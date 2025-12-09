Mavenir Mengonfirmasi Strategi Fokus Ulang pada Inti Jaringan Seluler dan Visi AI dengan Perluasan Tim Pemimpin untuk Mempercepat Penerapan Strategi Jaringan Berbasis AI

RICHARDSON, Texas, Dec. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, perusahaan perangkat lunak yang membangun jaringan seluler yang mengintegrasikan AI sejak tahap perancangan, hari ini mengumumkan pembentukan tim pemimpin yang kuat untuk mempercepat visinya terhadap jaringan yang dirancang khusus untuk operator telekomunikasi seluler, berbasis cloud, dan mengintegrasikan AI sejak tahap perancangan. Transformasi ini merupakan kelanjutan dari rekapitalisasi perusahaan baru-baru ini dan selaras dengan strategi produk yang diperbarui, yang berfokus pada komponen inti dalam jaringan seluler, otomatisasi berkemampuan AI, serta platform berbasis cloud.

Model Operasional Baru yang Selaras dengan Prioritas Strategis

Keberhasilan investasi dalam AI berawal dari pendekatan yang terintegrasi dengan AI, melalui penerapan yang terarah untuk menyelesaikan masalah tertentu dengan risiko rendah, minim gangguan, dan hasil yang stabil. Namun, penerapannya harus melampaui penggunaan AI sebagai kemampuan yang terpisah untuk memperkuat proses yang sudah ada. Yang tidak kalah penting, ini tentang membangun sistem sejak hari pertama agar menjadi bagian dari visi AI yang lebih besar yang terdiri dari operasi berbasis agen dan intent, dengan kecerdasan yang tertanam di setiap aspek.

Peta jalan AI Mavenir menandai transisi dari jaringan yang terintegrasi dengan AI menuju jaringan berbasis AI. Ini merupakan suatu pergeseran yang mendefinisikan ulang cara operator menjalankan dan memonetisasi infrastruktur mereka. Jaringan yang terintegrasi dengan AI menerapkan AI pada fungsi-fungsi tertentu, sedangkan jaringan berbasis AI menanamkan kecerdasan langsung ke dalam arsitektur inti sehingga memungkinkan otomatisasi penuh, pengoptimalan secara real time, dan monetisasi dalam skala industri.

Untuk menyederhanakan eksekusi dan mendorong pelaksanaan peta jalan jaringan dari yang terintegrasi dengan AI menjadi berbasis AI, Mavenir melakukan penyelarasan ulang pada dua segmen bisnis terintegrasi, yang keduanya memiliki fokus bersama pada otomatisasi berbasis AI:

Inti jaringan seluler yang terpusat, pengiriman pesan, keamanan

Teknologi akses radio, suara

Didukung oleh teknologi platform dan cloud serta solusi bisnis.

Struktur ini menghadirkan akuntabilitas yang lebih jelas, fokus pelanggan yang lebih tajam, serta eksekusi yang lebih cepat di seluruh lini produk dan Litbang.

Tim Pemimpin Senior yang Kuat

Sebagai bagian dari model operasional baru, Mavenir mengangkat beberapa pemimpin berpengalaman ke peran-peran kunci yang segera berlaku efektif:

Uli Dopfer,

Executive Vice President & Chief Financial Officer (CFO)

Memiliki pengalaman kepemimpinan lebih dari 20 tahun di bidang keuangan, terakhir menjabat sebagai CFO ADTRAN Holdings. Uli akan memimpin keuangan perusahaan, operasional keuangan, perencanaan strategis jangka panjang, serta Sumber Daya Manusia.

Memiliki pengalaman kepemimpinan lebih dari 20 tahun di bidang keuangan, terakhir menjabat sebagai CFO ADTRAN Holdings. Uli akan memimpin keuangan perusahaan, operasional keuangan, perencanaan strategis jangka panjang, serta Sumber Daya Manusia. Dejan Leskaroski,

Executive Vice President & Chief Revenue Officer (CRO)

Sebelumnya memimpin keterlibatan strategis inti seluler dan manajemen siklus hidup produk Mavenir. Dejan akan merumuskan dan mendorong strategi pendapatan global serta pertumbuhan komersial Mavenir.

