Equativ dévoile son agent IA pour aider les acheteurs médias à gagner en agilité et performance

Construit sur la plateforme Maestro by Equativ , il s'agit du premier volet d'une suite complète d'agents IA conçus par Equativ pour les acheteurs média. Véritables copilotes, ces agents simplifient la planification média, favorisent des décisions plus éclairées, améliorent le ROAS et assurent une performance évolutive.

PARIS, 09 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Equativ, la principale plateforme média indépendante, a annoncé aujourd'hui le lancement mondial du Media Planning Agent, un co-planificateur IA intégré directement dans la plateforme Maestro by Equativ. Développé sur l'infrastructure SSP d'Equativ, le Media Planning Agent convertit les briefs médias en stratégies de deals activables, permettant aux agences et aux annonceurs de planifier plus vite, d'exécuter avec précision et d'améliorer leurs résultats tout en conservant une transparence et un contrôle total.

« Avec nos agents de planification média, les traders restent pleinement aux commandes, tandis que l'agent prend en charge les tâches les plus répétitives », a déclaré Ben Skinazi , CMO, Equativ. « Notre objectif est clair : offrir aux acheteurs une performance et une efficacité renforcées, produire un travail de meilleure qualité générant des résultats tangibles, assurer le succès des campagnes et leur faire gagner un temps précieux. »

Un extrait multimédia accompagnant ce communiqué est disponible en cliquant sur ce lien.

Avantages clés pour les acheteurs de médias :

Guidage Instantané : Discutez avec l'agent ou partagez un brief pour recevoir des conseils de ciblage, des insights d'audience, des propositions d'offres (deal packaging) et des recommandations d'activation.

Discutez avec l'agent ou partagez un brief pour recevoir des conseils de ciblage, des insights d'audience, des propositions d'offres (deal packaging) et des recommandations d'activation. Activation Automatisée : Une fois le planning média validé, l’agent génère et active les configurations PMP (Private Marketplace) les plus optimales au sein de la plateforme, alignées sur les objectifs de l'acheteur.

Une fois le planning média validé, l’agent génère et active les configurations PMP (Private Marketplace) les plus optimales au sein de la plateforme, alignées sur les objectifs de l'acheteur. Meta Deals Avancés : Cette fonctionnalité unique de Maestro est désormais enrichie par la capacité de l'agent à regrouper automatiquement plusieurs deals dans un seul PMP facile à activer, ce qui offre de plus grandes opportunités d'insights, d'optimisations et de performance.

Cette fonctionnalité unique de Maestro est désormais enrichie par la capacité de l'agent à regrouper automatiquement plusieurs deals dans un seul PMP facile à activer, ce qui offre de plus grandes opportunités d'insights, d'optimisations et de performance. Performance Optimisée : Analyse plus de 400 000 sites et applications pour prioriser l'inventaire premium, les données first-party et les segments d'audience les plus pertinents pour chaque campagne.

Analyse plus de 400 000 sites et applications pour prioriser l'inventaire premium, les données first-party et les segments d'audience les plus pertinents pour chaque campagne. Gain de Temps et Concentration : Réduit le temps de planification jusqu'à 40 %, libérant les équipes pour se concentrer sur la créativité, la stratégie et le partenariat client.

Réduit le temps de planification jusqu'à 40 %, libérant les équipes pour se concentrer sur la créativité, la stratégie et le partenariat client. Transparence et Confiance : Fonctionne avec neutralité, responsabilité et visibilité, garantissant que toutes les recommandations s'alignent sur les objectifs de l'acheteur et les normes éthiques.

« Les Meta Deals de Maestro ouvrent une toute nouvelle manière de structurer les achats programmatiques. Plutôt que de s’appuyer sur des enchères cloisonnées, l'agent IA regroupe automatiquement différentes deals d’une même campagne pour faciliter la mesure. Cette approche nous permet de tester davantage, d'apprendre plus vite et d'affiner les stratégies avec un contrôle bien supérieur, aboutissant in fine à des décisions d'investissement plus intelligentes et à de meilleurs résultats pour nos clients », explique Kristina Craig , Directrice adjointe de l'Investissement et de la Responsabilité chez Omnicom Group.

« Contrairement à de nombreux outils d'IA qui se limitent à fournir des réponses, notre suite complète d'agents d'IA est conçue pour agir, tout en maintenant l'humain au centre de la prise de décision », a déclaré Greg Cornuz , CPO, Equativ. « Profondément intégrés dans les flux de travail de notre plateforme, nos agents d'IA optimisent les briefs pour mettre en valeur l'expertise humaine tout en éliminant les tâches répétitives. »

S'appuyant sur ces fondations, Equativ étend sa suite d'agents d'IA pour intégrer des solutions axées sur l'optimisation, le dépannage et le reporting, renforçant sa vision d'une plateforme ouverte et interopérable où clients et partenaires pourront intégrer leurs propres agents via des protocoles ouverts tels que l'initiative Ad Context Protocol (AdCP) ou l' A gentic RTB Framework (ARTF) .

« J'ai eu l'occasion de tester la version bêta du nouvel Agent IA de Maestro : c'est exactement la direction que prend l’industrie Mar/AdTech : une planification plus intelligente, des opérations plus rapides, davantage d'automatisation aujourd'hui et, à terme, une prédiction des performances plus précise. L'intégration est particulièrement bien pensée avec une feuille de route claire pour 2026. » conclut Małgorzata Waśniewska , Responsable des Solutions Plateformes chez Kinesso

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.equativ.com/advertisers/ai

À propos d'Equativ