rapidité et de clarté », a déclaré Pardeep Kohli, président et PDG. « Nous sommes ravis d’accueillir ces leaders exceptionnels chez Mavenir. Grâce à une équipe solide et à une stratégie plus ciblée, nous sommes bien placés pour offrir à nos clients des innovations et une valeur ajoutée exceptionnelle. »

« L’engagement de Mavenir à fournir des solutions alimentées par l’IA va de pair avec le renforcement des relations avec nos principaux clients dans le domaine des réseaux mobiles », a déclaré Hubert de Pesquidoux, président exécutif et associé exécutif chez Siris. « Cette équipe de direction élargie apporte l’expertise nécessaire pour mener à bien notre programme de croissance rentable et renforcer notre position de leader du secteur. Nous sommes impatients d’accélérer l’innovation et d’offrir une valeur durable à l’ensemble des parties prenantes. »

Perspectives

Grâce à un modèle opérationnel unifié, une feuille de route stratégique renouvelée et des capacités de leadership élargies, Mavenir se positionne comme le leader de la transition du secteur des réseaux intégrant l’IA vers des réseaux natifs IA, apportant l’automatisation, l’intelligence et l’agilité dont les opérateurs ont besoin pour la prochaine ère d’évolution des télécommunications.

À propos de Mavenir

Mavenir développe des réseaux intelligents, automatisés et programmables grâce à des solutions logicielles cloud natives, conçues avec l’IA dès la conception et destinées aux opérateurs mobiles. L’expertise approfondie de l’entreprise dans le domaine des télécoms a été démontrée par des déploiements auprès de plus de 300 opérateurs dans plus de 120 pays, qui desservent ensemble plus de 50 % des abonnés mondiaux. Mavenir allie une solide expérience des télécoms à une expertise cloud et informatique, ainsi qu’à des compétences en science des données, essentielles pour relever les défis concrets de ses clients. Ses solutions logicielles éprouvées sont élaborées par intégration de l’IA dès la conception, offrant ainsi aux entreprises technologiques un avenir basé sur l’IA et l’évolution des opérateurs.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.mavenir.com