Sebelumnya memimpin keterlibatan strategis inti seluler dan manajemen siklus hidup produk Mavenir. Dejan akan merumuskan dan mendorong strategi pendapatan global serta pertumbuhan komersial Mavenir. Michael Cooper,

Executive Vice President & General Manager, Inti Jaringan Seluler yang Terpusat, Keamanan & Pengiriman Pesan

Berdasarkan rekam jejak kepemimpinan Michael yang telah terbukti dalam mendorong pertumbuhan untuk unit bisnis inti jaringan seluler yang terpusat, perannya kini diperluas untuk mencakup bisnis inti jaringan seluler yang terpusat, keamanan, dan pengiriman pesan, sekaligus mengemban tanggung jawab tambahan atas Litbang untuk Mavenir's Digital Enablement (MDE).

Berdasarkan rekam jejak kepemimpinan Michael yang telah terbukti dalam mendorong pertumbuhan untuk unit bisnis inti jaringan seluler yang terpusat, perannya kini diperluas untuk mencakup bisnis inti jaringan seluler yang terpusat, keamanan, dan pengiriman pesan, sekaligus mengemban tanggung jawab tambahan atas Litbang untuk Mavenir's Digital Enablement (MDE). Santhosh Kumar,

Executive Vice President & General Manager, Platform & Cloud

Setelah masa jabatan sejak 2008 yang ditandai dengan kepemimpinan dalam implementasi IMS dan pengiriman pesan global serta dalam rekayasa platform di seluruh portofolio RAN dan IMS. Dalam peran ini, Santhosh akan memimpin Platform Engineering, Center of Delivery (COD), dan dukungan produk global dengan mandat untuk mendorong konsistensi platform, mempercepat transformasi cloud, dan meningkatkan skala efisiensi operasional di seluruh perusahaan.

Setelah masa jabatan sejak 2008 yang ditandai dengan kepemimpinan dalam implementasi IMS dan pengiriman pesan global serta dalam rekayasa platform di seluruh portofolio RAN dan IMS. Dalam peran ini, Santhosh akan memimpin Platform Engineering, Center of Delivery (COD), dan dukungan produk global dengan mandat untuk mendorong konsistensi platform, mempercepat transformasi cloud, dan meningkatkan skala efisiensi operasional di seluruh perusahaan. Sachin Karkala,

Executive Vice President & General Manager, IMS & RAN

Sebagai pemimpin di Mavenir selama lebih dari 18 tahun, Sachin telah mendorong transformasi berbasiscloud dan AI, solusi jaringan tingkat lanjut, serta implementasi Open RAN berskalabesar, sekaligus memelopori inovasi dalam IMS/VoLTE dan panggilan telepon melalui WiFi. Beliau kini menjabat sebagai EVP & General Manager, IMS & RAN, untuk memimpin teknologi akses radio dan suara dengan mandat untuk mempercepat evolusi berbasis AI, memperkuat kinerja Litbang, serta menghadirkan solusi generasi berikutnya bagi operator global.

Sebagai pemimpin di Mavenir selama lebih dari 18 tahun, Sachin telah mendorong transformasi berbasiscloud dan AI, solusi jaringan tingkat lanjut, serta implementasi Open RAN berskalabesar, sekaligus memelopori inovasi dalam IMS/VoLTE dan panggilan telepon melalui WiFi. Beliau kini menjabat sebagai EVP & General Manager, IMS & RAN, untuk memimpin teknologi akses radio dan suara dengan mandat untuk mempercepat evolusi berbasis AI, memperkuat kinerja Litbang, serta menghadirkan solusi generasi berikutnya bagi operator global. Sandeep Singh,

Senior Vice President & General Manager, Solusi Bisnis

Sandeep akan bertanggung jawab atas pemasaran produk di seluruh portofolio produk Mavenir. Selain peran yang diperluas ini, Sandeep juga akan mempertahankan tanggung jawabnya sebagai GM untuk Unit Bisnis Mavenir's Digital Enablement (MDE), dan akan terus mendorong inovasi serta pertumbuhan dalam sistem pendukung bisnis.

