Mavenir מאשרת מיקוד מחדש של האסטרטגיה בליבת המובייל ובחזון הבינה המלאכותית עם צוות הנהלה מורחב להאצת אסטרטגיית הרשת המבוססת על בינה מלאכותית

Mavenir, חברת התוכנה שבונה רשתות מובייל שמבוססות מראש על בינה מלאכותית, הכריזה על צוות הנהלה חזק לצורך האצת חזונה לרשתות ענן מבוססות בינה מלאכותית, שממוקדות קודם כל בטלקומוניקציה. שינוי זה מגיע לאחר גיוס ההון מחדש האחרון של החברה והוא מתיישר עם אסטרטגיית מוצרים מרועננת המתמקדת בליבת המובייל, במיכון מבוסס בינה מלאכותית ופלטפורמות שפועלות באופן טבעי בענן.

מודל תפעולי חדש המותאם לעדיפויות אסטרטגיות

השקעה מוצלחת בבינה מלאכותית תתחיל בגישה משולבת בבינה מלאכותית, פריסות ממוקדות שפותרות בעיות מסוימות עם סיכון נמוך, הפרעות נמוכות ותגמולים יציבים. אבל עליה ללכת מעבר לשימוש בבינה מלאכותית כיכולת בנפרד כדי להעצים תהליכים קיימים. חשוב מכך, מדובר בבניית מערכות, מהיום הראשון, להיות חלק מחזון בינה מלאכותית רחב יותר של פעולות סוכנות ומכוונות, עם מודיעין בכל מקום.

מפת הדרכים של Mavenir ל-AI מסמנת את המעבר מרשתות משולבות בינה מלאכותית לרשתות מבוססות בינה מלאכותית, שינוי שמגדיר מחדש את האופן שבו מפעילים מנהלים ומממנים את התשתיות שלהם. רשתות משולבות בינה מלאכותית מיישמות בינה מלאכותית לפונקציות ספציפיות, בעוד שרשתות מבוססות בינה מלאכותית משלבות אינטליגנציה בארכיטקטורה המרכזית, ומאפשרות אוטומציה מלאה, אופטימיזציה בזמן אמת ומונטיזציה בקנה מידה תעשייתי.

כדי לייעל את הביצוע ולקדם את מפת הדרכים של רשת משולבת בבינה מלאכותית לרשת מקורית, Mavenir מתיישרת מחדש לשני מגזרים עסקיים משולבים, שניהם עם דגש משותף על אוטומציה של בינה מלאכותית:

ליבת חבילות , העברת הודעות , ואבטחה

טכנולוגיות גישה קולית ורדיו

נתמך על ידי טכנולוגיות פלטפורמה וענן ופתרונות עסקיים.

מבנה זה מביא אחריות ברורה יותר, מיקוד לקוח חד יותר וביצוע מהיר יותר בין קווי המוצרים והמו"פ.

צוות הנהגה בכיר חזק

כחלק ממודל התפעול החדש, Mavenir ממנה מספר מנהלים מנוסים לתפקידים מרכזיים החל מיידית:

אולי דופפר , סגן נשיא ביצועי ומנהל כספים ראשי ( CFO )

מביא ניסיון של יותר מ-20 שנה במנהיגות פיננסית , לאחרונה כמנהל כספים ראשי ב- ADTRAN Holdings . אולי יפקח על מימון תאגידי , פעילות פיננסית , תכנון אסטרטגי לטווח ארוך ומשאבי אנוש .





דג'אן לסקרוסקי , סגן נשיא ביצועי ומנהל הכנסות ראשי ( CRO )

בעבר הוביל את המעורבות האסטרטגית בליבת המובייל של Mavenir כמו גם את ניהול מחזור חיי המוצר . דג'אן יגדיר וינהל את אסטרטגיית ההכנסות הגלובלית והצמיחה המסחרית של Mavenir .





מייקל קופר , סגן נשיא ביצועי ומנכ"ל , ליבת חבילות , אבטחה והעברת הודעות

בהתבסס על מנהיגותו המוכחת של מייקל בקידום צמיחה עבור היחידה העסקית של ליבת החבילות , תפקידו מתרחב כעת וכולל עסקי ליבת חבילות , אבטחה והעברת הודעות , תוך לקיחת אחריות נוספת על המחקר והפיתוח של Mavenir בתחום ההעצמה הדיגיטלית ( MDE ).





סנטוש קומאר , סגן נשיא ביצוע ומנכ"ל , פלטפורמה וענן

מצטרף לאחר קדנציה שהחלה ב-2008 בה בולטת ההובלה של תחום פריסות ה- IMS והעברת המסרים הגלובליות , והנדסת פלטפורמות לאורך כל הפורטפוליו של RAN ו- IMS . בתפקיד זה , סנטוש יוביל את הנדסת הפלטפורמות , מרכז האספקה ​​ ( COD ) ותמיכה הגלובלית במוצרים , עם מנדט לקידום עקביות בפלטפורמות , האצת ההמרה לענן ושיפור היעילות התפעולית ברחבי החברה .





סאצ'ין קארקלה , סגן נשיא ביצועי ומנכ"ל , IMS ו- RAN

סאצ'ין , מהובילים ב- Mavenir מזה למעלה מ-18 שנה , הניע המרות לעבודה טבעית בענן ואת הבינה המלאכותית , פתרונות רשת מתקדמים ופריסות Open RAN בקנה מידה גדול , תוך שהוא מניע חלוציות בחדשנות IMS/VoLTE ושיחות Wi-Fi . כעת הוא נוטל על עצמו את תפקיד סגן נשיא ביצועי ומנכ"ל לתחום ב- IMS ו- RAN , שם יוביל טכנולוגיות גישה קולית ורדיו עם מנדט להאצת התפתחות הבינה המלאכותית , חיזוק של ביצועי המחקר והפיתוח , ואספקה של פתרונות מהדור הבא עבור מפעילות גלובליות .





