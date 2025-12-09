Alliance Solution Group annonce l’acquisition stratégique d’Intramodal afin d’accroître ses capacités d’entreposage au Québec

QUÉBEC, 09 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alliance Solution Group (« Alliance »), une société du portefeuille de Novacap, a le plaisir d’annoncer l’acquisition des Entrepôts Intramodal, une société québécoise spécialisée dans les services d’entreposage. Cette transaction stratégique accroît la présence d’Alliance au Québec et renforce sa capacité à fournir des solutions intégrées d’entreposage et de logistique à ses clients actuels et futurs.

L’acquisition permet un accès immédiat à l’infrastructure d’entreposage au Québec et crée des synergies opérationnelles considérables avec IntraPAK, une division d’Alliance offrant des services de réemballage dans les secteurs des boissons et de l’alimentation. Cette intégration devrait permettre d’améliorer l’efficacité, de réduire la complexité opérationnelle et de rationaliser la prestation de services dans la région.

« Cette acquisition marque une étape clé dans la croissance continue d’Alliance », a déclaré Dario Lopez, président d’Alliance Solution Group. « L’expansion de nos capacités d’entreposage au Québec soutient notre vision d’offrir des solutions complètes et à valeur ajoutée en matière d’emballage et d’entreposage à notre clientèle partout au Canada. »

« Ce partenariat s’inscrit parfaitement dans notre stratégie de croissance à long terme », a déclaré Christian B. Fabi, Associé, Industries, de Novacap. « Alliance continue de construire une plateforme solide et évolutive, et cette transaction renforce sa capacité à fournir des services efficaces et intégrés à sa clientèle ».

« Nous nous réjouissons de ce nouveau chapitre », a déclaré Michael-Anthony Rosati, directeur de l’exploitation des Entrepôts Intramodal. « L’adhésion à Alliance nous ouvre de nouvelles perspectives pour développer nos activités et continuer à fournir un service de haute qualité avec le soutien d’une plateforme nationale. »

Cette transaction reflète l’engagement continu d’Alliance envers la construction d’un réseau solide, réactif et intégré de solutions d’emballage et d’entreposage à valeur ajoutée à travers le Canada.

À propos d’Alliance Solution Group

Fondé en 1996, Alliance Solution Group est l’un des principaux fournisseurs canadiens de solutions d’emballage et d’entreposage à valeur ajoutée.

Fournissant depuis plus de 25 ans des services de premier plan à des clients du secteur alimentaire et de la distribution de boissons, le personnel de longue date de l’entreprise apporte une connaissance approfondie de l’industrie, des contrôles de qualité des processus et une expertise en matière de réglementation des chaînes de magasins et de la distribution. Les services différenciés d’Alliance sont soutenus par ses valeurs fondamentales de qualité, d’efficacité, de fiabilité et de rapidité de mise sur le marché.

À propos des Entrepôts Intramodal

Fondée en 2004, Intramodal Inc. se spécialise dans le transport intermodal, offrant un service fiable à partir du port de Montréal et des principaux terminaux ferroviaires, dont le CN, le CP et le CSX, ainsi que de divers dépôts de conteneurs. Avec un parc en croissance constante, Intramodal s’adapte pour répondre aux besoins changeants de sa clientèle.

Le Groupe Intramodal a créé Les Entrepôts Intramodal, filiale basée sur l’ile de Montréal, qui exploite maintenant plus de 500 000 pieds carrés d’espace d’entreposage conforme aux normes alimentaires. Cette expansion a permis à l’entreprise de fournir des solutions logistiques complètes en intégrant des services de transport et d’entreposage.

À propos de Novacap

Novacap est un chef de file nord-américain dans le domaine du placement privé et une des firmes les plus expérimentées au Canada. Fondée en 1981 pour s’associer à des entrepreneurs visionnaires, Novacap se concentre sur les sociétés du marché intermédiaire dans quatre secteurs principaux : les technologies, les industries, les services financiers et les infrastructures numériques. Novacap allie une expertise sectorielle approfondie à l’excellence stratégique et opérationnelle pour soutenir les entrepreneurs et les équipes de direction. Depuis sa création, la firme a réalisé plus de 250 investissements primaires et secondaires. Avec plus de 15 milliards de dollars canadiens d’actifs sous gestion et une présence à Montréal, à Toronto et à New York, Novacap stimule la création de valeur au moyen d’initiatives de croissance stratégique et d’une exécution rigoureuse.

Pour plus d’informations, veuillez consulter : https://novacapcorp.com/fr/accueil/.

Contact:

Renata Kappaun

rkappaun@novacap.ca

Relations avec les investisseurs et communication chez Novacap

Tél : +1 514 234 4152