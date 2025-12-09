Mavenir, AI 네이티브 네트워크 전략 위해 경영진 확대 재편하며 모바일 코어와 AI 비전에 다시 전략적 초점 맞춘다

텍사스 리처드슨, Dec. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 소프트웨어 기반의 AI 설계(AI-by-design) 모바일 네트워크 구축 기업인 Mavenir가 통신사 중심, 클라우드 네이티브, AI 설계에 기반한 네트워크 비전을 가속화하고자 강력한 경영진을 구축한다. 이 변화는 회사의 최근 자본 재편에 따른 결정으로, 모바일 코어, AI 기반 자동화, 클라우드 네이티브 플랫폼에 초점을 맞춰 새롭게 단장한 제품 전략에도 부합한다.

전략적 우선순위에 부합하는 새로운 운영 모델

성공적인 AI 투자는 낮은 리스크, 적은 방해, 꾸준한 성과를 보장하며 문제를 해결하는 데 목표를 둔 AI 통합 접근법에서부터 시작해야 한다. 그러나 기존의 프로세스를 강화하기 위한 독립적 기능의 일부로 AI를 활용하는 데 그쳐서는 안 된다. 중요한 것은 처음부터 모든 곳에 인텔리전스가 작동하는 에이전트 및 의도 위주 운영이라는, 좀 더 거시적인 AI 비전의 일환으로 시스템을 구축하는 것이다.

Mavenir의 AI 로드맵은 AI 통합에서 AI 네이티브 네트워크로의 전환을 의미한다. 이 변화는 통신사들이 인프라를 운영하고 그를 통해 수익을 창출하는 방식을 재정의한다. AI 통합 네트워크는 AI를 구체적인 기능에 적용한다. 반면 AI 네이티브 네트워크는 코어 아키텍처 자체에 인텔리전스를 통합해 완전한 자동화, 실시간 최적화, 산업 규모의 수익화를 실현한다.

AI 통합에서 AI 네이티브 네트워크로의 전환 로드맵을 간소하게 실행하고 발전시키기 위해 Mavenir는 사업을 2개의 핵심 부문으로 재편한다. 두 사업부 모두 AI 자동화에 초점을 맞춘다.

패킷 코어, 메시지, 보안

음성, 무선 접속 기술

이 사업 구조는 제품 라인과 R&D 전반에 걸쳐 좀 더 명확한 책임성과 고객 중심 접근, 신속한 실행을 실현한다.

강력한 고위 임원진

Mavenir는 새로운 운영 모델의 일환으로 즉시 효력이 발생하는 중책에 베테랑 리더들을 임명한다.

Uli Dopfer,

수석부사장&최고재무책임자(CFO)

20년 넘게 재무 분야에서 리더십 경험을 쌓았고, 최근에는 ADTRAN Holdings에서 CFO를 지냈다. Uli는 기업 재무, 재무 운영, 장기 전략 기획 및 인적자원 업무를 총괄할 예정이다.

20년 넘게 재무 분야에서 리더십 경험을 쌓았고, 최근에는 ADTRAN Holdings에서 CFO를 지냈다. Uli는 기업 재무, 재무 운영, 장기 전략 기획 및 인적자원 업무를 총괄할 예정이다. Dejan Leskaroski,

수석부사장&최고수익책임자(CRO)

이전에 Mavenir의 전략적 모바일 코어 업무 및 제품 라이프사이클 관리를 총괄했다. Dejan은 앞으로 Mavenir의 글로벌 수익 전략 및 상업 성장을 이끌 것이다.

이전에 Mavenir의 전략적 모바일 코어 업무 및 제품 라이프사이클 관리를 총괄했다. Dejan은 앞으로 Mavenir의 글로벌 수익 전략 및 상업 성장을 이끌 것이다. Michael Cooper,

수석부사장&패킷 코어, 보안 및 메시지 총괄 관리자

Michael은 패킷 코어 사업부의 성장을 견인하며 인정받은 리더십을 바탕으로 향후 패킷 코어, 보안, 메시지 사업을 총괄하고, Mavenir의 디지털 구현(MDE) R&D를 새롭게 책임질 것이다.

Michael은 패킷 코어 사업부의 성장을 견인하며 인정받은 리더십을 바탕으로 향후 패킷 코어, 보안, 메시지 사업을 총괄하고, Mavenir의 디지털 구현(MDE) R&D를 새롭게 책임질 것이다. Santhosh Kumar,

수석부사장&플랫폼 및 클라우드 총괄 관리자

2008년부터 글로벌 IMS와 메시지 구축, RAN과 IMS 포트폴리오 전반에 걸친 플랫폼 엔지니어링 분야에서 리더십을 발휘하며 경험을 쌓았다. Santhosh는 플랫폼 엔지니어링, 딜리버리 센터(COD), 글로벌 제품 지원을 총괄하면서 플랫폼 일관성 강화, 플랫폼 전환 가속화, 전사 차원의 운영 효율성 확대를 주도할 것이다.

2008년부터 글로벌 IMS와 메시지 구축, RAN과 IMS 포트폴리오 전반에 걸친 플랫폼 엔지니어링 분야에서 리더십을 발휘하며 경험을 쌓았다. Santhosh는 플랫폼 엔지니어링, 딜리버리 센터(COD), 글로벌 제품 지원을 총괄하면서 플랫폼 일관성 강화, 플랫폼 전환 가속화, 전사 차원의 운영 효율성 확대를 주도할 것이다. Sachin Karkala,

수석부사장&IMS 및 RAN 총괄 관리자

18년 넘게 Mavenir 임원이었던 Sachin은 클라우드 네이티브 및 AI 전환, 첨단 네트워크 솔루션, 대규모 Open RAN 구축을 이끄는 동시에 IMS/VoLTE와 Wi-Fi 통화 분야의 혁신을 견인해왔다. 앞으로 부사장이자 IMS&RAN 총괄 관리자를 맡아 AI 네이티브 진화 가속화, R&D 성과 강화, 글로벌 통신사를 위한 차세대 솔루션 구현 등의 임무를 책임지며 음성과 무선 접속 기술을 주도할 것이다.

