Mavenir Mengesahkan Strategi Penumpuan Semula pada Teras Mudah Alih dan Visi AI dengan Pasukan Kepimpinan yang Diperluas untuk Mempercepatkan Strategi Rangkaian AI-Native

RICHARDSON, Texas, Dec. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, syarikat perisian yang membangunkan rangkaian mudah alih berasaskan reka bentuk AI, hari ini mengumumkan pasukan kepimpinan yang kukuh untuk mempercepatkan visinya bagi rangkaian yang mengutamakan telekomunikasi, berasaskan awan dan direka bentuk dengan kecerdasan buatan. Transformasi ini susulan daripada pengumpulan semula modal syarikat baru-baru ini dan sejajar dengan strategi produk yang diperbaharui, yang memberi tumpuan kepada teras mudah alih, automasi berasaskan AI serta platform berasaskan awan.

Model Operasi Baharu Selaras dengan Keutamaan Strategik

Pelaburan yang berjaya dalam AI akan bermula dengan pendekatan bersepadu AI, melalui pelaksanaan yang disasarkan untuk menyelesaikan masalah khusus dengan risiko rendah, gangguan minimum dan ganjaran yang stabil. Namun, ia mesti melangkaui penggunaan AI sebagai keupayaan yang terasing untuk menambah baik proses sedia ada. Yang paling penting, ia berkaitan dengan membina sistem sejak hari pertama agar menjadi sebahagian daripada visi AI yang lebih besar — operasi berasaskan agen dan niat, dengan kecerdasan di setiap peringkat.

Peta hala tuju AI Mavenir menandakan peralihan daripada rangkaian bersepadu AI kepada rangkaian AI-Natif, satu perubahan yang mentakrifkan semula cara pengendali mengurus dan menjana pendapatan daripada infrastruktur mereka. Rangkaian bersepadu AI menggunakan AI bagi fungsi tertentu, manakala rangkaian asli AI mengintegrasikan kecerdasan ke dalam seni bina teras, sekali gus membolehkan automasi penuh, pengoptimuman masa nyata dan pengewangan berskala industri.

Untuk memperkemas pelaksanaan dan memajukan peta hala tuju daripada rangkaian bersepadu AI kepada rangkaian AI-natif, Mavenir sedang menyusun semula kepada dua segmen perniagaan bersepadu, kedua-duanya dengan tumpuan bersama terhadap automasi berasaskan AI:

Teras paket, pemesejan, keselamatan

Suara, teknologi capaian radio mudah alih

Disokong oleh teknologi platform dan awan serta penyelesaian perniagaan.

Struktur ini membawa kepada akauntabiliti yang lebih jelas, tumpuan pelanggan yang lebih tajam, serta pelaksanaan yang lebih pantas merentasi kategori produk serta R&D.

Pasukan Kepimpinan Kanan yang Kukuh

Sebagai sebahagian daripada model operasi baharu, Mavenir melantik beberapa pemimpin berpengalaman ke jawatan utama yang berkuat kuasa serta‑merta:

Uli Dopfer,

Naib Presiden Eksekutif & Ketua Pegawai Kewangan (CFO)

Membawa lebih 20 tahun pengalaman kepimpinan kewangan, dan baru-baru ini sebagai CFO di ADTRAN Holdings. Uli akan menyelia kewangan korporat, operasi kewangan, perancangan strategik jangka panjang dan Sumber Manusia.

Membawa lebih 20 tahun pengalaman kepimpinan kewangan, dan baru-baru ini sebagai CFO di ADTRAN Holdings. Uli akan menyelia kewangan korporat, operasi kewangan, perancangan strategik jangka panjang dan Sumber Manusia. Dejan Leskaroski,

Naib Presiden Eksekutif & Ketua Pegawai Hasil (CRO)

Sebelum ini mengetuai penglibatan strategik teras mudah alih Mavenir dan pengurusan kitaran hayat produk. Dejan akan mentakrif dan memacu strategi hasil global Mavenir serta pertumbuhan komersial.

