Equativ Melancarkan Media Planning Agent untuk Meningkatkan Kecekapan Pembeli dan Memacu Kejayaan Kempen

Dibina di atas Maestro by Equativ, ejen pertama dalam rangkaian Equativ AI Agents untuk pembeli ini direka bagi memudahkan perancangan media, mendorong keputusan lebih bijak, meningkatkan ROAS serta memperkukuh prestasi berskala.

NEW YORK, Dec. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Equativ, platform media bebas terkemuka, hari ini mengumumkan pelancaran global Media Planning Agent, iaitu rakan perancang AI yang disepadukan secara langsung ke dalam Maestro oleh Equativ. Dibina di atas infrastruktur SSP Equativ, Media Planning Agent menukar ringkasan media kepada strategi perjanjian yang boleh dilaksanakan, membolehkan agensi dan pengiklan merancang lebih pantas, melaksanakan dengan tepat serta mencapai hasil lebih baik sambil mengekalkan ketelusan dan kawalan penuh.

“Dengan Media Planning Agents kami, para pedagang kekal mengawal sepenuhnya, manakala egen menjalankan kerja berat,” kata Ben Skinazi, Ketua Pegawai Pemasaran Equativ. “Matlamat kami jelas: Memperkasa pembeli dengan prestasi dan kecekapan berskala, menghasilkan kerja lebih baik dengan impak nyata, memastikan kejayaan kempen serta mengembalikan masa berharga mereka.”

Coretan Media yang mengiringi pengumuman ini tersedia dengan mengklik pada pautan ini.

Manfaat Utama untuk Pembeli Media:

Panduan Segera: Berbual dengan agen atau kongsikan ringkasan untuk menerima panduan sasaran, cerapan audiens, pakej perjanjian media serta cadangan pengaktifan.

Berbual dengan agen atau kongsikan ringkasan untuk menerima panduan sasaran, cerapan audiens, pakej perjanjian media serta cadangan pengaktifan. Pengaktifan Automatik: Setelah diluluskan, sistem akan menjana dan mengaktifkan konfigurasi PMP (Private Marketplace) paling optimum dalam platform, selaras dengan matlamat pembeli.

Setelah diluluskan, sistem akan menjana dan mengaktifkan konfigurasi PMP (Private Marketplace) paling optimum dalam platform, selaras dengan matlamat pembeli. Advanced Meta Deals : Satu ciri unik dalam Maestro kini dipertingkatkan oleh keupayaan ejen untuk secara automatik menggabungkan pelbagai perjanjian ke dalam satu PMP (Private Marketplace) yang mudah diaktifkan, sekali gus membuka peluang lebih besar untuk cerapan, pengoptimuman dan prestasi.

: Satu ciri unik dalam Maestro kini dipertingkatkan oleh keupayaan ejen untuk secara automatik menggabungkan pelbagai perjanjian ke dalam satu PMP (Private Marketplace) yang mudah diaktifkan, sekali gus membuka peluang lebih besar untuk cerapan, pengoptimuman dan prestasi. Prestasi Dioptimumkan: Menganalisis lebih 400K+ laman dan aplikasi untuk mengutamakan bekalan premium, data pihak pertama serta segmen audiens paling relevan bagi setiap kempen.

Menganalisis lebih 400K+ laman dan aplikasi untuk mengutamakan bekalan premium, data pihak pertama serta segmen audiens paling relevan bagi setiap kempen. Penjimatan Masa & Fokus: Mengurangkan sehingga 40% masa perancangan, sekali gus membolehkan pasukan memberi tumpuan kepada kreativiti, strategi dan kerjasama dengan klien.

Mengurangkan sehingga 40% masa perancangan, sekali gus membolehkan pasukan memberi tumpuan kepada kreativiti, strategi dan kerjasama dengan klien. Ketelusan & Kepercayaan: Beroperasi dengan neutraliti, akauntabiliti dan keterlihatan penuh, memastikan semua cadangan selaras dengan matlamat pembeli serta piawaian etika.

“Meta Deals Maestro membuka cara baharu sepenuhnya dalam menyusun pembelian programatik. Daripada bergantung kepada lelongan berasingan, agen AI secara automatik mengumpulkan pelbagai perjanjian kempen untuk memudahkan pengukuran. “Ia memberi kuasa kepada kami untuk menguji lebih banyak, belajar dengan lebih pantas dan memperhalusi strategi dengan kawalan yang jauh lebih besar — sekali gus membawa kepada keputusan pelaburan yang lebih bijak serta hasil yang lebih kukuh untuk klien kami,” jelas Kristina Craig, Timbalan Pengarah Pelaburan & Akauntabiliti di Omnicom Group.

“Tidak seperti banyak alat AI yang sekadar memberikan jawapan, seluruh rangkaian agen AI kami untuk pembeli bertindak secara aktif sambil memastikan proses membuat keputusan kekal dipimpin oleh manusia,” kata Greg Cornuz, Ketua Pegawai Produk di Equativ. “Agen AI kami diintegrasikan secara mendalam dalam aliran kerja platform, menghubungkan ringkasan untuk mempertingkatkan kepakaran manusia dan menghapuskan kerja berulang.”

Berdasarkan asas ini, Equativ memperluas rangkaian agen AI untuk merangkumi penyelesaian berfokus kepada pengoptimuman, penyelesaian masalah dan pelaporan — memajukan visinya tentang platform terbuka dan saling beroperasi, di mana pelanggan serta rakan kongsi boleh mengintegrasikan agen mereka sendiri melalui protokol terbuka seperti inisiatif Ad Context Protocol (AdCP) atau Agentic RTB Framework (ARTF).

“Saya berpeluang menguji versi beta bagi AI Agent baharu Maestro — inilah hala tuju sebenar Mar/AdTech: perancangan lebih pintar, operasi lebih pantas, lebih banyak automasi hari ini dan akhirnya, ramalan prestasi yang lebih tajam. “Integrasi ini terasa dirancang secara teliti, mempunyai peta hala tuju jelas hingga 2026 dan saya bersama pasukan amat teruja untuk terlibat secara langsung sebagai penguji awal,” simpul Małgorzata Waśniewska, Ketua Penyelesaian Platform di Kinesso

Untuk maklumat lanjut, sila layari: www.equativ.com/advertisers/ai

Perihal Equativ

Equativ ialah platform media global hujung ke hujung yang memperkasakan pengiklan dan penerbit untuk mencapai hasil sebenar dengan menyatukan inventori premium dan audiens melalui penyusunan termaju dan teknologi iklan tercanggih merentasi semua saluran. Dibina dengan tujuan untuk ekonomi perhatian, Equativ menyampaikan kualiti, penglibatan dan prestasi sambil mengutamakan pengalaman iklan yang menghormati dan mengutamakan pengguna. Dengan pasukan yang terdiri daripada lebih 750 profesional merentasi 19 negara, Equativ menggabungkan skala global dengan kepakaran mendalam di peringkat tempatan. Ketahui lebih lanjut di Equativ.com.