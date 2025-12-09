Mavenir 宣布将重新聚焦于移动核心网络与 AI 愿景的战略方向，并通过扩充领导团队，加速推进 AI 原生网络战略

德克萨斯州理查森市, Dec. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 构建 AI 原生设计 (AI-by-design) 移动网络的软件公司 Mavenir 今日宣布组建强大的领导团队，加速实现其以电信为先、云原生和按 AI 架构设计网络的愿景。 适逢公司近期完成资本重组，此次转型紧随其后，并与聚焦移动核心业务、AI 驱动的自动化以及云原生平台的全新产品战略相契合。

新运营模式与战略优先事项保持一致

成功的 AI 投资将始于 AI 集成化策略，即通过低风险、低干扰且回报稳定的定向部署来解决具体问题。 但这必须超越仅仅将 AI 作为一种孤立能力以强化现有流程的局限。 关键在于从一开始就将系统构建为更宏大 AI 愿景的一部分，该愿景旨在实现代理式、目标驱动的运营，并使智能无处不在。

Mavenir 的 AI 规划标志着从 AI 集成网络迈向 AI 原生网络的转变，这一变化将重新定义运营商管理及变现其基础设施的方式。 AI 集成网络将 AI 应用于特定功能，而 AI 原生网络则将智能嵌入核心架构，使全自动化、实时优化以及工业化规模的变现成为可能。

为优化执行效率并推进其从 AI 集成型向 AI 原生型网络的转型，Mavenir 正在重组为两个一体化业务板块，两者均聚焦于 AI 自动化：

分组核心、消息、安全

语音、无线接入技术

由平台和云技术以及业务解决方案提供支持。

该架构将实现产品线与研发部门的全面提升，让责任划分更清晰、客户关注更精准、执行效率更高效。

强大的高级领导团队

作为新运营模式的一部分，Mavenir 任命多位经验丰富的领导者担任关键职务，相关任命立即生效：

Uli Dopfer，

执行副总裁兼首席财务官 (CFO)

拥有超过20年的财务领导经验，此前担任 ADTRAN Holdings 首席财务官。 Uli 将主管企业财务、财务运营、长期战略规划以及人力资源。

Dejan Leskaroski，

执行副总裁兼首席营收官 (CRO)

此前负责领导 Mavenir 的战略移动核心业务合作与产品生命周期管理。 Dejan 将制定并推动 Mavenir 的全球营收战略与商业增长。

Michael Cooper，

执行副总裁兼分组核心、安全与消息业务总经理

凭借 Michael 在推动分组核心业务部门增长方面卓有成效的领导力，其职责范围现已扩展，全面负责分组核心、安全与消息业务，并额外承担 Mavenir 数字赋能 (MDE) 研发职责。

Santhosh Kumar，

执行副总裁兼平台与云业务总经理

Santhosh 自 2008 年起一直担任领导职务，负责全球 IMS 和消息部署以及跨 RAN 和 IMS 产品组合的平台工程工作。 在该职位上，Santhosh 将领导平台工程、交付中心 (COD) 和全球产品支持部门，其核心任务是推动平台一致性、加速云转型，并在全公司范围内提升运营效率。

Sachin Karkala，

执行副总裁兼 IMS & RAN 业务总经理

作为 Mavenir 逾 18 年的领导者，Sachin 成功推动了云-原生和 AI 转型、先进网络解决方案以及大-规模 Open RAN 部署，同时在 IMS/VoLTE 和 Wi-Fi 通话领域引领创新变革。 他现已担任执行副总裁兼 IMS & RAN 业务总经理，负责语音和无线接入技术，其职责包括加速 AI- 原生演进、提升研发表现，并为全球运营商交付下一代-解决方案。

Sandeep Singh，

高级副总裁兼业务解决方案总经理

Sandeep 将负责 Mavenir 全产品组合的产品营销工作。 除了承担这些拓展后的职责之外，Sandeep 还将继续担任数字赋能 (MDE) 业务部门的总经理，并继续推动业务支持系统的创新和发展。

Mavenir 的高级领导团队依然强大且协作高效，Pardeep Kohli（总裁兼首席执行官）、Bejoy Pankajakshan（执行副总裁兼首席技术与战略官）、BG Kumar (全球运营、销售运营与 SCMP 总裁)、Chuck Gilbert（执行副总裁兼首席法务官）、Brandon Larson (高级副总裁兼云端、AI 和 IMS 业务战略总经理) 以及 Ilia Abramov（副总裁兼安全业务总经理）将继续担任现有职务。 他们坚定不移的领导力与合作伙伴关系将确保工作的延续性与支持力度，在与新任高管团队紧密协作的过程中，他们将共同加速创新步伐，强化客户导向，并实现 Mavenir 的 AI 原生网络愿景。

领导层过渡

该公司还宣布，Terry Hungle（执行副总裁兼首席财务官）、Bahram Jalalizadeh（执行副总裁兼销售与市场主管）、Ashok Khuntia（核心网络总裁）以及 Anup Mahajan（工程高级副总裁）将于 2026 年 1 月底卸任。 公司谨对他们为推动 Mavenir 取得成功所作出的贡献、所展现的领导力和奉献精神致以诚挚的谢意。 Terry 将继续担任董事会特别顾问，而 Bahram 将继续以顾问身份参与，以支持正在开展的客户项目。

加速创新与客户价值

“Mavenir 是首家交付云原生产品的公司，目前已有超过 300 家运营商使用其解决方案，服务约 35 亿用户。 随着客户逐步采用原生 AI 网络，我们正不断优化运营模式，以更迅捷、更清晰的方式作出响应，”总裁兼首席执行官 Pardeep Kohli 表示， “我们非常高兴欢迎这些杰出的领导者加入 Mavenir。 凭借强大的团队和更加清晰的战略重点，我们有能力为客户提供创新产品和卓越价值。”

Siris 公司执行主席兼执行合伙人 Hubert de Pesquidoux 表示：“Mavenir 对交付 AI 原生设计解决方案的承诺，与加强与移动核心网络重点客户的合作关系密切相关。 扩充后的领导团队具备推动公司盈利增长所需的专业能力，并将进一步巩固我们作为行业领导者的地位。 我们期待进一步加速创新，并为所有利益相关方创造可持续价值。”

展望未来

凭借统一的运营模式、焕新的战略路线图以及强化的领导力，Mavenir 正积极布局，引领行业从 AI 集成网络向 AI 原生网络转型，为运营商在电信演进的新时代提供交付所需的自动化、智能化与敏捷性。

关于 Mavenir

Mavenir 致力于为移动运营商开发电信优先、云原生、AI 原生设计的软件解决方案，助力构建智能化、自动化、可编程的网络。 该公司的电信领域深厚专长已获得全球验证，业务部署覆盖 120 多个国家和地区的 300 多家运营商，共同为全球超半数用户提供支持。 Mavenir 将自身深厚的电信经验，与为应对客户现实挑战所必需的云计算、IT 专业知识及数据科学技能相结合。 其成熟的软件解决方案采用 AI 原生设计，正推动运营商向科技公司 (TechCo) 转型，实现 AI 驱动的未来。

