Equativ, 바이어 효율성 및 캠페인 성과 향상을 위한 ‘미디어 플래닝 에이전트’ 출시

Maestro by Equativ기반으로 구축된 이번 솔루션은 미디어 기획을 단순화하고 더 스마트한 의사결정을 촉진하며, 높은 ROAS와 확장 가능한 퍼포먼스를 구현하기 위한 Equativ AI 에이전트 전체 제품군의 첫 번째 기능이다.

뉴욕, Dec. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 독립 미디어 플랫폼 분야의 선도 기업인 Equativ가 Maestro by Equativ 플랫폼에 직접 내장된 AI 공동 플래너 Media Planning Agent의 전 세계 출시를 오늘 발표했다. Equativ의 SSP 인프라를 기반으로 구축된 Media Planning Agent는 미디어 브리프를 실행 가능한 딜 전략으로 전환해, 광고대행사와 광고주가 더 빠르게 계획을 수립하고 정밀하게 실행하며, 투명성과 제어권을 유지한 채 성과를 개선할 수 있도록 지원하게 된다.

Equativ 최고마케팅책임자(CMO) 벤 스키나지(Ben Skinazi)는 “Media Planning Agent를 사용하면 트레이더는 운전석에 그대로 앉아 있으면 되고, 무거운 작업은 에이전트가 대신 수행하게 된다.”라고 말했다. 이어 “우리의 목표는 명확하다. 구매자들이 대규모 퍼포먼스와 효율성을 확보해 더 나은 결과를 만들어내고, 캠페인 성공을 실현하며, 아낄 수 있는 소중한 시간을 돌려드리는 것”이라고 밝혔다.

이번 발표와 함께 제공되는 미디어 스니펫(Media Snippet)은 여기 링크를 클릭해 확인이 가능하다.

미디어 바이어를 위한 주요 혜택:

즉각적인 가이드 제공: 에이전트와 대화하거나 브리프를 업로드하면 타기팅 가이드, 오디언스 인사이트, 딜 패키징, 활성화 추천안을 즉시 제공한다.

에이전트와 대화하거나 브리프를 업로드하면 타기팅 가이드, 오디언스 인사이트, 딜 패키징, 활성화 추천안을 즉시 제공한다. 자동화된 활성화: 승인이 완료되면 플랫폼 내에서 구매자의 목표에 맞춰 최적의 PMP(프라이빗 마켓플레이스) 구성을 자동 생성하고 활성화한다.

승인이 완료되면 플랫폼 내에서 구매자의 목표에 맞춰 최적의 PMP(프라이빗 마켓플레이스) 구성을 자동 생성하고 활성화한다. 고급 메타 딜: Maestro의 고유 기능인 메타 딜이 에이전트의 자동 번들링 기능으로 강화되어, 여러 딜을 하나의 간편한 PMP로 묶어 활성화할 수 있으며, 이를 통해 더 많은 인사이트, 최적화 및 성과 향상 기회를 창출한다.

Maestro의 고유 기능인 메타 딜이 에이전트의 자동 번들링 기능으로 강화되어, 여러 딜을 하나의 간편한 PMP로 묶어 활성화할 수 있으며, 이를 통해 더 많은 인사이트, 최적화 및 성과 향상 기회를 창출한다. 최적화된 퍼포먼스: 40만 개 이상의 사이트와 앱을 분석해 프리미엄 공급, 퍼스트파티 데이터, 캠페인별 최적 오디언스 세그먼트를 우선순위로 추천한다.

40만 개 이상의 사이트와 앱을 분석해 프리미엄 공급, 퍼스트파티 데이터, 캠페인별 최적 오디언스 세그먼트를 우선순위로 추천한다. 시간 절약 및 집중: 최대 40%의 기획 시간을 절감해, 팀이 창의성·전략·고객 파트너십에 더 집중할 수 있도록 한다.