Sebelum ini mengetuai penglibatan strategik teras mudah alih Mavenir dan pengurusan kitaran hayat produk. Dejan akan mentakrif dan memacu strategi hasil global Mavenir serta pertumbuhan komersial. Michael Cooper,

Naib Presiden Eksekutif & Pengurus Besar, Packet Core, Keselamatan & Pemesejan

Berdasarkan kepimpinan terbukti Michael dalam memacu pertumbuhan untuk unti perniagaan packet core, peranannya kini diperluas untuk merangkumi perniagaan packet core, keselamatan dan pemesejan, di samping mengambil tanggungjawab tambahan untuk Digital Enablement (MDE) R&D Mavenir.

Berdasarkan kepimpinan terbukti Michael dalam memacu pertumbuhan untuk unti perniagaan packet core, peranannya kini diperluas untuk merangkumi perniagaan packet core, keselamatan dan pemesejan, di samping mengambil tanggungjawab tambahan untuk Digital Enablement (MDE) R&D Mavenir. Santhosh Kumar,

Naib Presiden Eksekutif & Pengurus Besar, Platform & Awan

Sejak tahun 2008, beliau telah menunjukkan kepimpinan dalam pelaksanaan IMS dan pemesejan di peringkat global serta dalam kejuruteraan platform merentasi portfolio RAN dan IMS. Dalam peranan ini, Santhosh akan mengetuai Kejuruteraan Platform, Center of Delivery (COD) serta sokongan produk global dengan mandat untuk meningkatkan konsistensi platform, mempercepat transformasi awan serta meningkatkan kecekapan operasi di seluruh syarikat.

Sejak tahun 2008, beliau telah menunjukkan kepimpinan dalam pelaksanaan IMS dan pemesejan di peringkat global serta dalam kejuruteraan platform merentasi portfolio RAN dan IMS. Dalam peranan ini, Santhosh akan mengetuai Kejuruteraan Platform, Center of Delivery (COD) serta sokongan produk global dengan mandat untuk meningkatkan konsistensi platform, mempercepat transformasi awan serta meningkatkan kecekapan operasi di seluruh syarikat. Sachin Karkala,

Naib Presiden Eksekutif & Pengurus Besar, IMS & RAN

Sebagai pemimpin Mavenir selama lebih 18 tahun, Sachin telah memacu transformasi asli awan dan AI, penyelesaian rangkaian termaju serta pelaksanaan Open RAN berskala besar sambil menerajui inovasi dalam IMS/VoLTE dan panggilan WiFi. Beliau kini memegang jawatan EVP & Pengurus Besar, IMS & RAN, di mana beliau akan mengetuai teknologi suara dan capaian radio dengan mandat untuk mempercepat evolusi AI-native, mengukuhkan prestasi R&D serta menyampaikan penyelesaian generasi seterusnya untuk pengendali global.

Sebagai pemimpin Mavenir selama lebih 18 tahun, Sachin telah memacu transformasi asli awan dan AI, penyelesaian rangkaian termaju serta pelaksanaan Open RAN berskala besar sambil menerajui inovasi dalam IMS/VoLTE dan panggilan WiFi. Beliau kini memegang jawatan EVP & Pengurus Besar, IMS & RAN, di mana beliau akan mengetuai teknologi suara dan capaian radio dengan mandat untuk mempercepat evolusi AI-native, mengukuhkan prestasi R&D serta menyampaikan penyelesaian generasi seterusnya untuk pengendali global. Sandeep Singh,

Naib Presiden Kanan & Pengurus Besar, Penyelesaian Perniagaan

Sandeep akan bertanggungjawab ke atas pemasaran produk merentasi keseluruhan portfolio produk Mavenir. Selain daripada peranan yang diperluas ini, Sandeep akan mengekalkan tanggungjawabnya sebagai Pengurus Besar untuk Digital Enablement (MDE) Business Unit dan akan terus memacu inovasi serta pertumbuhan dalam sistem sokongan perniagaan.

Pasukan kepimpinan kanan Mavenir kekal kukuh dan kolaboratif, dengan Pardeep Kohli (Presiden & Ketua Pegawai Eksekutif), Bejoy Pankajakshan (Naib Presiden Eksekutif & Ketua Pegawai Teknologi & Strategi), BG Kumar (Presiden Operasi Global, Operasi Jualan & SCMP), Chuck Gilbert (Naib Presiden Eksekutif & Ketua Pegawai Undang‑Undang), Brandon Larson (Naib Presiden Kanan & Pengurus Besar, Strategi Perniagaan Awan, AI & IMS), serta Ilia Abramov (Naib Presiden & Pengurus Besar, Keselamatan) yang terus berkhidmat dalam peranan semasa mereka. Kepimpinan dan kerjasama mereka yang teguh akan memberikan kesinambungan serta sokongan ketika mereka bekerjasama rapat dengan eksekutif yang baru dilantik untuk mempercepat inovasi, memperkukuh fokus pelanggan dan menyampaikan visi rangkaian AI-native Mavenir.