Tim pemimpin senior Mavenir tetap kuat dan kolaboratif, dengan adanya Pardeep Kohli (President & CEO), Bejoy Pankajakshan (EVP & Chief Technology & Strategy Officer), BG Kumar (President Operasi Global, Operasi Penjualan & SCMP), Chuck Gilbert (EVP & Chief Legal Officer), Brandon Larson (SVP & GM, Strategi Bisnis Cloud, AI & IMS), dan Ilia Abramov (VP & GM, Keamanan) yang tetap melanjutkan posisi mereka saat ini. Kepemimpinan dan kolaborasi mereka yang solid akan memberikan kesinambungan dan dukungan saat mereka bekerja sama secara erat dengan para eksekutif yang baru diangkat untuk mempercepat inovasi, memperkuat fokus pada pelanggan, dan mewujudkan visi jaringan Mavenir yang berbasis AI.

Transisi Kepemimpinan

Perusahaan juga mengumumkan bahwa Terry Hungle, Executive Vice President dan Chief Financial Officer; Bahram Jalalizadeh, Executive Vice President dan Kepala Penjualan dan Pemasaran; Ashok Khuntia, President Jaringan Inti; dan Anup Mahajan, Senior Vice President Bagian Rekayasa, akan mengakhiri masa jabatan mereka pada akhir Januari 2026. Perusahaan menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas kontribusi, kepemimpinan, dan dedikasi mereka yang turut membentuk kesuksesan Mavenir. Terry akan tetap menjabat sebagai Penasihat Khusus bagi Dewan, dan Bahram akan tetap terlibat sebagai konsultan untuk mendukung program pelanggan yang sedang berjalan.

Mempercepat Inovasi dan Nilai bagi Pelanggan

“Mavenir merupakan perusahaan pertama yang menghadirkan produk berbasis cloud dan kini melayani lebih dari 300 operator dengan sekitar 3,5 miliar pelanggan. “Ketika para pelanggan kami mulai mengadopsi jaringan berbasis AI, kami pun mengembangkan model operasional kami agar dapat merespons dengan kecepatan dan kejelasan yang lebih besar,” ujar Pardeep Kohli, President dan CEO. “Kami antusias menyambut bergabungnya para pemimpin luar biasa ini ke Mavenir. Dengan tim yang kuat dan fokus strategis yang lebih tajam, kami berada pada posisi yang tepat untuk menghadirkan inovasi dan nilai luar biasa bagi pelanggan kami.”

“Komitmen Mavenir untuk menghadirkan solusi yang mengintegrasikan AI sejak tahap perancangan berjalan beriringan dengan upaya memperkuat hubungan dengan pelanggan utama kami di bidang inti jaringan seluler,” ujar Hubert de Pesquidoux, Kepala Eksekutif dan Mitra Eksekutif di Siris. “Perluasan jajaran tim pemimpin kami menghadirkan keahlian yang diperlukan untuk mendorong agenda pertumbuhan kami yang menguntungkan dan memperkuat posisi kami sebagai pemimpin industri. Kami menantikan percepatan inovasi dan terwujudnya nilai berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.”

Menatap ke Depan

Dengan model operasional yang terpadu, peta jalan strategis yang diperbarui, serta kapasitas kepemimpinan yang diperluas, Mavenir berada pada posisi ideal untuk memimpin transisi industri dari jaringan yang terintegrasi dengan AI menuju jaringan berbasis AI, yang menghadirkan otomatisasi, kecerdasan, dan kelincahan yang dibutuhkan operator dalam era evolusi telekomunikasi berikutnya.

Tentang Mavenir

Mavenir menghadirkan jaringan cerdas, otomatis, dan dapat diprogram melalui pengembangan solusi perangkat lunak yang mengutamakan telekomunikasi, berbasis cloud, dan yang mengintegrasikan AI sejak tahap perancangan, untuk operator seluler. Keahlian mendalam perusahaan ini di bidang telekomunikasi telah terbukti melalui implementasi bersama dengan lebih dari 300 operator secara global di lebih dari 120 negara, yang secara bersama-sama melayani lebih dari 50% pelanggan di dunia. Mavenir menggabungkan pengalaman telekomunikasinya yang mendalam dengan keahlian cloud dan TI serta set keterampilan sains data yang sangat penting untuk memecahkan tantangan nyata yang dihadapi pelanggan. Solusi perangkat lunaknya yang telah terbukti mengintegrasikan AI sejak tahap perancangan, sehingga membawa masa depan yang sepenuhnya berbasis AI dan membantu operator bertransformasi menjadi perusahaan teknologi (TechCos).

Untuk mendapatkan informasi selengkapnya, kunjungi www.mavenir.com

Kontak Humas Mavenir: