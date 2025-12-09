Equativ Lanza Media Planning Agent para Mejorar Eficiencia Compra e Impulsar Resultados Campaña

Desarrollado sobre Maestro by Equativ , este es el primero de una suite completa de Equativ AI Agents para compradores diseñada para simplificar la planificación de medios, impulsar decisiones más inteligentes, mejorar el ROAS y escalar el rendimiento.

MADRID, Dec. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Equativ, la empresa adtech independiente líder, ha anunciado hoy el lanzamiento global de Media Planning Agent, un co-planificador basado en IA integrado directamente en la plataforma Maestro by Equativ. Construido sobre la infraestructura SSP de Equativ, Media Planning Agent transforma los briefings de medios en estrategias de deals accionables, ayudando a las agencias y anunciantes a planificar más rápido, ejecutar con precisión y mejorar resultados manteniendo total transparencia y control.

“Con nuestros Media Planning Agents , los traders permanecen completamente al mando, mientras el agente realiza el trabajo pesado” , afirma Ben Skinazi , CMO de Equativ. “Nuestro objetivo es claro: capacitar a los compradores con rendimiento y eficiencia escalables, generando un trabajo de mayor calidad que conduzca a resultados tangibles, garantice el éxito de campaña y les devuelva un tiempo muy necesario.”

Un fragmento multimedia acompaña a esta nota de prensa y está disponible haciendo click en este enlace.

Beneficios Clave para los Compradores de Medios:

Recomendaciones instantáneas: chatea con el agente o comparte un brief para recibir orientación sobre segmentación, insights de audiencia, deal packaging y propuestas de activación.

chatea con el agente o comparte un brief para recibir orientación sobre segmentación, insights de audiencia, deal packaging y propuestas de activación. Activación Automatizada: una vez aprobado, genera y activa las configuraciones PMP (Private Marketplace) más óptimas dentro de la plataforma, alineadas con los objetivos del comprador.

una vez aprobado, genera y activa las configuraciones PMP (Private Marketplace) más óptimas dentro de la plataforma, alineadas con los objetivos del comprador. Meta Deals Avanzados : una característica única de Maestro ha sido potenciada gracias a la capacidad del agente de agrupar automáticamente múltiples ofertas en un único PMP fácil de activar, lo que lleva a mayores oportunidades de insights, optimizaciones y rendimiento.

: una característica única de Maestro ha sido potenciada gracias a la capacidad del agente de agrupar automáticamente múltiples ofertas en un único PMP fácil de activar, lo que lleva a mayores oportunidades de insights, optimizaciones y rendimiento. Rendimiento Optimizado: analiza más de 400.000 websites y apps para priorizar el inventario premium, los first party data y los segmentos de audiencia más relevantes para cada campaña.

analiza más de 400.000 websites y apps para priorizar el inventario premium, los first party data y los segmentos de audiencia más relevantes para cada campaña. Ahorro de Tiempo y Enfoque: reduce hasta un 40% el tiempo de planificación permitiendo a los equipos centrarse en la creatividad, la estrategia y la relación con el cliente.

reduce hasta un 40% el tiempo de planificación permitiendo a los equipos centrarse en la creatividad, la estrategia y la relación con el cliente. Transparencia y Confianza: opera con neutralidad, responsabilidad y plena visibilidad, asegurando que todas las recomendaciones estén alineadas con los objetivos del comprador y los estándares éticos.

“Los Meta Deals de Maestro permiten una forma completamente nueva de estructurar las compras programáticas. En lugar de depender de subastas aisladas, el agente de IA agrupa automáticamente diferentes deals de campaña para facilitar medición. Nos permite testear más , aprender más rápido y refinar estrategias con un control mucho mayor, lo que se traduce en decisiones de inversión más inteligentes y resultados más sólidos para nuestros clientes”, explica Kristina Craig , Deputy Director of Investment & Accountability en Omnicom Group.



“A diferencia de muchas herramientas de IA que simplemente proporcionan respuestas, nuestra suite completa de AI Agents para compradores toma acción manteniendo siempre la toma de decisiones en manos humanas”, afirma Greg Cornuz , CPO de Equativ. “Nuestros AI Agents están profundamente integrados en el workflow de la plataforma, conectando los briefings para mejorar la experiencia humana y eliminar el trabajo repetitivo.”

Sobre esta base, Equativ está ampliando su suite de AI Agents para incluir soluciones centradas en la optimización, la resolución de problemas y la elaboración de informes, avanzando en su visión de una plataforma abierta e interoperable donde los clientes y socios pueden integrar sus propios agentes a través de protocolos abiertos como la iniciativa Ad Context Protocol (AdCP) o el Agentic RTB Framework (ARTF) .

“He tenido la oportunidad de probar la versión beta del nuevo AI Agent de Maestro; es exactamente hacia dónde se dirige el Mar/AdTech hoy: planificación más inteligente, operaciones más rápidas, más automatización y, en última instancia, una predicción de rendimiento más precisa. La integración parece bien pensada con una hoja de ruta clara hasta 2026, y mi equipo y yo estamos encantados de participar como early testers.” Concluye Małgorzata Waśniewska , Head of Platform Solutions en Kinesso

Para más información, visita: www.equativ.com/advertisers/ai

Acerca de Equativ

Equativ es una plataforma de medios global end to end, que permite a los anunciantes y publishers obtener resultados reales al unir inventario premium y audiencias con curación avanzada y tecnología publicitaria de vanguardia en todos los canales. Diseñada específicamente para la economía de la atención, Equativ ofrece calidad, engagement y rendimiento mientras prioriza experiencias publicitarias respetuosas y centradas en el usuario. Con un equipo de más de 750 profesionales en 19 países, Equativ combina escala global con profundo conocimiento local. Más información en Equativ.com.