Peralihan Kepimpinan

Syarikat juga mengumumkan bahawa Terry Hungle, Naib Presiden Eksekutif & Ketua Pegawai Kewangan; Bahram Jalalizadeh, Naib Presiden Eksekutif & Ketua Jualan dan Pemasaran; Ashok Khuntia, Presiden Core Networks; serta Anup Mahajan, Naib Presiden Kanan Kejuruteraan akan beralih daripada peranan mereka pada akhir Januari 2026. Syarikat merakamkan penghargaan tulus atas sumbangan, kepimpinan dan dedikasi mereka yang telah membentuk kejayaan Mavenir. Terry akan terus berkhidmat sebagai Penasihat Khas kepada Lembaga, manakala Bahram akan kekal terlibat sebagai perunding untuk menyokong program pelanggan yang sedang berlangsung.

Mempercepat Inovasi dan Nilai Pelanggan

“Mavenir merupakan syarikat pertama yang memperkenalkan produk asli awan (cloud‑native) dan kini mempunyai lebih daripada 300 pengendali yang memberi perkhidmatan kepada kira‑kira 3.5 bilion pelanggan. Ketika pelanggan kami menerima pakai rangkaian asli AI, kami sedang mengembangkan model operasi kami untuk bertindak balas dengan lebih pantas dan jelas,” kata Pardeep Kohli, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif. “Kami berbesar hati menyambut para pemimpin luar biasa ini ke Mavenir. Dengan pasukan yang kukuh serta tumpuan strategik yang lebih mantap, kami berada dalam kedudukan yang strategik untuk menyampaikan inovasi dan nilai luar biasa kepada pelanggan kami.”

“Komitmen Mavenir untuk menyampaikan penyelesaian berasaskan AI sejak peringkat reka bentuk berjalan seiring dengan usaha memperkukuh hubungan dengan pelanggan utama kami dalam teras mudah alih,” kata Hubert de Pesquidoux, Pengerusi Eksekutif dan Rakan Eksekutif di Siris. “Pasukan kepimpinan yang diperluas ini membawa kepakaran yang diperlukan untuk memacu agenda pertumbuhan yang menguntungkan dan mengukuhkan kedudukan kami sebagai peneraju industri. “Kami menantikan untuk mempercepat inovasi dan menyampaikan nilai mampan kepada semua pihak berkepentingan.”

Memandang ke Hadapan

Dengan model operasi yang bersatu, pelan hala tuju strategik yang diperbaharui serta kapasiti kepimpinan yang diperluas, Mavenir sedang memposisikan syarikat untuk memimpin peralihan industri daripada rangkaian bersepadu AI kepada rangkaian AI-native, dengan menyampaikan automasi, kecerdasan dan kelincahan yang diperlukan oleh pengendali dalam era seterusnya evolusi telekomunikasi.

Perihal Mavenir

Mavenir memperkasakan pembangunan rangkaian pintar, automatik dan boleh diprogramkan melalui penyelesaian perisian berasaskan pendekatan telekomunikasi (telco-first), natif awan dan direka berasaskan AI untuk pengendali mudah alih. Kepakaran mendalam syarikat dalam bidang telekomunikasi telah terbukti melalui pelaksanaan bersama lebih 300 pengendali di lebih 120 negara, yang secara kolektif menyediakan perkhidmatan kepada lebih 50% daripada pelanggan mudah alih di seluruh dunia. Mavenir menggabungkan kepakaran luas dalam bidang telekomunikasi dengan kemahiran teknologi awan, IT dan sains data yang penting untuk menyelesaikan cabaran sebenar pelanggan. Penyelesaian perisian yang terbukti ini direka berasaskan AI, memacu masa depan AI-natif dan membantu pengendali berkembang menjadi syarikat teknologi (TechCos).

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila layari www.mavenir.com

Hubungan PR Mavenir: