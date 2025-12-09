Equativ משיקה את Media Planning Agent לשיפור יעילות הקונים ולשיפור תוצאות של קמפיינים

עם בנייה מעל Maestro by Equativ, זהו הראשון מבין חבילת סוכני בינה מלאכותית מלאה של Equativ עבור קונים, והוא מפשט את תכנון המדיה, מניע החלטות חכמות יותר, החזר השקעה במודעות גבוה יותר וביצועים ניתנים להרחבה

ניו יורק, Dec. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Equativ, פלטפורמת המדיה העצמאית המובילה, הכריזה היום על ההשקה הגלובלית של Media Planning Agent, מתכנן משותף מבוסס בינה מלאכותית המוטמע ישירות בפלטפורמת Maestro של Equativ. Media Planning Agent, המבוסס על תשתית ה-SSP של Equativ, הופך את תדריכי המדיה לאסטרטגיות מובילות לעסקאות מעשיות, ועוזר לסוכנויות ולמפרסמים לתכנן מהר יותר, לבצע בדיוק ולשפר את התוצאות תוך שמירה על שקיפות ובקרה באופן מלא.

"עם סוכני תכנון המדיה שלנו, הסוחרים נמצאים כל הזמן בכסא הנהג, והסוכן עושה את העבודה הקשה", אמר בן סקינאזי ( Ben Skinazi ), מנהל שיווק ראשי, Equativ. " המטרה שלנו ברורה: להעצים קונים עם ביצועים ויעילות ניתנים להרחבה, לייצר עבודה טובה יותר שמובילה לתוצאות מוחשיות, לספק קמפיינים מצליחים ולהחזיר להם זמן שהם מאוד צריכים".





יתרונות עיקריים עבור רוכשי מדיה:

הכוונה מיידית : שוחחו בצ'אט עם הסוכן או שתפו תקציר כדי לקבל הכוונה לגבי מיקוד, תובנות קהל, אריזת עסקאות והמלצות להפעלה.

הפעלה אוטומטית : לאחר האישור, הסוכן יוצר ומפעיל את תצורות ה- PMP (שוק פרטי) המיטביות ביותר בתוך הפלטפורמה, בהתאם למטרות הקונה.

עסקאות מטא מתקדמות : תכונה ייחודית ב- Maestro משודרגת כעת בידי היכולת של הסוכן לאגד אוטומטית מספר עסקאות לתוך PMP אחד קל להפעלה, מה שמוביל להזדמנויות גדולות יותר לתובנות, מיטובים וביצועים.

ביצועים מיטביים : מנתח למעלה מ-400,000 אתרים ואפליקציות כדי לתעדף היצע מוצרים ברמת פרמיום, נתונים מצד ראשון ופלחי קהל היעד הרלוונטיים ביותר לכל קמפיין.

חיסכון בזמן ומיקוד : חוסך עד 40% מזמן התכנון, ומשחרר צוותים להתמקד ביצירתיות, אסטרטגיה ושותפות עם הלקוח.

שקיפות ואמון : פועל בניטרליות, באחריות ועם בנראות, תוך הבטחה שכל ההמלצות תואמות את יעדי הקונה ואת הסטנדרטים האתיים.

"עסקאות המטא של Maestro פותחות דרך חדשה לחלוטין למבנה רכישות פרוגרמטיות. במקום להסתמך על מכרזים מבודדים, סוכן הבינה המלאכותית אוסף אוטומטית עסקאות קמפיין שונות למדידה נוחה. היא מאפשרת לנו לבדוק יותר, ללמוד מהר יותר ולחדד אסטרטגיות עם שליטה רבה בהרבה—מה שמוביל בסופו של דבר להחלטות השקעה חכמות יותר ולתוצאות חזקות יותר עבור לקוחותינו," מסבירה קריסטינה קרייג ( Kristina Craig ), סגנית מנהלת השקעות ואחריות בקבוצת Omnicom.

"בניגוד לכלי AI רבים שמספקים תשובות בלבד, כל מערך סוכני הבינה המלאכותית שלנו לקונים פועל תוך שמירה על קבלת ההחלטות בהובלת אדם," אמר גרג קורנוז ( Greg Cornuz ), מנהל תהליך ראשי CPO של Equativ . "סוכני הבינה המלאכותית שלנו משולבים עמוק בזרימת העבודה של הפלטפורמה, ומחברים תדריכים כדי לשפר את המומחיות האנושית ולבטל עבודה חוזרת."

בהתבסס על יסוד זה, Equativ מרחיבה את מערך סוכני הבינה המלאכותית שלה לכלול פתרונות המתמקדים באופטימיזציה, פתרון תקלות ודיווח—ומקדמת את החזון שלה לפלטפורמה פתוחה ואינטרופרבילית, שבה לקוחות ושותפים יכולים לשלב סוכנים משלהם דרך פרוטוקולים פתוחים כמו יוזמת פרוטוקול ההקשר לפרסום (AdCP) או מסגרת ה-RTB הסוכנית (ARTF).

"הייתה לי הזדמנות לבדוק את הבטא של סוכן הבינה המלאכותית החדש של Maestro —זה בדיוק לאן ש-Mar/AdTech הולכת: תכנון חכם יותר, מבצעים מהירים יותר, יותר אוטומציה היום, ולבסוף, תחזית ביצועים חדה יותר. האינטגרציה מרגישה מתוכננת היטב עם מפת דרכים ברורה ל-2026, והצוות שלי ואני נרגשים להיות מעורבים כבודקים מוקדמים", מסכם מלגורזטה וושניייבסקה (Małgorzata Waśniewska), ראש פתרונות פלטפורמה ב-Kinesso

למידע נוסף, בקרו ב: www.equativ.com/advertisers/ai