סאנדיפ סינג , סגן נשיא בכיר ומנכ"ל , פתרונות עסקיים

סאנדיפ יהיה אחראי לשיווק המוצרים לאורך כל הפורטפוליו של Mavenir . בנוסף לתפקיד מורחב זה , סאנדיפ ימשיך להיות מנכ"ל היחידה העסקית של ההעצמה הדיגיטלית (MDE ) , וימשיך לקדם חדשנות וצמיחה במערכות תמיכה עסקיות .





צוות ההנהגה הבכיר של Mavenir נשאר חזק ומשתף פעולה, עם פרדיפ קוהלי (נשיא ומנכ"ל), בג'וי פנקאג'קשאן (סגן נשיא בכיר ומנהל טכנולוגיה ואסטרטגיה ראשי), בי.ג'י. קומאר (נשיא תפעול גלובלי, תפעול מכירות ו-SCMP), צ'אק גילברט (סגן נשיא בכיר ומנהל משפטי ראשי), ברנדון לארסון (סגן נשיא בכיר & מנהל כללי, ענן, AI ואסטרטגיית עסקים IMS), ואיליה אברמוב (סגן נשיא ומנכ"ל כללי, אבטחה) ממשיכים בתפקידיהם הנוכחיים. ההנהגה והשותפות האיתנה שלהם יספקו המשכיות ותמיכה כשהם עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם המנהלים החדשים כדי להאיץ חדשנות, לחזק את המיקוד בלקוחות ולספק את חזון הרשת המקורי של Mavenir לבינה מלאכותית.

חילופי הנהלה

החברה גם מודיעה כי טרי האנגל, סגן נשיא בכיר ומנהל כספים ראשי; בהרם ג'לאליזאדה, סגן נשיא בכיר וראש מחלקת מכירות ושיווק; אשוק חונטיה, נשיא רשתות הליבה; ואנופ מהאג'אן, סגן נשיא בכיר להנדסה, יעברו מתפקידיהם בסוף ינואר 2026. החברה מביעה תודה מעומק הלב על תרומותיהם, מנהיגותם ומסירותם שעיצבו את הצלחת Mavenir. טרי ימשיך כיועץ מיוחד לדירקטוריון, ובהרם יישאר מעורב כיועץ לתמיכה בתוכניות לקוחות מתמשכות.

האצת חדשנות וערך הלקוחות

"Mavenir הייתה הראשונה שסיפקה מוצרים מבוססי ענן ויש לה מעל 300 מפעילים המשרתים למעלה מ- 3.5 מיליארד מנויים. כאשר לקוחותינו מאמצים רשתות מבוססות בינה מלאכותית, אנו מפתחים את מודל התפעול שלנו כך שיגיב במהירות ובבהירות רבה יותר," אמר פרדיפ קוהלי (Pardeep Kohli), נשיא ומנכ"ל. "אנו נרגשים לקבל את המנהלים יוצאי הדופן הללו ל- Mavenir. עם צוות חזק ומיקוד אסטרטגי חד יותר, אנו ממוקמים היטב לספק חדשנות וערך יוצא דופן ללקוחותינו."

"המחויבות של Mavenir לספק פתרונות AI-by-design הולכת יד ביד עם חיזוק הקשרים עם הלקוחות המרכזיים שלנו בליבת המובייל," אמר הוברט דה פסקידו (Hubert de Pesquidoux), יו"ר בכיר ושותף בכיר ב-Siris. "צוות ההנהגה המורחב הזה מביא את המומחיות הנחוצה לקידום אג'נדת הצמיחה הרווחית שלנו ולחזק את מעמדנו כמובילים בתעשייה. אנו מצפים להאיץ חדשנות ולספק ערך בר-קיימא לכל בעלי העניין".

במבט קדימה

עם מודל תפעולי מאוחד, מפת דרכים אסטרטגית מחודשת ויכולת מנהיגות מורחבת, Mavenir ממקמת את עצמה להוביל את המעבר של התעשייה משילוב AI לרשתות מבוססות AI, ולספק את האוטומציה, האינטליגנציה והגמישות שהמפעילים זקוקים להם בעידן הבא של התפתחות התקשורת.

אודות Mavenir

Mavenir מאפשרת רשתות חכמות, אוטומטיות וניתנות לתכנות באמצעות פיתוח פתרונות תוכנה מבוססי בינה מלאכותית עבור מפעילי סלולר. המומחיות העמוקה של החברה בתחום הטלקומוניקציה הוכחה באמצעות פריסות עם יותר מ- 300 שירותי תקשורת ברחבי העולם ביותר מ-120 מדינות, המשרתים יחד יותר מ-50% מכלל המשתמשים בעולם. Mavenir משלבת את ניסיון הטלקומוניקציה העמוק שלה עם מומחיות הענן וה-IT ומערכי מדעי הנתונים החיוניים לפתרון אתגרי לקוחות אמיתיים. פתרונות התוכנה המוכחים שלה הם בינה מלאכותית בעיצוב, ומספקים את העתיד המקורי של בינה מלאכותית ואת התפתחות המפעילים ל-TechCos.

למידע נוסף, בקרו באתר www.mavenir.com

למידע נוסף – מדיה:

Mavenir PR Contacts:



Emmanuela SpiteriPR@mavenir.com

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire