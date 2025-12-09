Equativ Apresenta Agente IA de Planejamento de Mídia para Otimizar a Eficiência e Maximizar o Desempenho de Campanhas

Desenvolvido na plataforma de publicidade Maestro by Equativ , este é o primeiro de um conjunto completo da Equativ AI Agents para compradores de mídia. A tecnologia simplifica o planejamento de mídia, impulsiona decisões mais inteligentes, aumenta o ROAS e garante um desempenho escalável.

NOVA YORK, Dec. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Equativ, principal plataforma de mídia independente, anunciou hoje o lançamento global do Agente de Planejamento de Mídia, um co-planejador de IA incorporado diretamente na plataforma Maestro da Equativ. Baseado na infraestrutura SSP da Equativ, o Agente de Planejamento de Mídia transforma resumos de mídia em estratégias de negócios acionáveis, ajudando agências e anunciantes a planejar mais rapidamente, executar com precisão e aprimorar os resultados, mantendo total transparência e controle.

“Com nossos Agentes de Planejamento de Mídia, os traders ficam totalmente no comando e o agente faz o trabalho pesado”, disse Ben Skinazi , CMO da Equativ. “Nosso objetivo é claro: viabilizar que os compradores tenham desempenho e eficiência escaláveis, produzindo um trabalho melhor com resultados tangíveis, proporcionar sucesso às campanhas, com o tempo necessário.”

Principais Benefícios para Compradores de Mídia:

Orientação Instantânea: Conversa com o agente ou compartilha um briefing para receber orientações de segmentação, insights do público, pacotes de deals e recomendações de ativação.

Ativação Automatizada: Após a aprovação, gera e ativa as configurações PMP (Private Marketplace) otimizadas dentro da plataforma, alinhadas com as metas do comprador.

Meta Deals Avançados: Um recurso exclusivo no Maestro agora é elevado pela capacidade do agente de agrupar automaticamente vários deals em um PMP fácil de ativar, o que proporciona maiores oportunidades de insights, otimizações e desempenho.

Desempenho Otimizado: Análise de mais de 400 mil sites e aplicativos para priorizar publishers premium, os dados first-party e os segmentos de público mais relevantes para cada campanha.

Economia de Tempo e Foco: Redução de até 40% do tempo de planejamento, viabilizando que as equipes se concentrem na criatividade, estratégia e parceria com o cliente.

Transparência e Confiança: Operação neutra, responsável e visível, garantindo que todas as recomendações estejam alinhadas com as metas e padrões éticos do comprador.

“Os Meta Deals do Maestro desbloqueiam uma maneira totalmente nova de estruturar compras programáticas. Em vez de depender de leilões em silos, o agente de IA reúne automaticamente diferentes ofertas de campanha para facilitar a análise. Isso nos capacita a testar mais, aprender mais rapidamente e refinar as estratégias com muito mais controle - levando, em última análise, a decisões de investimento mais inteligentes e resultados mais fortes para nossos clientes”, explica Kristina Craig , Diretora Adjunta de Investimento e Responsabilidade do Omnicom Group.

“Ao contrário de muitas ferramentas de IA que simplesmente fornecem respostas, nosso conjunto completo de agentes de IA para compradores age enquanto mantém a tomada de decisões liderada por humanos”, disse Greg Cornuz , CPO da Equativ. "Nossos Agentes de IA estão profundamente incorporados ao fluxo de trabalho da plataforma, conectando resumos para aprimorar a experiência humana e eliminar o trabalho repetitivo."

Com base nisso, a Equativ expandiu seu conjunto de agentes de IA para incluir soluções focadas em otimização, solução de problemas e relatórios - avançando sua visão de uma plataforma aberta e interoperável, onde clientes e parceiros podem integrar seus próprios agentes por meio de protocolos abertos, como a iniciativa Ad Context Protocol (AdCP) ou o Agentic RTB Framework (ARTF) .

“Tive a oportunidade de testar a versão beta do novo Agente de IA do Maestro - reflete exatamente o direcionamento de MAR/AdTech: planejamento mais inteligente, operações mais rápidas, mais automação hoje e com previsão de desempenho mais nítida. A integração parece bem pensada com um roteiro claro para 2026, e minha equipe e eu ficamos contentes com a oportunidade de poder realizar os primeiros testes”, disse Małgorzata Waśniewska, Dirigente de Soluções de Plataforma da Kinesso

Para mais informação, visite: www.equativ.com/advertisers/ai

Sobre a Equativ

A Equativ é uma plataforma completa de mídia global que capacita anunciantes e editores a alcançar resultados reais, unindo estoque e públicos premium com curadoria avançada e tecnologia de anúncios de ponta em todos os canais. Desenvolvida especificamente para a economia da atenção, a Equativ oferece qualidade, engajamento e desempenho, priorizando experiências de anúncios respeitosas e centradas no usuário. Com uma equipe de mais de 750 profissionais em 19 países, a Equativ combina escala global com profunda experiência local. Saiba mais em Equativ.com.