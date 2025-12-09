Equativ Lancia Media Planning Agent per Aumentare Efficienza Buying e Ottimizzare Risultati Campagne

Costruito in Maestro by Equativ , questo è il primo di una suite completa di agenti AI di Equativ per i buyer che semplifica il media planning, favorisce decisioni più intelligenti, un ROAS più elevato e performance scalabili.

Milano, Dec. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Equativ, la principale azienda adtech indipendente, ha annunciato oggi il lancio globale del suo Media Planning Agent, un co-pianificatore AI integrato nella piattaforma Maestro by Equativ. Progettato direttamente nell'infrastruttura SSP di Equativ, il Media Planning Agent trasforma i brief media in strategie di deal attuabili, aiutando agenzie e inserzionisti a pianificare più velocemente, eseguire campagne con precisione e migliorare i risultati, mantenendo al contempo piena trasparenza e controllo.

“Con i nostri agenti di Media Planning, i trader rimangono pienamente al comando, mentre l'agente si occupa del lavoro pesante”, ha dichiarato Ben Skinazi , CMO di Equativ. “Il nostro obiettivo è chiaro: poter garantire ai buyer performance ed efficienza scalabili, producendo un output migliore che porti a risultati tangibili, garantendo il successo delle campagne e restituendo loro tempo prezioso.”

Vantaggi Chiave per i Media Buyer:

Raccomandazioni Istantanee : chatta con l'agente o condividi un brief per ricevere indicazioni sul targeting, approfondimenti sul pubblico, packaging dei deal e raccomandazioni per l'attivazione.

chatta con l'agente o condividi un brief per ricevere indicazioni sul targeting, approfondimenti sul pubblico, packaging dei deal e raccomandazioni per l'attivazione. Attivazione Automatizzata: una volta approvate, genera e attiva le configurazioni PMP (Private Marketplace) ottimali all'interno della piattaforma, allineate agli obiettivi dei buyer.

una volta approvate, genera e attiva le configurazioni PMP (Private Marketplace) ottimali all'interno della piattaforma, allineate agli obiettivi dei buyer. Meta Deal Avanzati : una funzionalità unica in Maestro e ora elevata dalla capacità dell'agente di raggruppare automaticamente più deal in un unico PMP facile da attivare, portando insight più approfonditi, ottimizzazione e risultati migliori.

: una funzionalità unica in Maestro e ora elevata dalla capacità dell'agente di raggruppare automaticamente più deal in un unico PMP facile da attivare, portando insight più approfonditi, ottimizzazione e risultati migliori. Performance Ottimizzate: analizza oltre 400.000 siti e app per dare priorità a supply premium, dati di prima parte e segmenti di pubblico più rilevanti per ogni campagna.

analizza oltre 400.000 siti e app per dare priorità a supply premium, dati di prima parte e segmenti di pubblico più rilevanti per ogni campagna. Risparmio di Tempo e Focus: riduce fino al 40% del tempo di pianificazione, alleggerendo i team che adesso sono più liberi di concentrarsi su creatività, strategia e partnership con i clienti.

riduce fino al 40% del tempo di pianificazione, alleggerendo i team che adesso sono più liberi di concentrarsi su creatività, strategia e partnership con i clienti. Trasparenza e Fiducia: opera con neutralità, responsabilità e piena visibilità, garantendo che tutte le raccomandazioni siano allineate agli obiettivi del buyer e agli standard etici di settore.

“I Meta Deal di Maestro inaugurano un modo completamente nuovo di strutturare il programmatic buying. Invece di affidarsi ad auction isolate, l'agente AI raccoglie automaticamente diversi deal di campagna per una facile misurazione. Ci consente di testare di più, imparare più velocemente e affinare le strategie con un controllo molto maggiore, portando in definitiva a decisioni di investimento più intelligenti e risultati più solidi per i nostri clienti”, spiega Kristina Craig , Deputy Director of Investment & Accountability di Omnicom Group.

“A differenza di molti strumenti AI che forniscono semplicemente risposte, la nostra suite completa di agenti AI per i buyer agisce mantenendo il processo decisionale guidato dall'uomo”, ha affermato Greg Cornuz , CPO di Equativ. “I nostri agenti AI sono profondamente integrati nel flusso di lavoro della piattaforma, collegando i brief per potenziare le competenze delle persone ed eliminare il lavoro ripetitivo.”

Basandosi su questo assunto, Equativ sta espandendo la sua suite di agenti AI per includere soluzioni focalizzate su ottimizzazione, risoluzione dei problemi e reporting, portando avanti la sua visione di una piattaforma aperta e interoperabile in cui clienti e partner possano integrare i propri agenti attraverso protocolli aperti come l'iniziativa Ad Context Protocol (AdCP) o l' Agentic RTB Framework (ARTF) .

“Ho avuto la possibilità di provare la versione beta del nuovo Agente AI di Maestro — è esattamente dove si sta dirigendo il Mar/AdTech oggi: pianificazione più intelligente, operazioni più veloci, maggiore automazione e, in definitiva, una previsione delle performance più accurata. L'integrazione sembra ben congegnata con una chiara roadmap fino al 2026, e il mio team ed io siamo entusiasti di essere i primi a provarla”, ha concluso Małgorzata Waśniewska , Head of Platform Solutions di Kinesso.

Per maggiori informazioni, visita: www.equativ.com/advertisers/ai

Informazioni su Equativ