18년 넘게 Mavenir 임원이었던 Sachin은 클라우드 네이티브 및 AI 전환, 첨단 네트워크 솔루션, 대규모 Open RAN 구축을 이끄는 동시에 IMS/VoLTE와 Wi-Fi 통화 분야의 혁신을 견인해왔다. 앞으로 부사장이자 IMS&RAN 총괄 관리자를 맡아 AI 네이티브 진화 가속화, R&D 성과 강화, 글로벌 통신사를 위한 차세대 솔루션 구현 등의 임무를 책임지며 음성과 무선 접속 기술을 주도할 것이다. Sandeep Singh,

수석부사장&비즈니스 솔루션 총괄 관리자

Sandeep은 Mavenir의 총 제품 포트폴리오의 마케팅을 총괄할 예정이다. 이와 더불어 Sandeep은 디지털 구현(MDE) 사업부의 총괄 관리자 직책을 유지하며 비즈니스 지원 시스템의 혁신 및 성장을 계속해서 이끌어갈 것이다.

Pardeep Kohli(사장&CEO), Bejoy Pankajakshan(EVP&최고기술 및 전략 책임자), BG Kumar(글로벌 운영, 세일즈 운영SCMP 총괄 사장), Chuck Gilbert(EVP&최고법률책임자), Brandon Larson(SVP&클라우드, AI 및 IMS 사업 전략 총괄 관리자), Ilia Abramov(VP&보안 총괄 관리자) 등은 기존 직책을 유지한다. Mavenir의 고위 임원진은 앞으로도 계속 최선을 다해 협력할 계획이다. 이들은 확고한 리더십과 파트너십을 통해 새로 임명된 임원진과 긴밀히 협력하며 혁신을 가속화하고, 고객 중심 접근을 높이고, Mavenir의 AI 네이티브 네트워크 비전을 실현하는 데 지속성과 지원을 제공할 것이다.

리더십 재편

수석부사장 겸 최고재무책임자 Terry Hungle, 수석부사장 겸 세일즈 및 마케팅 총괄 Bahram Jalalizadeh, 코어 네트워크 총괄 사장 Ashok Khuntia, 엔지니어링 총괄 수석부사장 Anup Mahajan은 2026년 1월 말 퇴임한다. 회사는 Mavenir의 성공을 이끈 이들의 공헌, 리더십, 헌신에 깊은 감사를 전한다. Terry는 이사회 특별 고문으로 계속 활동하며, Bahram은 현재 운영 중인 고객 프로그램을 지원하기 위해 컨설턴트로 참여한다.

혁신과 고객 가치 실현에 속도

사장이자 CEO인 Pardeep Kohli 는“Mavenir는 클라우드 네이티브 제품을 최초로 공급한 기업으로, 약 35억 명의 가입자에게 서비스를 제공하는 통신사 300여 곳을 고객사로 두었다. 고객사들이 AI 네이티브 네트워크를 도입하고 있는 만큼 우리는 좀 더 빠르고 명확하게 대응하고자 운영 모델을 진화하고 있다. Mavenir 탁월한 리더들을 맞이하게 되어 대단히 기쁘다. 우리는 강력한 팀과 더욱 선명한 전략적 우선순위를 바탕으로 혁신과 탁월한 가치를 고객사에 제공하는 데 유리한 자리를 점하고 있다.

Siris의 경영 회장 겸 경영 파트너인 Hubert de Pesquidoux는 “AI 설계 솔루션을 제공하겠다는 Mavenir의 약속은 모바일 코어 분야의 핵심 고객사들과 관계를 강화하는 것과 떼어놓을 수 없다. 이번에 확대 재편된 경영진은 수익성 좋은 성장 전략을 추진하고 업계 대표 기업으로서 입지를 다지는 데 필요한 전문성을 두루 갖췄다. 모든 이해관계자를 만족시키는 혁신 가속화와 지속 가능한 가치 창출을 기대한다”라고 말했다.

미래 전망

Mavenir는 통합 운영 모델, 새로 수립한 전략 로드맵, 확대 재편된 리더십 역량을 바탕으로 업계가 AI 통합에서 AI 네이티브 네트워크로 전환하는 과정을 선도할 준비를 갖추고 있다. 이로써 진화한 차세대 통신 분야에서 통신사들이 요구하는 자동화, 지능화, 민첩성을 제공할 것이다.

Mavenir 소개

Mavenir는 모바일 통신사를 위해 통신사 중심(telco-first), 클라우드 네이티브, AI-by-design 소프트웨어 솔루션을 개발하여 지능형·자동화·프로그래머블 네트워크를 가능하게 하고 있다. 회사는 전 세계 120개국, 300여 개 통신사에 구축된 실적을 통해 깊은 통신 도메인 전문성을 입증했으며, 이는 전 세계 가입자의 50% 이상을 지원하는 규모다. Mavenir는 이러한 통신 분야 경험에 더해, 클라우드·IT 기술, 데이터 과학 역량을 결합해 실제 고객 문제를 해결하는 데 필요한 기반을 갖추고 있다. Mavenir의 검증된 소프트웨어 솔루션은 처음부터 AI 기반으로 설계되어 있어, AI-네이티브 네트워크의 미래와 통신사업자의 ‘TechCo’로의 진화를 실현하는 데 기여하고 있다.

