マベニア、AIネイティブネットワーク戦略の推進に向け経営陣を拡充し、モバイルコアとAIビジョンに関する戦略への再注力を確認

テキサス州リチャードソン発, Dec. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AIを設計段階から組み込んだAIバイデザインモバイルネットワークを構築するソフトウェア企業であるマベニア (Mavenir) は本日、通信事業者を第一に考えた、クラウドネイティブな、AIバイデザインネットワークというビジョンを加速させるための強力な経営陣を発表した。 この変革は、同社の最近の資本再編に続くものであり、モバイルコア、AIによる自動化、クラウドネイティブなプラットフォームに重点を置いた刷新された製品戦略に沿ったものである。

戦略的優先事項に沿った新たな事業運営モデル

AIへの投資の成功は、AI統合型アプローチ、すなわち、特定の課題解決のためのターゲットを定めた導入から始まる。このアプローチは、低リスクで混乱が少なく、着実な成果をもたらす。 しかし、既存のプロセスを増強するだけの機能として、独立してAIを利用するだけでは不十分である。 肝要なのは、当初からあらゆる場所のインテリジェンスを活用した、自律的でインテントドリブンな運用という大規模なAIビジョンの一部となるシステムを構築することである。

マベニアのAIロードマップは、AI統合型ネットワークからAIネイティブネットワークへの移行を示すものであり、この移行は通信事業者がインフラを運用・収益化する方法を再定義する。 AI統合型ネットワークが、特定の機能にAIを適用するのに対し、AIネイティブネットワークは、コアアーキテクチャにインテリジェンスを組み込み、完全な自動化、リアルタイムの最適化、産業規模での収益化を実現する。

実行を効率化し、AI統合型からAIネイティブネットワークへのロードマップを推進するため、マベニアはいずれもAI自動化を共通の焦点として、次の2つの統合ビジネスセグメントへの再編成を進めている。

パケットコア、メッセージング、セキュリティ

音声・無線アクセス技術

いずれもプラットフォームとクラウド技術およびビジネスソリューションによりサポートされる。

この構造により、製品ラインと研究開発において、より明確な責任体制、より徹底した顧客重視、より迅速な実行が実現される。

強力な上級経営陣

新たな事業運営モデルの一環として、マベニアは即日付けで複数の経験豊富なリーダーを重要な役職に任命した。

ユリ・ドプファー (Uli Dopfer)、

エグゼクティブバイスプレジデント兼最高財務責任者 (CFO)

20年以上の財務のリーダーシップ経験を持ち、直近ではアドトラン・ホールディングス (ADTRAN Holdings) のCFOを務めた。 ウリは、コーポレートファイナンス、財務業務、長期戦略計画、人事部門を統括する。

デヤン・レスカロスキ (Dejan Leskaroski)、

エグゼクティブバイスプレジデント兼最高収益責任者 (CRO)

以前は、マベニアの戦略的モバイルコア事業および製品ライフサイクル管理を指揮。 デヤンは、マベニアのグローバル収益戦略および商業的成長の策定と推進を担当する。

マイケル・クーパー (Michael Cooper)、

エグゼクティブバイスプレジデント兼パケットコア、セキュリティ、メッセージング担当ゼネラルマネージャー

パケットコア事業部の成長を牽引してきた実績あるリーダーシップを基盤に、マイケルの役割はパケットコア、セキュリティ、メッセージング事業を含むものへと拡大される。また、同氏はマベニアのデジタル・イネーブルメント (Mavenir’s Digital Enablement、MDE) の研究開発に対する責任も担うことになる。

サントシュ・クマール (Santhosh Kumar)、

エグゼクティブバイスプレジデント兼プラットフォーム＆クラウド担当ゼネラルマネージャー

2008年からの在職中に、グローバルなIMSおよびメッセージングの導入、RANおよびIMSポートフォリオ全体のプラットフォームエンジニアリングでリーダーシップを発揮してきた。 この役職で、サントッシュは、プラットフォームの一貫性の向上、クラウド変革の推進、全社的な業務効率の拡大を使命として、プラットフォームエンジニアリング、センター・オブ・デリバリー (COD)、グローバルな製品サポートを指揮する。

