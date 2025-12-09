エクアティブ、バイヤーの効率を引き上げ、キャンペーンの成果を高めるメディア・プランニング・エージェントを発表

マエストロ・バイ・エクアティブ上に構築されたこのエージェントは、メディアプランニングを簡素化し、よりスマートな意思決定、より高いROAS、スケーラブルなパフォーマンスを促進する、バイヤー向けエクアティブAIエージェントのフルスイートの第1弾である。

ニューヨーク発, Dec. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 独立系メディアプラットフォームの大手であるエクアティブ (Equativ) は本日、マエストロ・バイ・エクアティブ (Maestro by Equativ) プラットフォームに直接組み込まれたAI支援型プランナーであるメディア・プランニング・エージェント (Media Planning Agent) のグローバルローンチを発表した。 エクアティブのSSPインフラ上に構築されたメディア・プランニング・エージェントは、メディアブリーフを実行可能なディール戦略に変換し、エージェンシーと広告主が完全な透明性とコントロールを維持しながら、より迅速なプランニング、正確な実行、成果の向上を達成できるよう支援する。

エクアティブのチーフ・マーケティング・オフィサーであるベン・スキナジ (Ben Skinazi) は次のように述べている。「当社のメディア・プランニング・エージェントを使用すれば、トレーダーが完全にコントロールを維持しながら、エージェントが力仕事をしてくれます。当社では、スケーラブルなパフォーマンスと効率性でバイヤーのエンパワーメントを行い、具体的な成果につながるより良い取り組みを生み出し、キャンペーンを成功に導き、バイヤーの貴重な時間を取り戻すという、明確な目標を掲げています。」

本発表に伴う報道の抜粋は、このリンクをクリックして閲覧可能:

メディアバイヤーにとっての主な利点:

即時のガイダンス: エージェントとのチャットまたはブリーフの共有により、ターゲティングのガイダンス、オーディエンスインサイト、ディールのパッケージング、アクティベーションの推奨を取得できる。

エージェントとのチャットまたはブリーフの共有により、ターゲティングのガイダンス、オーディエンスインサイト、ディールのパッケージング、アクティベーションの推奨を取得できる。 自動アクティベーション: 承認すると、バイヤーの目標に沿った最適なPMP (プライベート・マーケットプレイス (Private Marketplace)) 設定をプラットフォーム内で生成し、有効化する。

承認すると、バイヤーの目標に沿った最適なPMP (プライベート・マーケットプレイス (Private Marketplace)) 設定をプラットフォーム内で生成し、有効化する。 高度なメタディール: 複数の案件を1件の有効化しやすいPMPに自動的にまとめる機能をエージェントに持たせることでマエストロのユニークな機能を強化し、洞察、最適化、パフォーマンスの機会増加につなげている。

複数の案件を1件の有効化しやすいPMPに自動的にまとめる機能をエージェントに持たせることでマエストロのユニークな機能を強化し、洞察、最適化、パフォーマンスの機会増加につなげている。 最適化されたパフォーマンス: 40万以上のサイトとアプリを分析し、プレミアム供給、ファーストパーティデータ、各キャンペーンに最も関連性の高いオーディエンスセグメントを優先する。

40万以上のサイトとアプリを分析し、プレミアム供給、ファーストパーティデータ、各キャンペーンに最も関連性の高いオーディエンスセグメントを優先する。 時間の節約と焦点: プランニングにかかる時間を最大40%削減し、チームはクリエイティビティ、戦略、クライアントとのパートナーシップに注力できるようになる。

プランニングにかかる時間を最大40%削減し、チームはクリエイティビティ、戦略、クライアントとのパートナーシップに注力できるようになる。 透明性と信頼: 中立性、説明責任、可視性をもって運営し、すべての推奨がバイヤーの目標と倫理基準に合致していることを確証する。

「マエストロのメタディールは、プログラマティック購入の構造を決める斬新な方法を解き放ちます。 サイロ化されたオークションに頼るのではなく、AIエージェントが自動的にさまざまなキャンペーン案件を収集し、簡単に測定できるようになります。 より多くのテストを行い、より速く学び、はるかにしっかりとコントロールしながら戦略を改良する力を与えてくれるため、よりスマートな投資判断が可能となり、お客さまが大きな成果を得ることができるようになります。」と、オムニコム・グループ (Omnicom Group) の投資・アカウンタビリティ担当副ディレクターであるクリスティーナ・クレイグ (Kristina Craig) は述べている。

エクアティブのCPOであるグレッグ・コーナズ (Greg Cornuz) は次のように述べている。「単に答えを提供するだけの多くのAIツールとは異なり、当社のバイヤー向けAIエージェントのフルスイートは、意思決定を人間主導に保ちながら、行動を起こします。 当社のAIエージェントはプラットフォームのワークフローに深く組み込まれており、ブリーフを繋ぐことで人間の専門知識を強化し、反復作業を排除します。」

この基盤の上で、エクアティブは、最適化、トラブルシューティング、レポーティングに特化したソリューションも含むようAIエージェントのスイートを拡大し、顧客やパートナーが広告コンテキスト・プロトコル (Ad Context Protocol: AdCP) イニシアティブやエージェント型RTBフレームワーク (Agentic RTB Framework: ARTF) のようなオープンプロトコルを通じて、独自のエージェントを統合できる、オープンで相互運用可能なプラットフォームというビジョンを推進している。

「マエストロの新しいAIエージェントのベータ版を試す機会がありました。それはまさにマーケティングテクノロジー/アドテクノロジーが目指しているところで、よりスマートなプランニング、より迅速なオペレーション、より多くの自動化を今すぐ実現し、そして最終的には、よりシャープなパフォーマンス予測を行います。 この統合は、2026年に向けての明確なロードマップがあり、考え抜かれたものだと感じます。チームと私は、初期のテスターとして実践的に参加できることをとても嬉しく感じています。」と、キネッソ (Kinesso) のプラットフォーム・ソリューション責任者であるマルゴザータ・ワズネフスカ (Małgorzata Waśniewska) は述べている。

詳しくは、www.equativ.com/advertisers/aiを参照されたい。

エクアティブについて

エクアティブは、あらゆるチャネルにおいてプレミアムなインベントリとオーディエンスを先進的なキュレーションおよび最先端のアドテクノロジーで結びつけることで、広告主とパブリッシャーが実質的な成果を達成できるよう支援する、グローバルなエンドツーエンド型メディアプラットフォームである。 アテンション・エコノミーのために設計されたエクアティブは、品質、エンゲージメント、パフォーマンスを提供しつつ、ユーザーを尊重した体験を最優先とする広告を実現している。 19か国に750名を超えるプロフェッショナルを擁するエクアティブは、グローバルな規模と地域に根ざした深い専門性を兼ね備えている。 詳しくは、Equativ.comを閲覧されたい。