최대 40%의 기획 시간을 절감해, 팀이 창의성·전략·고객 파트너십에 더 집중할 수 있도록 한다. 투명성과 신뢰: 중립성·책임성·가시성을 바탕으로 운영되어, 모든 추천이 구매자의 목표와 윤리 기준에 부합하도록 보장한다.

Omnicom Group의 투자 및 어카운터빌리티 부국장인 크리스티나 크레이그(Kristina Craig)는 “Maestro의 메타 딜(Meta Deals)은 프로그래매틱 바잉을 구성하는 완전히 새로운 방식을 열어주게 된다. 고립된 경매 방식에 의존하는 대신, AI 에이전트가 서로 다른 캠페인 딜을 자동으로 모아 측정을 쉽게 할 수 있다. 이를 통해 우리는 더 많이 테스트하고, 더 빠르게 학습하며, 훨씬 높은 수준의 통제력을 바탕으로 전략을 정교하게 다듬을 수 있다. 궁극적으로 이는 더 스마트한 투자 결정과 고객에게 더 강력한 성과를 만들어낼것”이라고 설명했다.

Equativ 최고제품책임자(CPO) 그레그 코르누즈(Greg Cornuz)는 “단순히 답만 제시하는 많은 AI 도구들과 달리, 우리의 바이어용 AI 에이전트는 의사결정은 인간이 주도하되, 실행은 AI가 맡아 처리하는 형태로 작동한다.”고 강조했다. 이어 “우리의 AI 에이전트들은 플랫폼의 워크플로우에 깊이 통합되어 있어, 브리프를 서로 연결하고 전문가 역량을 강화하며 반복 작업을 제거하도록 설계되어 있다.”라고 덧붙였다.

이 기반 위에서 Equativ은 최적화, 트러블슈팅, 리포팅에 초점을 둔 솔루션을 추가하며 AI 에이전트 제품군을 확장하고 있다. 이는 고객과 파트너가 Ad Context Protocol(AdCP) 이니셔티브, the Agentic RTB Framework (ARTF)같은 오픈 프로토콜을 통해 자체 에이전트를 통합할 수 있는 개방형·상호운용 플랫폼이라는 Equativ의 비전을 한 단계 더 진전시키는 조치다.

Kinesso 플랫폼 솔루션 총괄인 말고르자타 와시니에프스카(Małgorzata Waśniewska)는 “Kinesso에서 Maestro의 신규 AI 에이전트 베타 버전을 직접 테스트해 볼 기회가 있었는데, 이것이 바로 Mar/AdTech가 나아가고 있는 방향에 해당한다. 더욱 스마트한 기획, 보다 신속한 운영, 더 많은 자동화, 그리고 궁극적으로는 더 정교한 성과 예측까지 가능해질 것으로 기대된다. 제품 통합도 매우 잘 설계되어 있고, 2026년까지의 로드맵 역시 명확하다. 나를 비롯해 우리 팀은 초기 테스트 그룹으로서 앞으로의 발전을 직접 확인하게 되어 매우 기대감이 크다.”라고 밝혔다.

자세한 정보는 여기 링크를 통해 확인할 수 있다: www.equativ.com/advertisers/ai

Equativ 소개

Equativ은 광고주와 퍼블리셔가 실제 성과를 달성할 수 있도록 지원하는 글로벌 엔드투엔드 미디어 플랫폼으로, 모든 채널에서 프리미엄 인벤토리와 오디언스를 고도화된 큐레이션 및 최첨단 애드테크와 결합한다. 어텐션 이코노미에 최적화된 Equativ은 품질, 참여도, 성과를 제공하는 동시에, 이용자 중심의 존중 있는 광고 경험을 최우선으로 한다. 19개국에서 750명 이상의 전문가로 구성된 팀을 보유한 Equativ은 글로벌 규모와 지역 전문성을 결합한 서비스를 제공한다. 자세한 정보는 Equativ.com에서 확인할 수 있다.