Les Thés DAVIDsTEA annonce la date des résultats du troisième trimestre 2025

MONTRÉAL, 09 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Thés DAVIDsTEA inc. (TSX-Venture : DTEA) (« DAVIDsTEA » ou la « Société »), l’un des premiers marchands de thé en Amérique du Nord, a annoncé aujourd’hui que ses résultats financiers pour le troisième trimestre de l’exercice 2025 seront publiés avant l’ouverture du marché le 16 décembre 2025. La Société tiendra une webdiffusion le jour même à 8 h 30 (heure de l’Est) pour discuter de ses résultats financiers.

Renseignements sur la webdiffusion (en anglais seulement)

Sur le site web : www.davidstea.com, dans la section « Investisseurs » ou à l'adresse suivante :

https://www.gowebcasting.com/14390

La webdiffusion sera archivée et accessible dans les deux heures qui suivent la fin de l’appel et sera disponible pendant une période de 30 jours.

À propos de Les Thés DAVIDsTEA

Les Thés DAVIDsTEA offrent une sélection de marques spécialisées de thés en vrac exclusifs de haute qualité, de thés préemballés, de sachets de thé, d’accessoires et de cadeaux liés au thé, par l’intermédiaire de sa plateforme de commerce électronique, au www.davidstea.com/fr , du marché Amazon, de ses clients grossistes qui comprennent plus de 4 000 épiceries et pharmacies au Canada, plus de 1500 dépanneurs au Canada et plus que 900 épiceries aux États-Unis, ainsi que 20 magasins canadiens appartenant à la Société. Nous offrons principalement des mélanges de thé exclusifs aux Thés DAVIDsTEA, ainsi que des thés et des herbes traditionnels d’origine unique. Notre passion et notre connaissance du thé imprègnent notre culture et prennent racine dans notre désir d’explorer le goût, les bienfaits pour la santé et le style de vie qui s’harmonise avec le thé. En mettant l’accent sur des saveurs novatrices, des ingrédients axés sur le bien-être et le thé biologique, la Société lance des « collections » saisonnières qui visent à rendre le thé accessible et attrayant pour tous. Le siège social de la Société est établi à Montréal, au Canada.

