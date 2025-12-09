Mavenir 確認調整策略眾焦流動核心及人工智能願景，並擴充領導團隊加快推動全人工智能原生網絡策略

德州理查森, Dec. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 致力以人工智能 (AI) 為設計理念打造流動網絡的軟件公司 Mavenir ，今天宣佈委任實力雄厚的領導團隊，以加快實現其「電訊優先、雲端原生、AI 設計」的網絡願景。 此轉型於公司近期的資本重組後進行，呼應其全新產品策略，聚焦流動核心、AI 支援自動化及雲端原生平台。

對應策略重點的新營運模式

成功的 AI 投資於展開時需採用 AI 融合方案，並針對特定問題進行部署，以低風險、低干擾、回報穩的方式解決具體問題。 然而，絕不能僅視 AI 具備獨立能力去輔助現時流程。 更關鍵的是，系統從建構之初，理應成為更宏大 AI 願景的一環，實現具自主代理性、意圖驅動的營運，讓智能無處不在。

Mavenir 的 AI 發展藍圖，標誌着從 AI 整合網絡到 AI 原生網絡的過渡，此轉變將重新確立營運商管理其基礎設施並實現盈利的方式。 AI 融合網絡將 AI 應用於特定功能，而 AI 原生網絡則將智能嵌入核心架構，從而實現全面自動化、即時優化及工業級規模盈利化。

為提升執行時精簡度及推進其 AI 融合邁向 AI 原生網絡的發展路向，Mavenir 正重組成為兩個綜合業務部門，兩者均以 AI 自動化為焦點：

封包核心、訊息傳遞與安全性

語音、無線接入技術

獲平台與雲端技術及業務解決方案提供支援。

此架構有助確立更清晰的問責制，加強精準聚焦客戶需求，並在產品線和研發領域加快執行速度。

強大資深領導團隊

為配合全新營運模式，Mavenir 即時委派多位經驗豐富的領導人出任關鍵職位：

Uli Dopfer，

執行副總裁兼財務總監 (CFO)

擁有超過 20 年的財務領導經驗，於近期曾任 ADTRAN Holdings 的財務總監。 Uli 將監督公司財務、財務營運、長期策略規劃及人力資源。

Dejan Leskaroski，

執行副總裁兼收益總監 (CRO)

此前負責領導 Mavenir 的策略性流動核心業務拓展及產品生命周期管理。 Dejan 將制定和推動 Mavenir 的全球收益策略及商業增長。

Michael Cooper，

封包核心、安全性與訊息傳遞執行副總裁兼總經理

憑藉 Michael 在推動封包核心業務增長方面的卓越領導，他的職責現已擴展至涵蓋封包核心、安全性與訊息傳遞業務，同時亦承擔 Mavenir 的數碼賦能 (MDE) 研發 (R&D) 的額外責任。

Santhosh Kumar，

平台與雲端執行副總裁兼總經理

自 2008 年以來的任期內，其在全球 IP 多媒體子系統 (IMS) 與通訊部署，以及跨 RAN 和 IMS 產品組合的平台工程方面均展現領導才能。 在此職位上，Santhosh 將領導平台工程、交付中心 (COD) 及全球產品支援，其使命是推進平台貫徹一致、加快雲端轉型，並全面提升公司的營運效率。

Sachin Karkala，

IMS 及 RAN 執行副總裁兼總經理

Sachin 在 Mavenir 擔任領導職位超過 18 年，期間推動雲端-原生與 AI 轉型、先進網絡解決方案及大-規模 Open RAN 部署，同時亦是 IMS/長期演進語音承載 (VoLTE) 和 Wi-Fi 通話技術的創新先驅。 他現時擔任 IMS 及 RAN 執行副總裁兼總經理，將領導語音及無線接入技術，其使命是加快 AI -原生演變、強化研發表現，並為全球營運商提供新-世代解決方案。

Sandeep Singh，

業務解決方案高級副總裁兼總經理

Sandeep 將負責 Mavenir 整個產品組合的產品營銷工作。 除了此職責擴大外，Sandeep 將保留其 MDE 業務部門的總經理職責，繼續推動業務支援系統的創新與增長。

Mavenir 的高級領導團隊保持強而緊密的合作，Pardeep Kohli（總裁兼行政總裁）、Bejoy Pankajakshan（執行副總裁兼技術與策略總監）、BG Kumar (全球營運、銷售營運與供應鏈管理專業 (SCMP) 總裁) 、Chuck Gilbert（執行副總裁兼法律總監）、Brandon Larson (雲端、AI 與 IMS 業務策略高級副總裁兼總經理) 以及 Ilia Abramov（安全性副總裁兼總經理）均繼續擔任現職。 他們堅實穩健的領導及合作夥伴關係將確保業務連續和給予支援，與新任命的高級人員緊密合作，以加快創新、加強客戶聚焦，並實現 Mavenir 的 AI 原生網絡願景。

領導層交接

此外，公司宣佈執行副總裁兼財務總監 Terry Hungle、執行副總裁兼銷售與營銷主管 Bahram Jalalizadeh、核心網絡總裁 Ashok Khuntia 及工程資深副總裁 Anup Mahajan，將於 2026 年 1 月底卸任現職。 公司對其成就 Mavenir 卓越佳績的矢志付出、強大領導及盡心投入，致以衷心感謝。 Terry 將繼續擔任董事會特別顧問，而 Bahram 將仍以顧問身份支援現行的客戶項目。

加快創新與客戶價值

總裁兼行政總監 Pardeep Kohli 說：「Mavenir 是首間提供雲端原生產品的公司，擁有超過 300 間營運商，服務約 35 億用戶。 隨著客戶接納 AI 原生網絡，我們正改進營運模式，以更清晰快速地回應所需。 我們熱烈歡迎這些優秀領導者加入 Mavenir。 有賴強大團隊及更精準銳利的策略焦點，我們已具備良好條件，為客戶交付創新，帶來卓越價值。」

Siris 執行主席兼執行合夥人 Hubert de Pesquidoux 表示：「Mavenir 對交付 AI 設計核心解決方案的承諾，與鞏固我們及流動核心重要客戶之間的關係不謀而合。 這個擴大的領導團隊具備所需的專業才能，可推動我們的盈利增長計劃，並加強我們在行內的領導地位。 我們期待加快創新，並為所有持份者帶來可持續價值。」

展望未來

憑著統一的營運模式、更新的策略發展藍圖及擴展的領導能力，Mavenir 正致力帶領行業從 AI 整合邁向 AI 原生網絡，提供電訊營運商在新時代所需的自動化、智能與靈活。