サチン・カルカラ (Sachin Karkala)、

エグゼクティブバイスプレジデント兼IMS & RAN担当ゼネラルマネージャー

マベニアで18年以上のキャリアを持つリーダーとして、サチンは、クラウドネイティブおよびAI変革、高度なネットワークソリューション、大規模Open RAN導入を推進するとともに、IMS/VoLTEおよびWi-Fi通話における革新を先導してきた。--- 現在は、エグゼクティブバイスプレジデント兼IMS & RAN担当ゼネラルマネージャーを務め、AIネイティブの進化を推進し、研究開発のパフォーマンスを強化し、グローバル通信事業者に次世代ソリューションを提供することを使命として、音声・無線アクセス技術を指揮する。--

サンディープ・シン (Sandeep Singh)、

シニアバイスプレジデント兼ビジネスソリューションズ担当ゼネラルマネージャー

サンディープは、マベニアの全製品ポートフォリオにわたる製品マーケティングを担当する。 さらに、デジタル・イネーブルメント (MDE) 事業部のゼネラルマネージャーの役職を継続し、ビジネスサポートシステムにおける革新と成長を推進し続ける。

マベニアの上級経営陣は、引き続き強力かつ協力的であり、パルディープ・コーリ (Pardeep Kohli) (社長兼CEO)、ベジョイ・パンカジャクシャン (Bejoy Pankajakshan) (エグゼクティブバイスプレジデント兼最高技術・戦略責任者)、BGクマール (BG Kumar) (グローバルオペレーション、セールスオペレーション＆SCMP担当プレジデント)、チャック・ギルバート (Chuck Gilbert) (エグゼクティブバイスプレジデント兼最高法務責任者)、ブランドン・ラーソン (Brandon Larson) (シニアバイスプレジデント兼クラウド、AI＆IMSビジネス戦略担当ゼネラルマネージャー) 、イリア・アブラモフ (バイスプレジデント兼セキュリティ担当ゼネラルマネージャー) が現在の役職を継続する。 上級経営陣は、革新の推進、顧客重視の強化、マベニアのAIネイティブネットワークのビジョンの実現に向けて、新たに任命された幹部と緊密に連携し、揺るぎないリーダーシップとパートナーシップを通じて継続性とサポートを提供する。

リーダーシップの移行

また、テリー・ハングル (Terry Hungle) (エグゼクティブバイスプレジデント兼最高財務責任者)、バハラーム・ジャラリザデ (Bahram Jalalizadeh) (エグゼクティブバイスプレジデント兼営業・マーケティング責任者)、アショク・クンティア (Ashok Khuntia) (コアネットワーク事業担当プレジデント)、アヌプ・マハジャン (Anup Mahajan) (エンジニアリング担当シニアバイスプレジデント) が2026年1月末をもって現職を退任することを発表する。 マベニアの成功を築いた同氏らの貢献、リーダーシップ、献身に対し、心からの感謝の意を表明する。 テリーは取締役会特別顧問として、バハラームは継続的な顧客プログラムを支援するコンサルタントとして、引き続き関与する。

革新と顧客価値の推進

「マベニアは、クラウドネイティブ製品を初めて提供した企業であり、約35億人の加入者にサービスを提供している300社以上の通信事業者を顧客として抱えています。 顧客がAIネイティブネットワークを採用する中、当社はより迅速かつ明確に対応するため、事業運営モデルを進化させています」と、社長兼CEOのパルディープ・コーリは述べている。 「卓越したリーダーをマベニアに迎え入れることを大変嬉しく思います。 強力なチームとより明確な戦略的焦点により、顧客に革新と優れた価値を提供できる態勢が整いました。」

「AIバイデザインのソリューションを提供するというマベニアの取り組みは、モバイルコア分野における主要顧客との関係強化と密接に関連しています」と、サイリス (Siris) の会長兼エグゼクティブパートナーであるユベール・ド・ペスキドゥー (Hubert de Pesquidoux) は述べている。 「この拡充した経営陣は、当社の高収益の成長アジェンダを推進し、業界リーダーとしての地位を強化するために必要な専門知識をもたらします。 革新を加速させ、すべての関係者に持続可能な価値を提供することを期待しています」。

今後の展望

統一された事業運営モデル、刷新された戦略ロードマップ、拡充した経営陣により、マベニアは業界のAI統合型ネットワークからAIネイティブネットワークへの移行を先導する態勢を整え、通信事業者が必要とする自動化、インテリジェンス、アジリティを通信業界の次の進化の時代において提供する。

